İçinizi açacak mutfak dolabı renkleri

Mimarlık tarihi, Osmanlı evleri örneklerinde yaşam alanlarını, mutfağın nasıl olacağı ve misafirlerin ağırlanacağının kadının rolü üzerinden belirlendiğini anlatır. Örnekleriyle mevcut olan bu durum, kadının mutfakla ilişkisi, eve gelen misafirlerin ağırlanacağı alanla mutfak arasındaki ilişki gibi akılcı çözümlerle mutfak detaylarını sunar. Bu akışta kadının yerinin ve mahremiyetinin esas alınmasından yola çıkarak; kadın kontrolünde mutfak dekore edilir; yeri geldiğinde kadın, misafirleri ve mutfağı aynı anda bir pencereden kontrol eder. Mutfakla ilgili ihtiyaçlar eskiden bu yana, özellikle geleneksel toplumlarda bu yönlerden kontrol edilmiştir. Mutfağın konumlanışı ve işlevsel mimari öğeler içermesi mevzularında kadının rolü etkin olagelmiştir. Günümüze gelirsek, modern mimari izlerini taşıyan dekorasyon yaklaşımlarına, mutfak ölçeğine inebiliriz.

Bir mutfağı tanımlamanız gerekirse, dekorasyonundan, mutfak elemanlarına, dokulardan renklere ayrı konulara yer açabiliriz. Daha önce modern mutfak dekorasyonu için bazı örneklere değinmiştik. Ölçeği biraz daha küçültüp, renklerin mutfakta nasıl bir rol alacağına, yeri geldiğinde mutfağı öne çıkaran bir tasarım dili tanımlayabileceğine değinebiliriz. Evimizin dekorasyonunda renklerin hakimiyeti ve karakteristik stilin belirlenmesinde seçici konumda olmak isteriz. Nitekim içinde yaşayacağımız salon ya da mutfakta atmosferin olumlu ya da olumsuz etkilerini alacak olan bizleriz. Neredeyse kişisel kararlar doğrultusunda belirlenebilecek bir konu, mutfak dolabı rengidir. Mutfak gereçlerini barındıran, bunu mümkün olan en işlevsel ve pratik yollarla sağlayan mutfak dolabı, evimizin olmazsa olmazlarındandır. Kimilerinin mümkün olan her uygun boşlukta değerlendirmeyi sevdiği alanlar, mutfak dolabı alanlarıdır. Bulunduğu konumun belirlenmesi ilişkisinde, duvar rengi veya sandalye renkleri ile olan ilişkisi bile, mutfak dolabı renginde etken madde olabilir. Nasıl bir mutfak dekorasyonuna sahipsiniz? Hangi stilde mutfak grupları kullanmayı tercih ediyor, ve uyguluyorsunuz?

Mutfağınızı yenilemek istiyor olabilirsiniz. Dekorasyonunuzu küçük dokunuşlarla değiştirmek, farklı bir hava katmak istiyor olabilirsiniz. Estetik açıdan farklı görsel etkiler yaratmak için neden mutfak dolabı rengini gözden geçirmiyorsunuz? Yaşam alanları ve mutfak dekorasyonu hakkında oldukça fazla bilgiyi bulabileceğiniz Homify’da, mutfak dolabı rengi ile ilgili çeşitli örnekler bulabileceğiniz yazımızda, mutfağınıza nasıl bir hava katmak isteyeceğinize karar vermeniz için mutfak dolabı rengi örneklerimizi gözden geçirelim.