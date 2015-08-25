Göz alıcı bir bahçe için estetik bahçe taşı dekorasyonları

Hemen hemen herkes iyi dekore edilmiş, yeşilliklerle donatılmış ve ferah bir bahçenin hayalini kurar. Çünkü bahçeler, insanların günlük yaşamın stresinden kaçıp sakinleştikleri, iç seslerini dinlemelerine imkan veren mekanların başında gelir. Kimi insanlar içinse bahçeler, aileleri, arkadaşları veya tanıdıklarıyla güzel zaman geçirmelerini sağlayan yerlerdir. Bahçenizi hangi amaçla kullanırsanız kullanın, bahçenin insan yaşamı için önemli bir yere sahip olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Öyle ki bahçe dekorasyonları iç mekan dekorasyonlarından ayrılıp, bahçe-yapı dekorasyonu adında yeni bir konuda toplanmıştır. Çünkü bahçe dekorasyonu ciddi bir iştir ve eğer iyi sonuçlar alınmak isteniyorsa profesyonel dokunuşlara ihtiyaç vardır.
Bahçenizi dekore ederken işe nasıl bir bahçe istediğinize karar vermekle başlamalısınız. Öncelikle, ilk olarak karar vermeniz gereken şey sakinleşmek ve iç sesinizi dinleyebileceğiniz bir bahçe mi yoksa ailenizle yemek yiyebileceğiniz veya arkadaşlarınızla uzun uzun oturup sohbet edebileceğiniz bir bahçe mi istediğinizdir. Ayrıca doğal dokunun hakim olduğu bir bahçe yerine küçük bir havuza sahip bir bahçe de tercih edebilirsiniz. Fakat burada unutulmaması gereken asıl şey, bahçenizde kullanacağınız en ufak bir ayrıntının bile bütün bahçe tasarımını etkileyebilecek potansiyelde olmasıdır.
Söz konusu bahçe dekorasyonu olunca, bu küçük ama etkili ayrıntılardan biri de zeminde kullanacağınız taşlardır. Bu taşlarla bahçenizin belli bir bölümünde, zemini tamamen kaplayarak estetik bir görünüm yakalayabileceğiniz gibi, bahçenizde yürümek için oluşturacağınız yollarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer renkli kişiliğe sahip bir insansanız, yine renkli taşlarla kişiliğinizi, dekore ettiğiniz bahçenize estetik biçimde yansıtabilirsiniz.Öte yandan, bahçenize doğal bir görünüm kazandırmak için yerleştirdiğiniz bitkilerin kök kısımlarında küçük boy çakıl taşı kullanarak, bu bitkilere estetik bir görünüm kazandırmak da pekala mümkündür. Ayrıca bahçenizde ahşap çit seçimi yerine kısa boylu taştan çit kullanarak da bahçenizi oldukça şık bir hale getirebilirsiniz.
Bahçe dekorasyonu söz konusu olunca sık sık başvurulan bir diğer seçenek de beyaz renkli küçük çakıl taşlarını belli alanlara yayarak güzel bir görüntü yakalamaktır. Oldukça pratik olan bu yöntem, özellikle çim zeminlerde oldukça şık sonuçlar vermektedir. Bu örnekte ise, bitki köklerinin beyaz çakıllarla çevrelenmesi örneğini görebilirsiniz. Çember biçimde hazırlanmış alana yayılan beyaz çakıl taşları, özellikle tam olarak orta bölgelerinde kullanılan ve mermerden yapılmış olan dekoratif aksesuarlarla kombinlenince, bahçede adeta bir gerdanlık görünümünü yakalamış.
Akdeniz tarzı bahçe deyince akla özellikle kırmızı tuğlalar ve kahverengi toprak tonları gelir. Bu bahçeler, doğal dokuya sahip bir bahçe yaratmak isteyen insanlar ilk başvurduğu seçeneklerden biridir. Bu örnekte de görüldüğü üzere, duvarında kırmızı ve kahverengi tonların hakim olduğu taşların kullanıldığı yapı, bahçenin doğal dokusuna çok iyi bir biçimde ayak uydurmuş. Öte yandan yapının hemen yanında, zeminde yapılmış olan minik patika da kahverengi taşların kullanıldığı dekorasyonlara güzel bir örnek oluşturmakta. Ayrıca bahçenin orta kısmında bulunan ağacın kök kısmında, yine aynı tonlardan seçilmiş olan taşlarla oluşturulan bariyer bahçenin genel görünümünde eğreti durmamakta.
Bahçe taşlarınızı, zemin döşemesi için tercih edebileceğiniz gibi bahçenizde oluşturacağınız küçük ve orta boylu duvarlarda da kullanabilirsiniz. Bu duvarları, ahşap yerine tercih ettiğiniz çitlerde kullanabileceğiniz gibi bu örnekte olduğu gibi bahçenizde oluşturacağınız minik bir barda da kullanabilirsiniz. Bu örnekteyse, özellikle yapıda kullanılan bu taşların zıt renkleri taşıması ve bir tezatlık oluşturması dikkat çeken özelliklerden. Ayrıca zeminde tercih edilen gri renkli geniş taşlar ise taşların bahçe dekorasyonunda kullanımına güzel bir örnek. Ayrıca mekan zemin olduğu için, koyu bir renk olan grinin seçilmesi de doğru bir tercih.
