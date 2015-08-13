Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyo fikri

Ev dekorasyonunda banyo, bir oturma odasının yahut yatak odasının dizaynı kadar dikkat çekmez, genellikle evin bu bölümüne gereken ilgi gösterilmez. Oysa zamanla gelişen teknoloji, günden güne artan yenilikçi tasarımlar artık banyoların da evlerinizde ihtimam gösterdiğiniz alanlardan biri olmasını sağlamakta. Böylece yalnızca yıkanma ve hijyen gereksinimini gidermek için vakit geçirilen bir yer olmaktan çıkıp evin dekorasyonunda da bütünlük sağlanmış oluyor.

Yaşam alanımız olan evler, salt ihtiyaç duyduğumuz barınma gereksinimi karşılamaktan çıkalı epey oldu. Evlerimiz artık işlevsellik kadar estetik görünümleriyle de oldukça dikkat çekici. İçinde oturan insanların zevk ve beğenilere göre tasarlanmış ev dekorasyon modelleri klasik olabildiği gibi son derece modern görünümüne de sahip olabiliyor. Modern banyodan kasıt aynı zamanda bir stil olarak karşımıza çıkan modern tasarım ve banyo dizaynı demek. Zira stil açısından da ön plana çıkan özellikleri var. Örneğin dayanıklı ve esnek malzemeler seçiliyor. Aşırı süslemeler yerine göz yormayan, eğlenceli tasarımlar yapılıyor. Şimdi yazımızda sizin için seçtiğimiz modern banyo tasarımlarını inceleyelim.