En güzel bahçe süs havuzları

Şehirlerin beton yığınları haline geldiği günümüzde şehrin içinde yeşil alanlar, parklar o kadar küçülmüştür ki, neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Apartmanları, plazaların, gökdelenlerin alış veriş merkezlerinin çevremizi sardığı, bizi beton yığınlarının arasında yaşamaya mecbur bıraktığı günümüzde nefes alabilmek, temiz hava alabilmek için şehir dışında kalan yeşil alanlara muhtaç durumdayız. Hafta sonları olduğunda şehir dışında bulabildiğimiz yeşil alanlara, su kenarlarına giderek ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu yaşam şekli betonarme hayatın getirdiği, insanlara zorla dikte ettiği yaşam şekli haline gelmiştir.
Şehir merkezlerinde sayılar her geçen güz azalsa da bahçeli evlerde yaşayan ve çok şanslı olan insanlar var. Bahçeli evleri olan ve bahçelerini güzelleştiren insanlar bahçelerine süs havuzları yaparak suyun insana verdiği rahatlığı, dinginliği yaşamak ve yeşil bahçe, süs havuzu dekorasyonu ile bahçelerini daha güzel hale getirerek burada geçirdikleri ve çok değerli olan vakitleri daha keyifli hale getirmişlerdir.
Günümüzde süs havuzları bahçelere dekore edildiği gibi küçük parklara ve büyük meydanlara da süs havuzları yapılmakta ve parklar, meydanlar daha estetik hale getirilmektedir. Parkların ve meydanların dışında çalışma ofislerine bir anlam kazandırması, farklı bir hava oluşturması için süs havuzları dekorasyonları yapılmaktadır. Süs havuzları için suyun toplanacağı bir su deposu, suyun havuza ulaştırılması sağlayan küçük bir su motoru ve su tesisatı olması gerekmektedir. Çalışma ofislerinde bu araç gereçler için yeterli alan bulunamadığından dolayı genellikle çok küçük, dekorun bir parçası olan süs havuzları tercih edilmektedir.
Süs havuzları bahçemize estetik kazandıran, bahçemize ferah bir hava kazandıran dekorasyonlardır. Süs havuzları için bahçenizde ki geniş alan durumuna göre boyutlarını belirleyeceğiniz 3 veya 4 katlı papatya beton süs havuzlarını tercih edebilirsiniz. Örnek resimde 3 katlı bir papatya süs havuzu, taş havuzunun üzerine oturtulmuş ve mavi elmas taşları ile estetik kazandırılmıştır. Papatya süs havuzu için gerekli su hacmi en alt kattaki su toplanma alanı olarak düşünülmüş ve yer tasarrufu sağlanmıştır. Su toplanma alanında toplanan su dikey kolonun içindeki su tesisatı ile yukarı ulaştırılır. Bahçenizde yeriniz yoksa iki metreye iki metrelik bir papatya süs havuzu tercih edebilirsiniz.
Bir meydanda, bir parkta olmaz ise olmaz dekorasyonlardan biri büyük ve geniş süs havuzlarıdır. Bu süs havuzları meydana, parka veya yeşil alana canlılık katar. Parka dinlenmeye, zaman geçirmeye gelen insanlar suyun sesi ile ruhlarını da dinlendirirler. Örnek resimdeki gibi bir havuzu bahçenize yapabilirsiniz. Evinizin arazisi geniş veya büyükçe bir bahçeniz var ise benzer bir havuz uygulaması yapabilirsiniz. Havuzun boyutları tamamen sizin isteğinize ve bahçenizin genişliğine bağlıdır.30 cm derinliğinde açacağınız çukurlara su yalıtımı yaparak etrafına kayrak taşı ile çevreler havuza estetik görünüm kazandırabilirsiniz. Bir su tesisatı gideri ile suyu istediğiniz alana taşıyıp havuzu besleyebilirsiniz. Havuzu istediğiniz renkte yuvarlak taşlarla veya büyük kayalar ile süsleyebilir, havuz fıskiyesini bu kayaların üzerine tasarlayabilirsiniz.
Bahçenizde çim veya yeşil bitkiler yok, sadece odunsu bitkiler var ise bahçenize bir süs havuzu yaparak etrafına ve üzerine yürüyüş yolları yapabilirsiniz. Yandaki resimde olduğu gibi küçük ama etrafında yürümesi keyifli bir süs havuzu yapabilirsiniz. Derinliği az olacak şekilde bir havuz tasarlayabilir, ve havuzun etrafına yonu taşından veya kesme taşlardan yürüyüş yolları yaparak bahçenizi daha yaşanabilir bir havaya büründürebilirsiniz. Burada geçireceğiniz vakitleri daha dinlendirici ve daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.
Büyük havuzların temizliği, çok yer kaplaması gibi sebeplerle bahçelerinizde büyük havuzlar istemediğiniz durumda sizlere alternatif havuz dekorasyonları tavsiye edebilirim. Yandaki resimde olduğu gibi biraz geniş ve büyük saksı şeklinde havuzlar hem mobil olarak kullanılmaktadır hem de bahçenizde çok yer kaplamayacaktır. Bu küçük süs havuzları bahçenizde havuzun olduğunu hatirlatacak ama çok da dikkat çekmeyecektir. Su toplama alanı kendi içinde olan ve minik bir su motoru ile çalışan bu havuz bahçelerinize suyun ferahlığını getirecektir.
