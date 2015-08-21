Birbirinden özel 10 farklı mutfak dolabı

Eskiden ev içinde küçük bir bölmeden ibaret olan yahut büyük evlerde, çoğunlukla da alt katta misafirlerin görmeyeceği alanlarda kendine yer bulan mutfaklar, günümüzde açık mutfak da dahil olmak üzere evlerin en gösterişli bölümlerinden biri haline geldi. Bu duruma tüketim alışkanlıklarımızla beraber farklı yaşam tarzlarımızda etkili oldu. Türkiye’de yemek kültürüne verilen değeri de düşününce mutfakların popüler yaşam alanlarından biri haline gelmesi kaçınılmaz. Özellikle de eskisi büyük evler yerine çoğunlukla küçük apartman dairelerinde oturduğumuz hesaba katılırsa. Günümüzde mutfaklar kimi zaman Amerikan mutfağı örneğinde olduğu gibi oturma odamızın parçası olabiliyorken kimi zaman da hol işlevi görebiliyor. Dolayısıyla giderek artan bir öneme sahip mutfakların dekorasyonuna el atmanın zamanı geldi.
Mutfak dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri hiç şüphesiz mutfağın bel kemiği mutfak dolaplarıdır. Eskiden yalnızca işlevsel olma özelliği baz alınan mutfak dolapları, artık dekorasyonun da el attığı başlıca ürünlerden biri. Mutfak dolapları sadece araç gereçlerinizi sakladığınız depolama alanları olmaktan çıkıp mutfağınıza kendine has karakteristik bir nitelik kazandırıyor.
İnsanın içini ısıtan, biber yeşili canlı renkleriyle sıcacık bir mutfak dolabı örneği karşımızda. L şeklinde uzanan dolaplar tüm mutfağı baştan aşağı kaplamış. Dolap ve rafların belli bir düzeni yok, mümkün olduğunca çeşitlilik sunulmuş. Dolapların boş bıraktığı alana rengarenk sevimli fayans döşemesi yapılmış. Kırsal öğelerin hakim olduğu mutfak dolapları, teknolojiden mahrum değil. Bir dolabın iç köşesine televizyon konulmuş örneğin. Fırın ve mikrodalga genelin aksine aşağı yerleştirilerek üst dolapların çoğu kapaksız raflar olarak tercih edilmiş. Böylece hem tabak çanaklarınızı sergileyebilir hem de bu geniş mutfak dolabı takımında aradığınızı kolayca bulabilirsiniz.
Şayet mutfağınızın klasik bir görünümü olmasını istemiyorsanız renkli mutfak dolaplar sizin için ideal olabilir. Sarı ve siyah renklerden oluşan mutfak dolapları parlak lake kaplamasıyla ışıl ışıl. Minik ve zarif aydınlatma sistemi de dolapların şıklığını taçlandırmış. Ankastre dolap ve fırın gümüş rengi seçilerek siyahların arasında kaybolmamış. Tahta tezgahın şeffaf ayakları tezgahı silikleştirerek bu dekorasyondaki esas öğenin rengarenk mutfak dolapları olduğunun altını çizmiş. Küçük siyah davlumbaz da tıpkı tezgah gibi rol çalmıyor. Bilhassa renkli ve göz alıcı dekorasyon modellerinden hoşlananlar için dikkat çekici renkleriyle ideal bir mutfak dolabı örneği.
Adeta bir ressamın boya paletini andıran bu modern görünümlü eklektik stil mutfak dolapları kusursuz. Çarpıcı, iddialı ve mükemmel. İlk bakışta mutfağı andırmayan dizaynına gözleriniz alışınca karşınızdakinin mutfak olduğunu algılamaya başlıyorsunuz. Bir bienal ürünü de olabilirdi, zira bu mutfak kuşkusunuz oturma odanızdan çok daha fazla ilgi çekecek. Üzerinde birbirinden tatlı renklerin uçuştuğu dolapların parlak yüzeyinde başka hiçbir şey yok. Gereksiz göz kalabalığına mahal vermemiş oluyorsunuz böylece. Tezgahın üstündeki turuncu mutfak dolabı da aynı şekilde, yüzeyi tamamen pürüzsüz. Dolaplara uygun mutfak tezgahı ise alabildiğinde geniş. Canlı fıstık yeşili tezgahın bir köşesinde lavabo bulunuyor. Tezgahtan ziyade devasa bir masayı andırıyor değil mi? En başta da dediğimiz gibi karşımızdaki mutfağa benzemeyen bir mutfak dolabı örneği. Göz yanılgısı yaratması kaçınılmaz.
