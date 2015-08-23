Nasıl bir dekoratif ayna düşlerdiniz?

Ayna bulunmayan bir ev düşünülemez; böyle bir örneğe ancak bir tiyatro oyununda rastlamış bulunmuşuzdur. Orada bile hiç ayna bulunmamasına rağmen, hep aynalardan, yansımalardan bahsediliyor. Çağdaş dünya düzeninde aynanın olmadığı bir yaşam biçimi düşünülemezdi. Evlerimizde ağırladığımız misafirlerimize, her zaman için dekorasyonun denetimini tabi tutmuş sayarız. Bir aynanın varlığı, ev içinde yaşayan bireyler kadar olduğu gibi geçici misafirler için de oldukça önemlidir. Dekoratif aynalar ve bulundukları atmosfer evinizin dekorasyon dilini yansıtır. Tıpkı koltuk grupları, yemek masası veya kütüphane seçiminizin tesiri olduğu gibi; dekorasyonda aynanın kendine ait bir yeri olacaktır. Aynalar bireyleri olduğu kadar yaşam alanlarını da yansıtır. Varlığımızın, duvarlar arasında yarattığımız dünyanın birer yansımasını gösterirler bizlere. Dekoratif bir ayna, bir mekanda tüm havayı değiştirebilir. Işık kullanımı ile ahenk katar, görsel zevklerimizi yansıtır. Dekoratif ayna bir ihtiyaç, bir araç olduğu kadar; estetiğin ve akılcı çözümlerin buluştuğu bir dekorasyon elemanıdır. Salon ve oturma odaları için de kullanım şekli için sayfalarca özelliğini sıralayabiliriz. Amaç sadece kullanışlılık olmadığı gibi, kişisel ve görsel zevklerimizi de dekorasyona uyarlamaktır. Örneğin bulunduğunuz bir odanın karakteristiğini belki dekoratif bir ayna ile yansıtacaksınız. Modern veya klasik çizgiler taşıyan ayna tasarımları, evinizde kullandığınız mobilya gruplarıyla, duvar zemini ile ilişkilenmiş olarak tasarlanabilir. Eğer evinizin dekorasyonuna uyumlu ya da yeni fikirler verecek dekoratif ayna tasarımları arıyorsanız, bu yazımız size aynalar hakkında bazı fikirler sunacak.
Bir banyoyu dekore ederken şıklıktan, estetik değerlerden ve hijyenden ödün vermek istemeyiz. Aynı zamanda işlevsel ve dekoratif aynalar banyo ve tuvaletlerin olmazsa olmazı. Bir aynanın görsel etki yaratması için süslemeler, farklı formlar ve doğru kullanım gerektiren ışıklandırmalardan faydalanılabilir. Dekoratif aynanın, sol ve sağ yan şeritlerinden gelen muntazam ışıklandırma ile ortamda şık ve zarif bir hava yaratılmış. Banyo dekorasyonun gri renk tonlarında ağırlıklı tutulması, siyah lavabo altlığı ile minimal ve modern bir görüntü tasarlanmış.
İçinde bulunduğu mekana derinlik katan dekoratif aynalar, dar alanlarda daha geniş algı yaratıyor. Özellikle banyoların vazgeçilmezi olan aynalar, koyu renk tonlarında duvar zeminleri ile farklı dokuları bir arada yansıtarak görsel bir açıklık yaratıyor. Eskiye dair objeler ve aksesuarları dekorasyonunuzda kullanıyorsanız, yine eskitme tarzı dekoratif aynalar size göre olabilir. Özellikle retro esintilerinin dekorasyonda sıkça görüldüğü son dönemlerde, eskitme dokular bir çok materyalde kullanılmaya devam ediyor. Dekoratif aynanın çerçevesinde kullanılmış soluk yeşil ren tonları ve eskitme izleri, dekoratif vidalar ile görselleştirilmiş. Evlerinizin sadece banyo ve tuvaletlerinde değil, salon ve yatak odalarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz, eskitme hava veren dekorasyonlarla uyumlu dekoratif bir ayna modeli.
Dairesel formlarla tasarlanmış şık bir ayna tasarımı daha. Dikkat ederseniz, mekanın dekorasyonu ile ilintili detayları görmek mümkün. İster duvara monte, ister yerden gelen veya tavandan sarkan lamba tasarımlarını kullanın; mekandaki diğer objelerle uyumlu formları kullanabilirsiniz. Lamba örneğinde olduğu gibi, yine dairesel formlarla gelen belli bir açıdan şık bir aydınlatma aracı kullanılmış. Yatak odanıza, salonlarınıza, asimetrik formlarda dekoratif aynalar ve derinlik katan ışıklandırma detaylarını kullanarak dekore etmeye ne dersiniz?
