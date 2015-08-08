Farklı fayans modelleri

Evlerimizi dekore ederken hep mobilyalarımıza ve duvar kaplamalarımıza özen gösterir ve bir birleriyle uyumlu olmasını isteriz. Evlerimiz için seçimlerini yaptığımız ancak öneminin farkında olmadığımız fayanslar çeşitleriyle bize çok fazla tercih seçeneği sunmakta. Gelişen teknoloji ile birlikte pişirme fırınlarının gelişmesi ile çok çeşitli ve desenli fayanslar üretilmektedir. Geçmişte çok az çeşidi olan fayanslar günümüzde evlerimizde tüm çeşitleri ile yer lamaya başlamıştır. Günümüzde farklı teknolojilerdeki fayans pişirme fırınları sayesinde desenler pişirme fırını içerisinde robotlar yarımıyla yapılmakta ve tamamen robot teknolojisi kullanılmaktadır.
Fayans seçerek evlerinizi güzelleştirmek istemez misiniz? Cevabınız evet ise banyolarınıza, mutfaklarınıza, odalarınıza ve balkonlarınıza istediğiniz renk ve desenlerde fayanslar ile dekore edebilir, estetik ve görsellik kazandırabilirsiniz. Yapacağınız tercihler ile mobilyalarınız daha güzel gösterebilir, odalarınıza ferahlık kazandırabilirsiniz. Fayans modelleri her çeşit bütçeye göre çok farklı desenlerde ve renkte yer aldığından her odanızı fayanslar ile süsleyebilirsiniz.
Ev dekorasyonunda fayans seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Bunlardan birincisi, seçeceğiniz fayansın rengi odanızla uyumlu olmasıdır.Odanızla uyumlu olmayan fayanslar çık çirkin görünecek ve odanızı kötü gösterecektir. İkinci püf nokta ise, deseni çok olan fayans kaliteli fayans anlamına gelmemektedir. Deseninin çok olması fırında iyi pişirildiği anlamına gelmediği gibi hamurunun da kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken püf nokta ise,fayansların kalınlığıdır. kalın fayanslar duvarların üzerinde çıkıntı gibi görüneceğinden odanın ahengini bozacak çok çirkin duracaktır. Bu nedenle odanın her hangi bir bölümüne kalın fayanslar düşünülmemelidir.
Bu püf noktalarına dikkat ederek evlerinizi dekore edebilir ve evlerinizi daha güzel hake getirerek estettik bir görüntü kazandırabilirsiniz.
Mutfaklarınızda, mutfak dolapları ile mutfak tezgahları arsında kalan alanları geleneksel ve sade fayanslar ile kaplamak yerine modern tasarımlara ve desenlere sahip renkli, canlı desenlerle bezenmiş fayanslar ile kaplayabilirsiniz. Yandaki resimde olduğu gibi hem çok renkli hem de çok farklı bir mutfak tasarımı yapılmıştır. Mutfağa canlılık kazandırmış olan bu fayans tercihleri ile görsellik kazandırılmakla kalmamış mutfağa renk katılmıştır. Ahşap mutfak tezgahı ile tezat bir renk buluşması yaratılmış ama görsellik kaybedilmemiştir. Ayrıca bu canlı renk fayansların yanına beyaz renkli lake mutfak dolapları seçilerek çok renkli bir mutfak oluşturulmuştur.
Evlerimizde olduğu gibi ofislerinizi de dekore edersiniz. Ofis dekorasyonlarında tamamlayıcı unsur olarak fayansları seçer ve ofisin tasarımına, mobilyalara ve aksesuarlara göre dekore edersiniz. Örnek resimde olduğu gibi yer döşemeleri olarak seçilmiş fayanslar toplantı masası rengine yakın seçilmiş büyük dikdörtgen şekilli tercih edilmiştir. Odanın tamamına döşenen fayanslar açık ve kirli gri renginde tercih edilmiş ve odaya aydınlık bir hava vermiştir. odanın daha aydın olması için odadaki pencerelere ve aydınlatmalara göre parlak fayansların tercih edilmesi odayı daha aydın yapacaktır. Sizlerde ofislerinizde fayans kaplamalar yaparak daha aydınlık bir ofise sahip olabilirsiniz.
Duvarlarınız için düz ve sade fayanslar tercih edebileceğiniz gibi, kabartmalı ve taşlardan oyulmuş desenler ile yapılmış fayans görünümlü duvar kağıtlarını da tercih edebilirsiniz. Bu tür duvar kağırları, duvarlarımıza ve odalarımıza kabartma cadde görünümü sağlar. Yandaki resimde görüleceği üzere geniş ve büyük pencerenin yan tarafındaki duvara açık gri renkte, oyma işlemeli ve fayans görünümü veren duvar kağıdı tercih edilerek kaplanmış ve pencereyle uyumlu olarak estetik bir görünüm sağlanmıştır. İstediğiniz takdirde farklı desenlerde, fayans görünümü veren duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz.
