Göz alıcı bahçe dekorasyon örnekleri

Geniş, ferah ve nefes alan bir bahçe çoğu insanın en büyük hayallerinden biridir. Ortak hayal böyle bir bahçeye sahip olmak olsa da, kimileri bahçelerinde geniş bir havuz hayal ederken kimileri de yeşil dokunun hakim olduğu bir bahçe ister. İster havuzlu isterse de ağaçlıklı bir bahçe olsun, bahçe dekore edilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında bahçenizin dokusu ve arazi koşulları gelir. İyi bir dekorasyon için özellikle bu iki özelliği gözardı etmemelisiniz.

İnsanlar uzun dönemlerden beri doğayla iç içe yaşamışlardır. Geçen uzun zaman nedeniyle, doğal yaşam ve doğal doku insanlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Her ne kadar modern dünyada, temiz hava alabilmek veya çimlere oturabilmek için gerekli olan zamanı bulabilmek oldukça güç olsa da doğal yaşamı ve doğayı hissetmek ve yaşamak bir lüks değildir. Hal böyle olunca, insanların evlerinin yakınında doğal yaşamı hissedebilecekleri tek mekan olan bahçeler çok önem kazanmıştır. Bahçelerin önem kazanması ve dekorasyon firmaları ile bahçe-yapı marketlerin bu durumun farkına varmasıyla, bahçenizi kişiliğinize göre dekore edebileceğiniz çeşit ve aksesuarlar zevkinize sunulmaktadır.

Eviniz ve bahçeniz birbirinden farklı iki alan değil bir bütündür. Bu sebeple bahçe dekore ederken, evinizin tasarımından çok soyut bir dekorasyon seçmek pek de doğru sayılmaz. Örneğin, bahçenize seçeceğiniz ahşap sandalyelerin veya bankların renklerinin, evinize hakim olan renklerle uyum içinde olmasına dikkat etmelisiniz. Öte yandan bahçenizi dekore etmeye başlamadan önce, nasıl bir bahçe istediğinize karar vermelisiniz. İşlevsel bir bahçe mi istiyorsunuz yoksa yalnızca oturup sakince dinlenebileceğiniz bir bahçenin hayalini mi kuruyorsunuz ? Ayrıca, bahçenize seçeceğiniz çitlerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bahçenizi planlarken, hangi bölgenin güneş alıp hangi bölgenin güneş almadığına da dikkat etmelisiniz. Zira yetiştireceğiniz bitkilerin güneşe ihtiyacı olacağını hatırlamalısınız.