Aynanın konumu ve yerini belirleyen faktörler nelerdir? Belki aynayı almadan veya tasarlamadan önce ilk sorulması gereken sorulardan biridir bu. Bir aynayı modern bir banyoda dekorasyonla uyumlu bir alternatif eleman olarak değerlendirirken, konum ve yer için çeşitli seçenekler yaratılabilir. Lavabo ve banyo dolaplarının hatlarını belirleyen, aynı aksa oturtan koordinatları belirleriz. Paralel ve uzantıları birbirini takip eden formlar, sade ve yalın bir dille pekiştirilmiş. Minimal bir yorum olarak dekoratif aynaların rolleri farklı tarzlarda da çeşitlendirilebilir. Soft ve açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı banyo örneğinde, simetrik elemanlar ile minimal düzen sağlanıyor. Dingin, hafif ve açık renk tonları ile keyifli zamanlar geçireceğiniz modern bir banyo ve dekoratif ayna örneği.
Modern banyolarda kullanılan minimalist dil, soft renklerin yalınlığı ile işlevsel yaratıcı tasarımlarla buluşuyor. Daha dingin bir tasarım, yalın bir dekorasyon dili için, göz yormayan bir dekorasyonun sağlanması gerekir. Bir mekanda kullanılan dolaplar ve araç gereç rafları bu ihtiyacı muntazam karşılar. Öte taraftan kalabalık eşyaların verdiği görüntü karmaşıklığı, yaratacağınız modern banyo dekorasyonları için çözüm alternatiflerini zorlaştırıyor. Hijyen ve ihtiyaçlarınızı gideren materyalleri bir arada bulmanızı sağlayan, fonksiyonel ve dekoratif ayna modelini görüyoruz. Sağladığı ışıklandırma detayları ile şık ve modern bir görüntü vermeye hazır. Yukarı doğru açılan kanat ile örtüldüğü vakit size kullanışlı bir dekoratif ayna modeli sunan pratik bir sunum.
Elbette ki renklerin önemi bir mekanın dekorasyonunda önemli yer arz eder. Özellikle sempatik pastel renk tonlarının kullanımı ve naif duvar kağıtları ile tasarlanıyor ise. Dönemsel dekorasyonun, örneğin bir İngiliz tarzı dekorasyonunda olduğu gibi duvar kağıtları ve çiçek desenleri kullanmayı istiyorsanız yine İngiliz çizgisinde dekoratif ayna kullanabilirsiniz. Form detayları içinde yine duvar kağıdında bulunan renkleri barından bir dekoratif ayna, odanıza samimi ve sıcak bir hava katmaya yetecektir.
Sadelikle gelen zarafet, çok daha fazlasına ihtiyacınız yok. Modern bir banyo ya da örneğin salon dekorasyonunda çok masraf gerektirmeden dekoratif bir ayna sağlayabilirsiniz. Modernizm, parçaların bütünlüğünü tasarlayabilme imkanı verirken, tek bir parçadan bütüne uyarlama seçeneği de sunar. Kutuları anımsatan mutfak dolabı ve çekmecelerin tasarımları, ahşap dokunun sıcak renk tonlarını barındırıyor. Duvarlarınızda kullanacağınız desenli duvar kağıtları yerine göz alıcı seramik fayansların kullanımı da mümkün. Diğer taraftan duvar zemini göz yoran bir kaplamadan oluşuyorsa, sadelikle ifade edilebilen masrafsız bir dekoratif ayna ile duvarınızı değerlendirebilirsiniz.
Klasik stilde dekorasyonların gösterişliliğine şahit olduğumuz görkemli bir mekan tasarımı. Aynaların salon ve odaların dekorasyonu ile benzer veya çarpıcı dil kullanılmasına değinmiştik. Görülen örnekte oturma gruplarından avizeye, aksesuarlarda dekoratif aynaya ihtişam resmedilmiş. Asil bir duruş sergileyen bu tasarımda klasik stil dekoratif ayna formlarından ve detaylarından kaçınılmamış. Eğer klasik tarzda bir salon ya da oda dekorasyonuna sahipseniz, böyle bir ihtişamlı dekoratif ayna size hitap edebilir.
Taşlarla bezenen ihtişamı yansıtan dekoratif bir ayna. Tarihten gelen esintileri hissettiren dekor detaylarıyla, aynanın görkemli tasarımına şahit oluyorsunuz. Aydınlatma unsurlarında bile tarihi çizgileri görebileceğimiz bu örnekte, detaycılık mümkün mertebe muntazam işlenmiş. Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan bu örnek, klasik çizgi kullanmayı sevenler ve tarihi dokulardan esinlenmek için gösterişli ve taşlarla bezenmiş bir dekoratif ayna sunuyor.
Mirror Fabrica tarafından dizayn edilen, modern öğeler taşıyan asimetrik bir dekoratif ayna tasarımı. Klasik dönemlerden kalan dekorasyon öğelerinde siimetri baskındır. Modern mimari ile birlikte gelen temel unsurlardan biri, artık asimetrinin görsel etkisinden faydalanılabileceği. Işıklandırma detaylarında bile asimetriyi görebileceğiniz bu tasarım, modern akım izleri taşıyan, yaşam alanlarınıza şıklık katacak bir dekoratif ayna örneğidir.