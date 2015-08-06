Şıkır şıkır bir salon örneği

Salon için seçilen aksesuarlardan biri de üzerinde Türkçe'ye, Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. SON şeklinde çevirebileceğimiz bir yazı baskısı olan seramik tabak. Yazımızı bu tabakla sonlandıralım dedik ki gördüğümüz oturma odasında insanın mutlu yaşamaması için bir neden olmadığından biz de bu söze imzamızı koyuyoruz.

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