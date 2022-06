Evimi kitaplarla nasıl dekore edebilirim ?

Hepimiz evimizi dekore ederken, hayatımızdan izler taşımasını, kişiliğimizi yansıtmasını ve aynı zamanda zarif ve dekoratif bir dekorasyon ile görselliğinin maksimum olmasını isteriz. Dekorasyon içinde yer alan unsurların en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanması, odalarda bulunmasını istediğimiz aksesuarların oda yerleşimini çok dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir. Özellikle evin en çok kullanılan ve misafir ağırlanan odaları olan oturma odası ve salonun dekorasyonu yapılırken bütün aksesuarlar birer süs objesi olacak şekilde, odayı süsleyecek şekilde dekorasyona dahil edilmelidir. Süs aksesuarlarının kullanıldığı dekorasyonların aynı zamanda oda içinde kalabalık bir görüntü vermemesi, odanın sade ve minimalist bir düzende dekore edilmesi daha yaşanabilir bir oturma odasına sahip olmanızı sağlar. Aksi durumda odanızın içinde fazla mobilya bulunması, mobilyaların fazla yer işgal etmesi odanın dar olmasına ve sizin rahatsız olmanıza neden olacaktır. Bu nedenle evinizi dekore ederken kitaplarınızı oda içinde dekore etmenizi sağlayacak yöntemleri kullanmalı ve dekorasyon ile uyumlu bir şekilde kitaplarınızın odalarınızı süslemesini sağlamalısınız. Peki kitapları kullanarak evimizi, odalarımızı nasıl zarif ve estetik bir şekilde dekore edebiliriz ?

Eğer oturma odamızı dekore ediyorsak, tercih edebileceğimiz iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden birincisi oda içinde bulunan mobilyaların fonksiyonel mobilyalar olarak seçilmesi ve hem mobilya görevi görmesi hem de kitaplarımızı koyabileceğimiz raflara sahip kitaplıklar olarak görev yapmasıdır. Bir diğer yöntem ise kitaplarınızı daha estetik bir şekilde muhafaza etmek ve dekorasyonun daha estetik olmasını sağlamak için kitaplık tercih etmektir. Dekorasyona dahil edeceğiniz kitaplıkları seçerken dekorasyon fikrine uygun, renkleri ile de uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Kitaplarınızı oda içinde muhafaza ederek dekorasyona dahil etmek için kitaplık yerine nostaljik raf sistemleri, modern raf sistemleri kullanabilir, niş kitaplık alanları oluşturarak kitaplarınızı muhafaza edeceğiniz yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Nostaljik raf sistemleri, duvara monte edebildiğiniz, oda içinde yer kaplamayan, ahşap işlemeleri ile estetik ve zarif bir görünüme sahip raf sistemleridir. Bu özelliği ile oturma odanızda, salonunuzda yer işgal etmediği gibi dekorasyon görselliğini ve zarifliğini artırıp kitaplarınızın oturma odanızda, salonunuzda yer aldığı bir dekorasyon yapmanızı sağlar. Raf sistemleri dışında kitaplarınızı muhafaza edebileceğiniz niş kitaplıkları yapabilir, oturma odanızda yer alan ölü alanların dekorasyona kazandırılmasını sağlayabilir, şömine, tv ünitesi gibi alanların kitaplık olarak dekore edilmesini sağlayabilirsiniz.

Ev dekorasyonlarında her odanın farklı bir kullanım amacı olduğundan farklı dekorasyon fikirleri uygulanır. Bu dekorasyon fikirleri içerisinde hem aksesuar olarak hem de kitapların muhafaza edilmesi düşüncesi nedeniyle her alan her mobilya kullanılabilir. Bu düşünce ile bazen merdiven altlarında kalan ölü alanları kitaplık şeklinde tasarlayarak dekore edebilir, yatak odasında yatak başlığını bir kitaplık şeklinde dekore edebilir, duvar raflarını kullanarak duvarın birini kitaplığa çevirebilir, banyolarda kullandığımız havlu dolaplarını kitaplık şeklinde kullanabilir, nemden korunması amacıyla cam kapaklı niş kitaplıklar oluşturabilir, banyoları daha fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Niş kitaplık, oda içerisinde yer kaplamayan, oda duvarında yapılan veya mevcutta var olan alanlara raflar yerleştirilerek elde edilen kitaplıklardır. Duvarın içinde gömülü bir kitaplık hem duvar dekorasyonunu güzelleştirdiğinden hem de kitapların oda içinde estetik bir şekilde muhafaza edilmesini sağladığından en çok tercih edilen ve uygulanan kitaplık türleridir. Niş kitaplıkları evin her alanında, oturma odasında, yatak odasında, mutfağında, salonunda, banyosunda estetik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Kitaplarınızı bir aksesuar gibi kullanarak dekorasyonunuza renk katmak, kitaplarınızdan ayrılmadan yaşamak için farklı kitaplık modellerini odanıza uyarlamalı, kitaplık örnekleri için homify dekorasyon sayfalarını ziyaret ederek evinize uygun modeller hakkında fikir edinmelisiniz.