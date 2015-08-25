Mutfak fayanslarına estetik dokunuşlar

Mutfaklar her zaman evin en önemli bölümlerinden biri olmuştur. Sadece yiyecek hazırlamaya yarıyor gibi görünse de aslında aile bireylerinin bir araya gelmesine ve iletişim kurmasına büyük fayda sağlar. Durum böyle olunca işlevselliğin yanında mutfakların estetiklerinin ve görünüşlerinin de büyük önemi vardır. Mutfakların öneminin bu minvalde artmasının ardından, dekorasyon firmaları mutfak dekore ederken başvurabileceğiniz sonsuz sayıda seçenek ve kombinasyonu seçebilmenize olanak sağlamaktadır. Kullanacağınız aksesuarlar, yer döşemesi, duvarlarda kullanacağınız fayanslar ve aydınlatma gibi daha birçok konuda çok sayıda kombinasyon bulabilirsiniz. Bu kombinasyonların türü ve kalitesi her bütçeye hitap etmektedir.
Mutfaklar evin önemli bir parçası olduğu için dekorasyonu da oldukça önemlidir. Doğru biçimde dekore edilmiş bir mutfak, mutfakta geçirilen zamanı zahmet olmaktan çıkarıp sizin için eğlenceli anlara dönüştürebilir. Peki ama doğru bir mutfak dekorasyonu nelere bağlıdır ? Bu sorunun birden çok cevabı olduğu kesindir. Doğru mobilya seçimi bu cevapların başında gelir. Ayrıca seçilen beyaz eşyaların mutfağın dokusuna uyması da oldukça önemlidir. Fakat bir mutfağa ruh kazandırmanın en önemli yollarından bir doğru fayans seçimidir. Ama mutfak için doğru fayans seçmenin de meşakkatli bir iş olduğu çok açık bir gerçektir.
Mutfağınızda kullanacağınızın fayansları seçerken dikkat edeceğinizden birden çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında evinizin konumu, yaşı gibi fiziksel koşullar gelir. Fayanslar estetik olduğu kadar fonksiyonel tasarım araçlarıdır. Çok kolay temizlenmeleri sıklıkla tercih sebebidir. Ayrıca fayanslar, gerek sahip oldukları renk ve şekiller yardımıyla gerekse bir bütün halini aldıklarında kazandıkları görünümleriyle oldukça estetik bir görünüme sahiptirler.
Fayans tercihi yaparken, kişiliğinize uygun fayans tercih etmeniz çok önemlidir. Örneğin modern tarzdan hoşlanıyorsanız, siyah veya koyu tonlara sahip fayanslar tam size göredir. Öte yandan renkli ve hareketli bir kişiliğe sahipseniz renkli veya mozaik şekilli fayansları tercih edebilirsiniz.
Eklektik mutfaklara, mutfak dekore edilirken sık sık başvurulur. Özellikle güçlü hayal gücüne sahip kişilerin tercihi olan eklektik mutfaklar, çok çeşitli fikirleri kombinlemeye olanak sağlayan mutfaklardır. Bu örnekte de güzelce görüldüğü gibi, ahşapın, taşın ve metalin profesyonelce kombinlemesi estetik mutfaklara imkan verebiliyor. Özellikle tezgah ve raf arasında tercih edilen, beyaz renkli ve tuğla şeklindeki fayanslar oldukça ilgi çekici. Öte yandan tavanda bulunan ve tezgahı aydınlatma amacı taşıyan ışıklandırma, fayansların daha da göz önüne çıkmasını sağlamakta.
Açık renk tonlar ve beyaz, şık dekorasyonlarda sık sık başvurulan seçeneklerdir. Öte yandan, tamamıyla beyaz bir mutfak şıklığın ve modernliğin sembolü olarak kabul edilebilir. Ayrıca, tamamıyla beyaz olan mutfaklara, karakteristik özellik kazandırmak oldukça kolaydır. Bu örnekteki gibi, tepeden tırnağa beyazlarla bezenmiş bir mutfak söz konusu olunca, duvarda ince şerit halindeki mozaik fayans sayesinde kolayca estetik bir dokunuş yapılabilir. Ayrıca yerde bulunan, beyaz ahşap renkli ve parlak yüzeyli fayansların genel olarak mutfağa hakim olan beyaz dokusuyla güzel kombinlendiğini söylemek hata olmaz.
Mutfak dekore ederken, seçilen fayans büyük bir önem teşkil eder. Çünkü mutfağa ayrılan alan diğer odalar göre daha azdır ve uygun biçimde seçilmiş fayanslarla bu alanı olduğundan daha geniş göstermek mümkündür. Öte yandan siyah ve beyaz gibi zıt renklerin profesyonelce bir arada kullanıldığı mutfaklarda stil bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu örnekte de olduğu gibi seçilen bu zıt renkli fayanslar mutfağınıza şık bir görünüm kazandırabilir. Fakat seçtiğiniz bu zıt renkli fayansların dolaplarınızla ve mutfak araçlarınızla uyumlu olmasına dikkat etmekte fayda var.
