İçinizi açacak mutfak dolabı renkleri

Mimarlık tarihi, Osmanlı evleri örneklerinde yaşam alanlarını, mutfağın nasıl olacağı ve misafirlerin ağırlanacağının kadının rolü üzerinden belirlendiğini anlatır. Örnekleriyle mevcut olan bu durum, kadının mutfakla ilişkisi, eve gelen misafirlerin ağırlanacağı alanla mutfak arasındaki ilişki gibi akılcı çözümlerle mutfak detaylarını sunar. Bu akışta kadının yerinin ve mahremiyetinin esas alınmasından yola çıkarak; kadın kontrolünde mutfak dekore edilir; yeri geldiğinde kadın, misafirleri ve mutfağı aynı anda bir pencereden kontrol eder. Mutfakla ilgili ihtiyaçlar eskiden bu yana, özellikle geleneksel toplumlarda bu yönlerden kontrol edilmiştir. Mutfağın konumlanışı ve işlevsel mimari öğeler içermesi mevzularında kadının rolü etkin olagelmiştir. Günümüze gelirsek, modern mimari izlerini taşıyan dekorasyon yaklaşımlarına, mutfak ölçeğine inebiliriz.
Bir mutfağı tanımlamanız gerekirse, dekorasyonundan, mutfak elemanlarına, dokulardan renklere ayrı konulara yer açabiliriz. Daha önce modern mutfak dekorasyonu için bazı örneklere değinmiştik. Ölçeği biraz daha küçültüp, renklerin mutfakta nasıl bir rol alacağına, yeri geldiğinde mutfağı öne çıkaran bir tasarım dili tanımlayabileceğine değinebiliriz. Evimizin dekorasyonunda renklerin hakimiyeti ve karakteristik stilin belirlenmesinde seçici konumda olmak isteriz. Nitekim içinde yaşayacağımız salon ya da mutfakta atmosferin olumlu ya da olumsuz etkilerini alacak olan bizleriz. Neredeyse kişisel kararlar doğrultusunda belirlenebilecek bir konu, mutfak dolabı rengidir. Mutfak gereçlerini barındıran, bunu mümkün olan en işlevsel ve pratik yollarla sağlayan mutfak dolabı, evimizin olmazsa olmazlarındandır. Kimilerinin mümkün olan her uygun boşlukta değerlendirmeyi sevdiği alanlar, mutfak dolabı alanlarıdır. Bulunduğu konumun belirlenmesi ilişkisinde, duvar rengi veya sandalye renkleri ile olan ilişkisi bile, mutfak dolabı renginde etken madde olabilir. Nasıl bir mutfak dekorasyonuna sahipsiniz? Hangi stilde mutfak grupları kullanmayı tercih ediyor, ve uyguluyorsunuz?
Mutfağınızı yenilemek istiyor olabilirsiniz. Dekorasyonunuzu küçük dokunuşlarla değiştirmek, farklı bir hava katmak istiyor olabilirsiniz. Estetik açıdan farklı görsel etkiler yaratmak için neden mutfak dolabı rengini gözden geçirmiyorsunuz? Yaşam alanları ve mutfak dekorasyonu hakkında oldukça fazla bilgiyi bulabileceğiniz Homify’da, mutfak dolabı rengi ile ilgili çeşitli örnekler bulabileceğiniz yazımızda, mutfağınıza nasıl bir hava katmak isteyeceğinize karar vermeniz için mutfak dolabı rengi örneklerimizi gözden geçirelim.
Klasik stilde bir mutfak tipine sahip olabilirsiniz. Neden capcanlı, içimizi açan pırıl pırıl bir mutfak dekorasyonuna sahip olmayalım? Mavi ve yeşilin tatlı renk tonlarının kullanıldığı bu mutfakta, aynı sempatiklikte kullanılan perdeler ile samimi hava devam ettirilmiş. Yer zemini kaplamasının renklerinin bile canlılığı sürdürüyor. Mavi mutfak dolabı renginin aynı koordinatta dolap ve raflarda akış rengi olarak devam etmiş. Yeşil ile mavinin muntazam uyumu, eski ve klasik stil bir mutfağı modern ve canlı renkler ile harmanlıyor. Klasik öğeler taşıyan bu güzel mutfak, LOLA 38 HOTEL tarafından sunulmuş nadide bir örnek.
Yıllardır alıştığımız kahverengi tonları ağırlıklı ahşap mutfak dolapları yerini renkli ve minimalist tasarımlara bıraktı. Mutfak dolabı rengi canlı ve çarpıcı renk kırmızıdan yana kullanılmış. Minimalist bir dil yakalanmak istenilmiş, kırmızı gibi çarpıcı bir rengi siyah renk tonları ile vurgulamış. Tavan ve duvar zemin renkleri, kırmızı ve siyahı sunabilme fonu oluşturan beyaz renk tonu olarak seçilmiş. Mekana canlılık katan, enerji veren kırmızı mutfak dolabı rengi tercih edilirken; küçük alanlarda modern bir dil kullanımını seçen tasarım, estetiğin ve işlevselliğin hakkını veriyor.
