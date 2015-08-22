Türkiye'den göz kamaştıran bir ev dekorasyonu

Son olarak şıklığıyla göz dolduran misafir odasına geliyoruz. Komodinin üzerindeki desenden duvardaki tablolara kadar bütün ayrıntıların yine huzurlu ve şık bir yatak odası yaratmak üzerine kurulduğu ve incelikle düşünüldüğü bu misafir odasındaki en dikkat çekici tasarım detayı ise elbette yatak başından uzanan bölme ile yatak kısmıyla oturma ve çalışma alanının pürüzsüz ve son derece şık bir yöntemle ikiye ayrılmış olması. Hem genç odası tasarımlarına hem de misafir odası tasarımlarına örnek olabilecek olan bu dekorasyon, yatak örtüsü renkleri ve desenleri, duvar dekorasyonu, bölünmüş alan yapısı ile hem işlevsel, hem huzurlu, hem sağlıklı, hem de olabildiğine şık olmayı başarabiliyor.