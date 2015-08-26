Modern banyo modelleri için 10 parlak fikir

Evlerimizde her alanını bir amaca hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Banyolar için, yapıldıkları dönem ve izlerini taşıyabileceği gibi, kişisel tercihler yönünde belirlenen stil de söz sahibi olacaktır. Modern bir banyo modeli, bu yazıda irdeleyeceğimiz ve aslında göz ardı edilmemesi gereken bir mevzu. Banyo tasarımınızı estetik bir dille aktarırken, görsellik ve işlevsellik yönünden, yakınlarımızın denetimine tabi tutmuş oluyoruz. Yatak odası gibi günün yorgunluğunu ve stresini üzerimizden attığımız bir başka hizmet alanı da banyolarımızdır. Bir banyoda ihtiyacı karşılamak, hafifleyerek çıkmak için belki görsel ve işlevsel açıdan bazı detayları göz ardı etmemeliyiz.
Banyonuzu yenilemeyi düşünüyor, ya da en başından tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Uzmanlarımızın seçtiği çok sayıda örnek ve parlak fikirler bulabileceğiniz Homify’da doğru adreste bulunuyorsunuz. Mahremiyetin ön planda olduğu banyolarımızda, pratiklik ve kullanışlılık yönünden ihtiyacı karşılaması ve geçirdiğimiz vakit boyunca göze hitap eden görsel değerlere sahip olmasını isteriz. Geçmişten günümüze, banyolarımızı artık kişisel bir alan olarak değerlendirebileceğiz ve moder bir banyo modeli karakterini belirleyebileceğimiz imkanlara sahip olduğumuz yıllardayız. Şıklık ve hijyenin esas alındığı önemli bir mahal olan banyolarımız, günümüzün etkilerinden modern bir yaklaşımla tasarlanıyor. Şık ve modern bir banyo modeline sahip olmayı istemez misiniz? Eğer bu konuda daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız, sizler için seçtiğimiz modern banyo modellerinize mutlaka göz atmanızı öneririz. Özellikle canlı renklerin kullanımı, minimalist yaklaşım ve dokuların kullanımı gibi detaylarla, sahip olmak istediğiniz banyo modeli için bir çok parlak fikir bulacaksınız.
Küçük banyo alanlarında pastel renk tonlarıyla sempatikliği yakalayan modern stil bir banyo. Açık renk tonlarıyla uyumlu objelerle görsel açıdan samimi bir hava yakalanıyor. Üçgen formlarında ayna ile gün ışığı alan küvet, modern stilini koruyor. Keyifli bir banyoyu, dar ve küçük alana sığdırmak için şahane bir örnek. Küvetten çıkmanıza yardımcı olacak ahşap basamaklarda dokusu tercih edilmiş. Duvarda devam eden zeminden gelen petek doku üçgen formları andıran zigzaglarla bitirilmiş. Dinlendirici ve eğlenceli bir küvet sefası ile muntazam bir banyoya sahip olmayı kim istemez ki?
Nötr renklerle bezenmiş dokuların ağırlıkla kullanılması, doğal dokulara yer verilmesi, duru ve yalın bir yaklaşıma örnek oluyor. Çok çarpıcı veya canlı renklerden uzak kalınmış. Dar bir alana sıkışıp kalmış küvetlerden sonra, keyif alanını genişleten modern bir banyo örneği daha. Öte taraftan aksesuarların ve aydınlatmanın şık ve sadeliği bir arada yakalaması, naif dili öne çıkarıyor. Keyifli bir küvet sefası için, yakın mesafede kitaplarınızı ve ihtiyaçları bulabileceğiniz aranılan bir banyo modeli olduğunu hatırlatmamıza gerek yok sanırım.
Küçük banyolarda tasarım sanıldığı kadar zahmetli olmayabilir. Salt küçük tüyolar uygulanarak, dar alanlardaki sıkışmışlıktan kurtulunabilir. Gördüğünüz örnekte göz hizasında pencerenin olmadığını düşünün. Sadece bu detay, banyodaki algıyı tamamen değiştiriyor. Modern öğelerin kullanıldığı banyoda, koyu renk duvar zeminine imkan veren pencere, gün ışığını muntazam alıyor. Keyifli dakikalar geçirmek için büyük ve geniş alanlara ihtiyacınız olmadığını hatırlatan bir örnek. Klasik stilde oldukça fazla kullanılan dekoratif hayvan figürleri, modern banyo modeline uygun metal tonlarda seçilerek modernize edilmiş.
İtalya'da bulunan NEUTRA DESIGN tarafından dizayn edilen doğal tonların kullanıldığı yalın bir banyo modeli. Kütleler halinde lavabo formları ile doğala özdeyiş söz konusu olan modern bir banyo modeli. Öyle ki aydınlatma aracı, bir kütle olarak lavabonun yanında duruyor. Kaba kütlelerin, ham maddeyi çağrıştıran doğala özdeyişi Neutra Design'nın duru dilini mükemmel tasvir ediyor. Taburede kullanılan ağaç kütlelerinin doğallığı, mümkün olan en az miktarda işlenmiş materyal kullanımı, göze ve gönüle hitap ediyor.