Banyolar için tercih edeceğiniz fayanslar genelde açık renklerde olsa da, aykırı dekorasyonlar yapmak isteyenler için siyah beyaz fayanslar seçilerek satranç tahtası motifi verilmiş bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi, zemin siyah beyaz kare fayanslarla satranç tahtası gibi dekore edilmiş, Duvarlar ise bel hizasına kadar Siyak dikdörtgen fayanslar ile, geri kalan kısım siyah çiçek desenli be beyaz dikdörtgen fayanslar ile kaplanarak banyoya farklı bir hava verilmiş ve sadeliğe aykırı bir dekorasyon yapılmıştır.
Bnayolarınız küçük ve dar mı? Doğal gün ışığı almıyor mu? O zaman önerilerimize kulak verin ve banyolarınızı daha aydınlık hale getirin. Banyolar küçük alanlar olduklarından ve küçük pencerelerle aydınlatıldıklarından dolayı genelde karanlık olurlar. Doğal aydınlatma olmayan banyolar için açık renkli sade banyo fayansları tercih edilmesi durumunda banyolar daha aydınlık olacaktır. Örnek resimdeki gibi bir banyonuz var ise ve pencereniz küçük ise büyük kare fayansların üzerine açık pembe ve beyaz renklerin karışımından oluşan bir fayans modeli ile banyonuzu daha aydın ve daha ferah bir havaya büründürebilirsiniz. Açık renklerin yanına beyaz fayansları tercih ederek yer kaplaması olarak dekore edilmiş ve banyonun daha aydınlık olması sağlanmıştır.
Fayanslar genelde en çok banyolarda kullanıldıkları için yine bir banyo örneği ile fayans modeli önerilerimizle karşınızdayız. Bu örnekte yerden bir metre yukarıya kadar siyah beyaz simetrik desenli fayanslar ile duvar kaplanmış, üst kısmı düz beyaz fayans tercih edilerek model oluşturulmuştur. Yan duvar ise düz beyaz fayans ile kaplanmış ancak yerden tavana kadar bir çizgi halinde desenli siyah beyaz fayans modeli tercih edilmiştir. Banyonuzu benzer bir dekorasyonlar süsleyebilir, güzelleştirebilirsiniz.
Mutfaklarınıza fayans seçiminde zorlanıyor musunuz? O zaman size çok renkli bir önerimiz var. Mutfaklarınızı hazır mutfak modülleri ile dekore edip mutfak tezgahı ile mutfak dolaplarının arasında renkli fayanslar ve aykırı modeller seçebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi farklı renklerde nokta desenli fayanslar ile beyaz mutfak dolapları çok muhteşem bir uyum oluşturulmuş, çok estteik bir mutfak tasarımı yapılmıştır. Evlerinize geleneksel tasarımların dışında renkli tasarımlar istiyorsanız benzer dekorasyonlar yapabilirsiniz.
Geleneksel fayanslardan sıkıldınız mı? Farklı tasarımlara sahip fayanslar mı istiyorsunuz? O zaman örnek resimdeki gibi kırmızı tuğla desenli fayanslar tercih edip mutfak duvarlarınıza kaplattırarak mutfağınıza nostaljik bir hava verebilirsiniz. Yer döşemelerini beyaz sade fayansları çapraz olacak şekilde dekore edebilir ve mutfağınıza can alıcı nostaljik bir güzellik kazandırabilirsiniz.
Seçeceğiniz tuğla desenleri koyu kahverengi olabileceği gibi açık beyaz renkte de olabilir. Burada tercih tamamen sizin kişiliğinize kalmış durumdadır.
Fayanslar geçmişte sadece duvarları dekore etmek için kullanılan kaplama araçları iken günümüzde, duvarların yanında yerleri, masa üstlerini ve sehpaları da kaplama araçları olarak iş görmektedir. Yandaki resimde büyük çiçek desenleri ile bezenmiş fayanslar ile mutfaktaki mutfak adası ve mutfak dolapları arası kaplanmıştır. Mutfak adası ve mutfak dolapları beyaz renk seçilerek renk uyumu yakalanmış, odanın yer döşemeleri kirli beyaz renk fayanslarla desteklenerek uyum bozulmamıştır.
Mutfaklarınız için fayans seçimlerinde zorlanıyor musunuz? Size farklı bir mutfak fayansı dekorasyonu öneriyoruz. Bu resimdeki gibi .ok renkli küçük kare desenlerin oluşturduğu fayansların mutfak dolapları ile mutfak tezgahı arasına dekore edebilirsiniz. Bunun için mutfak dolaplarınızı ve mutfak tezgahlarınızı de renkler uyumlu olarak seçmeli mutfağın özgün ve canlı havasını bozmamalısınız. Mutfak dekorasyonlarında fayans seçimi bütün mutfağın dekorasyonunu etkilediği için tercihlerinizde renk seçimine dikkat etmelisiniz.