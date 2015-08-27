Fark yaratan modern mutfak dolapları

En güzel mutfak dolaplarına sahip olmak, şık ve modern mutfaklarla evimizde farklı bir hava yaratmak isteriz. Neden örneklerle modern mutfak dolaplarına yaratıcı ve akılcı çözümlerle ilk adımı atıp yola çıkmayalım? Gelin, seçkin modern mutfak dolapları örneklerini incelemeden önce, nasıl bir tip mutfak anlayışı aradığımıza şöyle bir bakalım. Elbette sizler için uzmanlarımızın seçtiği modern tip mutfak dolapları bazı fikirler verecektir. Karakteristiği olan bir mutfak sahibi olmak ve evin diğer yaşam alanlarıyla modern bir çizgide buluşan bir mutfak sahibi olmak, belirlenen ilkelerden ve stilden yola çıkarak mümkün.
Mutfağınıza aksesuarlar ve seçtiğiniz diğer materyaller üzerinde modern etkiler yaratmak oldukça mümkün. Tavan süslemesinden ışıklandırmaya, zemin kaplamalarından duvara, mutfak tezgahından mutfak dolaplarına fark yaratacağınız bir mutfak sahibi olmak odaklanacağınız bazı dokularla bile sağlanabilir. Modern mutfak dolapları tercihleriniz, mutfağınıza ahenk ve farklı bir hava yaratmak için alternatif çözümlerden biri olarak düşünülebilir. Eğer isterseniz aradığınız en güzel mutfak dolabı düzenini elde etmek için alternatifleri incelemeye birlikte başlayabiliriz. İstediğiniz evinize modern bir hava katmak, pratik ve işlevsel kullanım alanları yaratan modern mutfak tasarımları mı? Henüz aradığınız dekorasyon stilini bulamadıysanız, mutfak bölümünde en popüler mutfak modellerine rastlayabilirsiniz. Aradığınızı buldunuz, modern bir mutfak modeli tasarlamak istiyorsanız, örneğin mutlaka mutfağınızda kullanılacak materyaller üzerine düşünmelisiniz. Nasıl bir düzen istediğinize karar vermek kolay olmayabilir, nitekim örneklerle oldukça fazla alternatife ulaşabilirsiniz. Kararlarınızda en etkili unsur, kişisel zevk, oluşturmak istediğiniz karakteristik atmosfer ya da nasıl bir mutfak hayal ettiğinizle ilgili olabilir. Alan ve yere göre seçim tercihlerinizde, örneğin klasik stilde oldukça fazla kullanılan ahşap mutfak dolaplarını moderne uyarlayarak, farklı stillerde dizayn edebilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfakta oturma grupları, yemek masası ve sandalyelerin malzeme seçimleri kadar mutfak dolapları materyal tercihleri de oldukça önem arz ediyor. Sahip olduğunuz mutfağın öncelikle mutfak dolaplarına ayrılacak alanı belirlemeli, diğer oturma grupları ile uyum ya da çarpıcı etkileri göz önüne alınmalı. Mutfağınızda fark edilir bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz veya yeni bir evin dekorasyonu üzerine hazırlanıyor olabilirsiniz. Homify’da ev dekorasyonu ve mutfak üzerine uzmanlarımızın seçtiği örneklerden faydalanabilir, evinize dair pek çok dekorasyon fikrine sahip olabilirsiniz. Mutfağınızı yenilerken ya da yeni bir hava katmak üzere, sizin için seçtiğimiz modern mutfak dolaplarıyla ilgili örnekleri incelemeye ne dersiniz?
Duvar boyunca devam eden mutfak dolapları Modern mutfak dolapları, mutfaklarınızın görsel sunumu ve yarattığı estetik algı bakımından önemli materyallerdir. Dönemsel etkileri ve klasik detayları barındıran bir mutfak tasarımına sahip olabilirsiniz. Fakat modernizmin niteliklerini barındırmak suretiyle. Örneğimizde de görüldüğü gibi göz yormayan, beyazlar ve gri mutfak dolapları ile donatılmış bir mutfakta güzel vakit geçirmek mümkün.
Doğal malzemelerin dekorasyondaki yeri ve kullanışlılığı yadsınamaz, hem doğadan parça bir dokuyla temas etmemizi hem de doğanın sıcak ve samimi havasını evimize getirir. Ahşap döşeme zemini, mutfak tezgahı ve ada ile tüm o doğal dokuyu hissedebileceğiniz bu örneğimizde, mutfak dolaplarının aynı zamanda duvar zemininin bir başka tonu mavinin kullanıldığını unutmayalım. Modern mutfak dolapları için, mutfak dekorasyonu ile uyum ve ahenk içinde olması sağlanırsa şık bir yaklaşım olur. Mutfak dekorasyonunda kullandığınız materyaller ve renkler size ipucu verebilir.
