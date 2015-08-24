Ev aksesuar ürünleri için özgün fikirler

Ev dekorasyonu bir bütün olarak bakıldığında mobilya seçiminden duvar rengine, masa dizaynından halı çeşidine dek evinizin kendine özgü şeklini ortaya çıkarma amaçlı yapılan bir düzenlemedir. Odalarınızı dekore ederken yapacağınız tercihler evinizin stilini belirler.
Ev sayısı artıp alanlar genişledikçe mobilya tasarımları da büyük yenilikler gösteriyor. Mobilyalarla beraber hayatımızda daha çok yer kaplayan dekoratif ürünler artık geniş bir yelpazeye sahip. Evinizde vakit geçirirken daha çok keyif almak, yaşamınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış aksesuarlar işlevsel özelliklere de haizdir. Ev dekorasyonunuzu sıkıcı ve tekdüze buluyorsanız ufak tefek dokunuşlarla değiştirebilir, yapacağınız küçük yeniliklerle evinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. Kullanacağınız ürünler fonksiyonel olmakla beraber eğlenceli de olabilir. Yapacağınız tercihlerle dilerseniz modern dilerseniz de klasik bir stil yakalabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi ve karakterinizi yansıtan tercihler içinde yaşadığınız mekanla bütünleşmenizi sağlar, çok daha iyi vakit geçirmenize yardımcı olur. Çocuklardan yetişkinlere, her kesimden müşterinin zevkine uygun zengin bir aksesuar yelpazesiyle ev aksesuar ürünlerini mutlaka denemelisiniz. Tek yapmanız gereken küçük müdahalelerle dekorasyona kişisel bir damga vurmak, evlerinize kendi has bir karakter kazandırmak. Sizin için seçtiğimiz ev aksesuar ürünlerin işinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.
Ev aksesuar ürünlerinin evinize bambaşka bir hava katması tamamen sizin elinizde olan bir durum. Tek yapacağınız kişiliğinizi de yansıtan, orijinal aksesuar ürünleri bulmak. Bunun için de dükkan dükkan dolaşmanıza gerek yok. Günümüzde internet sayesinde yaratıcı tasarımcıların elinden çıkmış birbirinden orijinal parçalar bir tıkla ayağınıza geliyor. Resmimizdeki şakalı askılık da bu duruma güzel bir örnek. Kaç tane evde bu tür bir askılık görebilirsiniz? Oysa şimdi sadece size ait ilginç ev aksesuarlarını satın almak için nereden başlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Özellikle eğlenceyi seven şakacı insanlar için özenle hazırlanmış bir ürün. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Işıklandırma denince gözümüzün önüne gelen avize, abajur gibi klasik aydınlatma objeleri yerine kutu şeklindeki bir ışıklandırma aksesuarı bir anda çok orijinal bir parçaya dönüşmüş oluyor. Zira kolay kolay rastlayacağınız bir ev aksesuar ürünü değil. Canlı bir yeşile boyanmış ayaklı masa görünümündeki aydınlatmanın ön kısmında sarı renkli camlı bölmeler yaparak ışığın yansıması sağlanmış. Diğer mobilya ve aksesuar ürünleri de yeşil tonlarında seçilerek göze hoş görünen bir uyum yakalanmış. Hem göze hitap eden hem de işlevsel bir aksesuar ürünü.
Evinizde buluna koridor ve holleri hareketlendirmenin başlıca yolu duvarları düzenlemektir. Bunun için de dilerseniz duvarlarınızı renklendirebilir; çeşitli kağıt baskılardan, panolardan faydalanabilirsiniz. Ama duvarlarınızda düz ve sade renkler tercih etmişseniz, ayna ve raflar ev aksesuar ürünü olarak başarılı bir seçim olacaktır. Rafın boyuyla paralel uzanan ayna ince bir dikdörtgen şeklinde. Altındaki raf hareketli olduğu için sadece siyah bir çerçeve kullanılmış ve böylelikle doğru bir karar alınmış. Zira iki hareket ev aksesuarı gözü yorabilir, kalabalık bir görüntü çizebilirdi. Her ne kadar tek parçadan ibaret de olsa rafın yumuşak geçişi iki ayrı bölmeye sahipmiş gibi bir yanılsamaya sebep olmuş. Aynı şekilde rafın adeta süzülür gibi geçişken görünümüne uygun modern aksesuarla dekorasyonda bütünlük sağlamış.
Gerek koridorlarınızı gerekse oturma odalarınızı hareketlendirecek bir diğer obje hiç kuşkusuz aynadır. Bir önceki örnekte raf aksesuarıyla beraber değerlendirildiği için klasik bir ayna stili görmüştük. Bu defa ise kendi orijinal şekliyle, başlı başlına bir ev aksesuarı olan ayna örneği karşımızda. Çeşitli kare ve dikdörtgenlerden oluşan çok parçalı yapısıyla puzzle oyununu çağrıştırıyor. Resimde olduğu gibi sade bir renk yerine canlı bir duvarla çok daha ön plana çıkan ayna, değerlendirmeniz gerek ev aksesuar ürünlerinden birisi.
