Çeşme'de sakız gibi bembeyaz bir ev

Tüm dünyada gün geçtikçe gelişen iç mimari tasarım ve dekorasyon trendleri pek tabii ki ülkemize de yansıyor ve evrensel dekorasyon ve tasarım trendleri geleneksel mimari mirasımızla da birleşerek son derece sıra dışı ve göz alıcı dekorasyon ve tasarımlar oluşturuyor. Özellikle son yıllarda bu açılardan Türkiye'de de büyüleyici ve çarpıcı mimari ve dekorasyon örnekleri görüyoruz ve homify sayfalarında da sık sık bu örnek tasarım modellerine yer veriyoruz. Bugün de EKE Mimarlık isimli firma tarafından dizayn edilen ve büyüleyici zarafetiyle göz dolduran bir tasarımı inceleyeceğiz. Bu daha ilk görüşte hayran kalacağınız ev Çeşme'de yer alıyor. Buyurun birlikte gezmeye başlayalım dilerseniz.