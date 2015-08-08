Kullanışlı ve şık mutfak dolap modelleri

Pişirme alanını duvar kenarından kurtaran ada üniteler son yılların en gözde ve yenilikçi mutfak tasarımlarının başında geliyor. Kendilerine uygun olarak tasarlanan davlumbaz modelleriyle kombine edilen bu üniteler hem mutfak alanına arkanızı dönüp çalışmanızı engelliyor hem de şıklık yarışında ön sıralarda yer alıyor. Kimi modellerinde lavaboyu da içeren ada üniteler için elbette büyükçe bir mutfak alanı gerekiyor. Kimisinde yüksek sandalyeli oturma kısmı da bulunan ada üniteler büyük mutfaklı evler için ideal bir tasarım. Elektrik aksamı ve temiz su ve gider projelendirmesi ada üniteye uygun yapılamayan ancak ada ünite için alanı bulunan mutfaklarda ise yalnızca ön hazırlık ve çalışma alanı olarak kullanılabilecek bir ünite yaptırmak mümkün.

Ada ünitelerle ilgili daha detaylı bilgi için İlham veren mutfak adaları yazımıza göz atmayı unutmayın.