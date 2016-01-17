Gösteriş değil konfor sunan küçük bir ev

Form olarak aynı olsa da bahçeden eve baktığımızda evin dışa ön cepheden çok daha açık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Alt katta öndeki verandaya açılan geniş sürme doğramalar cephenin brütlüğünü kırıyor. Verandadan da bahçeye birkaç basamakla inilmekte.

Biraz ilerideki komşu binaya baktığımızda bu evin araziyle uyumunun ne kadar etkileyici olduğunu anlayabiliyoruz. Toprağın üstüne sadece bir kutu gibi oturtulmamış, merdivenlerle, bitkilerle ve açıklığın kullanımıyla toprakla geçişken bir bütünlük kazandırılmış.