Bağımsız, şık ve huzurlu!

Göründüğünden çok daha geniş bir yaşam alanına sahip olan bu evin dış cephesi daha ilk bakışta insanı büyülemeye yetiyor aslında. Yemyeşil ve bakımlı çimlerle kaplı büyük bir bahçenin içinde konumlanmış olan bina çevresinden yalıtılmış ve kendi halinde tasarlanmış bir yapıya sahip. Sessizlik, huzur, tenha bir hayat arayışındaysanız ve yalnızca ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirmekten hoşlanıyor, komşu gürültüsünden pek de hazzetmiyorsanız bu ev tam size göre. Evin dış cephesine baktığımızda ilk dikkat çeken tabii ki zemin katındaki ön cephenin boydan boya camla kaplı olması. Bu sayede evin iç mekanlarının dış mekanlarla arasındaki geçiş bir hayli yumuşuyor ve bahçe ile salon iç içe geçiyor.