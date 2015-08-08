Kullanışlı ve şık mutfak dolap modelleri

Mutfak için evin kalbidir derler. Ailemize ve dostlarımıza güzel yemekler çıkarmak için her gün saatlerimizi ön hazırlık, pişirme ve temizlik için mutfakta geçirdiğimiz doğru. Hatta birçoğumuz yemeklerimizi mutfakta yiyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi? Filmlerde, reklamlarda mutlu aile görüntülerinin bir çoğunda mutfak sahnesi vardır. Çünkü mutfak sevgiyi, emeği, bir arada olmayı simgeler. Peki biz mutfaklarımızda zevkle ve mutlulukla mı yapıyoruz yemeklerimizi yoksa bu mekanda geçirilen her bir saniye sıkıcı, boğucu ve kendimizi oradan bir an evvel çıkartmak istememize neden olacak karanlık bir his mi veriyor bize? İyi aydınlatılmamış bir mutfak, doğru düzgün çalışmayan çekmeceler ve dolap kapakları, yetersiz depolama ve hazırlık alanları… Hoşumuza gitmeyen eski moda ve yıpranmış bir mutfakta yemek hazırlayarak o yemeğe sevgi katmamız pek mümkün görünmüyor, değil mi? Eğer siz de mutfağınıza girdiğinizde böyle bir halet-i ruhiye içine giriyorsanız, mutfağınızı yenileme zamanınız gelmiş demektir. İster büyük ister küçük bir mutfak alanınız olsun, her bütçeye ve zevke uygun mutfak dolapları bulmak günümüzde artık mümkün. Mekanımıza özel ustalıkla tasarlanmış kullanışlı bir mutfakta yemek pişirmek demek yemeklerimizi daha keyifle ve sevgiyle yapacağımız anlamına gelecektir.
Pişirme alanını duvar kenarından kurtaran ada üniteler son yılların en gözde ve yenilikçi mutfak tasarımlarının başında geliyor. Kendilerine uygun olarak tasarlanan davlumbaz modelleriyle kombine edilen bu üniteler hem mutfak alanına arkanızı dönüp çalışmanızı engelliyor hem de şıklık yarışında ön sıralarda yer alıyor. Kimi modellerinde lavaboyu da içeren ada üniteler için elbette büyükçe bir mutfak alanı gerekiyor. Kimisinde yüksek sandalyeli oturma kısmı da bulunan ada üniteler büyük mutfaklı evler için ideal bir tasarım. Elektrik aksamı ve temiz su ve gider projelendirmesi ada üniteye uygun yapılamayan ancak ada ünite için alanı bulunan mutfaklarda ise yalnızca ön hazırlık ve çalışma alanı olarak kullanılabilecek bir ünite yaptırmak mümkün.
Ada ünitelerle ilgili daha detaylı bilgi için İlham veren mutfak adaları yazımıza göz atmayı unutmayın.
Özellikle Amerikan mutfak denen açık mutfaklarda görmeye başladığımız, bir yanı çalışma tezgahı bir yanı masa işlevi gören kahvaltı barları da kullanışlı birer mutfak üniteleridir. Oturma odası ve mutfak arasında seperatör görevi de üstenen bu üniteler için yüksek sandalye ya da tabureler kullanılır. Böyle bir mutfak üniteniz varsa mutfakta ayrıca masa kullanmanıza da gerek kalmaz. Şık ve modern görüntüsüyle işlevselliği bir araya getiren kahvaltı barlarının mutfak tarafından altları aynı zamanda harika birer depolama alanlarıdır.
Mutfaklarımız yalnızca hazırlık ve pişirme alanları değil, aynı zamanda depolama alanlarıdır ve bu nedenle mutfaklarımızda çok miktarda dolap ve çekmeceye ihtiyaç duyarız. Çoğumuzun mutfak alanı ise maalesef çok büyük değil, fakat hem tabak-çanak hem küçük ev aletleri hem de gıdalarımız için dolap ihtiyacımız oldukça fazla. Bu durumda yalnızca alt üniteleri değil, bol miktarda duvar ünitesi de kullanmak durumundayız. Ancak küçük alanda çok fazla dolap ünitesi kullanılınca mutfak olduğundan da küçük ve bunaltıcı görünecektir. Bunun çözümü ise çok basit: Duvar ünitelerini beyaz renkli seçmek. Böylece duvarda gözü yoracak büyük lekeler oluşmayacak ve mutfağımız daha ferah görünecek.
