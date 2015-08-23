Nasıl bir dekoratif ayna düşlerdiniz?

Ayna bulunmayan bir ev düşünülemez; böyle bir örneğe ancak bir tiyatro oyununda rastlamış bulunmuşuzdur. Orada bile hiç ayna bulunmamasına rağmen, hep aynalardan, yansımalardan bahsediliyor. Çağdaş dünya düzeninde aynanın olmadığı bir yaşam biçimi düşünülemezdi. Evlerimizde ağırladığımız misafirlerimize, her zaman için dekorasyonun denetimini tabi tutmuş sayarız. Bir aynanın varlığı, ev içinde yaşayan bireyler kadar olduğu gibi geçici misafirler için de oldukça önemlidir. Dekoratif aynalar ve bulundukları atmosfer evinizin dekorasyon dilini yansıtır. Tıpkı koltuk grupları, yemek masası veya kütüphane seçiminizin tesiri olduğu gibi; dekorasyonda aynanın kendine ait bir yeri olacaktır. Aynalar bireyleri olduğu kadar yaşam alanlarını da yansıtır. Varlığımızın, duvarlar arasında yarattığımız dünyanın birer yansımasını gösterirler bizlere. Dekoratif bir ayna, bir mekanda tüm havayı değiştirebilir. Işık kullanımı ile ahenk katar, görsel zevklerimizi yansıtır. Dekoratif ayna bir ihtiyaç, bir araç olduğu kadar; estetiğin ve akılcı çözümlerin buluştuğu bir dekorasyon elemanıdır. Salon ve oturma odaları için de kullanım şekli için sayfalarca özelliğini sıralayabiliriz. Amaç sadece kullanışlılık olmadığı gibi, kişisel ve görsel zevklerimizi de dekorasyona uyarlamaktır. Örneğin bulunduğunuz bir odanın karakteristiğini belki dekoratif bir ayna ile yansıtacaksınız. Modern veya klasik çizgiler taşıyan ayna tasarımları, evinizde kullandığınız mobilya gruplarıyla, duvar zemini ile ilişkilenmiş olarak tasarlanabilir. Eğer evinizin dekorasyonuna uyumlu ya da yeni fikirler verecek dekoratif ayna tasarımları arıyorsanız, bu yazımız size aynalar hakkında bazı fikirler sunacak.