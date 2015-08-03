Çekmeköy'de klasik bir daire

Çocuk odasında ise bir çocuk için olabilecek en eğlenceli alan yaratılmış. Oyuncaklarla dolu çadır her çocuğun çılgınca eğlenip vakit geçirebileceği, üstelik yaratıcılığı da tetikleyen ve bu açıdan çocuğun gelişimi için de faydalı ve sağlıklı olan bir oyun alanı. Sarı kırmızı renkleriyle evin neşesinin tuttuğu takımı da işaret eden araba şekilli yatak ise her çocuğun hayalinde olan yatak tasarımlarından biri tabii ki.