Yeşile ve doğaya olan tutkuyu anımsatan bu dekorda, toprak rengi tonlarında ahşabın yanı sıra; beyaz renge de yer verilmiş. Mutfak dolabı rengi olarak, birden fazla renk kullanılan mutfak dekorasyonlarında kurtarıcı renk olarak düşünülebilir. Ahşabın ve yeşil duvar zemini renk tonlarının yanında nötr kalarak, diğer renklerin öne çıkmasını sağlamış. Şık ve zarif bir mutfak tezgahı olmasının yanı sıra hijyen ve estetik unsurlarına bir arada rastlanmaktadır. Yeni tip mutfak dekorasyonlarında rastlayabileceğiniz bir mutfak dolabı rengi de yeşil ve hak, renk tonları oluyor. Doğru ve ölçülü kullanıldığı takdirde, mekana enerji veren, sıcak bir etkisi olacaktır.
Beyazın duruluğu, siyahın asilliği her zaman olduğu gibi muhteşem bir uyum göstermiş. Mutfak dolabı rengi olarak, her zaman çok sıradışı ve çarpıcı renkler aramanıza gerek yok. Siyahın beyazla buluştuğu durakta, kırmızı dokunuşlarla mutfağınıza hem sıcak hem samimi bir hava katabilirsiniz. Beyaz renk tonlarında rafların sadeliği ve minimal formları ile kütle kütle siyah parlaklıklar mekana dinamik bir görüntü katmaya yetiyor. Öte taraftan siyah renk tonlarını ve beyazı kullanabileceğiniz mutfaklarda; trend renkler sarı, fusya renkleriyle de modern çizgiyi devam ettirebilirsiniz. Siyahın ve beyaz olduğu formlarda, üçüncü bir renk istenilen sıcak havayı ya da çarpıcılığı nitelendirebilir.
Beyaz duvar zemini ile canlı renk tonlarını birleştirebileceğiniz gibi, nötr mutfak dolabı renklerine de yer açabilirsin. Aydınlık bir alana açılıyor ise mutfak, nötr renkler, griler ile mutfak dolabı alanını söndürebilirsiniz. Mutfakta can alıcı bölgenin neresi olacağını belirlemeniz ile ilgili bir püf noktası. Ayrıca nötr mutfak dolabı rengini, canlı renkler ile de kullanabilirsiniz.
Dikkat ederseniz ikiden fazla rengin kullanıldığı mutfak dekorasyonlarında, üçüncü renkte sıklıkla beyaz veya siyah renklere rastlıyoruz. Özellikle gri gibi nötr renklerin kullanıldığı son seçenek renk tercihi, öne çıkarma veya bastırma amaçlı olabilir. Yeşil ve beyaz renk tonunun kullanılması, naif bir mutfak dolabı rengi tercihine işaret oluyor. Eflatun ve mor renklerinin yeşil renk tonları ile ahengi unutulmamış. Ruhunuza hitap eden, karakteristiği olan bir mutfak modeli oluşturmada, bazen mutfak dolabı rengi önemli bir rol oynayabilir.
Klasik izler taşıyan ahşabı hem işlevsel, hem moderne uyarlamayı düşündünüz mü? Pratik bir kullanım olanağın sunan bu örnekte mutfak tezgahına kadar siyahın asaletine yer verilmiş. Küçük alanlarda muhteşem çözümler getiren bu örnekte, siyah mutfak dolabı rengi üzerine düşünmeye ne dersiniz? Pekala ahşap renk tonları ile uyumunu ve ahengini görüyorsunuz.
Mutfak dolabı renginden, duvar zemini rengine, duvar kaplamalarına kadar ara renklerin tercih edildiği bir örnekte, tezgah duvarında küçük bir hareketlilik katılmış. Ara renkleri siyah tezgah rengi ile bölen yaklaşımda, sizlere ara renklerde mutfak dolabı seçebileceğiniz gibi siyahla ve canlı renkli objelerle sunum yapabilmenize imkan veriyor.
Mat beyaz mutfak dolabı renklerine daha önce rastlamışsınızdır. Beyaz rengini, diğer parlak dokularla birleştiren sıcak renk karamelize etme görevi görüyor. Yatayda üç renk aksı uygulanan mutfak dekorasyonunda, tamamen modern etkiler görüyoruz. Klasik çizgilerden uzaksanız böyle bir mutfak dekorasyonu ve dolap rengi tercihleri size göre olabilir.
Mutfak dolabı rengi, hangi yönlerden dekorasyonda belirleyici etkendir? Eskinin yeniden yorumlanışı olan Retro objeler kullanıyor olabilirdiniz, sıcak ve Retro esintileri barındıran renklerle bir mutfak dekorasyonunda mutfak dolabı rengi hakkında bazı ipuçları bulunacaktır. Belki de tek tip sarı tonlarında mutfak dolabı rengi kullanarak, daha cesur objeler veya canlı objeleri ve tabloları öne çıkaracaksınız. Mutfak dekorasyonunun olduğu kadar, mutfak dolabı renginin bile duvar renklerinin seçimlerinde, eşyaların, objelerin seçiminde önemli rol oynayabileceğine örneklerimizle yer verdik.