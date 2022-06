Banyo fayans çeşitleri ile dekorasyonlar

Banyolarımız, günün stresini ve yorgunluğunu attığımız mekanlardır. Yapılar inşa edilirken banyolara ayrılan alan diğer bölümlere kıyasla oldukça küçük olsa da, önemi tartışılamayacak kadar büyük. Banyoların önemi bu kadar büyükken banyo dekorasyonu da oldukça önemli. Örneğin banyoda kullanacağınız dolabın kapaklarını aynalı seçmek banyonuzu olduğundan büyük gösterir. Kendi kişiliğinize uygun olarak dekore edeceğiniz banyonuz sizi günlük hayatın yorgunluğundan uzaklaştırır. Durum böyle olunca dekorasyon firmaları, artık banyo dekorasyonu konusu üzerinde kafa yormaya başladı.

Genel olarak, iyi bir dekorasyonun sırrı küçük dokunuşlarda yatar. Profesyonel eller tarafından yapılan birkaç küçük dokunuş, banyonuzu oldukça estetik hale getirebilir. Doğru fayans seçimi, bu önemli dokunuşlardan bir tanesidir. Özellikle banyo dekorasyonun önem kazandığı şu dönemde, her kişiye ve her zevke uygun fayans bulmak mümkündür. Örneğin, klasikten vazgeçmeyen biriyseniz, beyaz renkli ve kare fayanslar tam size göre. Banyonuzda modern tarzı görmek istiyorsanız, siyah ve beyaz renkli fayanslarla dekore edeceğiniz banyonuz, modern çizgiyi gayet iyi biçimde yakalayacaktır. Eğer renkli ve hareketli bir kişiliğe sahipseniz, banyonuzu da renkli fayanslarla dekore edebilirsiniz. Ama doğayla iç içe olmayı seven ve doğayı evinizde de görmek isteyen biriyseniz, tercihinizi ahşap renkli fayanslardan yana kullanabilirsiniz.

Konu banyo dekorasyonu olunca, dekorasyon seçenekleri arasında kullanacağınız aksesuarlar, küvet, duş kabini, aynalar ve dolaplar vardır. Seçenekler bu kadar çok olunca da estetik açıdan şık bir banyo dekore etmek pekâlâ mümkündür. Fakat banyo dekorasyonunda, fayansların yeri ayrıdır. Dört bir duvarda ve zeminde kullanabileceğiniz bu fayanslar, eğer profesyonel biçimde kullanılırsa yeterince ışık almayan banyonuzun aydınlatmaya gerek kalmadan dahi düzgün biçimde aydınlatılmasını sağlayabilir. Bu yüzden banyo dekore ederken fayans seçimi çok önemlidir ve dikkat edilerek yapılması gerekir.