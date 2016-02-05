Burçlara göre farklı mutfak dekorasyonları

Evlerimizdeki yaşam alanlarımızın dizaynlarının büyük bir önem taşımasının ana nedenlerinden biri de dekorasyonların, evlerin içinde yaşayan insanların kişilik ve karakterlerini yansıtması ve böylece evlerin insanların hayatının büyük bir parçası olmasıdır şüphesiz. İnsanların karakterlerini oluşturan da pek tabii ki bugüne kadar yaşadığımız hayat tarzı, zevklerimiz, yetiştirilme tarzımız ve hatta yaşadığımız şehir ve ülkenin koşullarıdır. Ancak astroloji doğduğumuz günün ve yıldızların konumunun da karakter ve kişiliğimize etki ettiğini söylüyor. Çoğumuz da burçların kişisel özelliklerimizin sınırlarını belirlediğine inanıyoruz; inanmayanlarımız bile burç yorumlarını ve burçların karakter özelliklerini incelemeye bayılıyor. Burçların karakteristik özelliklerine göre dekorasyon modellerini incelemeye ne dersiniz peki? Bu yazımızda her burcun özelliklerine uygun bir mutfak modeli seçiyoruz. İşte her burca göre farklı özellikler taşıyan farklı mutfak dekorasyonları.
Koç burcu insanları çözüm odaklı düşünen, rasyonel, girişken ve pratik insanlardır ve yaşam alanlarının dekorasyonlarında da bu özelliklerin yansımalarının bulunması gerekir. Özellikle mutfak çalışma alanı ve kullanışlılık açısından fonksiyonel bir dizayna sahip olmalı. Cato Creative tarafından dizayn edilen yüksek tavanlı, her şeyin yerli yerinde olduğu, çalışma alanlarını aydınlatan ışıklandırmaya sahip ve ergonomik tasarımlı mutfağa koç burçlarının bayılacağına eminiz.
Boğa burçları evine düşkün, “evcil” insanlardır ve dünyada en çok rahat edebildikleri yer kendi evleridir. Bu yüzden hem samimi, hem tarz sahibi, hem de konforlu dekorasyonlar onlar için idealdir. 70'lerin dokusunu taşıyan stil sahibi ve sıradışı, ama bir o kadar da rahat ve samimi olan bu mutfak da Boğa burcu dekorasyonlarına güzel bir örnek.
İkizler burcu çok yönlü ve renkli kişiliği sayesinde farklı stilleri harmanlamayı çok sever. Her zaman yaratıcılık arayan İkizler burcu insanları karakteristik özelliklere sahip ezber bozan ve dinamik tasarımlarla mutlu olabilirler. Retro tarzı modernlikle harmanlayan bu göz alıcı mutfakta olduğu gibi…
Yengeç burcunun en karakteristik özelliklerinden biri de ailesine ve aile hayatına değer vermesidir. Bu yüzden de samimi, sıcak ve doğal yaşam alanı dekorasyonları yengeç burcu için en ideal dekorasyonlardır. Bitkilerle canlandırılmış ve samimi bir ortam yaratılmış olan bu ferah ve şık beyaz mutfak yengeç burcu için en ideal örneklerden biri.
Aslan burcunun gösterişi ve lüksü sevdiği bir gerçek. Ayrıntılı ve sıradan olmayan, işlevsel ama bir o kadar da sıradışı ve göz alıcı mutfaklar aslan burçları için ideal.
Başak burcu hayatının her alanında düzenliliği esas alır ve çevresini de ona göre kurgular. Bu nedenle de Başak burcunun içinde bulunmaktan keyif alabileceği mutfağı ararken derli toplu yapısıyla ve pürüzsüz dokusuyla dikkat çeken geniş mutfak adalı bu elegan ve sofistike mutfağı tercih ettik.
Terazi burcu rafine ve şık ayrıntılara sahip dekorasyonlara değer verirler çünkü hayat tarzları ve karakterleri de incelik ve zariflik temelinde şekillenir. Akılcılığı ile de ön plana çıkan Terazi burcu insanları her zaman bu mutfakta çarpıcı bir şekilde görebildiğimiz gibi zarif bir fonksiyonellikten yanadırlar.
Akrep burcundan olanlar her zaman güçlü karakterleri, pratik düşünce ve hareket tarzlarıyla öne çıkan insanlar olmuşlardır. Bu yüzden de dekorasyon modeli seçerken pragmatizm ön plana çıkar ve ergonomik ve olabildiğince minimal tasarımlar tercih ederler.
Yay burcu her zaman sosyalleşmeyi çok seven karakterleri, arkadaş canlısı yapıları ve neşeli kişilikleri ile dikkat çeker. Mutfak da onlar için yalnızca tek başına yemek yapılan bir alan değil aynı zamanda eğlenceli bir sosyalleşme alanıdır.
Oğlaklar özgürlüklerine düşkün insanlardır ve bu yüzden de yüksek tavanlı, geniş pencerelerle gökyüzüyle bağlantısı çok olan, aydınlık ve ferah mutfakları tercih ederler. Hareket alanının kısıtlanmadığı ve eşya kalabalığıyla boğucu bir hale gelmeyen, tercihen de bahçe ya da balkonla doğrudan bağlantısı olan mutfak dekorasyonları oğlak burçları için ideal.
Kova burcundan olan insanlar sıradışı, yenilikçi, kimseye benzemeyen ve kendilerine has özellikleriyle tanınırlar. Bu yüzden dekorasyonda da yenilikçi ve modern tasarımlar tercih ederler. Sıradan olandan ve sık kullanılan modellerden uzak duran kova burçları için bu sıradışı mutfak modeli ideal.
Duygusal ve özel zevklere sahip olan balık burçları için dekorasyonda en önemli şey kendi karakterlerinden ve zevklerinden bir şeyler yansıtan yaratıcı ve ruhu olan tasarımlardır. İç dünyalarını yansıtan yaratıcı mutfak dekorasyonları balık burçları için ideal.