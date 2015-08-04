Önce&Sonra: Baş döndürücü bir dönüşüm

Küçük teraslı bu ev ilk yapıldığında eminiz ki böyle görünmüyordu. Ama yılların acımasızlığı onu da etkiledi ve bu hale dönüştü. Bu eski eve yeni bir görünüm kazandırma işi ise mimar ve enerji danışmanı Daniel Wickersheim'e düştü. Hamburg'daki bu evde yeniden yerleştirilen pancerelerle, yoğuşmalı kalorifer kazanıyla ve havalandırma sistemiyle % 70 enerji tasarrufu sağlanmış. Bu küçük kulübe enerji verimli akıllı bir eve dönüşmüş.
Mimarinin güzelliği bile ön cephenin eski hali hakkında bir çağrışımda bulunmaya yaramıyor. Nötr tonlar olan bej ve kahverenginin kullanıldığı dış cephe son derece demode görünüyor. Kapalı panjurlar hiç de davetkar görünmüyor. Üstelik yarım çıkma bölüm de yeteri kadar büyük değil. Evde bir genişletmeye de ihtiyaç var.
Gördüğünüz gibi ev biraz daha genişletilmiş ve alt katta çıkıntının üstündeki teras alanı iptal edilerek evin bünyesine katılmış. Üst kat cephesi komple ahşap sidingle kaplanmış. Ayrıca çatı katı da genişletildi. Ahşap siding mavi rengiyle binanın daha parlak görünmesine neden oluyor. Ayrıca tek düze, hepsi birbirinin aynı olan yan yana bej ve kahverengi evlerden bu özelliğiyle ayrılıyor. İki üst katta iki de tavanda pencere sayesinde üst kat güneş ışığını bolca alıyor. Ayrıca alt kattaki pencere ve kapılar da güneş ışığından daha fazla istifade edebilmek için genişletilmiş.
Kirli ve kararmış halı, demode duvar kağıtları, çirkin avizeler. Evin içi de acınacak halde. Evin eski güzel günleri çok gerilerde kalmış. Burası öyle birkaç kozmetik değişiklikle adam olacağa benzemiyor. Eğik çatının daralttığı oda artık aile dostu bir mekan olmaktan çıkmış. Burayı karanlık bir kereste odasından ayıran şey tavandaki tek pencere.
Ev dönüşümden sonra bambaşka bir hal aldı. Beyaz duvarlar ve açık renk zemin kaplaması yaşam alanını daha samimi ve çok daha modern kılmış. Büyütülen pencereler sayesinde hem içeriye daha fazla güneş ışığı giriyor, hem de çevrenin daha kapsamlı bir manzarasına hakim olunuyor. Eski kirişli yapısı korunarak geçmişe bir selam çakılmış. Üstelik yeni kirişler eskisinden çok daha estetik görünüyor.
Bu resimde evin yeni halinin plan çizimlerini görüyorsunuz. Üç kat ve çatı katı bölümü ev sahiplerine oldukça yer sağlamış. Balkon az önce de söylediğimiz gibi evin içine katılmış.
Mutfağın görüntüsü evin dönüşümden sonra ne kadar samimi ve parlak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İlk girişte karşımıza çıkan mutfak evin kalbi konumunda. Akıllıca yerleştirilen mobilyalar ve iyi seçilen dekorasyon malzemeleri evi konforlu ve aile dostu bir alana dönüştürmüş. Sonuçta ortaya hem anne babalr hem de çocuklar için tarz sahibi mükemmel bir ev ortaya çıkmış.
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