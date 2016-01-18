Yazlık evler nasıl dekore edilmelidir?

Mevsim şu anda kış, yazlık evler de nereden çıktı? demeyin. Yazlık evinizi yenilemek, dekore etmek için hazırlıklara başlamak için belki de en iyi zaman şimdi. Çünkü yazlık evinizi en azından mayıs ayına kadar kullanmayacaksınız ve eğer inşaat gereken bir değişiklik yapacaksanız şimdi planlayıp yaptırmak en mantıklısı. Böylece yaz gelmeden eviniz hazır olacak, siz de sıcak günlerin keyfini böyle şeylerle uğraşmadan çıkarabileceksiniz.

Yazlık evlerin kullanımı aslında değişken. Örneğin İzmir ya da Antalya gibi şehirlerde yaşayanların yazları şehre en fazla bir saat uzaklıkta yazlıklarına taşınıp en az üç dört aylarını orada geçirdikleri oluyor. Yani bir anlamda ikinci ev oluyor bu. Şehrin sıcağında pişmemek ve uzun günlerde iş dönüşü güneş batmadan önce denizden faydalanmak böylece mümkün oluyor. Ne de olsa her gün işe yazlıktan gidip gelmek mümkün. Bu durumda kışlık evle hemen hemen aynı özelliklere sahip bir eve ihtiyaç duyuluyor, yani pek bir eksiği olmaması gerekiyor. Öte yandan kimi yazlık evler yazın yalnızca yılın iki üç haftasında, tatillerde kullanılıyor ve bu durumda tatilinizi nasıl geçirmek istediğinize göre niteliği değişebilir. Tatilinizi lüks ve konfor içinde geçirmek istiyorsanız ve bütçeniz buna uygunsa hayallerinizin tatil cennetini yazlık evde yaratabilirsiniz. Ancak eğer sadece güzel ve pratik bir yazlık istiyorsanız, onu az eşya ve uygun malzemeyle döşeyerek tatile gittiğinizde temizliği kolayca bitirip denizin keyfini çıkarabileceğiniz bir tarza yönelmeniz mantıklı olacaktır. Kolay temizlik tatil için önemli. Gittiğinizde sizi oyalamayacak, tatildeyken de sizi yormayacak bir ev olmalı. Aslında bu özellik tüm yazlık evler için ön plana çıkarılması faydalı bir özellik. Hatta belki de bütün evler için!