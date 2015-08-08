Farklı fayans modelleri

Evlerimizi dekore ederken hep mobilyalarımıza ve duvar kaplamalarımıza özen gösterir ve bir birleriyle uyumlu olmasını isteriz. Evlerimiz için seçimlerini yaptığımız ancak öneminin farkında olmadığımız fayanslar çeşitleriyle bize çok fazla tercih seçeneği sunmakta. Gelişen teknoloji ile birlikte pişirme fırınlarının gelişmesi ile çok çeşitli ve desenli fayanslar üretilmektedir. Geçmişte çok az çeşidi olan fayanslar günümüzde evlerimizde tüm çeşitleri ile yer lamaya başlamıştır. Günümüzde farklı teknolojilerdeki fayans pişirme fırınları sayesinde desenler pişirme fırını içerisinde robotlar yarımıyla yapılmakta ve tamamen robot teknolojisi kullanılmaktadır.

Fayans seçerek evlerinizi güzelleştirmek istemez misiniz? Cevabınız evet ise banyolarınıza, mutfaklarınıza, odalarınıza ve balkonlarınıza istediğiniz renk ve desenlerde fayanslar ile dekore edebilir, estetik ve görsellik kazandırabilirsiniz. Yapacağınız tercihler ile mobilyalarınız daha güzel gösterebilir, odalarınıza ferahlık kazandırabilirsiniz. Fayans modelleri her çeşit bütçeye göre çok farklı desenlerde ve renkte yer aldığından her odanızı fayanslar ile süsleyebilirsiniz.

Ev dekorasyonunda fayans seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktaları vardır. Bunlardan birincisi, seçeceğiniz fayansın rengi odanızla uyumlu olmasıdır.Odanızla uyumlu olmayan fayanslar çık çirkin görünecek ve odanızı kötü gösterecektir. İkinci püf nokta ise, deseni çok olan fayans kaliteli fayans anlamına gelmemektedir. Deseninin çok olması fırında iyi pişirildiği anlamına gelmediği gibi hamurunun da kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken püf nokta ise,fayansların kalınlığıdır. kalın fayanslar duvarların üzerinde çıkıntı gibi görüneceğinden odanın ahengini bozacak çok çirkin duracaktır. Bu nedenle odanın her hangi bir bölümüne kalın fayanslar düşünülmemelidir.

Bu püf noktalarına dikkat ederek evlerinizi dekore edebilir ve evlerinizi daha güzel hake getirerek estettik bir görüntü kazandırabilirsiniz.