Mutfağınızda yeterince yer yoksa dert etmeyin. İşlevsellik bakımından mutfak ve modern mutfak dolaplarında akılcı çözümlere oldukça fazla sayıda alternatif bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de şık ve zarif gömme dolapları. Yaşam alanlarınıza muntazam uyum sağlayan bu tip modern mutfak dolabı çözümleri, kapandığında Tv ünitesi görevi görüyor. Çok yönlü işlevselliği ile sizleri bir çok sıkıntıdan kurtaracak pratik bir çözüm.
Mutfağın niteliklerini belirlerken, kontrast renklerin mekana canlılık katmasından ve enerjik bir görünüm sağlamasından faydalanabilirsiniz. Belli karakteristik özelliklere sahip modern mutfak dolaplarında, klasik stilde olduğu gibi çok fazla bezeme veya formların hareketliliğine rastlamazsınız. Modern bir mutfak elde etmek istiyorsanız, kontrast renklerin kullanımında bile minimallikten ve yalınlıktan ödün vermeyin. Oluşturacağınız modern mutfak dolapları şablonunda, dinamizm ve görsellik belli bir çizgide olmalı.
Elbette ki mutfağımızın imkanlarımız dahilinde, ve daha fazlası mümkün olabildiğince şıklığıyla öne çıkmasını isteriz. İşte tam bu noktada, aydınlatma araçlarını kullanarak ışıl ışıl modern tip mutfak dolaplarına sahip olabilirsiniz. Mutfağınıza kapıdan girdiğinizde içinizi ışıl ışıl aydınlatan bir atmosferle karşılaşmayı istemez miydiniz? Renkler ve modeller üzerinde çok fazla oynamadan, birkaç küçük dokunuş ile mutfağınıza tamamen farklı bir hava katabilirsiniz.
Beyazdan vazgeçmeyenler için şık bir mutfak örneği. Aydınlık ve insanın içini ferahlatan modern bir mutfaktan, çok fazla renk veya karmaşa beklemeyiz. Mutfak dolaplarında bile göz yormayan etkiye dikkat çekmek isteriz. Bir modern tipte mutfak dolabı modeli için, minimal yaklaşımın beyaz ile sunulması örnek bir şablon teşkil edebilir. Mutfak dolaplarında aksesuarların kullanılmaması ise minimalist dile işaret.
Salonda kullanılan gri ve beyaz renk tonlarının, mutfak dolaplarında da kullanıldığı görülüyor. Şık bir salonun, mutfağa izlerinin uzandığı bir mutfak dekorasyonu söz konusu. Tüm bunları sağlarken salondan görülen şık bir mutfak, göründüğünden daha önemli olabilir. Grinin ve beyazın arkadaşlığını sürdürdüğü modern tip mutfak dolapları, döşeme zemininde kullanılan gri ve beyaz parlaklığıyla oldukça uyumlu. En güzel modern mutfak dolaplarını bulmak, bazen sadece evinizdeki detaylarda gizli olabilir. Uyum ve ahengin peşini bırakmayın.
Ahşabın klasik dokusu ve formlarının kullanıldığı modern bir mutfak dolabı detayı. Formlardaki asalet ve zarafeti simgeleyen çizgilerle modern dekorun buluşması mümkün. Elbette kullanışlı ve modern estetiği yakalayan bir mutfak isteyebiliriz. Ahşabın modern mutfak dolaplarındaki kullanımına daha önceki yazılarımızda da örnek vermiştik. Dilerseniz, hangi materyaller ve ağacı kullanabileceğinize ve hangi dolap aksesuarlarının uyacağına örneklerle karar verebilirsiniz.
Seçimlerinizde, mutfak dolabı kadar mutfak dolabı aksesuarlarının da yeri ve önemi değişiyor. Örneğin modern mutfak dolaplarında kullanılabilecek tasarımlar daha minimal ve göz yormayan yaklaşımlar olabilir. Diğer yandan işlevselliği ve kullanım kolaylığı bakımından mutfak dolabı ve çekmecelerin kulplarında sade ve kullanışlı bir modele karar verebilirsiniz. İşlevselliği bakımından zamanı kazandıran mutfak dolabı aksesuar ve kulp detaylarını mutlaka göz önünde bulundurun.
Kapandığında tüm beyaz rafları gizleyen siyah kanatlarının büyüleyici etkisiyle modern tipte bir mutfak dolabı. Boydan boya duvara kamufle bu mutfak dolabı örneğinde rafların işlevsel formları ve geniş hacmini görüyoruz. Fonksiyonelliğini, kapandığında karizmatik dolap kapakları ile örten her eve uyabilecek bir seçenek. Mutfak dolabı aksesuarları ile göz yormayan, minimal ve yalın bir tasarım. Eğer mutfak dekorasyonunuzda siyah modern, boydan boya bir mutfak dolabına yer varsa, gönül rahatlığıyla göz yormayan, karmaşa yaratmayan bu tasarım fikri sizin için uygun olabilir.