현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den göz kamaştıran bir ev dekorasyonu

Homify TR Homify TR
KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

homify sayfalarında sizlerle sık sık hem Türkiye'den hem dünyadan örnek ev dekorasyonu modellerini paylaşıyoruz. Bu defa konuk olacağımız ev ise Ankara'da yer alıyor ve modern ve canlı dekorasyonuyla öne çıkıyor. Yeni tasarım trendlerinin özenle kullanıldığı iç mimari tasarım ise Fabbrica Mobilya'ya ait.

Geniş ve salona yayılan koltuk modeli

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Evin kalbi olan salondan başlayalım. Salonun merkezini dolduran geniş ve yayılan sıra dışı koltuk geniş salonlarda kullanılabilecek en başarılı ve güzel mobilya seçeneklerinden biri. Bu heybetli koltuğun sade rengi minderlerdeki ve halıdaki rengarenk desenlerle canlandırılmış. Tavandan sarkan avizeler ise yaşam alanının modern karakterine uyumlu bir tasarıma sahip.

Tasarım harikası bir kütüphane

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Salondaki en şahane tasarım fikirlerinden bir diğeri ise bir cephe boyunca uzanan ve bal peteklerine benzeyen dokusu ve tasarımıyla hem hareketlilik hem de eğlenceli ve çağdaş bir görünüm kazandıran kitaplık ünitesi elbette. Altıgen rafların birleşiminden oluşan bu kitaplık bir tasarım harikası adeta. (Siz de bir kitap okuma tutkunuysanız Evde kütüphane modelleri isimli yazımızı da tavsiye ederiz.) 

Modern ve incelikli mutfak

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Evin geneline sirayet etmiş olan modern tasarım anlayışı pek tabii ki mutfakta da tüm etkisini sürdürüyor doğal olarak. Geniş ve büyük bir alana sahip olan ve bu sayede oldukça ferah ve işlevsel bir yerleşim uygulamasına olanak veren mutfakta ise beyazın ahşap tonları ile birleşiminden doğan zarif ve asil atmosferin büyüsüne kapılıyoruz. Tavan aydınlatmalarından yeşil bar taburelerine ve oturma alanına kadar her şeyiyle incelikle düşünülüp tasarlanmış olan bu mutfağın koridordan ayrıldığı ayrım ünitesi de ahşap panellerle uygulanmış ve böylece alan daraltılmadan bir ayrım yaratılabilmiş.

Huzur verici ve kişisel

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Yatak odasını görür görmez içimizden uzanıp biraz da olsa uyuklamak geliyor çünkü bütün dekorasyon ve tasarım huzurlu, dingin, mutluluk verici ve kişisel bir alan yaratmak için dizayn edilmiş. Son derece başarılı bir yatak odası dekorasyonu örneği teşkil eden bu yaşam alanında kullanılan küçük çerçevelerin yan yana dizilerek samimi bir duvar tasarımı yaratılması, büyük aynalar ve çiçek desenli aksesuarlar son dönemde öne çıkan tasarım trendlerini oluşturuyor.

Kütüphaneyi andıran ferah çalışma odası

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Çalışma odası ise büyük bir halk kütüphanesin andıran geniş, ferah ve ciddi bir dekorasyona sahip. Siyah rafların ahşap renklerle uyumu odaklanmayı kolaylaştıran bir renk seçimi niteliği taşıyor.

Hem sağlıklı hem şık hem de fonksiyonel

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Son olarak şıklığıyla göz dolduran misafir odasına geliyoruz. Komodinin üzerindeki desenden duvardaki tablolara kadar bütün ayrıntıların yine huzurlu ve şık bir yatak odası yaratmak üzerine kurulduğu ve incelikle düşünüldüğü bu misafir odasındaki en dikkat çekici tasarım detayı ise elbette yatak başından uzanan bölme ile yatak kısmıyla oturma ve çalışma alanının pürüzsüz ve son derece şık bir yöntemle ikiye ayrılmış olması. Hem genç odası tasarımlarına hem de misafir odası tasarımlarına örnek olabilecek olan bu dekorasyon, yatak örtüsü renkleri ve desenleri, duvar dekorasyonu, bölünmüş alan yapısı ile hem işlevsel, hem huzurlu, hem sağlıklı, hem de olabildiğine şık olmayı başarabiliyor.

En güzel bahçe süs havuzları

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler