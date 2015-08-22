Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar

Evlerin en küçük alanlarının ayrıldığı banyolar ruhunuzu dinlendirdiğiniz, günün stresini, yorgunluğunu attığınız özel dinlenme alanlarıdır. Geçmişte özentisiz olarak dekore edilen banyolar, günümüzde yeni nesil tasarımcılar sayesinde çok estetik ve ferah olarak tasarlanmaktadır. Bu tasarımlar sayesinde daha keyifli vakit geçirebileceğiniz estetik ve görsel olarak çok güzel banyolar ortaya çıkmaktadır.
Peki banyoları bu kadar estetik yapan yeni nesil tasarımlar nasıl yapılmaktadır? İnsanlar günün sonunda yorgunluklarını atmak istedikleri bu alanları kendi istek, ihtiyaç ve keyiflerine göre dekore etmek istedikleri için banyo mobilyalarını, tesisatlarını özel olarak tasarlamakta ve en kullanışlı şekilde uygulattırmaktadırlar. Burada banyo fayansları önemli püf noktalarından birisidir. Banyo fayans seçimi banyonun havasını ve ruhunu yansıtan, banyonun havasını değiştiren, banyoya nefes aldıran en önemli etkendir.
Peki banyo fayans seçiminde nelere dikkat etmeliyiz. Banyo fayansları günümüzde çok büyük bir çeşit yelpazesine sahiptir. Bütçenize ve yapacağınız tasarıma göre fayans seçimi yapılmalı, size özel ve kalite olarak bütçenize uygun, banyonuzu güzelleştiren fayansları tercih etmelisiniz. Çok kaliteli fayanslar mutfağınızı çok güzel hale getirecek düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Tasarladığınız, kişiliğinize uygun, banyo mobilyalarınıza uygun, geleneksel, klasik ve modern fayansları seçerek orta kalite ama çok daha özgün ve estetik banyolarınız olabilir.
Banyo fayansları seçiminde bilgi sahibi değilseniz, nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda kaygılarınız var ise dekorasyo firmalarından destek alabilir, banyolarınızı dekore edebilirsiniz. Banyolarınızı fayans dışında, ahşap, tuğla, cam mozaik, ayna, sade cam, kompozit malzelemelerden oluşan kaplama malzemeleri ile de dekore edebilirsiniz. Burada tecih size kalmaktadır. Yapacağınız dekorasyon ve tasarıma göre, banyo mobilyalarınıza göre seçim yaparak banyolarınıza nefes aldırabilir, burada geçireceğiniz zamanları daha zevkli hale getirebilirsiniz.
Fayans seçimleri kişisel özelliklerinize göre yapılmalıdır. Banyonuzun tamamını tek renk fayanstan seçebileceğiniz gibi resimdeki gibi farklı renk ve desnlerden de seçebilirsiniz. Örnek banyoda kapı kenarı kapının rengine uygun olarak beyaz ahşaplar ile dekore edilmiş, duvarlar ise beyaz renk fayanslar ile kaplanmıştır. Beyaz fayansların üzerine desenli bir kağıt kaplama ile banyoya farklı bir dekorasyon yapılmıştır. Duşa kabin bölümü ise düz ve kirli beyaz renk fayanslar ile kaplanarak beyaz renk bir banyo dekorasyonu yapılmıştır.
Banyolarınızda açık ve koyu renklerin bir arada olduğu bir ahenk kazandırmak istemez misiniz? O zaman
resimdeki gib bir banyo tasarımı yapanilirsiniz. Örnek resimdeki banyoda siyah ve beyaz renklerde kabartmalı duvar fayansları tercih edilmiş, siyah beyaz banyo mobilyaları ile can alıcı bir görsellik sağlanmıştır. Yer kaplamaları için kiri daha az gösteren kirli beyaz renkelrinde fayanslar tercih edilerek şık bir banyo elde edilmiştir. İstediğiniz takdirde siyak fayansların ortasına beyaz, beyaz fayansların ortasına siyah motifler ekleyerek tasarımınıza estetik bir hava katabilirsiniz.
Banyolarınıza modern fayanslar yerine eskitme fayanslar, eskitilmiş süsü verilmiş modern fayanslar da tercih ederek nostaljik bir banyoya sahip olabilirsiniz. Geleneksel banyo tarzında modern ama gekenekseli ifade eden fayanslar veya tuğlalar ile banyonuzu dekore edebilir, küvetinizin üzerine geleneksel bir askılık koyabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi tuğlaların örülmesi ile sadece tuğladan yapılmış bir banyo dekore edebilir, banyo dekorasyonunuzu bu tuğlalara uygun yapabilirsiniz. Kçük bir püf noktası olarak aydınlatmalarınızı eski abajurlardan seçerek banyonuzun tasarımını eksiksiz yapabilirsiniz.
Banyolar genel olarak fayansla kaplansa da hem estetik görünmesi, hem de ısıyı muhafaza etmesi için ahşap ile de kaplanabilir. Ahsap kaplamalar için gürgen ağacı seçimi yerinde bir seçim olacaktır. Örnek resimde ahşapla kaplanmış bir mutfak görülmektedir. Ahşap kaplamalara uygun olarak banyo mobilyaları ahşaptan yapılmış, banyo küveti veya duşa kabin ise ahşap desenli seçilerek banyo tasarımı tamamlanmıştır. Banyo süslemeleri ahşabın doğasına uygun olarak geyik başı kabartmaları ile yapılmış ve yine ahşaptan yapılma duvar rafı tercih edilmiştir.
Fayanslar çeşitlilik gösterdiği için tercihlerinizde tereddüt mü yaşıyorsunuz ? O zaman örnek resimdeki gibi bir tasarım uygulayabilirsiniz. Bu banyo örneğinde olduğu gibi kabartmalı taş deseni verilmiş fayanslar ile duvarı kaplayabilir, duvarın ortasına Mermer ekleyerek taş-mermer estetiği yakalanmış banyoya farklı bir hava verilmiştir.
Yer kaplamaları için de uzun açık ve koyu gri renklerde fayanslar seçilmiş duvar fayansları ile uyumlu hale getirilmiştir. Muslukların olduğu kısım hamamlarda bulunan kurnalara benzer ahşap kovalarla birlikte ahşap sandalyeler eklenerek banyo tasarımı tamamlanmıştır.
Geleneksel banyolardan vazgeçemeyenler için örnek bir geleneksel banyo tasarımı. Modern banyolar sizi tatmin edtmiyor mu? Ozaman banyınuzu geleneksel banyolar gibi tasarlayarak hem mutlu olabşilir hem de banyoda geçirdiğiniz zamanı daha mutlu geçirebilirsiniz.
Örnek banyoda olduğu gibi, duvar fayansları kirli kahverengi fayanslar seçerek duvarın tam ortasına desenli bir şerit fayans ekleyebilirsiniz. Yer kaplamalarını da yanı fayanslardan veya uyumlu bir renk olan açık kahve rengi düz fayanslar ile tamamlayabilirsiniz. Mobilyalarınızı ahşap koyu renk mobilyalardan seçin. Kavhe rengi tonlarına uyan en iyi renk koyu ahşap rengidir.
Banyonuzun duvarları düz değil oval ise, eğimli ise küçük kaplama taşlarından oluşan fayanslar tercih ederek banyonuzu şahane bir hale getirmek sizin elinizdedir.yandaki resimde görüldüğü gibi açık, ara ve koyu renk mavi taşlarla kaplanmış fayanslar kullanılarak eğimli duvar estettik hale getirilmiştir. Eğimim içeri doğru olduğu bölüme askı lavabo kullanılarak hem yer tasarrufu sağlanmış hem de çok şık duruan bir lavabı-o kullanılmıştır. Küçük taşların renklerinin açıktan koyuya gitmesinin neden banyoya canlılık kazandırmak, yuvarlak kolonu dekorasyonun bir parçasıymış gibi göstrerek sırıtması engellenmiştir. Banyolarınız için ideal bir banyo tasarımı örneğidir.
Osmanlı tarzı hamam çinileri, günümüzde banyolarımıza hamam ruhunu çağrıştırdığı için bolca kullanılmaktadır. Çini desenli fayanslar için gelişen teknoloji ve pişirme fırınları sayesinde çeşitlilik artmıştır. Banyonuza çini desenli fayanslar düşünüyorsanız örnek resimdeki gibi Osmanlı döneminde hamamlarda çok kullanılan bir model seçin. Hem renk hem de çiçek desenleri insanlara ferahalık verdiğinden banyonuzu daha canlı yapacaktır. Bu sayede banyonuzda geçirdiğiniz vakitler hamam havasında olacaktır.
Banyonuz için ayıracağınız bütçeniz az ise size önerim düz, desensiz ama kaliteli fayanslar tercih etmenizdir. Bu sayede kaliteli malzeme kullanarak sade bir banyınuz olacaktır. Örnek resimde olduğu gibi banyo duvarları düz beyaz renk fayanslardan seçilmiş sadece klozetin üzeri tavana kadar desenli fayanslar ile kaplanmıştır. Yer kaplamaları da duvar fayansları ile uyumlu fayanslardan seçilerek renk uyumu sağlanmıştır. Klozet ve lavabo da beyaz renkli sade seçilerek geniş gösteren ve ferah bir banyo elde edilmiştir.
Eğer bütçeniz var ise ve modern bir tasarım uygulamak isterseniz size örnek resimdeki gibi bir tasarım önerebilirim. Banyo duvarının birini tupğla sdesenli açık kahverengi fayanslar ile, diğer duvarı ince uzun dikdörtgen fayanslar ile, yer kaplamalarını aynı renk ve desende dikdörtgen kaplamalar ile kaplayarak çok şık ve estetik bir banyo elde edebilirsiniz. Tavan aydınlatmanızı led lambalar ile yaparak sadelik, beyaz banyo mobilyaları tercih ederek ferahlık kazandırabilirsiniz. Duvar üzerine süs olamsı için beyaz çerçeveler içine siyah beyaz resimler asabilirsiniz.