Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli

Mutfak deyince özellikle yemek yapmayı sevenler ve zamanının büyük bir kısmını mutfakta geçirenler için akan sular durur. Mutfak dekorasyonları ise pek çok özelliğin bir arada bulunması gereken zorlu ve özel dekorasyonlardır çünkü hem yemek yapmayı kolaylaştıracak ergonomik tasarımlar, işlevsel yerleşimler hem de temizliğin ve şıklığın bir arada olduğu bir tasarım yaratılmak istenir. Doğrusu bu zor görevin eksiksiz yerine getirildiği mutfak dekorasyonu örnekleri her geçen gün giderek artıyor. Biz de bu yazımızda yemek yapma tutkunları ve mutfak severlerin aklını başından alacak 10 farklı mutfak modelini derleyelim dedik.
Yücel Partners'ın tasarladığı bu mutfakta da beyazın ahşap renklerle uyumuna bir kez daha tanık oluyoruz. Geniş bir alana sahip olan mutfakta kalabalık mobilyalar kullanılmadan sade ve klasik bir anlayış benimsenmiş.
Tasarımında Isla Grup imzası bulunan bu örnek mutfak dizaynında gümüş ve grinin ahşapla birleşiminden doğan ağırbaşlı etki kendini hissettiriyor. Ocak, mutfağın uzun tezgahına değil tezgahın karşısındaki mutfak adasına yerleştirilmiş, böylece hem daha işlevsel hem de daha konforlu bir yerleşim yaratılmış.
Orge Yapı Tasarım tarafından dizayn edilen bu şık mutfaksa estetik bütünlüğünü genel dekorasyona hakim olan mavinin huzur verici ve etkili tonundan alıyor. Tasarımıyla da dikkat çeken mutfak dolaplarının mavi tonu mutfak adasının ahşap rengiyle birleşince ortaya göz alıcı bir görünüm çıkmış.
Mutfaklarda kullanılan L şeklinde tezgahlar her zaman alandan tasarruf ettiren şık tercihlerdir. Fabbrica Mobilya'nın tasarladığı bu örnekte ise L tezgahın bir tarafında bar tabureleri ile küçük bir oturma alanı oluşturularak mutfağın şıklığına işlevsel bir doku kazandırılmış.
Mono Mimarlık İnşaat tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu mutfak projesi ise tam anlamıyla göz dolduran büyüleyici bir tasarıma sahip. Parlak renkli dolapların kutu gibi yapısı özellikle mutfağın karakterini belirleyen unsurlardan biri. Geniş mutfaktaki mutfak adası ise ocağı tezgah ünitesinden ayırarak endüstriyel mutfakları çağrıştıran bir yerleşime sahip.
Mutfağınız uzun ve ince bir mimariye sahipse bu mutfak dekorasyonu ilginizi çekebilir. Büyüleyici bir yerleşimle alan kullanımı konusunda adeta bir ders niteliğinde olan dizayn Plaza Yapı Malzemeleri tarafından oluşturulmuş.
Birden fazla işleve sahip olan eşyalar için “çok amaçlı” nitelemesi kullanılır ya, işte bu mutfak için de “çok amaçlı” desek yalan olmaz. Zira bembeyaz bir zarafete sahip olan mutfak tasarımında çalışma masasından kitaplığa kadar her var. Bu ilgi çekici ve işlevsel dekorasyon ise Voltaj Tasarım imzası taşıyor.
Fen Dizayn tarafından tasarlanan ve uygulanan bu mutfakta ise en ilgi çekici karakteristik özellik canlılık ve sadeliğin bir araya gelmesi olarak öne çıkıyor. Renklerin ve aksesuarların seçimi oldukça dikkat çekici ve estetik.
İlk bakışta şık bir sıradan mutfak modeli gibi görünen bu mutfağın ise biraz incelendiğinde tavan paneli, panelden sarkan sıra dışı avize, yan duvardaki gizli aydınlatmalı kırmızı şerit ve duvara gömülü raf ünitesiyle son derece sıra dışı bir karaktere sahip olduğunu fark ediyoruz.
Mutfak dolaplarında yeşil kullanımı da pek alışık olduğumuz bir renk kullanımı sayılmaz. Ama renkli ve gösterişli bir mutfak yaratmak için iyi bir fikir olduğu da su götürmez bir gerçek. Şömineyi andıran ocak ve aspiratör ünitesi ise dikkat çekici detaylardan.
(Bu yazıyı beğendiyseniz Modern mutfak adaları isimli yazımız da tam size göre demektir.)