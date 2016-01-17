Ufacık bir mutfaktaki çarpıcı yenileme

Mutfak dolapları tamamen değişmiş ve daha çok depolama alanı planlanmış durumda. Eski formülde ortadaki tezgahın altında bulaşık makinesi için ayrılmış bir alan olduğunu görüyoruz. Takdir edersiniz ki bu yer lavaboya uzak olduğu için çok da uygun değilmiş. Bu yüzden bu tezgahtan bulaşık makinesini kaldırıp yerine dolap ve çekmece koymak tabii ki daha akıl kârı bir hareket.

Bu tezgah ayrıca genel düzeni itibariyle de değişmiş. Önceki halinde buzdolabı ve ocak tezgahın iki yanına konmuşken yeni hainde buzdolabı için hemen duvarın yanında bir yer ayrılmış. Böylece eviye tarafına da yakın oluyor. Ocak ve fırının tezgah üzerinde ortalanması da elbette çevresinde çalışılmasını kolaylaştırır bir sonuç yaratıyor.

Zemindeki karo mozaiklerin yanında duvardaki kahverengi mozaikler de değişerek yerine beyaz fayanslar kaplanmış Beklendiği gibi bu mutfağı aydınlatan, son derece doğru bir tercih.