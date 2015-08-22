Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar

Evlerin en küçük alanlarının ayrıldığı banyolar ruhunuzu dinlendirdiğiniz, günün stresini, yorgunluğunu attığınız özel dinlenme alanlarıdır. Geçmişte özentisiz olarak dekore edilen banyolar, günümüzde yeni nesil tasarımcılar sayesinde çok estetik ve ferah olarak tasarlanmaktadır. Bu tasarımlar sayesinde daha keyifli vakit geçirebileceğiniz estetik ve görsel olarak çok güzel banyolar ortaya çıkmaktadır.

Peki banyoları bu kadar estetik yapan yeni nesil tasarımlar nasıl yapılmaktadır? İnsanlar günün sonunda yorgunluklarını atmak istedikleri bu alanları kendi istek, ihtiyaç ve keyiflerine göre dekore etmek istedikleri için banyo mobilyalarını, tesisatlarını özel olarak tasarlamakta ve en kullanışlı şekilde uygulattırmaktadırlar. Burada banyo fayansları önemli püf noktalarından birisidir. Banyo fayans seçimi banyonun havasını ve ruhunu yansıtan, banyonun havasını değiştiren, banyoya nefes aldıran en önemli etkendir.

Peki banyo fayans seçiminde nelere dikkat etmeliyiz. Banyo fayansları günümüzde çok büyük bir çeşit yelpazesine sahiptir. Bütçenize ve yapacağınız tasarıma göre fayans seçimi yapılmalı, size özel ve kalite olarak bütçenize uygun, banyonuzu güzelleştiren fayansları tercih etmelisiniz. Çok kaliteli fayanslar mutfağınızı çok güzel hale getirecek düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Tasarladığınız, kişiliğinize uygun, banyo mobilyalarınıza uygun, geleneksel, klasik ve modern fayansları seçerek orta kalite ama çok daha özgün ve estetik banyolarınız olabilir.

Banyo fayansları seçiminde bilgi sahibi değilseniz, nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda kaygılarınız var ise dekorasyo firmalarından destek alabilir, banyolarınızı dekore edebilirsiniz. Banyolarınızı fayans dışında, ahşap, tuğla, cam mozaik, ayna, sade cam, kompozit malzelemelerden oluşan kaplama malzemeleri ile de dekore edebilirsiniz. Burada tecih size kalmaktadır. Yapacağınız dekorasyon ve tasarıma göre, banyo mobilyalarınıza göre seçim yaparak banyolarınıza nefes aldırabilir, burada geçireceğiniz zamanları daha zevkli hale getirebilirsiniz.