Küçük boylu ve küp şeklindeki taşların bir arada kullanılmasıyla oluşturulan Arnavut kaldırımları, çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Sahip oldukları nostaljik görüntü sebebiyle, edebiyatta dahi bu kaldırımlara sık sık atıfta bulunulur. Böylesine nostaljik bir tasarımı kendi evinizde kullanmanız da pekala mümkündür. Bu örnek, Arnavut kaldırımlarının ev bahçelerinde kullanımına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Kaldırımların yanı sıra, kenarda oluşturulan ve yine taştan yapılmış olan su oluğu, kaldırımlarla güzel şekilde kombinlenmiş. Öte yandan sağ tarafta bulunan toprak alan için adeta bir bariyer görevi gören taşlar manzarayı tamamlar nitelikte.
Bahçe dekorasyonu, profesyonel bir biçimde yapıldığında, bir evi yaşanabilir kılabilir. Bahçeye yerleştirilecek bitkilerden, eğer varsa havuzun seçimine, bahçe mobilyası tercihinden çitlerin yapılmasına kadar var olan birçok seçenek sayesinde bahçenizi dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Dekore ederken kullanacağınız taşların da önemi büyüktür. Bu örnekte ise bu taşlarla oluşturulan demiryolu şeklindeki bir şeridi görebilirsiniz. Öte yandan yandaki binanın yanında kullanılan taştan çitler de oldukça dikkat çekici özellikte. Direk olarak büyük kalıp granitin seçildiği bu çitlerin ana malzemesi ise orta boylu taşlar.
Zeminde kullanacağınız doku, bahçenize yerleştireceğiniz bitkiler, çit seçimi gibi tercihlerin yanında havuz seçimi de bahçe dekorasyonunun önemli parçalarından biridir. Havuzlar, geniş bahçe gerektirdiği ve geniş bahçeler de lüks kategorisine girdiği için havuz dekorasyonu genellikle gözardı edilir. Bu örnekte ise, bahçe havuzlarında taşların kullanımına güzel bir örnek görüyoruz. Zeminin tırtıklı yapısının yanı sıra havuzun üstünde yer alan ve karşıdan karşıya bir köprü vazifesi gören uzun sütun, havuzun doğal bir görünüm kazanmasını sağlamış. Öte yandan havuzun kenarlarında kullanılan iri kayalar, havuza egzotik bir görünüm kazandırmış.
Klasik tarz, oldukça yaygın olarak tabir edilebilse de hala geçerliliğini ve popüleritesini koruyan bir tarzdır. Yeşil çimen bir zemine, tahta banklara ve beyaz ahşaptan yapılmış çitlerle çevrelenmiş bir bahçe klasik olarak tabir edilebilir. Öte yandan, ilginç tasarımlar her zaman göz alıcı olmuştur. Bu örnekte ise göz alıcı unsur, bahçenin üst kısmında bulunan siyah beyaz renkli satranç tahtasıdır. Oldukça dekoratif bir aksesuar olan bu satranç tahtası, bu bahçeye modern bir hava katmış.
Bu örnekteyse, tamamlanmamış ve henüz yapım aşamasında bir bahçeyi görebilirsiniz. Dikdörtgen biçimli iki toprak alanın henüz çimen dokusuna ya da herhangi bir bitkiye sahip olmaması bu bahçenin daha yapım aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu bahçede, toprak alanları dikdörtgen biçimde ayırmak için kullanılan çizgi şeklinde yol ise oldukça ilgi çekici. Zeminde kumun tercih edildiği bu yolda, orta kısımda bulunan ahşap bloklar, bahçenin doğal havasıyla güzel biçimde bir kombin oluşturacaktır.
Beyaz renkli ve orta boylu taşlar nerede kullanılırsa kullanılsınlar, genellikle estetik bir sonuç verirler. Ayrıca oldukça pratik ve ucuzdur. Bu örnekte ise beyaz renkli ve orta boylu taşların yanı sıra renkli çakıl taşlarının da kullanıldığını görebilirsiniz. Duvarların dip kısmında tamamen beyaz renkli ve orta boyda taşlar kullanılırken, bahçenin orta kısmında renkli taşlar kullanılmış. Ayrıca bu taşların içine konulduğu alana çerçeve olarak koyu renkli granit tercih edilmiş. Dikkat çekici bir diğer husus ise bu alanların eşit biçimli kareler olması. Beyaz taşların kullanıldığı alanlar ise farklı boydalar fakat yine kare şekline sahipler.
Eğer doğayı ve doğal yaşamı seven ve bu tarzı evinizde ve bahçenizde yaşatmak isteyen biriyseniz bu örneğe bir göz atmanızda fayda var. Bu örnekte dikkat çeken ilk şey, bahçenin orta kısmında bulunan uzun ahşaplar yardımıyla bir araya tutturulmuş ve saksı biçiminde olan aksesuar. Bu alanda kullanılan beyaz taşlar ve alana yerleştirilen bitkiler, doğal dokuyu bozmamış. Öte yandan zeminde kullanılan çakıllar ve bahsi geçen saksının zemininde bulunan irili ufaklı taşlar güzel biçimde kombinlenmiş. Ayrıca yine zeminde bulunan ahşap bloklar da zemini monotonluktan kurtarmış.