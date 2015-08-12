Göz alıcı bahçe dekorasyon örnekleri

Geniş, ferah ve nefes alan bir bahçe çoğu insanın en büyük hayallerinden biridir. Ortak hayal böyle bir bahçeye sahip olmak olsa da, kimileri bahçelerinde geniş bir havuz hayal ederken kimileri de yeşil dokunun hakim olduğu bir bahçe ister. İster havuzlu isterse de ağaçlıklı bir bahçe olsun, bahçe dekore edilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında bahçenizin dokusu ve arazi koşulları gelir. İyi bir dekorasyon için özellikle bu iki özelliği gözardı etmemelisiniz.
İnsanlar uzun dönemlerden beri doğayla iç içe yaşamışlardır. Geçen uzun zaman nedeniyle, doğal yaşam ve doğal doku insanlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Her ne kadar modern dünyada, temiz hava alabilmek veya çimlere oturabilmek için gerekli olan zamanı bulabilmek oldukça güç olsa da doğal yaşamı ve doğayı hissetmek ve yaşamak bir lüks değildir. Hal böyle olunca, insanların evlerinin yakınında doğal yaşamı hissedebilecekleri tek mekan olan bahçeler çok önem kazanmıştır. Bahçelerin önem kazanması ve dekorasyon firmaları ile bahçe-yapı marketlerin bu durumun farkına varmasıyla, bahçenizi kişiliğinize göre dekore edebileceğiniz çeşit ve aksesuarlar zevkinize sunulmaktadır.
Eviniz ve bahçeniz birbirinden farklı iki alan değil bir bütündür. Bu sebeple bahçe dekore ederken, evinizin tasarımından çok soyut bir dekorasyon seçmek pek de doğru sayılmaz. Örneğin, bahçenize seçeceğiniz ahşap sandalyelerin veya bankların renklerinin, evinize hakim olan renklerle uyum içinde olmasına dikkat etmelisiniz. Öte yandan bahçenizi dekore etmeye başlamadan önce, nasıl bir bahçe istediğinize karar vermelisiniz. İşlevsel bir bahçe mi istiyorsunuz yoksa yalnızca oturup sakince dinlenebileceğiniz bir bahçenin hayalini mi kuruyorsunuz ? Ayrıca, bahçenize seçeceğiniz çitlerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bahçenizi planlarken, hangi bölgenin güneş alıp hangi bölgenin güneş almadığına da dikkat etmelisiniz. Zira yetiştireceğiniz bitkilerin güneşe ihtiyacı olacağını hatırlamalısınız.
İnsanlar uzun yıllar boyunca doğayla iç içe yaşadığı için yaşadıkları yerin yakınların doğal dokuyu hissetmek isterler. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, doğal bahçeler tam size göre. Bu örnekte de görülebileceği gibi, doğal bahçenin olmazsa olmazlarından biri çim zeminlerdir. Zeminde bulunan yeşil doku doğa aşıklarına istedikleri huzuru sağlar. Yine bu örnekte, zeminde seçilen ve beyaz kumdan yapılmış olan ortamın doğal dokusunu bozmamış. Ayrıca yolun iki yanına da yerleştirilmiş olan bitkiler, ortama egzotik bir hava katmış. Ayrıca ahşaptan yapılmış olan oval biçimli merdiven, bu tasarıma hakim olan doğal dokuyu kuvvetlendirmiş.
Yetişkin insanların yanı sıra çocuklar da doğal yaşamdan ve doğayla iç içe olmaktan büyük keyif alır. Ayrıca çocukların doğayla iç içe biçimde yetişmesi onların kişiliğini olumlu yönde etkiler. Özellikle modernleşen dünyadan çocukların oyun anlayışı 'tablet' bilgisayarlarda oyun oynamaya dönüşmüş iken, bu örnekteki gibi bahçeler çocuklarınızın psikolojik gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca çocuklarınıza hareket özgürlüğü sağlayacak bu bahçeler, çocuklarınızla beraber eğlenceli zamanlar geçirmenize olanak sağlayacaktır. Ayrıca, bu dekoratif araçların portatif oluşu, ilerleyen zamanlarda kaldırılmalarına olanak sağlayacaktır.
Bahçe dekorasyonu söz konusu olunca, en çok başvurulan dekoratif araçlardan biri de taş yollardır. Doğal biçimde dekore edilmiş bahçelerin doğal dokusunu bozmadan bu bahçelere estetik bir görüntü kazandıran taş yollar, bahçenize oldukça şık bir görünüm kazandıracaktır. Bu örnekteyse tercih edilen oval biçimli taşlar, çok sık aralıklarla yerleştirilmediği için doğal bir görünüm kazanmış. Ayrıca yolun iki yanına da ekilmiş olan çiçekler, bahçenin renkli bir görüntü kazanmasına yardımcı olmuş. Öte yandan, konu taş yollar olunca tercih edilen taşların renklerinin büyük önem taşıdığını söylemek yanlış olmaz.