Mutfağınızı dekore ederken siyah gibi koyu renkler seçmek riskli bir tercihtir. Eğer ortalama ya da daha az alanlı bir mutfağa sahipseniz, mutfağınızda kullanacağınız bu koyu renkler mutfağınızın olduğundan daha küçük görünmesine sebep olur. Fakat koyu renkler eğer bu örnekteki gibi profesyonelce kullanılırsa ortaya oldukça estetik görüntüler çıkabilir. Zeminde tercih edilen koyu renkli ve kare şekilli fayanslar yine siyah renkli mutfak masasıyla oldukça iyi bir biçimde kombinlenmiş. Öte yandan fayansların ve masanın sahip olduğu bu dark tonlar tavanda hakim olan beyaz tonlarla güzel bir tezat oluşturmuş.
Beyaz mutfaklar oldukça klasik olarak adlandırılsa da temizlik düşkünüyseniz veya uzun vadede evinizi satmayı planlıyorsanız tam size göre bir tercihtir. Ayrıca beyazın birçok kültürde temizliği simgeliyor oluşu da sizin için güzel bir artı teşkil etmektedir. Öte yandan bu örnekteki gibi uzun şeritler halinde tercih edilen fayanslar, mutfağınıza oldukça şık bir görüntü kazandırabilir. Ayrıca eğer küçük bir mutfağa sahipseniz, dar alan mutfağınızın daha geniş görünmesinde size fayda sağlayabilir. Ayrıca beyaz renklerin mutfaktaki birçok eşyanızla güzel bir uyum oluşturabilme potansiyelini de göz önünde bulundurmanızda fayda var.
Siyah tonların hakim olduğu mutfaklar hiç şüphesiz çarpıcı ve özgündür. Ayrıca modern tarzı temsil eder ve kolay kolay kirlenmez. Bu örneğin güzel bir istisna olduğunu söylemek hata olmaz çünkü oldukça geniş bir alana sahip olan bu mutfak, koyu tonları kullanmak için çok uygun bir örnektir. Ayrıca sahip olduğu geniş cam paravanları sayesinde de ortamın karanlığa gömülmesini engellemiş olur. Öte yandan zeminde seçilmiş büyük ölçülü, siyah renkli ve kare biçimli fayansların ortamın otantik havasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Mutfakta beyazı ve beyazın tonlarını seçmek oldukça yaygın bir uygulamadır. Oldukça klasik olarak görünse de doğru ellerde mükemmel dekorasyonlara dönüşebilen beyaz mutfaklarda, özellikle fayans seçimi büyük öneme sahiptir. Mono Mimarlık'a ait bu dekorasyonda, zeminde seçilmiş olan beyaz renkli, kare biçimli ve parlak yüzeyli fayansların mutfağa hakim olan beyaz tonlarıyla mükemmel bir kombin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle parlak yüzeyli fayans seçimi, mutfağın modern bir hava kazanmasına büyük fayda sağlamış. Öte yandan, fayansların tam olarak beyaz olmayan rengi duvar boyasıyla büyük uyum içerisinde.
Söz konusu fayans olunca ve özellikle fayansların kullanılacağı yer zemin olunca üzerinde şekil bulunan fayansların kullanımı çok sık rastlanan bir uygulamadır. Bu şekiller beşgen, altıgen ve sekizgen gibi geometrik şekiller olabileceği gibi bu örnekte olduğu gibi renkli şekiller de olabilir. Özellikle aynı fayansların bir arada kullanılmasıyla homojen bir şekil ortaya çıkmasına olanak veren bu fayanslar, estetik bir görünüm amaçlayan dekoratörlerin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bu örnekte tercih edilen şeklin mutfağa klasik bir hava kattığını söylemek ise yanlış olmaz.
Dekore edilecek mekan mutfak olduğu zaman, beyaz renkli ve parlak tasarımlar seçmek büyük önem kazanır. Çünkü bu tarz tasarımlar genellikle insanlara temizliği ve temiz olmayı çağrıştırır. O yüzden mutfak dekorasyonlarında genellikle beyaz ve beyaza yakın tonlar tercih edilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi, zeminde tercih edilen parlak yüzeyli ve açık tonlu fayanslar mutfağa oldukça şık bir görünüm kazandırmış. Bu fayansların, duvarlarda ve tavanda tercih edilen açık renk boya ile güzel bir kombin oluşturduğu gözlerden kaçmıyor.
Eğer güzel bir ışıklandırması olan bir mutfağa sahipseniz bu örneğe bir göz atmalısınız. Bir evde fazla ışık alan kısımlar genellikle yaşam alanlarına ayrılsa da bu örnekteki gibi bir mutfağa sahip şanslı bir insansanız, büyük fayansları deneyebilirsiniz. Kullanacağınız beyaz renkli ve büyük fayanslar, sahip oldukları parlak yüzeyler sayesinde ışığı güzelce yansıtacaktır. Ayrıca yine bu örnekte olduğu gibi, tezgah ve dolap arasında kullanılan açık tonlu mozaik fayanslar sayesinde de, kolayca şık bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu örnekte, yapay ışıklandırmanın oldukça verimli biçimde yapıldığını söylemek de yanlış olmaz.