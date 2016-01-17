Gösteriş değil konfor sunan küçük bir ev

Beyaz cepheler uzun zamandır müstakil evlerde son derece moda. E neden olmasın ki? Klasik bir renk olduğu kadar modern, aynı zamanda da şık ve seçkin olduğu kadar da davetkar ve dostane olabilmesiyle bu renkle tasarlamayı kolaylaştırıyor. Beyaz cepheye bir de eğimli ve koyu renk bir çatı ekleyin, böylece çağdaş tasarım dilini mükemmel bir şekilde yakalayabilirsiniz. Mimar Marcus Hofbauer tam da böyle bir tasarımla Köngernheim kırsalında son derece mütevazi ama bir o kadar da seçkin ve şık bir tasarımı hayata geçirmiş.
Kompakt, lineer form ve üçgen çatı müstakil bir aile evine ait formu simgeliyor. Sokak cephesinde beyaz duvar dışarıya yalnızca iki yatay bantla açılıyor. Eve giriş saçağının ahşap kaplama iç kısmının vurgusuyla birlikte bir çıkıntı yaparak kendini belli etmesi sağlanmış. Saçağın sıcacık ahşap malzemesi ve tonu renksiz kütlede çekici bir kontrast yaratıyor. Evin ön tarafında zemin kaplaması olarak ve bahçe sıırlarında beton bloklar tercih edilirken, buraya dikilen bitkiler ortama sevimli bir hava da katmıyor değil.
Form olarak aynı olsa da bahçeden eve baktığımızda evin dışa ön cepheden çok daha açık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Alt katta öndeki verandaya açılan geniş sürme doğramalar cephenin brütlüğünü kırıyor. Verandadan da bahçeye birkaç basamakla inilmekte.
Biraz ilerideki komşu binaya baktığımızda bu evin araziyle uyumunun ne kadar etkileyici olduğunu anlayabiliyoruz. Toprağın üstüne sadece bir kutu gibi oturtulmamış, merdivenlerle, bitkilerle ve açıklığın kullanımıyla toprakla geçişken bir bütünlük kazandırılmış.
Mutfakta lineer, minimalist bir atmosfer hakim. Bir duvar önü tezgahla bir mutfak adasından oluşan mekan beyaz, kulpsuz dolaplar ve gri tezgahlardan oluşmakta. Gereksiz detaylarla boğulmayan, temiz, jilet gibi bir atmosfer yaratan bu mutfak, veranda kapısından giren doğal ışıkla doluyor.
Açık mutfağın hemen yanındaki yemek bölümü de oldukça iyi tasarlanmış. Hemen yanındaki sabit ve geniş bir pencere yemek odasına asılmış devasa bir tablo gibi. Bu tablo aynı zamanda içeri oldukça fazla ışık almayı sağlıyor.
Basit, beyaz renkli ahşap bir masa ve aynı renkteki avize işlevsel ve yalın bir şıklığı temsil ediyor. Hepsi ayrı renkte seçilen sandalyelerse bu minimalist dekorasyon içinde sıcak ve oyuncu bir vurgu yapmak için seçilmiş belli ki.
Beyaz salon içinde açık gri iki kanepe ve parlak beyaz orta sehpayı birlikte görüyoruz. Yerden tavana uzanan sürme cam kapılar evi bahçeye açıyor ve karşıdaki görüntü sayesinde dışarıdaki gür ve canlı bitkiler iç mekan deneyimine dahil oluyor. Evin her tarafında iyi düşünülmüş detaylar mevcut. Örneğin gömme dolapların içindeki aydınlatılmış nişler hem kendi başına estetik bir katkı hem de istenirse çeşitli aksesuarları nitelikli bir şekilde sergilemeye olanak sağlamakta. Salondaki şömine de mekanın tasarımını mükemmel bir şekilde tamamlayacak şekilde dizayn edilmiş.
Koridor ve merdiveni birkaç sözcükle tarif etmek gerekirse, beyaz duvarlar ve kaliteli ahşap zeminden oluştuğunuz söyleyebiliriz. Bu birlikteliğin başarıyla sonuçlanmadığı bir örnek bulmak gerçekten de çok zor.
Banyoda bizi bir sürpriz bekliyor. Bir sauna! Banyo oldukça büyük tasarlandığı için, sauna mekanı sıkıştırmadan buraya yerleştirilebilmiş ve haliyle ekstra konfor sağlıyor. Açık renk ahşapla kullanılan cam kapı evin ve banyonun modern havasına uyumlu olması açısından doğru bir tercih. Banyodaki beyaz ve griyle birlikte kullanılan ahşap yumuşak ve modern bir atmosfer yaratırken küvetin etrafına döşenmiş siyah cam mozaik çok şık bir vurgu yaratıyor.
Bu konforlu, şık ama mütevazı tasarımdan sonra kütlesel olarak aynı forma sahip bir başka evi incelemek isteyebilirsiniz. Bunun için Modern bir aile için ideal villa başlıklı yazıyı tavsiye ediyoruz.