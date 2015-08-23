Banyo fayans çeşitleri ile dekorasyonlar

Banyolarımız, günün stresini ve yorgunluğunu attığımız mekanlardır. Yapılar inşa edilirken banyolara ayrılan alan diğer bölümlere kıyasla oldukça küçük olsa da, önemi tartışılamayacak kadar büyük. Banyoların önemi bu kadar büyükken banyo dekorasyonu da oldukça önemli. Örneğin banyoda kullanacağınız dolabın kapaklarını aynalı seçmek banyonuzu olduğundan büyük gösterir. Kendi kişiliğinize uygun olarak dekore edeceğiniz banyonuz sizi günlük hayatın yorgunluğundan uzaklaştırır. Durum böyle olunca dekorasyon firmaları, artık banyo dekorasyonu konusu üzerinde kafa yormaya başladı.
Genel olarak, iyi bir dekorasyonun sırrı küçük dokunuşlarda yatar. Profesyonel eller tarafından yapılan birkaç küçük dokunuş, banyonuzu oldukça estetik hale getirebilir. Doğru fayans seçimi, bu önemli dokunuşlardan bir tanesidir. Özellikle banyo dekorasyonun önem kazandığı şu dönemde, her kişiye ve her zevke uygun fayans bulmak mümkündür. Örneğin, klasikten vazgeçmeyen biriyseniz, beyaz renkli ve kare fayanslar tam size göre. Banyonuzda modern tarzı görmek istiyorsanız, siyah ve beyaz renkli fayanslarla dekore edeceğiniz banyonuz, modern çizgiyi gayet iyi biçimde yakalayacaktır. Eğer renkli ve hareketli bir kişiliğe sahipseniz, banyonuzu da renkli fayanslarla dekore edebilirsiniz. Ama doğayla iç içe olmayı seven ve doğayı evinizde de görmek isteyen biriyseniz, tercihinizi ahşap renkli fayanslardan yana kullanabilirsiniz.
Konu banyo dekorasyonu olunca, dekorasyon seçenekleri arasında kullanacağınız aksesuarlar, küvet, duş kabini, aynalar ve dolaplar vardır. Seçenekler bu kadar çok olunca da estetik açıdan şık bir banyo dekore etmek pekâlâ mümkündür. Fakat banyo dekorasyonunda, fayansların yeri ayrıdır. Dört bir duvarda ve zeminde kullanabileceğiniz bu fayanslar, eğer profesyonel biçimde kullanılırsa yeterince ışık almayan banyonuzun aydınlatmaya gerek kalmadan dahi düzgün biçimde aydınlatılmasını sağlayabilir. Bu yüzden banyo dekore ederken fayans seçimi çok önemlidir ve dikkat edilerek yapılması gerekir.
Beyaz fayanslar oldukça sıradan olmakla birlikte klasik dekorasyondan vazgeçmeyen kişilerin olmazsa olmazıdır.Her ne kadar çok sıradan gibi görünse de, banyo dekorasyonunda önemli bir adımdır.Beyaz fayanslarla ve doğru renklerle dekore edilen bir banyo oldukça şık bir görünüm yaratabilir. Bu örnekte olduğu gibi kullanılan kare ve beyaz fayanslar, kimi zaman temizliğin sembolü olabilir. Banyonun kalan kısmında kullanılan ahşap renkleri, beyaz renkle güzel bir ikili oluşturmuş. Ayrıca fayansların mat yerine parlak olması, oldukça şık bir görünüm yaratmış.
Eğer gösterişli tasarımlardan değil de sade ama şık dekorasyonlardan hoşlanan biriyseniz, bu örnek tam size göre. Duvarla seçilen dikdörtgen şeklinde ve beyaz renkli fayanslar, bu banyoya zarafet katmış. Öte yandan zeminde uygulanan ve duvarlarla aynı renge sahip olan mozaik fayanslar, banyoya farklı bir tarz kazandırmış. Fayansların, genel olarak banyoda hakim olan beyaz renkle güzel bir kombinasyon oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat bu banyoda, göze çarpar biçimde bir ışıklandırma sorunu olduğunu da söylemek gerek.
Konu banyo fayansı seçimi olunca, insanlar genellikle genel kanaat bu yönde olduğu için tercihlerini beyaz fayanslardan yana kullanırlar. Fakat doğru biçimde dekore edildiğinde siyah ya da koyu renkli fayanslarla da şık bir görünüm kazanmak mümkündür. Bu örnekte de olduğu gibi duvar yerine zeminde seçilen dikdörtgen şekilli fayanslar banyonun modern bir tarz kazanmasını sağlamış. Öte yandan fayansların hepsinin aynı renkte olmaması, zemini monotonluktan kurtarmış. Ayrıca koyu renkli küvet zemini, fayansların havasına iyi ayak uydurmuş.
