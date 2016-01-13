Bahçede su alanı oluşturmanın ipuçları

Bir bahçeyi güzelleştirmek, estetik açıdan mükemmel hale getirmek için bahçe peyzajını mükemmel şekilde yapmak, bahçe içerisinde yer alacak bitkileri, süslemeleri, aksesuarları, bahçe oturum alanını iyi bir şekilde planlayarak bahçe düzenlemesini bu plana uygun şekilde yapmak gereklidir. Bahçe dekorasyonunu en iyi şekilde yapsanız dahi bahçenizde bir havuz, bir gölet veya su akışını sağlayan görsel bir çeşme yoksa bahçeniz tam anlamıyla dekore edilmemiş demektir. Bahçelere güzelliğini veren bitkilerin yeşil rengi, bitkilerin düzeni, ve bahçe içerisinde yer alan sulak alanlardır. Bu nedenle bahçenize alternatif yöntemleri kullanarak suyu getirmeli ve bahçenizi daha zarif hale getirmelisiniz. Bir bahçe de sulak bir alan var ise o bahçe hem daha zarif bir bahçe hem de ruhunuzu dinlendireceğiniz, iş yoğunluğunun getirdiği stresi atarak deşarj olacağınız bir bahçedir. Bu nedenle bütün imkanlarınızı zorlayarak bahçenizde bir gölet inşa etmeli, bir havuz tasarımı yapmalı yeriniz yoksa bahçenize hazır küçük havuzlardan tedarik ederek bahçenizi daha şık hale getirmelisiniz. Eğer bütün bu yöntemlerden birini uygulayamıyorsanız, bahçenizde bulunan su tesisatını kullanarak şık ve görsel bir çeşme yaparak bahçeniz içerisinde zarif bir su alanı oluşturabilirsiniz.

Bahçenize su getirmek için yapmanız gereken ilk iş bahçenizin analizini yapmak ve bahçenize en uygun su alanını nasıl oluşturacağınıza karar vermektir. Bahçeniz geniş bir alana yayılmış ise yapay bir gölet oluşturarak su bitkileri ile bahçenizde hem estetik bir güzelliğe sahip bir su alanı hem de zarif güzelliği bulunan su bitkileri ile muhteşem güzellikte bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Eğer bahçeniz gölet için yeterli büyüklüğe sahip değilse, evinizin etrafında bulunan havuzu bahçe peyzajının içine katarak bir dekorasyon yapmalı ve bahçenizin yeşillikleri arasında şık bir havuzun olmasını sağlamalısınız. Böylece bahçenizde yer olmadığı halde bahçeniz ile birlikte tasarlanmış gibi bir hava oluşturan hem havuzun etrafını güzelleştiren bir bahçe hem de bahçe içerisinde bir havuz görünümü veren bir havuza sahip olmuş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmak deyimi bu tasarım için en ideal deyim olacaktır. Bahçeniz de havuz içinde yeterli bir alan yoksa veya bahçeniz havuzdan uzakta ve küçük ise uygulamanız gereken yöntem bir bahçe havuzu yapmak veya hazır bahçe havuzlarından birini satın alarak bahçenize yerleştirmektir. Bahçeniz içerisinde doğal bir havuz olmasını istiyorsanız, istediğiniz büyüklükte bir havuz alanı kazıp, su geçirmeyen plastik ile havuz tabanını kaplamalı, içine su doldurup havuz kenarlarını taşlar ile süsleyerek bir havuz oluşturmalısınız. Bu yöntem hem maliyetsiz hem de diğer yöntemlere göre daha az emek ve zaman harcayacağınız bir yöntemdir. Bu yöntem ile bahçenizin boyutuna göre istediğiniz büyüklükte yapay bir havuz oluşturabilirsiniz. Havuz yöntemini uygulamak istemiyorsanız yapmanız gereken su deposu ve fıskiyesi paket halinde olan küçük katmanlı bir havuz satın almak ve bahçenizin içerisinde en uygun yere yerleştirmektir. Böylece hiç yorulmadan bahçenize estetik bir havuz kazandırmış ve bahçenizi dekoratif bir bahçe haline getirmiş olursunuz. Bu yöntemlerin dışında bahçenize su getirebileceğiniz bir diğer yöntem ise evinizin su tesisatından bir hat alıp bahçeye kadar uzatarak bahçeye bir çeşme yapmaktır. Bahçeye getirdiğiniz su hattını, bahçe içerisinde dekoratif bir güzelliğe sahip çeşmeye bağlamalı ve belirli aralıklar ile bu çeşmeden su akıtarak bahçenizin daha görsel olmasını sağlayabilirsiniz. Çeşmenin sürekli akması belirli bir maliyet oluşturacağından, küçük bir depo içerisinde suyu biriktirip sürekli olarak bu suyu kullanmanız daha akıllıca olacaktır.

Bahçenizin daha zarif, daha güzel ve daha şık olmasını istiyorsanız, bahçe de daha keyifli anlar geçirmek istiyorsanız, bahçenizi bir dinlenme alanı olarak kullanmak istiyorsanız, dinlendirici ve görsel olma özelliği bulunan suyu kullanmalı ve bahçenizde size özel bir su alanı oluşturmalısınız. Bahçenizin yapısına, şekline, planlamasına göre bir bahçe havuzu veya bahçe göleti yapmak istediğinizde homify bahçe havuzu örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret etmeli ve kişiliğinize uyan, bahçe yapınız ile uyumlu havuz veya gölet örneklerinden birini bahçenize uygulamalısınız.



