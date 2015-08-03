Çekmeköy'de klasik bir daire

Modern tasarımlar gün geçtikçe yaygınlaşırken klasik tasarım ve dekorasyon anlayışları da bir yandan asla eskimeyen şık görünümlü evler yaratmaya devam ediyor. Siz de bir klasik tutkunuysanız şimdi ziyaret edeceğimiz evi de çok seveceğinize eminiz. Tasarım ve dekorasyonunda AR-ES Mimarlık imzası taşıyan bu daire klasik ve şık bir tarzla kendine has bir doku yaratılarak dizayn edilmiş.
Evin salonunda eski evlerin o şahane nostaljik dokusunu anımsatan ve yaşatan hoş bir kütüphane ve raf alanı karşılıyor bizi. Hem kitaplık hem büfe olarak kullanılan bu hareketli ve şık alanda ahşap ve beyazın uyumu kendini gösteriyor.
Bu kütüphane ve büfe alanının hemen önünde ise salonun oturma bölümü başlıyor. Kahverengi ve siyahın o eskimeyen uyumunun yansıtıldığı puantiye desenli kadife kumaştan döşemesiyle dikkat çeken koltuk takımı ise kütüphane ile sağlanan nostaljik ve şık dokuyu devam ettiren bir etkiye sahip.
Banyoda ise yine son derece klasik ve klasik tarzın ağırbaşlı ve gösterişli stilini yansıtan bir tasarımla karşı karşıya kalıyoruz. Mavi fayanslar yaşam alanının canlılığını ve hareketliliğini oluşturan temel unsur olma niteliği taşıyor.
Rengarenk avizelerle eğlenceli bir etki katılarak oluşturulmuş mutfak dizaynında ahşapla beyazın uyumunun verdiği dinlendirici ve huzurlu etki gücünü gösterirken dar bir alanda kullanışlı mutfak dolabı ve tezgahı yerleşimi küçük mutfaklar için de ilham verici bir özelliğe sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Mutfağın oturma alanı ise yine ahşap ve beyaz renklerin birleşimiyle mutfağın genel yapısına uyumlu bir mobilya tercihine sahne olmuş. Yine dar mutfaklar için ilham veren bir yemek alanı konseptine şahit oluyoruz burada da.
Mutfağın ana bölümüne, yani tezgah ve mutfak dolaplarının olduğu kısma farklı bir açıdan baktığımızda tezgahın hemen yanındaki duvarda asılı olan küçük çerçeveler ilgimizi çekiyor. Bu çerçevelerle klasik ve ağırbaşlı bir dokuya sahip olan dekorasyon ve tasarım daha kişisel ve eğlenceli hale dönüştürülerek keskinliği yumuşatılmış.
Salonun şık ve estetik tasarımında en çok dikkat çeken detay ise yuvarlak yapısıyla ve beyaz rengiyle ortamı yumuşatan tekli koltuk ve şık tasarımıyla ve ağırbaşlı rengiyle öne çıkan perdeler elbette.
Çocuk odasında ise bir çocuk için olabilecek en eğlenceli alan yaratılmış. Oyuncaklarla dolu çadır her çocuğun çılgınca eğlenip vakit geçirebileceği, üstelik yaratıcılığı da tetikleyen ve bu açıdan çocuğun gelişimi için de faydalı ve sağlıklı olan bir oyun alanı. Sarı kırmızı renkleriyle evin neşesinin tuttuğu takımı da işaret eden araba şekilli yatak ise her çocuğun hayalinde olan yatak tasarımlarından biri tabii ki.
Ebeveyn yatak odasında da kırmızı renk odaya hakim olmuş. Ahşap dolap ve aksesuarlar, altın renkli pervane ve avize ve genel atmosfer de evn genelindeki klasik şıklığını yansıtıyor. Bu resimdeki avize hoşunuza gittiyse Işıklandırmanın estetik halleri: Klasik avizeler isimli derlememizdeki avizelerden de hoşlanabilirsiniz.