현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli

Homify TR Homify TR
KITCHENS, BA DESIGN BA DESIGN Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak deyince özellikle yemek yapmayı sevenler ve zamanının büyük bir kısmını mutfakta geçirenler için akan sular durur. Mutfak dekorasyonları ise pek çok özelliğin bir arada bulunması gereken zorlu ve özel dekorasyonlardır çünkü hem yemek yapmayı kolaylaştıracak ergonomik tasarımlar, işlevsel yerleşimler hem de temizliğin ve şıklığın bir arada olduğu bir tasarım yaratılmak istenir. Doğrusu bu zor görevin eksiksiz yerine getirildiği mutfak dekorasyonu örnekleri her geçen gün giderek artıyor. Biz de bu yazımızda yemek yapma tutkunları ve mutfak severlerin aklını başından alacak 10 farklı mutfak modelini derleyelim dedik.

Klasik şıklık

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners İskandinav Mutfak
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners'ın tasarladığı bu mutfakta da beyazın ahşap renklerle uyumuna bir kez daha tanık oluyoruz. Geniş bir alana sahip olan mutfakta kalabalık mobilyalar kullanılmadan sade ve klasik bir anlayış benimsenmiş.

​İşlevsel ve konforlu

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Mutfak
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Tasarımında Isla Grup imzası bulunan bu örnek mutfak dizaynında gümüş ve grinin ahşapla birleşiminden doğan ağırbaşlı etki kendini hissettiriyor. Ocak, mutfağın uzun tezgahına değil tezgahın karşısındaki mutfak adasına yerleştirilmiş, böylece hem daha işlevsel hem de daha konforlu bir yerleşim yaratılmış.

​Mavi huzur

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım tarafından dizayn edilen bu şık mutfaksa estetik bütünlüğünü genel dekorasyona hakim olan mavinin huzur verici ve etkili tonundan alıyor. Tasarımıyla da dikkat çeken mutfak dolaplarının mavi tonu mutfak adasının ahşap rengiyle birleşince ortaya göz alıcı bir görünüm çıkmış. 

​Alan kazandıran L tezgah

ÖZEL EV TASARIMI, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Fabbrica Mobilya

ÖZEL EV TASARIMI

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Mutfaklarda kullanılan L şeklinde tezgahlar her zaman alandan tasarruf ettiren şık tercihlerdir. Fabbrica Mobilya'nın tasarladığı bu örnekte ise L tezgahın bir tarafında bar tabureleri ile küçük bir oturma alanı oluşturularak mutfağın şıklığına işlevsel bir doku kazandırılmış.

Göz dolduran büyüleyici tasarım

Batur Çatalçeşme, MONO MİMARLIK İNŞAAT MONO MİMARLIK İNŞAAT Modern Mutfak
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Batur Çatalçeşme

MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Mono Mimarlık İnşaat tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu mutfak projesi ise tam anlamıyla göz dolduran büyüleyici bir tasarıma sahip. Parlak renkli dolapların kutu gibi yapısı özellikle mutfağın karakterini belirleyen unsurlardan biri. Geniş mutfaktaki mutfak adası ise ocağı tezgah ünitesinden ayırarak endüstriyel mutfakları çağrıştıran bir yerleşime sahip.

Uzun ince bir mimari

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınız uzun ve ince bir mimariye sahipse bu mutfak dekorasyonu ilginizi çekebilir. Büyüleyici bir yerleşimle alan kullanımı konusunda adeta bir ders niteliğinde olan dizayn Plaza Yapı Malzemeleri tarafından oluşturulmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Çok amaçlı mutfak

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Birden fazla işleve sahip olan eşyalar için “çok amaçlı” nitelemesi kullanılır ya, işte bu mutfak için de “çok amaçlı” desek yalan olmaz. Zira bembeyaz bir zarafete sahip olan mutfak tasarımında çalışma masasından kitaplığa kadar her var. Bu ilgi çekici ve işlevsel dekorasyon ise Voltaj Tasarım imzası taşıyor. 

Canlılık ve sadelik bir arada

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Fen Dizayn tarafından tasarlanan ve uygulanan bu mutfakta ise en ilgi çekici karakteristik özellik canlılık ve sadeliğin bir araya gelmesi olarak öne çıkıyor. Renklerin ve aksesuarların seçimi oldukça dikkat çekici ve estetik.

Ayrıntılardaki sıra dışılık

KITCHEN BA DESIGN Modern Mutfak
BA DESIGN

KITCHEN

BA DESIGN
BA DESIGN
BA DESIGN

İlk bakışta şık bir sıradan mutfak modeli gibi görünen bu mutfağın ise biraz incelendiğinde tavan paneli, panelden sarkan sıra dışı avize, yan duvardaki gizli aydınlatmalı kırmızı şerit ve duvara gömülü raf ünitesiyle son derece sıra dışı bir karaktere sahip olduğunu fark ediyoruz.

Mutfakta yeşil etkisi

Mutfak Dolapları, mcaliskan1905 mcaliskan1905 Modern Mutfak
mcaliskan1905

Mutfak Dolapları

mcaliskan1905
mcaliskan1905
mcaliskan1905

Mutfak dolaplarında yeşil kullanımı da pek alışık olduğumuz bir renk kullanımı sayılmaz. Ama renkli ve gösterişli bir mutfak yaratmak için iyi bir fikir olduğu da su götürmez bir gerçek. Şömineyi andıran ocak ve aspiratör ünitesi ise dikkat çekici detaylardan.

(Bu yazıyı beğendiyseniz Modern mutfak adaları isimli yazımız da tam size göre demektir.) 

Taze bir rüzgâr eser bu evin ortasından
Bu yazıdaki 10 mutfak modelinden siz hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler