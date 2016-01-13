Evimi kitaplarla nasıl dekore edebilirim ?

Hepimiz evimizi dekore ederken, hayatımızdan izler taşımasını, kişiliğimizi yansıtmasını ve aynı zamanda zarif ve dekoratif bir dekorasyon ile görselliğinin maksimum olmasını isteriz. Dekorasyon içinde yer alan unsurların en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanması, odalarda bulunmasını istediğimiz aksesuarların oda yerleşimini çok dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir. Özellikle evin en çok kullanılan ve misafir ağırlanan odaları olan oturma odası ve salonun dekorasyonu yapılırken bütün aksesuarlar birer süs objesi olacak şekilde, odayı süsleyecek şekilde dekorasyona dahil edilmelidir. Süs aksesuarlarının kullanıldığı dekorasyonların aynı zamanda oda içinde kalabalık bir görüntü vermemesi, odanın sade ve minimalist bir düzende dekore edilmesi daha yaşanabilir bir oturma odasına sahip olmanızı sağlar. Aksi durumda odanızın içinde fazla mobilya bulunması, mobilyaların fazla yer işgal etmesi odanın dar olmasına ve sizin rahatsız olmanıza neden olacaktır. Bu nedenle evinizi dekore ederken kitaplarınızı oda içinde dekore etmenizi sağlayacak yöntemleri kullanmalı ve dekorasyon ile uyumlu bir şekilde kitaplarınızın odalarınızı süslemesini sağlamalısınız. Peki kitapları kullanarak evimizi, odalarımızı nasıl zarif ve estetik bir şekilde dekore edebiliriz ?
Eğer oturma odamızı dekore ediyorsak, tercih edebileceğimiz iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birincisi oda içinde bulunan mobilyaların fonksiyonel mobilyalar olarak seçilmesi ve hem mobilya görevi görmesi hem de kitaplarımızı koyabileceğimiz raflara sahip kitaplıklar olarak görev yapmasıdır. Bir diğer yöntem ise kitaplarınızı daha estetik bir şekilde muhafaza etmek ve dekorasyonun daha estetik olmasını sağlamak için kitaplık tercih etmektir. Dekorasyona dahil edeceğiniz kitaplıkları seçerken dekorasyon fikrine uygun, renkleri ile de uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Kitaplarınızı oda içinde muhafaza ederek dekorasyona dahil etmek için kitaplık yerine nostaljik raf sistemleri, modern raf sistemleri kullanabilir, niş kitaplık alanları oluşturarak kitaplarınızı muhafaza edeceğiniz yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Nostaljik raf sistemleri, duvara monte edebildiğiniz, oda içinde yer kaplamayan, ahşap işlemeleri ile estetik ve zarif bir görünüme sahip raf sistemleridir. Bu özelliği ile oturma odanızda, salonunuzda yer işgal etmediği gibi dekorasyon görselliğini ve zarifliğini artırıp kitaplarınızın oturma odanızda, salonunuzda yer aldığı bir dekorasyon yapmanızı sağlar. Raf sistemleri dışında kitaplarınızı muhafaza edebileceğiniz niş kitaplıkları yapabilir, oturma odanızda yer alan ölü alanların dekorasyona kazandırılmasını sağlayabilir, şömine, tv ünitesi gibi alanların kitaplık olarak dekore edilmesini sağlayabilirsiniz.
Ev dekorasyonlarında her odanın farklı bir kullanım amacı olduğundan farklı dekorasyon fikirleri uygulanır. Bu dekorasyon fikirleri içerisinde hem aksesuar olarak hem de kitapların muhafaza edilmesi düşüncesi nedeniyle her alan her mobilya kullanılabilir. Bu düşünce ile bazen merdiven altlarında kalan ölü alanları kitaplık şeklinde tasarlayarak dekore edebilir, yatak odasında yatak başlığını bir kitaplık şeklinde dekore edebilir, duvar raflarını kullanarak duvarın birini kitaplığa çevirebilir, banyolarda kullandığımız havlu dolaplarını kitaplık şeklinde kullanabilir, nemden korunması amacıyla cam kapaklı niş kitaplıklar oluşturabilir, banyoları daha fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Niş kitaplık, oda içerisinde yer kaplamayan, oda duvarında yapılan veya mevcutta var olan alanlara raflar yerleştirilerek elde edilen kitaplıklardır. Duvarın içinde gömülü bir kitaplık hem duvar dekorasyonunu güzelleştirdiğinden hem de kitapların oda içinde estetik bir şekilde muhafaza edilmesini sağladığından en çok tercih edilen ve uygulanan kitaplık türleridir. Niş kitaplıkları evin her alanında, oturma odasında, yatak odasında, mutfağında, salonunda, banyosunda estetik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Kitaplarınızı bir aksesuar gibi kullanarak dekorasyonunuza renk katmak, kitaplarınızdan ayrılmadan yaşamak için farklı kitaplık modellerini odanıza uyarlamalı, kitaplık örnekleri için homify dekorasyon sayfalarını ziyaret ederek evinize uygun modeller hakkında fikir edinmelisiniz.
Oturma odası dekorsyonlarında aksesuar olarak kullanacağınız kitaplarınızı muhafaza etmek için kitaplıklar kullanmanız mobilyalarınız açısından daha zarif olacaktır. Mobilyalarınız ile aynı renklerde ve desende seçeceğiniz bir kitaplığı oda içinde dekore ederek hem dekorasyonunuzun bütünlüğünü bozmadan estetik bir oturma odası dekorasyonu yapmış olursunuz. Örnek resimde yer alan kitaplık, orta masa, yemek masası ile aynı malzemeden yapılmış, aynı renge sahip bir kitaplık olduğu için oturma odasında göze batmayan bir konumda estetik bir şekilde durmaktadır.Hemen merdiven inişine konularak hem merdivenin oda içerisinde kötü görünmesi önlenmiş hem de oda sınırları kitaplık ile belirlenmiş.
Odalarınızı dekore ederken farklı fikirler geliştirmeli, aykırı dekorasyonlar yaparak farkınızı ortaya koymalısınız. Kitaplarınızı geleneksel kitaplılar yerine örnek resimde olduğu gibi yatak baş ucu duvar rafları üzerine dizebilirsiniz. Bunun için duvara monte etmeniz gereken ve dört parçadan oluşan raf sistemlerini temin etmelisiniz. Raf sistemlerinin mobilyalarınız ile uyumlu renklerde olması dekorasyon bütünlüğü sağlamanıza yardımcı olur. Farklı bir fikir olarak yatak başını bir kitaplık şeklinde tasarlayarak kitaplığınızı yatak odanızda baş ucunuzda dekore edebilir ve farklı bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Kitaplarınızı salonda muhafaza ederek bir dekorasyon yapmak istediğinizde, salonda yer işgal etmeyen ve dekoratif bir duvar süslemesi olarak da kullanabileceğiniz geniş niş kitaplıkları tercih edebilirsiniz. Salon ile diğer oda arasındaki duvar yerine bir kitaplık tasarlayabilir veya niş alan oluşturarak bir kitaplık sahibi olabilirsiniz. Bu sayede salonunuzu daraltmadan, zarif bir şekilde duvar dekorasyonu yapmış, kitaplarınızı duvar içinde estetik bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz. Örnek resimde duvar içerisine yapılmış şık bir kitaplık ile salon dekorasyon daha zarif bir şekilde dekore edilmiştir. Duvar yerine özel bir ahşap kitaplık i,le salonda renk bütünlüğü sağlanmış, kitapları şık bir şekilde muhafaza etmek için farklı raf aydınlatmalarına başvurularak özel bir kitaplık yapılmıştır.
Kitaplıklar için odalarımızda yer olmadığında diğer odalar içerisinde kitaplarımız için ideal yerler bulmaya çalışırız. Diğer odaların başında banyolar gelir. Banyolar, genellikle nemli ve rutubetli olduklarından bu alanlarda yapılacak kitaplıklar kapaklı olmaz zorundadır. Banyoda kullandığınız havlu dolaplarının alt bölümleri cam kapaklı bir kitaplık şeklinde kullanılabilir veya özel bir raf sistemi yapılarak kitaplık amacıyla banyolara yerleştirilebilir. Örnek resimdeki gibi bir banyo dolabı tasarlanarak banyo içerisine yerleştirilip kitaplık olarak kullanılabilir. Ancak rutubetten ve nemden koruyarak uzun yıllar sağlam kalabilmesi için birer cam kapak yapılması şarttır.
Odanızda bulunan duvarları dekorasyon içerisine dahil edip, duvar dekorasyonları yaparak daha zarif bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.örnek resimde yer alan duvar dekorasyonunu evinize uygulayabilir, alt kısmını resim çerçeveleri ile süslediğiniz duvarın üst kısmını zarif bir niş kitaplık ile dekore edebilirsiniz. Böylece sevdiğiniz kitaplardan ayrılmadan, salonunuzda yer işgal etmeden şık bir şekilde salonunuzda muhafaza edebilirsiniz. Duvarı süslerken farklı fikirlere yönelebilir, resim çerçeveleri yerine kitaplığınızı niş şeklinde ama farklı parçalarda ve desende yaparak salonunuzda farklı bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Bir papatya figürü şeklinde yapacağınız niş kitaplık ile hem dekoratif bir salon dekorasyonu yapmış olursunuz hem de kitaplarınızı zarif bir kitaplık içerisinde muhafaza etmiş olursunuz. Salonunuzda daha fazla mobilya yerleştirmeden en sade şekilde dekore derek şık bir salon sahibi olabilirsiniz.