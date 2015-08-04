Önce&Sonra: Baş döndürücü bir dönüşüm

Mutfağın görüntüsü evin dönüşümden sonra ne kadar samimi ve parlak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İlk girişte karşımıza çıkan mutfak evin kalbi konumunda. Akıllıca yerleştirilen mobilyalar ve iyi seçilen dekorasyon malzemeleri evi konforlu ve aile dostu bir alana dönüştürmüş. Sonuçta ortaya hem anne babalr hem de çocuklar için tarz sahibi mükemmel bir ev ortaya çıkmış.

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