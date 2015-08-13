Evinizin havasını değiştirecek 10 modern banyo fikri

Ev dekorasyonunda banyo, bir oturma odasının yahut yatak odasının dizaynı kadar dikkat çekmez, genellikle evin bu bölümüne gereken ilgi gösterilmez. Oysa zamanla gelişen teknoloji, günden güne artan yenilikçi tasarımlar artık banyoların da evlerinizde ihtimam gösterdiğiniz alanlardan biri olmasını sağlamakta. Böylece yalnızca yıkanma ve hijyen gereksinimini gidermek için vakit geçirilen bir yer olmaktan çıkıp evin dekorasyonunda da bütünlük sağlanmış oluyor.
Yaşam alanımız olan evler, salt ihtiyaç duyduğumuz barınma gereksinimi karşılamaktan çıkalı epey oldu. Evlerimiz artık işlevsellik kadar estetik görünümleriyle de oldukça dikkat çekici. İçinde oturan insanların zevk ve beğenilere göre tasarlanmış ev dekorasyon modelleri klasik olabildiği gibi son derece modern görünümüne de sahip olabiliyor. Modern banyodan kasıt aynı zamanda bir stil olarak karşımıza çıkan modern tasarım ve banyo dizaynı demek. Zira stil açısından da ön plana çıkan özellikleri var. Örneğin dayanıklı ve esnek malzemeler seçiliyor. Aşırı süslemeler yerine göz yormayan, eğlenceli tasarımlar yapılıyor. Şimdi yazımızda sizin için seçtiğimiz modern banyo tasarımlarını inceleyelim.
Modern banyo tasarımında genellikle düz renkler ve sade bir çizgi hakimdir. Ama bu demek değil ki modern stilde renk kullanımı olmaz. Örnekteki gibi tek ve canlı bir renk seçimi ile dahi banyonuzu estetik ve iç açıcı hale getirebilirsiniz. Parlak pembe tezgah oldukça göz alıcı. Tezgah rengine uyumlu olarak seçilen duvara gömülü loş pembe ışıklandırma, banyonun şıklığına şıklık katıyor. Farklı boyutlarda daire şeklindeki materyaller dikkat çekici. Özellikle aydınlatma tasarımında modernlik ön planda. Lavabo da banyonun geneline hakim olan dairesel figüre eşlik edercesine oval seçilmiş.
Özellikle günümüzde bir çoğumuzun küçük apartman dairelerine sıkışıp kaldığını göz önünde bulundurursanız örnekteki banyonun oldukça yaratıcı ve başarılı bir tasarım olduğunu teslim etmeniz gerekir. Zira küçük bir alanı akıllıca hamlelerle nasıl da geniş ve göz alıcı hale getirmenin tarifi gibi bir örnek. Modern banyonun hakkını verecek kadar pratik ve yenilikçi. Bu dar ve küçük banyonun bir tarafını tamamen ayna ile kapatarak derinlik yanılsaması yapılmış, böylece banyo olduğundan çok daha geniş görünüyor. Banyonun klozet kısmındaki duvar ise baştan aşağı sevimli bir maymun resmi ile kaplanmış. Böylece modern olduğu kadar şakacı bir mizansen de yaratılmış olundu. Sıkıcı ve tekdüze tasarımlardan hoşlanmayanlar için ideal bir seçim.
Oldukça gösterişli ve bir o kadar şık bir başka modern banyo örneği. Siyah beyaz çizgilerin kimi zaman kalınlaşıp kimi zaman incelip esnediği, şahane bir model. Ayna lavabo ikilisinin yanında kırmızı bir ağaç figürü yerleştirilmiş. Siyah beyaz çizgilere de küçük bir renk dokunuşu olmuş böylece. Lavabonun yanında uzanan tezgah hem estetik hem fonksiyonel. Hem dolaplara yerleştirebileceğiniz çeşitli makyaj ve hijyen ürünlerini saklayabilirsiniz hem depolama ihtiyacınızı giderirken estetikten ödün vermemiş olursunuz. Bu küçük ama şık banyoya yine modern bir imaja sahip duşakabin eşlik ediyor.
Siyah renginin asaleti hem evinize gothic bir hava katıyor hem de alabildiğine zarif bir dekorasyona sahip oluyorsunuz. Bunu modern stil banyolara taşımak mümkün elbette. Her ne kadar klasik çizgileri olan bir ayna kullanılsa da banyonun genel çizgileri gayet çağdaş. Bilhassa duş bir film setinden fırlamış gibi. Modern stil denince tam olarak gözünüzün önüne gelebilecek bir ürün. Duşunuzu alırken kullanacağınız havlu ve sabun gibi malzemelerin muhafaza edilmesi için kullanılan cam kutu çok estetik. Bu cam kutuyu örnekte olduğu gibi vazo ile yahut farklı aksesuarlarla da değerlendirebilirsiniz.