Resimde olduğu uygun bir ambiyansla birleşince çok daha heybetli görünen bu mobilya ürünü isterseniz oturma odanızın baş tacı olur, isterseniz de depolama öğesi olarak kullanabileceğiniz bir parçadır. Koyu renkli klasik ahşap görünüme rağmen devasa boyu ve ince uzun çekmeceleriyle endüstriyel stil bir çizgiye sahip bir aksesuar karşımızdaki. Şayet klasik çizgilerden hazzetmeyenlerdeniz, iddialı ve riskli dekoratif ev aksesuarları kullanmaktan yanasanız düşünebileceğiniz bir ürün. Uygun ev aksesuarlarıyla birleştirdiğiniz takdirde devleşebilen parçalardan.
Mutfaklar genellikle evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biridir. Bu sebeple evin bu bölmesinin yardımcı aksesuarları hiç bitmez, yüzlerce çeşitlilik gösterebilir. Mutfak için kullanacağınız ev aksesuarları işlevsel olduğu kadar cafcaflı ve dekor amaçlı da olabilir. Tamamen sizin tercihlerinize göre değişebilen bir durum. Fakat gereksiz süs püsten hoşlanmıyorsanız, tamamen işlev amaçlı göz yormayan, lüzumsuz kalabalık yaratmayan ev aksesuarları bulmak da mümkün. Resimdeki örneğimiz yemek hazırlarken işinizi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış, mutfak rafına eklemlenen ilave bir ürün. Bu ev aksesuarı sayesinde yemek hazırlarken oraya buraya saçılmış tarifler, püf noktaları hatırlatan küçük notlar yapıştırmak yerine mutfağınızda yemek kitabı için yer açmış olursunuz. Bu anlamda oldukça pratik bir ev aksesuarı diyebiliriz.
Yıllardan beridir asla modası geçmeyen ev aksesuar ürünlerini saysak en başta aklımıza gelecek parçalardan birisi hiç şüphesiz mum olacaktır. Her ne kadar eskiden aydınlatma amaçlı da kullanılsa da günümüzde mumlar daha ziyade her tür dekorasyon stilinde kendine yer bulabilen bir ürün haline geldi. Mumun kokusu, dokusu ve şekli itibariyle evinize mistik yahut romantik bir hava da katması bu durumu destekleyen bir durum tahmin edeceğiniz gibi. Bununla birlikte modern şamdanlıklarla çok daha ferah bir ev aksesuarı da olabiliyor. Seçtiğimiz örnekte ise eski dönemleri çağrıştırır bir ev aksesuarı olarak dizayn edilmiş. Klasikten hoşlananlar için.
Chouchette ev aksesuarlarını tasarlarken doğa dostu olma prensiplerinden taviz vermeyen bir marka ve bir o kadar da yaratıcı. Zira el baskısı olan ürünler sınırlı sayıda basılıp, hem zevk sahibi hem de bilinçli bir kitleye hitap ediyor. Örnekteki minderlerde doğal ve pamuklu kumaşlar kullanılmış. Desenler de tamamen organik boya kullanılarak hazırlanmış. Her bir ürününde sanatçısı ve deseni belirtilmiş. Özgün aksesuarlar arayan ve çevreye duyarlı insanların kaçırmaması gereken ürünler.
Ev aksesuar ürünlerinde hep yetişkinlere özel parçalar seçtik ancak çocukları da unutmadık. İsme özel hazırlanan bebek kapı süsleri hem çok eğlenceli hem de çocuk odalarının tüm havasını değiştirecek nitelikte. Çocuklarınızın seveceği tarzda neşeli görünüme sahip kapı süsleri çocuğunuzun gözünde bir oyuncak kadar sevimli duracak. Pastel sütlü kahve tonlarının seçildiği bu ev aksesuarı, çocuğunun cinsiyetinin belli renk kalıplarına hapsedilmiş olmasından rahatsız olabilecekler için de hoş bir seçenek.
Mehmetmarangoz Firması’na ait bu kutu kıl testere işlemeciliği ile süsleme yapılmış. Tamamen el yapımı olan ürün nadide bir ev aksesuarı. Çeşitli dolma kalemlerinizi, zarf açacaklarınızı saklayabileceğiniz kutu çok estetik. Dilerseniz salonunuzda da sergileyebileceğiniz bir ürün zira çok şık ve asil. Yılan ağcından yapılmış olup özgün ev aksesuarlarından hoşlananlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat.