Yazlık evler nasıl dekore edilmelidir?

Mevsim şu anda kış, yazlık evler de nereden çıktı? demeyin. Yazlık evinizi yenilemek, dekore etmek için hazırlıklara başlamak için belki de en iyi zaman şimdi. Çünkü yazlık evinizi en azından mayıs ayına kadar kullanmayacaksınız ve eğer inşaat gereken bir değişiklik yapacaksanız şimdi planlayıp yaptırmak en mantıklısı. Böylece yaz gelmeden eviniz hazır olacak, siz de sıcak günlerin keyfini böyle şeylerle uğraşmadan çıkarabileceksiniz.
Yazlık evlerin kullanımı aslında değişken. Örneğin İzmir ya da Antalya gibi şehirlerde yaşayanların yazları şehre en fazla bir saat uzaklıkta yazlıklarına taşınıp en az üç dört aylarını orada geçirdikleri oluyor. Yani bir anlamda ikinci ev oluyor bu. Şehrin sıcağında pişmemek ve uzun günlerde iş dönüşü güneş batmadan önce denizden faydalanmak böylece mümkün oluyor. Ne de olsa her gün işe yazlıktan gidip gelmek mümkün. Bu durumda kışlık evle hemen hemen aynı özelliklere sahip bir eve ihtiyaç duyuluyor, yani pek bir eksiği olmaması gerekiyor. Öte yandan kimi yazlık evler yazın yalnızca yılın iki üç haftasında, tatillerde kullanılıyor ve bu durumda tatilinizi nasıl geçirmek istediğinize göre niteliği değişebilir. Tatilinizi lüks ve konfor içinde geçirmek istiyorsanız ve bütçeniz buna uygunsa hayallerinizin tatil cennetini yazlık evde yaratabilirsiniz. Ancak eğer sadece güzel ve pratik bir yazlık istiyorsanız, onu az eşya ve uygun malzemeyle döşeyerek tatile gittiğinizde temizliği kolayca bitirip denizin keyfini çıkarabileceğiniz bir tarza yönelmeniz mantıklı olacaktır. Kolay temizlik tatil için önemli. Gittiğinizde sizi oyalamayacak, tatildeyken de sizi yormayacak bir ev olmalı. Aslında bu özellik tüm yazlık evler için ön plana çıkarılması faydalı bir özellik. Hatta belki de bütün evler için!
Eğer yazlık eviniz geleneksel yapı malzemeleri ve yöntemleriyle yapılmışsa kendiliğinden hoş bir atmosfere sahip olacağını söyleyebiliriz. Özellikle taş duvarlar Akdeniz ve Ege kıyılarında geleneksel olarak sıkça karşılaştığımız bir öğe. Yığma taş yapılar geçmişten bugüne gelmekle kalmamış hala dekorasyonda da etkisini sürdürüyor. Eviniz yığma olmasa bile bölme duvarlar için ya da duvarlar üzerine kaplama olarak taş kullanmak evinizde otantik bir hava yakalamanız için iyi bir seçenek. Elbette geleneksel olarak yığma taş duvarlar en başta önerilecek şey çünkü aynı zamanda sıcak iklimde daha uygun. Kalın ve taş duvarlar iç mekanı serin tutma özelliğine sahipler.
Taş duvarlar elbette olmazsa olmaz değil. Beyaz renk de yazlık evler için hem dekoratif hem de işlevsel açıdan tercih edilebilir. Beyazın yansıtıcı olması ışığı yansıtması daha aydınlık ortamlar yaratmayı sağlıyor. Dış mekanda ise beyaz cepheler yine güneş ışıklarını yansıtarak ısının evin içine daha az soğurulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Bodrum ya da Yunan adalarındaki evlerin bembeyaz olmasının sebebi yalnızca
güzel olması değil, iklim koşullarına karşı zaman içinde ne yapması gerektiğini öğrenen insanların marifeti.
Yazlıklarda iç mekanlarda kışlık evlerimizden daha taze ortamlar bekliyoruz. Geniş ve tüylü halılar, süslü ve ağır mobilyalar, büyük masa ve sandalyeler yazlık ruhunu çok iyi yansıtmıyor. Yazlıklarda zaman daha ziyade dışarıda geçtiği için de evde basit, yalın ve hafif mobilyalar tercih ediliyor. Açık renklerse her daim iç açıcı olduğu için iyi bir alternatif.
Yazlık evinizin nerede olduğuna göre dekorasyon tercihlerinizi de belirleyebilirsiniz. Bu doğru bir tercih de olacaktır. Yazlığınız eski bir binaysa özgün niteliklerini ve karakterini korumaya ve yansıtmaya çalışmalısınız. Bu maviye boyalı demir kepenk Akdeniz coğrafyasında sıkça rastlanan bir öğe. Elbette sadece geleneksel bir estetik anlayışından değil yazlığınızı kapatıp gittiğinizde güvenli olması için de işe yarar bir mimari eleman.
Yazlık evinizin nerede olduğuna göre dekorasyon tercihlerinizi de belirleyebilirsiniz. Bu doğru bir tercih de olacaktır. Yazlığınız eski bir binaysa özgün niteliklerini ve karakterini korumaya ve yansıtmaya çalışmalısınız. Bu maviye boyalı demir kepenk Akdeniz coğrafyasında sıkça rastlanan bir öğe. Elbette sadece geleneksel bir estetik anlayışından değil yazlığınızı kapatıp gittiğinizde güvenli olması için de işe yarar bir mimari eleman.
Bir evin çıplak olması ne demek? Bu pek çok anlama gelebilir. Birincisi şeffaflık, deniz kenarında bir evi denize açmak için şeffaf değilse de o hale getirmelisiniz. Denize doğru bakan bir evi perdelerden, varsa gereksiz, taşıyıcı olmayan duvarlardan kurtarmak size bambaşka bir perspektif verebilir.
Evdeki çıplaklık aynı zamanda zemin ve duvarlarda yalınlık, pürüzsüzlük, belki parlaklık anlamını taşıyabilir. Yazlık bir evde gerekirse yerleri yıkayarak bile temizleyebileceğiniz zeminlerin seçilmesi hayatı hem kolaylaştırır hem de güzelleştirir. Serinlik ve kolay temizlik için doğal taş kaplama ya da seramik karolar seçmenizi öneririz.
Bu arada çıplaklığın simgelediği bir başka şey daha olabilir. O da gereksiz hiçbir eşya kullanmamak ve ıvır zıvırdan uzak durmak. Bu da geniş mekan kullanımı ve tozlanmayan, kirlenmeyen bir ev için mantıklı bir yöntem.
Deniz ve kumsaldan çıkan veya onları hatırlatan bir çok obje dekorasyonda kullanılabilir. Çakıl taşları, deniz kabukları, deniz yıldızları, kestaneleri gibi pek çok şey evinizin çeşitli yerlerinde denizin kokusunu ortama yayabilir.
Otantik ve oryantalist objelerin en çok uygun olduğu yerler belki de yazlık evlerdir. Bu mekanlar daha özgür, tatil duygusunu taşıyan ve sıcak bir ruha sahip olabilir. Bu yüzden birbiriyle direkt ilgisi olmasa da pek çok otantik objeyi bir arada kullanabilir kışın iş güç dışında rahatlamanın imkanı olmadığı zamanların acısını bu şekilde de çıkarabilirsiniz.
Bu önerilerimize ek olarak Türkiye sahillerinden 3 güzel yazlık ev başlıklı yazımızdaki örnekler de incelemeye değer.