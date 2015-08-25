Göz alıcı bir bahçe için estetik bahçe taşı dekorasyonları

Hemen hemen herkes iyi dekore edilmiş, yeşilliklerle donatılmış ve ferah bir bahçenin hayalini kurar. Çünkü bahçeler, insanların günlük yaşamın stresinden kaçıp sakinleştikleri, iç seslerini dinlemelerine imkan veren mekanların başında gelir. Kimi insanlar içinse bahçeler, aileleri, arkadaşları veya tanıdıklarıyla güzel zaman geçirmelerini sağlayan yerlerdir. Bahçenizi hangi amaçla kullanırsanız kullanın, bahçenin insan yaşamı için önemli bir yere sahip olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Öyle ki bahçe dekorasyonları iç mekan dekorasyonlarından ayrılıp, bahçe-yapı dekorasyonu adında yeni bir konuda toplanmıştır. Çünkü bahçe dekorasyonu ciddi bir iştir ve eğer iyi sonuçlar alınmak isteniyorsa profesyonel dokunuşlara ihtiyaç vardır.

Bahçenizi dekore ederken işe nasıl bir bahçe istediğinize karar vermekle başlamalısınız. Öncelikle, ilk olarak karar vermeniz gereken şey sakinleşmek ve iç sesinizi dinleyebileceğiniz bir bahçe mi yoksa ailenizle yemek yiyebileceğiniz veya arkadaşlarınızla uzun uzun oturup sohbet edebileceğiniz bir bahçe mi istediğinizdir. Ayrıca doğal dokunun hakim olduğu bir bahçe yerine küçük bir havuza sahip bir bahçe de tercih edebilirsiniz. Fakat burada unutulmaması gereken asıl şey, bahçenizde kullanacağınız en ufak bir ayrıntının bile bütün bahçe tasarımını etkileyebilecek potansiyelde olmasıdır.

Söz konusu bahçe dekorasyonu olunca, bu küçük ama etkili ayrıntılardan biri de zeminde kullanacağınız taşlardır. Bu taşlarla bahçenizin belli bir bölümünde, zemini tamamen kaplayarak estetik bir görünüm yakalayabileceğiniz gibi, bahçenizde yürümek için oluşturacağınız yollarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer renkli kişiliğe sahip bir insansanız, yine renkli taşlarla kişiliğinizi, dekore ettiğiniz bahçenize estetik biçimde yansıtabilirsiniz.Öte yandan, bahçenize doğal bir görünüm kazandırmak için yerleştirdiğiniz bitkilerin kök kısımlarında küçük boy çakıl taşı kullanarak, bu bitkilere estetik bir görünüm kazandırmak da pekala mümkündür. Ayrıca bahçenizde ahşap çit seçimi yerine kısa boylu taştan çit kullanarak da bahçenizi oldukça şık bir hale getirebilirsiniz.