현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Fark yaratan modern mutfak dolapları

Meral Eser Meral Eser
Grande Collection (20mm), Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Loading admin actions …

En güzel mutfak dolaplarına sahip olmak, şık ve modern mutfaklarla evimizde farklı bir hava yaratmak isteriz. Neden örneklerle modern mutfak dolaplarına yaratıcı ve akılcı çözümlerle ilk adımı atıp yola çıkmayalım? Gelin, seçkin modern mutfak dolapları örneklerini incelemeden önce, nasıl bir tip mutfak anlayışı aradığımıza şöyle bir bakalım. Elbette sizler için uzmanlarımızın seçtiği modern tip mutfak dolapları bazı fikirler verecektir. Karakteristiği olan bir mutfak sahibi olmak ve evin diğer yaşam alanlarıyla modern bir çizgide buluşan bir mutfak sahibi olmak, belirlenen ilkelerden ve stilden yola çıkarak mümkün.

Mutfağınıza aksesuarlar ve seçtiğiniz diğer materyaller üzerinde modern etkiler yaratmak oldukça mümkün. Tavan süslemesinden ışıklandırmaya, zemin kaplamalarından duvara, mutfak tezgahından mutfak dolaplarına fark yaratacağınız bir mutfak sahibi olmak odaklanacağınız bazı dokularla bile sağlanabilir. Modern mutfak dolapları tercihleriniz, mutfağınıza ahenk ve farklı bir hava yaratmak için alternatif çözümlerden biri olarak düşünülebilir. Eğer isterseniz aradığınız en güzel mutfak dolabı düzenini elde etmek için alternatifleri incelemeye birlikte başlayabiliriz. İstediğiniz evinize modern bir hava katmak, pratik ve işlevsel kullanım alanları yaratan modern mutfak tasarımları mı? Henüz aradığınız dekorasyon stilini bulamadıysanız, mutfak bölümünde en popüler mutfak modellerine rastlayabilirsiniz. Aradığınızı buldunuz, modern bir mutfak modeli tasarlamak istiyorsanız, örneğin mutlaka mutfağınızda kullanılacak materyaller üzerine düşünmelisiniz. Nasıl bir düzen istediğinize karar vermek kolay olmayabilir, nitekim örneklerle oldukça fazla alternatife ulaşabilirsiniz. Kararlarınızda en etkili unsur, kişisel zevk, oluşturmak istediğiniz karakteristik atmosfer ya da nasıl bir mutfak hayal ettiğinizle ilgili olabilir. Alan ve yere göre seçim tercihlerinizde, örneğin klasik stilde oldukça fazla kullanılan ahşap mutfak dolaplarını moderne uyarlayarak, farklı stillerde dizayn edebilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Mutfakta oturma grupları, yemek masası ve sandalyelerin malzeme seçimleri kadar mutfak dolapları materyal tercihleri de oldukça önem arz ediyor. Sahip olduğunuz mutfağın öncelikle mutfak dolaplarına ayrılacak alanı belirlemeli, diğer oturma grupları ile uyum ya da çarpıcı etkileri göz önüne alınmalı. Mutfağınızda fark edilir bir değişiklik yapmak istiyor olabilirsiniz veya yeni  bir evin dekorasyonu üzerine hazırlanıyor olabilirsiniz. Homify’da ev dekorasyonu ve mutfak üzerine uzmanlarımızın seçtiği örneklerden faydalanabilir, evinize dair pek çok dekorasyon fikrine sahip olabilirsiniz. Mutfağınızı yenilerken ya da yeni bir hava katmak üzere, sizin için seçtiğimiz modern mutfak dolaplarıyla ilgili örnekleri incelemeye ne dersiniz?

Gözlere ziyafet

Rear Extension, Oakman Oakman Modern Mutfak
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

Duvar boyunca devam eden mutfak dolapları Modern mutfak dolapları, mutfaklarınızın görsel sunumu ve yarattığı estetik algı bakımından önemli materyallerdir. Dönemsel etkileri ve klasik detayları barındıran bir mutfak tasarımına sahip olabilirsiniz. Fakat modernizmin niteliklerini barındırmak suretiyle. Örneğimizde de görüldüğü gibi göz yormayan, beyazlar ve gri mutfak dolapları ile donatılmış bir mutfakta güzel vakit geçirmek mümkün.

Ahşapla modası geçmeyen uyum

Grande Collection (20mm), Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

Doğal malzemelerin dekorasyondaki yeri ve kullanışlılığı yadsınamaz, hem doğadan parça bir dokuyla temas etmemizi hem de doğanın sıcak ve samimi havasını evimize getirir. Ahşap döşeme zemini, mutfak tezgahı ve ada ile tüm o doğal dokuyu hissedebileceğiniz bu örneğimizde, mutfak dolaplarının aynı zamanda duvar zemininin bir başka tonu mavinin kullanıldığını unutmayalım. Modern mutfak dolapları için, mutfak dekorasyonu ile uyum ve ahenk içinde olması sağlanırsa şık bir yaklaşım olur. Mutfak dekorasyonunda kullandığınız materyaller ve renkler size ipucu verebilir.

Pratik çözümlerle gömme mutfak dolapları

Pop-up kitchen PIA - Wood (KL 257S NDET) Dizzconcept MutfakDolap & Raflar
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Wood (KL 257S NDET)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Mutfağınızda yeterince yer yoksa dert etmeyin. İşlevsellik bakımından mutfak ve modern mutfak dolaplarında  akılcı çözümlere oldukça fazla sayıda alternatif bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de şık ve zarif gömme dolapları. Yaşam alanlarınıza muntazam uyum sağlayan bu tip modern mutfak dolabı çözümleri, kapandığında Tv ünitesi görevi görüyor. Çok yönlü işlevselliği ile sizleri bir çok sıkıntıdan kurtaracak pratik bir çözüm.