Servis arabaları yalnızca taşıma ve prezantasyon için değil, mutfakta da oldukça işlevli ünitelerdir. Ek bir çalışma tezgahı veya hazırlık tezgahı olarak kullanılabilecek bir servis arabası mutfaktaki kısıtlı çalışma alanı sıkıntısını çözmekle kalmayacak dekoratif görüntüsüyle de mutfağınıza şıklık katacaktır. Endüstriyelden rustiğe, her mutfak tarzı için uygun modelleri olan servis arabaları için hareketli bir ek ünite diyebiliriz. Mutfaktaki alanımız dar ise, kullanmadığımız zamanlarda servis arabalarını gönül rahatlığyla salonda da tutabiliriz çünkü çok dekoratif ve şıklar.
Açık mutfaklı küçük evler ve stüdyo daireler için mükemmel bir mutfak ünitesi örneği olan kapaklı mutfaklar, bir saniye içinde mutfak görüntüsünü ortadan kaldırmak için bire bir. Mutfağın bulunduğu alan ufaksa ve mutfak dolapları ve eşyaları ortamda boğucu ve kalabalık bir hava yaratıyorsa, mutfak ünitelerinin olduğu kısmı komple kapatacak iki kapak ile derli toplu bir mekana sahip olmak fevkalade yaratıcı ve pratik bir dekorasyon örneği.
Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri yazımızda farklı örneklerini de görebileceğiniz dolap mutfakların kapaklarını da iç raflarla işlevsel hale getirebilirsiniz.
Mutfaklarda kullanımı en zahmetli olan alanlar köşelerde yer alan, ulaşılması zor kısımlardır. Ancak günümüz mutfak tasarımları bu zor alanları kolayca ulaşılabilir hale getirmiş, ara menteşeli kapaklar, dönen iç üniteler, dışarı doğru çekilebilen raflar vs gibi seçeneklerle köşeleri ölü ve/veya kullanılması meşakkatli alanlar olmaktan çıkarmışlardır. Mutfak dolaplarının ve mutfak alanının şekline göre farklılık gösterse de, bu alanları mutfağa kazandırarak kolayca kullanılan ekstra depolama alanları sahibi olabiliyoruz.
Önceki örnekte bahsettiğimiz, dışarı doğru açılmasıyla pratik hale getirilmiş köşe dolapları, rafları sayesinde ağır ve yüksek olan ve çok yer kaplayan tencere tava gibi mutfak malzemelerimizi depolamak için ideal bir alan oluşturuyor. Ulaşılması zor köşeleri elimizin altına getiren bu üniteler sayesinde artık mutfaklarımız çok daha kullanışlı, depolamak alanlarımız çok daha fazla.
Eskiden yalnızca çatal bıçak takımı gibi ufak mutfak eşyalarımız için üretiilen çekmeceler artık gıda ve küçük ev aletleri saklamak ya da tabak çanak, tencere depolayabilmek için daha derin ve kullanışlı hale getirildi. Ağırlığı daha fazla olan bu tür eşyaları kaldırabilen çekmeceler, geliştirilmiş aksamları sayesinde kolayca açılıp kapatılabiliyor. Ürünleri sınıflandırarak yerleştirebileceğimiz ve içine koyduğumuz malzemeleri kolaylıkla bulmamızı sağlayacak bu yüksek çekmeceler işlevsellikleri ile mutfakların yeni gözdeleri arasında yer alıyor.
Kuru gıdalarımızı saklamak ve onlara kolayca ulaşabilecek için tasarlanan yüksek boylu sürgülü kiler dolapları mutfaklarımızın vazgeçilmez üniteleri arasında yer almaya başladı. Boyutları sayesinde oldukça fazla miktarda ürün depolayabileceğimiz bu üniteler, rayların üzerinde dışarı çıkabildiği için kullanımları çok pratik. Arkada kaldığı için görülmeyip unutulan gıdalara elveda, artık her şey elimizin altında. Öne doğru çekilen ve iki yandan da ulaşılabilen kiler dolapların içine ne kadar fazla ürün depolayabildiğiniz gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız.
Eskiden fotoğraflarda sıklıkla gördüğümüz açık duvar rafları geri döndü! Eskiden tabakların ve bardakların sergilendiği kapaksız duvar ünitelerini baharatlarımız, sevimli teneke kutularda sakladığımız çay, kahve gibi gıdalarımız ya da şirin aksesuarlarımız için kullanarak ve işlevsel hem de dekoratif bir unsur elde etme imkanına sahip olabiliriz.