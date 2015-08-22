Türkiye'den göz kamaştıran bir ev dekorasyonu

homify sayfalarında sizlerle sık sık hem Türkiye'den hem dünyadan örnek ev dekorasyonu modellerini paylaşıyoruz. Bu defa konuk olacağımız ev ise Ankara'da yer alıyor ve modern ve canlı dekorasyonuyla öne çıkıyor. Yeni tasarım trendlerinin özenle kullanıldığı iç mimari tasarım ise Fabbrica Mobilya'ya ait.
Evin kalbi olan salondan başlayalım. Salonun merkezini dolduran geniş ve yayılan sıra dışı koltuk geniş salonlarda kullanılabilecek en başarılı ve güzel mobilya seçeneklerinden biri. Bu heybetli koltuğun sade rengi minderlerdeki ve halıdaki rengarenk desenlerle canlandırılmış. Tavandan sarkan avizeler ise yaşam alanının modern karakterine uyumlu bir tasarıma sahip.
Salondaki en şahane tasarım fikirlerinden bir diğeri ise bir cephe boyunca uzanan ve bal peteklerine benzeyen dokusu ve tasarımıyla hem hareketlilik hem de eğlenceli ve çağdaş bir görünüm kazandıran kitaplık ünitesi elbette. Altıgen rafların birleşiminden oluşan bu kitaplık bir tasarım harikası adeta. (Siz de bir kitap okuma tutkunuysanız Evde kütüphane modelleri isimli yazımızı da tavsiye ederiz.)
Evin geneline sirayet etmiş olan modern tasarım anlayışı pek tabii ki mutfakta da tüm etkisini sürdürüyor doğal olarak. Geniş ve büyük bir alana sahip olan ve bu sayede oldukça ferah ve işlevsel bir yerleşim uygulamasına olanak veren mutfakta ise beyazın ahşap tonları ile birleşiminden doğan zarif ve asil atmosferin büyüsüne kapılıyoruz. Tavan aydınlatmalarından yeşil bar taburelerine ve oturma alanına kadar her şeyiyle incelikle düşünülüp tasarlanmış olan bu mutfağın koridordan ayrıldığı ayrım ünitesi de ahşap panellerle uygulanmış ve böylece alan daraltılmadan bir ayrım yaratılabilmiş.
Yatak odasını görür görmez içimizden uzanıp biraz da olsa uyuklamak geliyor çünkü bütün dekorasyon ve tasarım huzurlu, dingin, mutluluk verici ve kişisel bir alan yaratmak için dizayn edilmiş. Son derece başarılı bir yatak odası dekorasyonu örneği teşkil eden bu yaşam alanında kullanılan küçük çerçevelerin yan yana dizilerek samimi bir duvar tasarımı yaratılması, büyük aynalar ve çiçek desenli aksesuarlar son dönemde öne çıkan tasarım trendlerini oluşturuyor.
Çalışma odası ise büyük bir halk kütüphanesin andıran geniş, ferah ve ciddi bir dekorasyona sahip. Siyah rafların ahşap renklerle uyumu odaklanmayı kolaylaştıran bir renk seçimi niteliği taşıyor.
Son olarak şıklığıyla göz dolduran misafir odasına geliyoruz. Komodinin üzerindeki desenden duvardaki tablolara kadar bütün ayrıntıların yine huzurlu ve şık bir yatak odası yaratmak üzerine kurulduğu ve incelikle düşünüldüğü bu misafir odasındaki en dikkat çekici tasarım detayı ise elbette yatak başından uzanan bölme ile yatak kısmıyla oturma ve çalışma alanının pürüzsüz ve son derece şık bir yöntemle ikiye ayrılmış olması. Hem genç odası tasarımlarına hem de misafir odası tasarımlarına örnek olabilecek olan bu dekorasyon, yatak örtüsü renkleri ve desenleri, duvar dekorasyonu, bölünmüş alan yapısı ile hem işlevsel, hem huzurlu, hem sağlıklı, hem de olabildiğine şık olmayı başarabiliyor.