Kontrast renklerle modern mutfak dolapları

Грифельная стена в апартаментах в стиле лофт, IdeasMarket IdeasMarket Endüstriyel Mutfak
IdeasMarket

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Mutfağın niteliklerini belirlerken, kontrast renklerin mekana canlılık katmasından ve enerjik bir görünüm sağlamasından faydalanabilirsiniz. Belli karakteristik özelliklere sahip modern mutfak dolaplarında, klasik stilde olduğu gibi çok fazla bezeme veya formların hareketliliğine rastlamazsınız. Modern bir mutfak elde etmek istiyorsanız, kontrast renklerin kullanımında bile minimallikten ve yalınlıktan ödün vermeyin. Oluşturacağınız modern mutfak dolapları şablonunda, dinamizm ve görsellik belli bir çizgide olmalı.

Sunum gerektiren yerde aydınlatma kullanın

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Klasik Mutfak
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Elbette ki mutfağımızın imkanlarımız dahilinde, ve daha fazlası mümkün olabildiğince şıklığıyla öne çıkmasını isteriz. İşte tam bu noktada, aydınlatma araçlarını kullanarak ışıl ışıl modern tip mutfak dolaplarına sahip olabilirsiniz. Mutfağınıza kapıdan girdiğinizde içinizi ışıl ışıl aydınlatan bir atmosferle karşılaşmayı istemez miydiniz? Renkler ve modeller üzerinde çok fazla oynamadan, birkaç küçük dokunuş ile mutfağınıza tamamen farklı bir hava katabilirsiniz.

Minimalist yaklaşım

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd İskandinav Mutfak
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

Beyazdan vazgeçmeyenler için şık bir mutfak örneği. Aydınlık ve insanın içini ferahlatan modern bir mutfaktan, çok fazla renk veya karmaşa beklemeyiz. Mutfak dolaplarında bile göz yormayan etkiye dikkat çekmek isteriz. Bir modern tipte mutfak dolabı modeli için, minimal yaklaşımın beyaz ile sunulması örnek bir şablon teşkil edebilir. Mutfak dolaplarında aksesuarların kullanılmaması ise minimalist dile işaret.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Salondan uzanan şıklık ve uyum

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Salonda kullanılan gri ve beyaz renk tonlarının, mutfak dolaplarında da kullanıldığı görülüyor. Şık bir salonun, mutfağa izlerinin uzandığı bir mutfak dekorasyonu söz konusu. Tüm bunları sağlarken salondan görülen şık bir mutfak, göründüğünden daha önemli olabilir. Grinin ve beyazın arkadaşlığını sürdürdüğü modern tip mutfak dolapları, döşeme zemininde kullanılan gri ve beyaz parlaklığıyla oldukça uyumlu. En güzel modern mutfak dolaplarını bulmak, bazen sadece evinizdeki detaylarda gizli olabilir. Uyum ve ahengin peşini bırakmayın.

Klasik izlerle modern mutfak dolapları

American Black Walnut Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Modern Mutfak
Tim Wood Limited

American Black Walnut Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Ahşabın klasik dokusu ve formlarının kullanıldığı modern bir mutfak dolabı detayı. Formlardaki asalet ve zarafeti simgeleyen çizgilerle modern dekorun buluşması mümkün. Elbette kullanışlı ve modern estetiği yakalayan bir mutfak isteyebiliriz. Ahşabın modern mutfak dolaplarındaki kullanımına daha önceki yazılarımızda da örnek vermiştik. Dilerseniz, hangi materyaller ve ağacı kullanabileceğinize ve hangi dolap aksesuarlarının uyacağına örneklerle karar verebilirsiniz.

Mutfak dolabı aksesuarları

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ MutfakDolap & Raflar
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

POOL DESIGN

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

Seçimlerinizde, mutfak dolabı kadar mutfak dolabı aksesuarlarının da yeri ve önemi değişiyor. Örneğin modern mutfak dolaplarında kullanılabilecek tasarımlar daha minimal ve göz yormayan yaklaşımlar olabilir. Diğer yandan işlevselliği ve kullanım kolaylığı bakımından mutfak dolabı ve çekmecelerin kulplarında sade ve kullanışlı bir modele karar verebilirsiniz. İşlevselliği bakımından zamanı kazandıran mutfak dolabı aksesuar ve kulp detaylarını mutlaka göz önünde bulundurun.

Modern tip içi beyaz dışı siyah mutfak dolabı

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Mutfak
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Kapandığında tüm beyaz rafları gizleyen siyah kanatlarının büyüleyici etkisiyle modern tipte bir mutfak dolabı. Boydan boya duvara kamufle  bu mutfak dolabı örneğinde rafların işlevsel formları ve geniş hacmini görüyoruz. Fonksiyonelliğini, kapandığında karizmatik dolap kapakları ile örten her eve uyabilecek bir seçenek. Mutfak dolabı aksesuarları ile göz yormayan, minimal ve yalın bir tasarım. Eğer mutfak dekorasyonunuzda siyah modern, boydan boya bir mutfak dolabına yer varsa, gönül rahatlığıyla göz yormayan, karmaşa yaratmayan bu tasarım fikri sizin için uygun olabilir.

Mekanınızın yapısına uygun ilham verecek köşe takımları
Bu modern mutfak dolaplarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler