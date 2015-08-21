Birbirinden özel 10 farklı mutfak dolabı

Eskiden ev içinde küçük bir bölmeden ibaret olan yahut büyük evlerde, çoğunlukla da alt katta misafirlerin görmeyeceği alanlarda kendine yer bulan mutfaklar, günümüzde açık mutfak da dahil olmak üzere evlerin en gösterişli bölümlerinden biri haline geldi. Bu duruma tüketim alışkanlıklarımızla beraber farklı yaşam tarzlarımızda etkili oldu. Türkiye’de yemek kültürüne verilen değeri de düşününce mutfakların popüler yaşam alanlarından biri haline gelmesi kaçınılmaz. Özellikle de eskisi büyük evler yerine çoğunlukla küçük apartman dairelerinde oturduğumuz hesaba katılırsa. Günümüzde mutfaklar kimi zaman Amerikan mutfağı örneğinde olduğu gibi oturma odamızın parçası olabiliyorken kimi zaman da hol işlevi görebiliyor. Dolayısıyla giderek artan bir öneme sahip mutfakların dekorasyonuna el atmanın zamanı geldi.

Mutfak dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri hiç şüphesiz mutfağın bel kemiği mutfak dolaplarıdır. Eskiden yalnızca işlevsel olma özelliği baz alınan mutfak dolapları, artık dekorasyonun da el attığı başlıca ürünlerden biri. Mutfak dolapları sadece araç gereçlerinizi sakladığınız depolama alanları olmaktan çıkıp mutfağınıza kendine has karakteristik bir nitelik kazandırıyor.