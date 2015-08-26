Renkli lake mutfak dolapları

Geleneksel mutfak tasarımlarından sıkıldınız mı? Bir kaç renk dışında mutfaklarınızın olmasını istiyorsanız ve renk veya renkleri kendim belirlemeliyim diyorsanız size önerimiz lake mutfak modelleridir. Lake mutfak modelleri ile canlı, görsel güzelliği olan, estetik mutfaklara sahip olabilirsiniz.
Lake mutfaklar her geçen gün evlerimizde yerlerini almaya devam ediyorlar. Gelenekselleşmiş mutfak modellerinin yerini çok hızlı bir şekilde alan lake mutfak modelleri gelişen mutfak mobilyaları teknolojisi sayesinde istenilen renk, parlaklık ve matlıkla üretilebilmektedir. Bu nedenle ev hanımlarının her geçen gün daha çok ilgisini çekmekte ve çok farklı renk tasarımları ortaya çıkmaktadır. Yeni nesil tasarımcıların renkli tasarımlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıran lake mutfaklar her kesime hitap ettiği için bütün bireyler için daha kullanabilir ve daha yaşanabilir mutfaklar tasarlanabilmektedir.
Lake, Mutfak mobilyası yapımında kullanılan mdf ham maddesinin yüzeyinin istenilen renk ile kaplanması ve istenilen parlaklığa getirilmesiyle oluşur. Teknoloji sayesinde yüzeye iki ve yada daha fazla renk kaplama yapılabilmektedir. Lake mutfakların bu kadar farklı çeşit de olması nedeniyle evlerimizde bulunan mutfaklar yerlerini lake mutfak modelleri ile yer değiştirmektedir. Özellikle ev hanımları bu kadar renkli mutfak modelleri ile kendi tasarladıkları mutfaklarına sahip olmuşlardır.
Lake mutfak modelleri parlak olmaları nedeniyle ışığı yansıtma özellikleri vardır. Bu özellikleri ile mutfak aydınlatmasının daha kolay yapılabilmesine katkı sağlarken gün ışığından yararlanma oranını artırdıkları için tercih edilirler. Yer döşemeleri ve duvar kaplamaları ile renk uyumu yapılabilmesi nedeniyle de farklı renklerde mutfaklar ortaya çıkmıştır.
Geniş mutfaklara sahipseniz farklı tasarımlar yapabilirsiniz.Nasıl mı? Yandaki fotoğraftaki gibi bir mutfak dekorasyonu ile geniş mutfaklarınızı dekore edebilir ve mutfaklarınızı yaşanabilir hale getirebilirsiniz. Bu mutfakta, beyaz mutfak dolapları ile koyu kahverengi mobilya çerçeveleri kullanılmış ve iki renk tercih edilmiştir. Mutfak masası yine koyu kahverengi seçilmiş sandalyeler ise tezat renk olarak beyaz renk tercih edilmiştir. Yer ve tavan ise sade beyaz renk tercih edilerek özenli bir renk birleşimi yapılmıştır.
Beyazın sadeliği ve estetiği sizlerinde vaz geçilmezi ise size önerimiz yandaki resimdeki gibi bir mutfak tasarımı yapmanız ve hem sade hem de daha aydınlık bir mutfağa sahip olun. Mutfak dolapları beyaz tercih edilerek, aşağıdan yukarı açılacak şekilde kapak tasarımı yapılmış, köşe mutfak modeli ile daha kullanışlı bir mutfak oluşturulmuştur. Evye ve tesisat kısmı tam köşe noktaya getirilerek alandan tasarruf edilmiş ve daha fazla mutfak tezgahı kullanım alanı oluşturulmuştur. Mutfak fayansları beyaz renk ve küçük kare seçilmiş beyaz estetik bir mutfak dekorasyonu ortaya çıkarılmıştır.
Mutfağınız geniş ise veya mutfağınızı daha fonksiyonel hale getirmek istiyorsanız mutlaka mutfak adaları oluşturmalısınız. Ancak oluşturacağınız mutfak adaları mutfak dolapları ile uyumlu olmalıdır. Örnek resimde olduğu gibi parlak ve açık bal sarısı renginde mutfak modeli düşünülmüş ve uygulanmıştır. Mutfak adası aynı zamanda yemek masası olarak düşünüldüğü için bar tabureleri eklenmiştir. Açık ve parlak bal rengi lake mutfak mutfakların aydınlatması için gergi tavan içine led aydınlatmalar yerleştirilmiş ve mutfak aydınlatmaları yapılmıştır. Mutfak dolapları planı yapılırken fırın ve camlı kısmı pencere kenarına gelecek şekilde dekore edilmiştir.