Günümüzde banyo modelleri klasik tarzdan çok uzaklaştı. Hepsi birbirinden pratik ve yeniliklere açık. Banyo deyince aklınıza gelen küçücük camlı, havasız bölmeleri unutun. Resimde olduğu üzere dilediğiniz gibi kocaman camları olan, gün ışığından doyasıya faydalandığınız modern bir banyonuz olabilir. Üstelik örnekteki banyo modeli aslında çok geniş sayılmaz. Fakat mekan akıllıca değerlendirilmiş. Mesela şık küvet için banyonun bir duvarını ayırmak yerine pencere önüne konularak diğer dolap, lavabo vb. ihtiyaçlar için geniş geniş yer ayrılmış. Resimde gördüğünüz gibi istediğiniz takdirde duvara saat dahi asabileceğiniz son derece başarılı bir modern banyo örneği.
Modern banyolarda renk kullanımının abartıya kaçmadığını, fakat renksiz solgun tasarımlardan ibaret olmadığını belirtmiştik. Yine gözü yormayan başarılı bir renk kullanımı örneği. Parlak koyu pembe uzun tezgah hem canlılık katıyor hem de çok şık. Tezgah üzerindeki oval formlu lavabo orijinal bir şekle sahip. Cam kullanımı yine derinlik katmış bu örnekte de. Küveti çerçeveleyen ahşap dış bölme hem doku olarak farklılık katıyor hem de küvet keyfi yaşamanız için işlevsel. Işık kullanımı da modern banyolara yakışır vaziyette.
Modern banyo örneklerinde daha çarpıcı modellere göz atalım biraz. Yerden boylu boyunca uzanan lavabonun formu kolay kolay rastlamayacağınız orijinal bir parça. Lavabonun uzun şekline paralel uzanın ince uzun aynalar, hem dekorasyonu tamamlıyor hem de modern banyo görünümüne oldukça uygun bir ürün. Ayna ve lavabonun dayandığı duvar, banyonun kalanına oranla farklı bir doku ve renkte seçilerek dikkatleri oraya çekiyor. Ev dışında daha ziyade restoran ve çeşitli iş yerlerinde de rahatlıkla kullanılabilen bu model, modern banyo deyince hayalinizde canlandırabileceğiniz başarılı bir örnek.
Sıradaki örnek yerel bir firmadan olup kültürümüzde de yeri olan, banyoda mermer kullanımıyla geleneksel çizgilerin başarılı bir sentezi. Mermer bölmenin ve muslukların hamamı çağrıştıran çizgileri eskiyi günümüze getiriyor. Ama bu klasik tasarımın yanında oldukça modern bir lavabo bölmesi yer almakta. Rengarenk çiçek ve yaprak desenlerinin kaplı olduğu cam kapaklar banyonun odak merkezi. Lavabo aynasının yansımasıyla da nerede bitiyor nerede başlıyor net değil. Bu göz aldatmacası da hoş bir manzara ortaya çıkarmış. Bu örnekte olduğu gibi modern bir banyo tasarımına sahip olmak geleneksel malzemelerden uzak duracağınız anlamına gelmiyor. Yeter ki risk alın.
Modern banyolarda değişim, geleneksel parçalara yeni yorum getirmekle yapılabildiği gibi orijinal fikirlerin hayat bulmasına da imkan sağlar. Resimdeki modelde bir sergi salonunu andıran duvara yapılmış raflar, ışıklandırmayla birleşince çok estetik bir tasarıma vesile olmuş. Bu şekilde dilerseniz modern banyonuzu ilginç aksesuarlarla zenginleştirebileceğiniz gibi tamamen ihtiyaçlarınıza yönelik malzemeleri de yerleştirebilirsiniz. Seçim tamamen size ait. Her iki olasılıkta da şık ve modern bir banyoya sahip olacağınız kesin.
Son örneğimizdeki banyoda orijinal İtalyan porselen duvar seramikleri kullanılmış olup, seramikten hoşlananlar için ideal bir seçenektir. Soluk pembe çiçek deseni benzer renkteki lavabo tezgahıyla ahenk yakalamış, sonuçta ortaya bir gül zarafetinde banyo tasarımı çıkmıştır. Sıradan bir duşakabin yerine hem iç açıcı bir hava katılmış hem de modern banyo stiline uygun bir dekorasyon kotarılmıştır. Bu tasarımın sahibinin yerel bir firma olması da ayrı bir hoşluk. Modern banyo stilini evine uygulamak isteyenler için bir başka başarılı örnek.