Bahçenizde su bitkileri de yetiştirmek ve bu görselliği bahçenize kazandırmak istiyorsunuz ancak ne yapmanız gerektiğine karar vermiyorsanız sizlere yandaki resimde yer alan havuzları tavsiye ederim. Bu havuzların boyutlarını istediğiniz ölçüler yaptırabilir, eğimini istediğinin eğimde verebilirsiniz. Zemin taş kaplamalarını resimdeki gibi doğal renk tercih edebileceğiniz gibi açık canlı renklerde tercih edebilirsiniz. Bu havuzda yetiştireceğiniz mevsimlik su bitkileri ile bahçenize çeşitlik kazandırmış olacak ve havuzu olan bir bahçe sahibi olmuş olacaksınız.Su bitkisi ve süs havuzu sizlere mutluluk verecektir.
Meydanlara yapılan ve sadece süs özelliği olan havuzlar biraz daha estetik kazandırılması için havuzlara ışıklandırmalar yapılmaktadır. Bahçenizde yeşillik yerine sadece havuz be otuma alanı olmasını isterseniz örnek resimdeki gibi bir havuzu evinizde uygulayabilirsiniz. Geniş ve büyük ölçülerde bir havuzun isterseniz yarısını isterseniz 1/4 oranında oturma alanı olacak şekilde tasarlayıp havuz dekorasyonu yaptırabilirsiniz. Havuz aydınlatmaları için istediğiniz renkleri tercih edin. Havuz zemin kaplamasını da istediğiniz renk ve desende seçin. Havuzu kullanacak ve ruhunu dinlendirecek kişi siz olduğunuz için tamamen isteğinize göre dekore ettirin.Oturma alanı olarak düşündüğünüz alanı ahşap ile kaplattırın. Böylece kendinizi doğal bir ortamda gibi düşünebilir ve rahatlayabilirsiniz. Mobilya seçiminde özgürsünüz. Farklı renklerde koltuklar veya ahşap bahçe mobilyaları tercih edebilirsiniz.
Bahçenizde de uygulayabileceğiniz ama daha çok evinizin salonlarını güzelleştirecek basit süs havuzu için önerim yandaki resimdeki gibi bir süs havuzu olacaktır. resimdeki süs havuzu üç tane farklı boyutlarda bovlinğ topuna benzeyen taştan yapılmış yuvarlak topların yan yana dizayn edilmesiyle yapılmıştır. Alt kısmı ise ahşap çerçeve içine taşların doldurulması ile doğal nehir havası verilmiş bir süs havuzudur. Taşların alında küçük bir su deposu ile gerekli su sağlanmakta ve topların havuz gibi kullanılması sağlanmaktadır. Basit bir tasarımı olan bu havuzu sizlerde evlerinizde, bahçelerinizde uygulayabilirsiniz.
Geniş bir bahçeniz varsa size geleneksel havuzları tavsiye ederim. Geleneksel havuzlar yuvarlak veya kare kesitli olacak şekilde tasarlanan ve kademeli fıskiye sistemi kullanılan havuzlardır. yandaki resimde bir örneği görülen havuzlar zaman farklı fıskiye tasarım sistemleri bulunan ve zaman ayarlı olan havuzlar hem görsel bir şov yaparak sizi büyüleyecek hem de bahçenizi hoş bir yaşam alanı haline getirecektir. Geniş bahçeniz bu havuz sayesinde daha küçük ve kullanışlı olacaktır.
Bahçenize küçük etrafı taşlarla süslenmiş su bitkilerinden oluşan bir süs havuzu yapmak ister misiniz? O zaman size önerim yandaki resimdeki gibi bir su bitkisi havuzu yapmanız. Bahçenizin bir köşesine veya ortasına 45 cm derinliğinde çukur kazıp, çukurun bir tarafına su yalıtımı yapın. Su yalıtımın amacı su üzerinde yaşayan bitkilerin toprağa kök salmasını önlemektir. Daha sonra çukurun etrafını taşlarla istediğiniz yüksekliğe kadar doldurun. Bu çukuru su ile doldurup içine süs bitkileri ekin.İsterseniz ortasını bir fıskiye sistemi koyabilirsiniz. Bu bitki havuzu ile ruhunuzu dinlendirip, mutlu olacaksınız.
Bu havuz türleri bahçenizin etrafın yapabileceğiniz gibi, evinizin etrafına da yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta suyun değişimi sağlamanız ve sağlıksız bir suya dönüşmesini engellemenizdir. Resimdeki gibi bir yürüyüş yolunuz var ise ortasını normal kottan 5 veya 10 cm aşağıda yaparak, 2 metrede bir su toplama alanı ve gerekli eğim verilerek bir süs havuzu yapabilirsiniz. Süs havuzu için su toplama alanı ve suyun devinimini sağlayan bir motor sistemi gerekecektir. Bu araç gereçleri yolun kenarına kazacağınız bir çukura taş örerek yer yapabilirsiniz. Evinizin ve bahçenizin çevresinde yer alacak bu havuz bahçenizi ve evinizi görsel açıdan çok hoş gösterecektir.