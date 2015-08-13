Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli

Mutfak dolaplarında yeşil kullanımı da pek alışık olduğumuz bir renk kullanımı sayılmaz. Ama renkli ve gösterişli bir mutfak yaratmak için iyi bir fikir olduğu da su götürmez bir gerçek. Şömineyi andıran ocak ve aspiratör ünitesi ise dikkat çekici detaylardan.

(Bu yazıyı beğendiyseniz Modern mutfak adaları isimli yazımız da tam size göre demektir.)