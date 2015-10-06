Bağımsız, şık ve huzurlu!

homify 360 ° yazılarımızda bugün yine bir kez daha Almanya'ya uzanıyoruz ve tasarımında KNITTING Architekten + Ingenieure isimli firmanın imzası olan modern bir mimari ve iç mimariye sahip olan ve son derece göz alıcı bir tarzda dekore edilmiş müstakil bir evi ziyaret ediyoruz. Kendine ait garajı olan, çevresinden bağımsız ve biraz da ıssız olan bu huzurlu ve ferah evi gelin hep beraber gezelim.
Göründüğünden çok daha geniş bir yaşam alanına sahip olan bu evin dış cephesi daha ilk bakışta insanı büyülemeye yetiyor aslında. Yemyeşil ve bakımlı çimlerle kaplı büyük bir bahçenin içinde konumlanmış olan bina çevresinden yalıtılmış ve kendi halinde tasarlanmış bir yapıya sahip. Sessizlik, huzur, tenha bir hayat arayışındaysanız ve yalnızca ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirmekten hoşlanıyor, komşu gürültüsünden pek de hazzetmiyorsanız bu ev tam size göre. Evin dış cephesine baktığımızda ilk dikkat çeken tabii ki zemin katındaki ön cephenin boydan boya camla kaplı olması. Bu sayede evin iç mekanlarının dış mekanlarla arasındaki geçiş bir hayli yumuşuyor ve bahçe ile salon iç içe geçiyor.
Bu resimde ise evin yan taraftan görünümüne şahit oluyoruz. Bu geniş evin bu açıdan görülen çatı katında dört tane yatak odası, iki banyo ve bir çamaşır odası yer alıyor. Bodrumda ise bir teknoloji alanı tasarlanmış.
Evin ilk resimde dışarıdan gördüğümüz zemin katı bu geniş ve ferah oturma odasına ayrılmış. Oldukça büyük bir alana sahip olan bu salonda da açık planlı oturma odası, yemek alanı ve mutfak bulunuyor. Modern bir saflıkla dizayn edilen salon geniş pencereler sayesinde ferahlığını katlayarak arttırıyor. Pürüzsüz gri yer döşemeleri modern mobilyalarla, kaliteli ve dikkat çekici aksesuarlarla ve tavandaki LED spot ışıklarıyla uyumlu bir malzemeden yapılmış. Yaşam alanının en dikkat çekici özelliği ise hiç şüphesiz ki modern şömine ünitesi.
Mutfakta ise yine oldukça modern ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Mutfak son derece kendine has bir tarza sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça fonksiyonel ve işlevsel bir yerleşime de sahip. Gömme mutfak aletleri, tutacakları olmayan çekmeceler, bol mutfak dolabı ve ortadaki mutfak adasıyla bir mutfakta duyulabilecek bütün ihtiyaçları karşılıyor bu şık tasarım.
Koridor ve merdivenler evin genel görünümlerini yansıttıkları için oldukça önemli yaşam alanlarıdır aslında. Bu konuda daha önce de Farklı hol dekorasyonu seçenekleri isimli bir yazı yazmıştık. Bu evin koridor ve merdiven alanı ise evin geneline hakim olan modern dokuyu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Çatı katına çıkan korkuluksuz sade ve beyaz merdivenler minimal ve modern bir tasarım anlayışını temsil ederken merdiven ünitesindeki şık aydınlatma da hem estetik yapıyı kuvvetlendiriyor hem de oldukça ergonomik bir işleve sahip. Merdivenlerin karşısındaki dolaplar ise daha fazla depolama alanı yaratarak düzenli ve dağınık olmayan bir görüntü yaratıyor.