Aykırı bir yaşam tarzınız varsa, sadeliği sevmiyorsanız ve renkli bir mutfak istiyorsanız lake teknolojisinin sizlere sunduğu resimdeki gibi bir mutfak dekore ederek yaşam tarzınıza uygun bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Örnek mutfakta; bütün canlı ve pastel renkler kullanılmış ve mutfak dolapları çok estetik hale getirilmiştir. Renkli mutfak, renkli bir masa ile desteklenmiş, duvara da büyük bir renkli poster asılmıştır. Mutfak tezgahlarına renli led aydınlatmalar yapılmış ve mutfak çok renkli bir hale getirilmiştir. Renkli bir yaşam tarzınız varsa böyle bir mutfak tam size göre. Renkli dekorasyonlar yapmalısınız.
Lake mutfak modelleri sayesinde farklı renklerin bir arada kullanılmasına ve mutfakların estetik tasarımlarının yapılmasına olanak vermektedir. Sizler de farklı renkleri bir arada kullanmayı seven ve farklı renklerden kombinasyonlar yapanlardansanız, örnek resimdeki gibi bir mutfak dekore edebilirsiniz. Yandaki resimde mutfak dolapları bordo renkli, mutfak tezgahı ise siyah ve gri renkler tercih edilerek dekore edilmiştir. Mutfak masası ise açık beyaz ve parlak tercih edilmiştir. Beyaz masa için siyah sandalyeler tercih edilerek hem tezgah ile uyumlu olmuş hem de masa ile tezat renkler tercih edilerek renkli bir dekorasyon yapılmıştır. Aydınlatmalar sarkıt lambalar le farklı yerlerden yapılarak mutfağa ferahlık katılmıştır.
Lake mutfaklar renkli tasarımları ile göz doldururken, sade lake mutfaklarda ev hanımlarının ve kullanıcıların tercihidir.Sade bir renkten oluşan mutfak dolapları ve mutfak adası tasarımları sizlere ferahlık ve mutluluk verecektir. Örnek resimde sade lake bir mutfak modeli vardır. Açık ve mat gri renk tercih edilmiş ve bütün mutfak mobilyalarında bu renk tercih edilerek uyum sağlanmıştır. Mutfak adasının tezgahı ise aydınlatmaya yardımcı olması için parlak beyaz renk tercih edilmiştir. Büyük bir mutfak penceresi sayesinde daha çok ışık alan mutfak küçük bir beyaz aydınlatma ile aydınlatma sağlanmıştır.
Mutfaklarda iki renk tercih ederek mutfaklarınıza görsellik katabilir, küçük mutfaklarınızı daha yapabilir hale getirebilirsiniz. Yandaki resimde beyaz mutfak dolapları siyah mutfak tezgahları ile birleştirilerek sade ama iki renkli bir dekorasyon yapılmıştır. Mutfak tezgahı beyaz ve parlak tercih edilirken, pişirme ünitesi olan ocak siyah renk seçilerek renk kombinasyonu tamamlanmıştır. Mutfak fayansları da siyah beyaz ve birbirine geçmiş desenlerde tercih edilerek renk uyumuna katkı sağlanmıştır.
Mutfaklarda genelde parlak renkleri tercih eden kullanıcılar artık bu düşüncelerinden vaz geçerek mat renkleri tercih etmeye başlamışlardır. Yandaki resim, mat turkuaz bir renk tercih edilerek mutfak dolapları ve tezgahı yapılmış, koyu ahşap kahverengi mutfak adası ile iki farklı ve mat renk bir arada kullanılmış ve aykırı iki renk kombinasyonu yapılmıştır.Açık sarı tas desenli fayanslar ile bu mat renkler desteklenerek mutfağa aydınlı bir hava kazandırılmıştır. Sizlerde aykırı ve mat renklerden oluşan bu mutfak örneğini mutfaklarınıza uygulayabilirsiniz.
Kahverengi ve beyazın uyumundan oluşan bir mutfak sahibi olmak istemez misiniz? O zaman yandaki resimdeki gibi bir mutfak dekorasyonu örneğini tavsiye ederiz. Bu örnekte mutfak dolapları beyaz renk, davlumbazın olduğu bölüm kahve rengi yapılarak renk kombinasyonu yapılmış, mutfak tezgahı ve masa ise koyu kahve rengi tercih edilerek dekorasyona yardımcı olmuştur.Zemin ve tavan ise açık renk seçerek aykırı renklerin bir arada kullanıldığı bir mutfak ortaya çıkmıştır. Sizlerde bu
Yeni mutfak modelleri modüler dolaplardan oluşmakta ve bu modeller çok tercih edilmektedir. Modüler mutfak dolapları yerine raf sistemlerini tercih eden mutfak kullanıcıları raf sistemleri ile mutfaklarını dekore ediyorlar.Yandaki resimdeki gibi mat yeşil renklerden Mutfak tezgahı ve raf sistemi ile mutfağı dekore etmiş, renkli mutfak fayansları ile farklı bir tasarım oluşturmuşlardır. Sizlerde farklı raf sistemlerinden hoşlanıyorsanız bu mutfak dekorasyonu size önerimizdir.