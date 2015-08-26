Modern banyo modelleri için 10 parlak fikir

Evlerimizde her alanını bir amaca hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Banyolar için, yapıldıkları dönem ve izlerini taşıyabileceği gibi, kişisel tercihler yönünde belirlenen stil de söz sahibi olacaktır. Modern bir banyo modeli, bu yazıda irdeleyeceğimiz ve aslında göz ardı edilmemesi gereken bir mevzu. Banyo tasarımınızı estetik bir dille aktarırken, görsellik ve işlevsellik yönünden, yakınlarımızın denetimine tabi tutmuş oluyoruz. Yatak odası gibi günün yorgunluğunu ve stresini üzerimizden attığımız bir başka hizmet alanı da banyolarımızdır. Bir banyoda ihtiyacı karşılamak, hafifleyerek çıkmak için belki görsel ve işlevsel açıdan bazı detayları göz ardı etmemeliyiz.

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