Bu evde rahatlık ve huzur garanti

İç mimari son yıllarda giderek daha da önem kazanıyor. Ev sahipleri artık iç dekorasyon konusunda da uzman yardımı almaya başladı. İstanbul'da çok başarılı iç mimarlar var. Hatta bazılarının ünü ülke sınırlarını aşmış durumda ve yurt dışına da hizmet veriyorlar. Bugün size tanıtacağımız evin tasarımını ve uygulamasını İstanbul'un yanı sıra Cenevre'de de hizmet veren başarılı iç mimar Canan Delevi'ye ait. İnsana huzur veren bu ev her haliyle konforlu görünüyor. Gelin lafı fazla uzatmadan bu sade ve huzurlu eve birlikte bakalım.
Holdeki bu köşe çok sevimli ve şirin olmuş. Beyaz etajer, beyaz ayna ve metal aksamları beyaz aplikler birbirlerini mükemmel biçimde tamamlamışlar. Giriş bölümüne bir tabure eklemek de unutulmamış. Tabure sayesinde ev sahipleri ve misafirler ayakkabılarını oturarak giyebilecek ve belle ilgili şikayetleri artmayacak.
Sağ köşede altta göreceğiniz yemek masasının bir bölümünü görüyorsunuz. Salona da beyaz ve pastel doğa renkleri, krem ve kahve tonlar hakim. Salona renk katkısı bir kaç küçük aksesuar ve canlı çiçeklerle sağlanmış.
Turumuza salonun yemek bölümüyle devam edelim. Beyaz ve pastel doğal renklerin hakim olduğu salonda yemek bölümü özellikle açık renk tercih edilmiş. Beyaz masa ve sandalyeler son derece zarif ve şık görünüyor. Yemek bölümünün arka tarafındaki duvara yerleştirilen aynalar sayesinde az sonra diğer açılardan göreceğimiz salonun yansımasını görebiliyoruz. Biliyorsunuz aynalar kullanıldıkları mekanda genişlik illüzyonu yaratabiliyorlar. Bu salon da aynalar sayesinde son derece ferah görünüyor. Yemek masası tavandan sallanan iki adet avizeyle aydınlatılıyor.
Yatak odasında da beyaz rengin hakimiyetini görüyoruz. Böyle açık renkli bir odada erken ve zinde uyanılır. Karyola başlığında ve ayak ucu pufunda pembe-yavru ağzı tonlar kullanılarak odaya sıcak bir hava katılmış. Yatağın arkasındaki duvar diğer duvarlardan farklı olarak gri ve beyaz renklerle desenlendirilmiş. Gömme gardırobun olduğu yatak odasında ışıklandırma da son derece başarılı.
Evde çok kalabalık olunmadığı günlerde en çok zaman geçirilecek odalardan biri olan oturma odası çok sade döşenmiş. Açık renkler kullanılarak dar olan mekan mümkün olduğunca geniş gösterilmeye çalışılmış. Bir köşeli koltuk ve karşısında led televizyonun olması bu evin sahiplerinin kanal kavgası yapmadan huzurlu bir şekilde yaşayabileceğini bize gösterdi. Evin beyinin maçlar için bu güzel köşeli koltuğu gözüne kestirdiğinden eminiz.
Evde iki adet banyo bulunuyor. Bu resimde gördüğünüz büyük olan ebeveyn banyosu. Biraz sonra küçük banyoyu da göreceksiniz. Bu banyoda yine doğa renkleri ve beyaz harmanlanmış. Yer ve duvar karoları antrasit gri arası bir tonun tercih eildiği banyoda vitrifiye ürünleri bembeyaz. İki tarafın duvarlarına dekoratif amaçlı laminant panel kullanılmış.
Bu banyoda grinin hem koyu hem de açık tonları yine beyazla harmanlanmış.
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