Eğer geniş bir bahçeye sahipseniz, bahçenizi dekore etmek sizin için bir probleme dönüşebilir. Böyle zamanlarda yardımınıza akılcı dekorasyonlar koşar. Geniş bahçelerde en sık başvurulan dekoratif araçlar standart bir şekle sahip olmayan taşların bir arada kullanılmasıyla oluşturulan yollardır. Öte yandan bu örnekte, alanın çokluğundan yararlanılarak zeminde kullanılan çimenler bahçeye doğallık kazandırmış. Akdeniz tarzı olarak adlandırılabilecek bu bahçe, özellikle duvarlarda ve binada kullanılan kırmızı tuğlaları ile dikkat çekmekte. Eğer bahçenize fonksiyonel bir taraf kazandırmak istiyorsanız ve doğal görünümden de vazgeçmek istemiyorsanız ahşap masa ve sandalyeler kullanabilirsiniz.
Yaratıcı bir bahçeyi standart bir bahçeden ayıran şey çoğunlukla birkaç küçük dokunuştur. Konu bahçe mobilyaları olunca, görüntünün yanında işlevsellik de büyük önem kazanır. Bu örnekte ise, şık ve işlevsel bir bahçe mobilyasının çok yaratıcı bir örneğini görebilirsiniz. Sarı renge boyanmış bir el arabasının saksı olarak kullanıldığı bu bahçede, gelenek ve modern tarz oldukça şık bir biçimde kombinlenmiş. Eğer siz de bahçenizde bu ve buna benzer saksılar kullanılmak isterseniz, eski bir araba lastiğini saksı olarak kullanabilirsiniz.
Bahçe tasarımlarında şıklığı ve işlevselliği ayrı ayrı görebileceğiniz gibi, bu iki kavramın çok iyi şekilde harmanlandığı dekorasyonları görmeniz de mümkündür. Bu örnekte de çok rahat biçimde görebileceğiniz gibi, şık ve işlevsel bir bahçeyi yaratmanın yolu birkaç küçük ayrıntıda yatar. Özellikle ahşaptan seçilen estetik sandalyeler ve masanın bahçenin orta kısmında konumlandırılması sayesinde, bahçenin simetrik bir görünüm kazandığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca iki tarafa da aynı hizada yerleştirilmiş olan kısa boylu süs ağaçları ve zeminde bulunan çim sayesinde bahçe oldukça doğal bir doku kazanmış.
Şık bir bahçe dekorasyonunda önemli noktalardan biri de kullanacağınız aksesuarlardır. Bahçe mobilyalarının da bahçe dekorasyonunda büyük bir önem teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bu aksesuar ve mobilyaların görüntülerinin yanında işlevsellikleri de oldukça önemlidir. Çoğu insan bahçe dekorasyonunda sert ahşap ya da plastik aksesuar ve mobilyaları tercih eder. Bu örnekte ise, ışıklandırma amaçlı tercih edilen metal aydınlatma, bahçeye oldukça ilginç bir hava kazandırmış. Öte yandan aydınlatmanın hemen yanında tercih edilen metal bank, bahçenin bir sokak dekoru gibi görünmesine yol açmış.
Dekorasyonlarda sadelikten hoşlanan biriyseniz, bu örneğe bir göz atmanızda fayda var. Özellikle sakinleşmek ve dinlenmek için kullanılacak bahçeler için güzel bir alternatif olan sade bahçe dekorasyonları, birkaç küçük dokunuşla oldukça şık bir görüntü kazanabilir. Bu örnekte de görülebildiği üzere, sadece ahşap masa ve oturaklardan oluşan aksesuarlara sahip olan bu bahçe, günün yorgunluğundan ve stresinden arınmanız için güzel bir liman olabilir. Bu bahçeye istisna olarak, etrafının açık olması ise kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlayabilir.
Sonbahar tonlarının yoğun olarak hakim olduğu bahçe örneğindeyse, ilk dikkat çeken şeylerden bir tanesi duvarda bulunan çeşme. Özellikle taş bir dokuya sahip olan bu çeşme, bahçenin genelinde bulunan doğal dokuya ayak uydurabilmiş. Ayrıca, bahçe zemininin bir kısmında bulunan ahşap döşeme ise taş yolların yerine kullanabileceğiniz alternatiflerden bir tanesi. Bahçenin orta kısmında bulunan çok yapraklı yeşil ağacın da bahçenin doğal bir görünüm kazanmasında büyük rol oynadığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca zeminde bulunan saksılar, bahçede kullanabileceğiniz bitkilere olanak verir.
Doğal bahçelerden hoşlanan biriyseniz, taş merdivenler kullanabileceğiniz dekoratif araçlardan önemli bir tanesidir. Doğal bir görünüm kazandırmak için dekoratörlerin sık sık başvurduğu taş merdivenler, özellikle doğal bahçe düşkünlerinin çok sevdiği şeylerden biridir. Bu örnekteyse kullanılan taş basamaklar ve bu basamakların hemen yanında kullanılan renkli çimenler doğal dokuyu güçlendirmiş. Ayrıca kenardaki kaya detayları, doğal bahçe sevenler için bir başka alternatif. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde oldukça estetik görüntülere olanak veren bu detaylar, bahçeniz için güzel bir ayrıntı olma potansiyeline sahip.