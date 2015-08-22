En güzel bahçe süs havuzları

Şehirlerin beton yığınları haline geldiği günümüzde şehrin içinde yeşil alanlar, parklar o kadar küçülmüştür ki, neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Apartmanları, plazaların, gökdelenlerin alış veriş merkezlerinin çevremizi sardığı, bizi beton yığınlarının arasında yaşamaya mecbur bıraktığı günümüzde nefes alabilmek, temiz hava alabilmek için şehir dışında kalan yeşil alanlara muhtaç durumdayız. Hafta sonları olduğunda şehir dışında bulabildiğimiz yeşil alanlara, su kenarlarına giderek ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu yaşam şekli betonarme hayatın getirdiği, insanlara zorla dikte ettiği yaşam şekli haline gelmiştir.

Şehir merkezlerinde sayılar her geçen güz azalsa da bahçeli evlerde yaşayan ve çok şanslı olan insanlar var. Bahçeli evleri olan ve bahçelerini güzelleştiren insanlar bahçelerine süs havuzları yaparak suyun insana verdiği rahatlığı, dinginliği yaşamak ve yeşil bahçe, süs havuzu dekorasyonu ile bahçelerini daha güzel hale getirerek burada geçirdikleri ve çok değerli olan vakitleri daha keyifli hale getirmişlerdir.

Günümüzde süs havuzları bahçelere dekore edildiği gibi küçük parklara ve büyük meydanlara da süs havuzları yapılmakta ve parklar, meydanlar daha estetik hale getirilmektedir. Parkların ve meydanların dışında çalışma ofislerine bir anlam kazandırması, farklı bir hava oluşturması için süs havuzları dekorasyonları yapılmaktadır. Süs havuzları için suyun toplanacağı bir su deposu, suyun havuza ulaştırılması sağlayan küçük bir su motoru ve su tesisatı olması gerekmektedir. Çalışma ofislerinde bu araç gereçler için yeterli alan bulunamadığından dolayı genellikle çok küçük, dekorun bir parçası olan süs havuzları tercih edilmektedir.