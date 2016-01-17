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Ufacık bir mutfaktaki çarpıcı yenileme

Güleren Eren Güleren Eren
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
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Bu yazımızda yenileme ve iç mimarlık projeleri yürüten PARISDINTERIEUR firmasının bir projesini inceleyeceğiz. Paris'te bir apartmanın mutfak yenilemesiyle küçük mekanlarda gerçekleşen değişimleri işlediğimiz yazılara bir yenisini eklemiş oluyoruz. Buradaki tasarımda söz konusu mekanın yeniden tasarlanıp yenilenmesinin onun atmosferini nasıl değiştirdiğini ve karakter kattığını görme şansını  bulacaksınız.

Mutfağı tamamen yenilerken seçilen ana renk metalik mavi. Zemine el yapımı karo mozaikler yerleştirilmesiyle de modern bir mutfağa vintage duygusu da katılmış. Şimdi bu mutfağın nasıl değiştiğini daha da detaylı incelemeye geçebiliriz:

Pratik ve kompakt bir mutfak için

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Bu fotoğrafta eski mutfak mobilyalarının çıkarılmış ve tesisat ve elektriğin yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Mutfağı yeniden planlarken ocakla fırının, aynı zamanda bulaşık makinesinin yerleşimi yeniden düşünülerek ayarlanmış ve böylece daha pratik bir kullanım garantilenmiş. Elbette bunlar yenilenirken tasarımcı duvarları ve zemini yenilemeyi de ihmal etmemiş durumda. Koyu kahve tonlarındaki fayanslar mutfaktan uzaklaştırılarak daha tazeleyici olan mavi renge yer açılmış. 

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Çiçek desenli karo mozaikler mutfağa kişilik kazandırıyor. Mutfak mobilyaları için seçilen mavi zeminde de göze batmayan, makul oranda bulunuyor. Karo mozaik kullanımı çok enteresan desenlere ihtiyaç duymaksızın egzantrik bir atmosfer sağlamak için ideal. Bu sayede mekana biraz nostaljik ve dolayısıyla samimi bir hava verilebiliyor.
Mutfak dolapları için kullanılan metalik mavi, ocak, fırın ve davlumbaz gibi inoks ve siyah cam mutfak aletleriyle de son derece uyumlu olmuş. 

Mutfak tezgahında çalışma düzenini iyileştirmek

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Fırın ve ocağın bulunduğu bu tezgahın eski haline bakalım. İç karartıcı koyu renk ve malzemelerden kurtulmak gerektiği çok açık. Bu tezgahta çok mucizevi değişiklikler yapmak mümkün değil o yüzden işlevsel olarak geliştirmek önemli. Elbette daha iç açıcı bir tasarım ile.

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Mutfak dolapları tamamen değişmiş ve daha çok depolama alanı planlanmış durumda. Eski formülde ortadaki tezgahın altında bulaşık makinesi için ayrılmış bir alan olduğunu görüyoruz. Takdir edersiniz ki bu yer lavaboya uzak olduğu için çok da uygun değilmiş. Bu yüzden bu tezgahtan bulaşık makinesini kaldırıp yerine  dolap ve çekmece koymak tabii ki daha akıl kârı bir hareket.

Bu tezgah ayrıca genel düzeni itibariyle de değişmiş. Önceki halinde buzdolabı ve ocak tezgahın iki yanına konmuşken yeni hainde buzdolabı için hemen duvarın yanında bir yer ayrılmış. Böylece eviye tarafına da yakın oluyor. Ocak ve fırının tezgah üzerinde ortalanması da elbette çevresinde çalışılmasını kolaylaştırır bir sonuç yaratıyor. 

Zemindeki karo mozaiklerin yanında duvardaki kahverengi mozaikler de değişerek yerine beyaz fayanslar kaplanmış Beklendiği gibi bu mutfağı aydınlatan, son derece doğru bir tercih.

Eviye kısmında dramatik değişimler

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Hemen genişçe bir pencerenin yanında bulunan bu eviye ve dolaplar ciddi bir yenilemeye ihtiyaç duyulduğunun en önemli göstergelerinden. Malzeme ve renklerinkötülüğü dışında işlevsel olarak da oldukça problemli ve zorlayıcı görünüyor.

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Mutfaktaki eviye kısmı yeni haliyle gerçekten de hem göz alıcı hem de işlevsel. Dolaplar ve tezgah malzemesi elbette bütün mutfakla aynı. Bu niş gibi eviye kısmı dışında pencerenin sağına da dar bir dolap ve kahvaltı ya da ufak yemek masası olarak kullanılabilecek bir tezgah eklenmiş. Ancak bu tezgah ölçüsüne de çok dikkat edildiği için mekanı daraltmadığı gibi işlevselleştirmiş durumda.

Yeni eviyenin seçimi çok doğru. Siyah renkteki eviyenin bir gözü damlalık, daha öncekinde olduğu gibi iki derin gözü yok. Böylece damlalık olan kısmın altına ankastre 45'lik bir bulaşık makinesi koymak mümkün olabiliyor.

Bu mutfak dönüşümünün ardından dilerseniz Eski, demode ve işlevsiz bir apartman dairesinin inanılmaz dönüşümü başlıklı yazıdaki değişimi de inceleyebilirsiniz.

Eski ve boğucu bir evin modern ve şık bir eve dönüşümü
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