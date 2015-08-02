Çeşme'de sakız gibi bembeyaz bir ev

Tüm dünyada gün geçtikçe gelişen iç mimari tasarım ve dekorasyon trendleri pek tabii ki ülkemize de yansıyor ve evrensel dekorasyon ve tasarım trendleri geleneksel mimari mirasımızla da birleşerek son derece sıra dışı ve göz alıcı dekorasyon ve tasarımlar oluşturuyor. Özellikle son yıllarda bu açılardan Türkiye'de de büyüleyici ve çarpıcı mimari ve dekorasyon örnekleri görüyoruz ve homify sayfalarında da sık sık bu örnek tasarım modellerine yer veriyoruz. Bugün de EKE Mimarlık isimli firma tarafından dizayn edilen ve büyüleyici zarafetiyle göz dolduran bir tasarımı inceleyeceğiz. Bu daha ilk görüşte hayran kalacağınız ev Çeşme'de yer alıyor. Buyurun birlikte gezmeye başlayalım dilerseniz.
İçeri girer girmez salonun insanda bıraktığı ilk izlenim, beyazın hakimiyetinin yoğun olarak hissedilmesinin de katkısıyla elbette tek kelimeyle etkileyici. Zarifliğin çağdaş bir tasarımla bir araya geldiği bu mükemmel tasarımda dekorasyon kadar mimari yapı da etkili olmuş elbette. Yüksek tavanlı bina, konforlu, huzurlu, ferah ve modern bir yaşam alanı oluşturacak şekilde projelendirilmiş. Tavandan yere kadar uzanan beyaz ve metalin kaynaştığı şömine ünitesi bu açıdan görülen en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor ve odanın tasarım yıldızı olma niteliği taşıyor.
Yüksek tavanlı salonun üstten görünüşünde ise şık ve konforlu L koltuğu daha yakından inceleyebiliyoruz. Beyaz koltuklar odanın geri kalanının zarif ve çağdaş tasarımıyla ahenk içinde modern bir yapıya sahip, üzerilerindeki mavi desenleriyle dikkat çeken yastıklar da hem hareket ve renk katan hem de konforu arttıran unsurlar olarak öne çıkıyor. Tavandan sarkan yarım küre şeklindeki büyük beyaz avizeler de yeni tasarım trendlerinin getirdiği göz alıcı tasarımlardan biri. Salonda dikkat çeken tasarım unsurlarından bir diğeri de beyazın hakim olduğu alanda kullanılan ve çağdaş tasarıma doğal bir dokunuş niteliği taşıyan ahşap mobilyalar.
İki yatak odalı evin yatak odalarından birinde karşımıza yine yalın, zarif ve modern bir tasarım çıkıyor. Salondaki gibi beyazın yoğunluklu olarak kullanıldığı yatak odasında yukarı doğru açılan klasik tarzlı beyaz ahşap pencereler kullanılmış ve bu tercih modern dekorasyonlu yaşam alanına klasik bir dokunuş katıyor. Konforun ve dinginliğin ön planda tutulduğu odada perdelerin sıra dışı yapısı da öne çıkan unsurlardan biri.
Yatak odasında beyaz yatağın karşısında oldukça şık ve stil sahibi bir şifonyer ve ayna takımı bulunuyor. Retro görünümüyle dikkat çeken şifonyer ve aynada siyah ve gri dokunuşlara sahip bej rengi hakim ve bu renkler beyazlar içindeki odaya yumuşak bir doku ve hareket katıyor.
Diğer yatak odasında ise daha ağırbaşlı ve karizmatik bir tasarım anlayışının tercih edildiğini fark ediyoruz. Bu odada da gri, beyaz ve bej renkleri birbirleriyle iç içe geçerek yumuşak ve elegan geçişler oluşturuyor. Görünüşüyle görkemli bir hava yaratan ama yorucu bir tasarıma sahip olmayan, hatta aksine sade yapılı yatak başı odanın baş rolünü üstleniyor. (Bu yatak başı ünitesini beğendiyseniz Yenilikçi ve şık yatak başları isimli yazımızda derlediğimiz mobilyalara da göz atabilirsiniz.)