Bu evde rahatlık ve huzur garanti

Evde çok kalabalık olunmadığı günlerde en çok zaman geçirilecek odalardan biri olan oturma odası çok sade döşenmiş. Açık renkler kullanılarak dar olan mekan mümkün olduğunca geniş gösterilmeye çalışılmış. Bir köşeli koltuk ve karşısında led televizyonun olması bu evin sahiplerinin kanal kavgası yapmadan huzurlu bir şekilde yaşayabileceğini bize gösterdi. Evin beyinin maçlar için bu güzel köşeli koltuğu gözüne kestirdiğinden eminiz.