Minimal yaklaşım örneği olarak seçtiğimiz modern bir banyo. Duvar zemininde kullanılan nötr gri tonları lavabo altından aynı mimari dil ve renk kullanılarak tasarlanmış. Brezilya'da bulunan GİSELE TARANTO ARQUİTETURA tarafından tasarlanan bu örnekte yalın bir dil, sadelik ve incelik esas alınmış. Lamba ve lavabo, musluk formlarından da anlaşılacağı üzere gereksiz göz yoran detaylardan kaçınılmış. İnceliğin ve zarafetin fotoğrafı modern bir banyo örneği.
Geçmişten günümüze, klasik banyolarda çoğunluk açık renk tonları tercih edilmiş olup, koyu renk tonlarından kaçınılmıştır. Siyahın hakim olduğu zarif ve büyüleyici bir banyo neden mümkün olmasın. Modern banyo modellerinde, klasiğin getirdiği tekdüzelikten kurtulma yolları sunuluyor. Zemin rengi siyah renk tonlarında tutulup, lavabo, ışıklandırma ve diğer detaylarda beyaz dilden vazgeçilmemiş. Öte taraftan gri yer zemini banyoyu sadeliği ve şıklığıyla tamamlıyor.
Ağırlıklı olarak siyah renk tonlarının kullanıldığı bir banyodan sonra, tekdüzeliği canlı renklerle kırmaya ne dersiniz? Hem minimal ve göz yormayan bir sadelik, hem canlı ve göz alıcı rengin kullanım dili, modern bir banyo örneği için enfes bir örnek. Duvar zemini ve yer zemini döşemesinde kullanılan sarı rengi, beyaz renk tonlarıyla lavabo ve diğer detaylarda kullanılmış. Sarı renginin canlılığı ve göz alıcılığı banyonuzu gözde yapmaya yetecek, her zaman çok masraf etmeden, eşyalarla ve aksesuarlarla göz yormadan cezbedici modern bir banyo modeli tasarlamak mümkün.
Banyo duvarınızı değerlendirmemek için hiçbir sebebiniz yok. BAYYURT tarafından dizayn edilen bu modern tip bir banyo modeli. Banyonuz için sıra dışı ve çarpıcı görsel etkiler tasarlamak istiyorsanız, duvarları da değerlendirebileceğinizi unutmayın. Halihazırda sahip olduğunuz banyonuzun dekore edebileceğiniz bir duvarına sahipseniz, bir görsel ya da bir sanat eseri ile kaplayabilirsiniz. Mekana karakteristik etki yaratan bu stil, modern öğelerin izlerini taşıyor. Ağırlıklı olarak parlak siyah zemin dokularının döşendiği modern bir banyo modelinde, Marilyn Monroe severler için şık bir duvar dizayn edilmiş.
Siyah ve beyaz renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı modern bir banyoda, derinlik katmak amaçlı bazı görsel detaylar kullanabilirsiniz. Karo ve benzeri desenlerin kullanımı ve çatı detayı ile mekana derinlik duygusu katılmış. Çok geniş banyolara sahip değilseniz üzülmeyin. Pekala küçük detaylarla, görsel etki kazandırırken derinlik hissi verebilirsiniz. Boydan boya acılan pencere boşlukları ise, küçük alanlara genişlik hissi katmaya devam ediyor. Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir banyo modelinde, duvarda kullanılan karo desenlerin zemin örtüsünde de sürdürülmesi, mekanda aynı mimari dilin uyumla devam ettirildiğini gösteriyor. Kontrast renk tonlarının mekana canlılık ve enerji hissi kattığını söyleyerek hatırlatalım. Öte taraftan doğa ile iç içe bir banyoda, ahşap kullanımı doğal dokuyla ahengi sürdürmüş. Banyonuza kontrast renkler ve doğal dokularla canlılık hissi verebilir, modern bir banyo modeline küçük ipuçları ile sahip olabilirsiniz.
Doğal malzemelerin dekorasyondaki önemli yeri yadsınamaz. Banyonuzda rahatlıkla ahşabı kullanılabileceği örnekle belirtmiştik. Geçmişten günümüze, mermer ile modern bir çizgiyi yakalamak, sade ve dingin bir banyo tasarlamak mümkün. Kapı girişindeki üçgenimsi form, ağırlıkla beyazın kullanıldığı banyoya hareket katıyor. Modern banyo modellerinden derlediğimiz önerilerde, mermer kullanımının modern bir öğe olarak kullanılabileceğine, formların mekana kattığı hareketliliğe değindik.