Eğer doğal yaşamdan keyif alan ve doğayı hayatınızın her yerinde görmek isteyen biriyseniz, ahşap renkli fayans tercihi sizin en büyük dostunuz olacaktır. Üstelik bu banyodaki gibi koyu renk yerine açık tonlarda seçeceğiniz ahşap dokulu fayanslar banyonuza doğal bir görünüm kazandırırken bir yandan da banyonuzun ferah bir havaya kavuşmasını sağlayacaktır. Fayanslarda kullanılan renklendirmelerin düz biçimde olmaması da zeminin ve duvarların monoton biçimde birbirine karışmasını engelleyecektir. Bu örnekteyse fayansların doğal dokusuna uygun olarak seçilmiş küvet, odanın havasıyla güzel bir kombin oluşturmuş.
Konu banyo fayansları ve estetik dekorasyon olunca geometrik şekle sahip fayanslardan bahsetmemek mümkün değildir. Özellikle beşgen, altıgen ve sekizgen baskılı fayanslarla estetik bir görünüm kazanmak mümkündür. Bu örnekte olduğu gibi, sekizgen motife sahip fayanslar doğru şekilde ve doğru yerde kullanılınca banyonuza mistik bir hava katar. Ayrıca zeminde ve duvarın alt kısmında kullanılan bulanık kahverengine sahip fayanslar bu seviyeler için güzel bir tercihtir. Fayanslardan bağımsız olarak tercih edilen aynalar ise banyonun geneline hakim olan Neo Osmanlı havasına güzel biçimde ayak uydurmuştur.
Söz konusu dekorasyon olunca hemen her konuda ilginç tasarımlara rastlamak mümkündür. Renkli mozaik zeminler bu ilginç tasarımlara güzel birer örnektir. Bu örnekte kullanılan kabartma fayanslar ise ilginç tasarımlara bir başka örnektir. Kullanılan fayansların kabartma olmasının yanında standart bir şekle sahip olmaması da bir başka ilginç özelliğidir. Ayrıca beyaz mermerden seçilmişe benzeyen bu kabartma fayansların banyoda kullanılan dolaplarla bir uyumda içinde. Zeminde kullanılan koyu yeşil renkli fayanslarla ise banyonun geneline hakim olan beyaz tonlara adeta meydan okumuş vaziyette.
Dekorasyon firmalarının banyo tasarımlarının önemini kavramasıyla birlikte zeminde ve duvarlarda kullanılabilecek fayans sayısı oldukça arttı. Buna rağmen klasik fayanslar hala birçok insanın gözdesi. Bu klasik fayansların güzel bir örneği de örgü desenli fayanslar. Bu örnekte olduğu gibi koyu renk ve örgü desenli fayanslar özellikle doğru biçimde kullanıldığında zeminde güzel bir görüntü oluşturabilir. Fakat bu fayansların bazen homojen bir desene sahip olmaması da göz yorucu bir görüntü oluşturabilir. Ama bu örnekte örgü desenli fayansların gayet profesyonelce kullanıldığını görüyoruz.
Banyo zeminini fayanslarla kaplamak gerektiğinde, satranç tahtasına benzeyen bu tasarımlar kurtarıcınız olabilir. Düz siyah ve beyaz fayanslarla sağlanabilecek bu dekorasyon için fayansların parlak yüzeye sahip olması önemli bir ayrıntıdır. Evinizde veya banyonuzda modern tarzdan hoşlanıyor veya modern tarzın izlerini görmek istiyorsanız bu dekorasyonu banyonuzda kolayca uygulayabilirsiniz. Öte yandan bu örnekte duvarların alt kısmında kullanılan siyah renk ve üst kısımda kullanılan beyaz zemine uygun biçimde güzel bir tezat oluşturmuş durumda. Tavanda pencereye sahip olan bu şanslı banyo, ışıklandırmasını da doğal yollardan halletmiş durumda.
Dekore edilecek mekan ister salon ister oturma odası isterse banyo olsun, siyah ve beyazın oluşturduğu tezat sık sık başvurulan bir çaredir. Bu örnekte de görülebileceği gibi, zeminde doğru biçimde kullanılan siyah-beyaz desenli fayanslar tüm banyonun havasının hoşluk kazanmasını sağlamış. Aynı anda hem modern hem de klasik tarzdan izler taşıyan bu fayanslar banyoya ayrıca estetik bir hava katmış. Ayrıca zeminin aksine banyonun genelinde seçilmiş olan beyaz tonlar banyoya şıklık sağlamış. Ayrıca flamingo şeklindeki aksesuar ise hoş bir ayrıntı.
Banyolarınızda tercih ettiğiniz geleneksel fayanslar yerine çiçek desenli farklı ve aykırı fayanslar tercih edilmeye başlanmış ve bu fayanslar bir moda haline gelmiştir. Örnek resimde olduğu düz ve sade beyaz duvarları olan bir banyoda yer döşemelerinin yerine çiçek desenli siyah beyaz fayanslar tercih edilmiştir. Duş kabini şeffaf seçilmiş ve fayansların banyoya verdiği ferahlık ve sadelik bozulmamıştır. Sizlerde banyo dekorasyonlarınız da bu örnekteki gibi bir dekorasyon yapabilir daha güzel banyolara sahip olabilirsiniz.