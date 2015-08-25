Mutfak fayanslarına estetik dokunuşlar

Mutfaklar her zaman evin en önemli bölümlerinden biri olmuştur. Sadece yiyecek hazırlamaya yarıyor gibi görünse de aslında aile bireylerinin bir araya gelmesine ve iletişim kurmasına büyük fayda sağlar. Durum böyle olunca işlevselliğin yanında mutfakların estetiklerinin ve görünüşlerinin de büyük önemi vardır. Mutfakların öneminin bu minvalde artmasının ardından, dekorasyon firmaları mutfak dekore ederken başvurabileceğiniz sonsuz sayıda seçenek ve kombinasyonu seçebilmenize olanak sağlamaktadır. Kullanacağınız aksesuarlar, yer döşemesi, duvarlarda kullanacağınız fayanslar ve aydınlatma gibi daha birçok konuda çok sayıda kombinasyon bulabilirsiniz. Bu kombinasyonların türü ve kalitesi her bütçeye hitap etmektedir.

Mutfaklar evin önemli bir parçası olduğu için dekorasyonu da oldukça önemlidir. Doğru biçimde dekore edilmiş bir mutfak, mutfakta geçirilen zamanı zahmet olmaktan çıkarıp sizin için eğlenceli anlara dönüştürebilir. Peki ama doğru bir mutfak dekorasyonu nelere bağlıdır ? Bu sorunun birden çok cevabı olduğu kesindir. Doğru mobilya seçimi bu cevapların başında gelir. Ayrıca seçilen beyaz eşyaların mutfağın dokusuna uyması da oldukça önemlidir. Fakat bir mutfağa ruh kazandırmanın en önemli yollarından bir doğru fayans seçimidir. Ama mutfak için doğru fayans seçmenin de meşakkatli bir iş olduğu çok açık bir gerçektir.

Mutfağınızda kullanacağınızın fayansları seçerken dikkat edeceğinizden birden çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında evinizin konumu, yaşı gibi fiziksel koşullar gelir. Fayanslar estetik olduğu kadar fonksiyonel tasarım araçlarıdır. Çok kolay temizlenmeleri sıklıkla tercih sebebidir. Ayrıca fayanslar, gerek sahip oldukları renk ve şekiller yardımıyla gerekse bir bütün halini aldıklarında kazandıkları görünümleriyle oldukça estetik bir görünüme sahiptirler.

Fayans tercihi yaparken, kişiliğinize uygun fayans tercih etmeniz çok önemlidir. Örneğin modern tarzdan hoşlanıyorsanız, siyah veya koyu tonlara sahip fayanslar tam size göredir. Öte yandan renkli ve hareketli bir kişiliğe sahipseniz renkli veya mozaik şekilli fayansları tercih edebilirsiniz.