Küçük bir eve, dolayısıyla küçük bir mutfağa sahipseniz mutfak dolaplarının işlevselliğini nasıl arttırabilirsiniz? Karşımızdaki mutfak dolabı örneği bu sorunun cevabı niteliğinde. Dolapların depolama bölümlerini tek tek saymak dahi mümkün değil. Özellikle çok fazla araç gereciniz varsa ve devasa dolapları sığdıracak alanınız yoksa dahiyane bir tasarım örneği bu mutfak dolapları. Pratik ve işlevsel olduğu kadar estetik de ve en güzeli çok az yer kaplaması.
Mutfak dolapları çeşitli yiyeceklerinizi ve mutfak araç gereçlerinizi muhafaza ettiğiniz alanlardır. Bu sebeple de dizaynı önemlidir. Peki çok fazla eşyanız yoksa, kalabalık bir aile değilseniz, mutfağınızı da dolaplarla tıka basa dekore etmek istemiyorsanız daha küçük mutfak dolabı modelleri yok mudur? Elbette ki var. Artık mutfak trendleri her türlü ihtiyaca ve zevke uygun şekilde tasarlanıyor. Dilerseniz mutfağınıza baştan aşağı dolap dizebileceğiniz gibi daha küçük ama size yeten mutfak dolabı modelleri de mevcut. Örnekteki resimde tezgah küçük tutulmuş alt kısmı da dolap olarak kullanılmış. Duvara monte edilmiş raflı dolap ise tabak ve bardak gibi malzemelerinizi sergilemek için sade ve şık.
Hem mutfakların hem de beyaz eşyanın en çok tercih edilen rengi beyazdır. Bunun sebebi temizliği çağrıştırması aynı zamanda bir o kadar şık bir manzara yaratması denebilir. Beyazla kullanılan renkler genellikle gri ve siyah iken kahverengi özel bir mermerle kullanmak her tasarımda kolayca bulabileceğiniz bir tercih değil. Bu beyaz renkli modern ve kompakt mutfak dolaplarına eşlik eden mermer tezgahta kullanıldığı gibi fayans yerine de kullanılarak hoş bir görüntüye imza atılmış. Klasik ve modern öğelerin birleştiği eklektik stil dolaplar iddiayı sevenlere önerilir.
Bu defa da ahşap mermer uyumu ağırlıklı bir mutfak karşımızda. Büyük ve heybetli mutfak dolapları yerine tercihini az araç gereç ve az dolaplardan yana kullananlar için elverişli bir model. Duvarda kare şeklinde dört bölmesi olan, cam kapaklı küçük ve sade bir mutfak dolabı tercih edilmiş. Hemen yanında duvara monte edilmiş metal bir raf var. L şeklindeki küçük dar tezgahta gri bir mermer kullanılmış. Alt dolaplar yine ahşap malzemeden yapılmış. Her ne kadar sade ve minimal bir çizgisi olsa da orijinal formundan ötürü oldukça dikkat çekici bir dolap modeli.
Bir başka beyaz mutfak dolabı dekorasyonu. Bu defa farklı bir doku malzemesi kullanarak çarpıcı bir imge yaratmak yerine bizzat mutfak dolaplarının tasarımıyla göz doldurulmuş. Alabildiğine beyaz olan mutfakta sadece siyah sandalyeler tezatlık katıyor. Minimal çizgilerin hakim olduğu mutfak hem estetik hem de zarif. Mutfak dolaplarını orijinal kılan unsur ise dolapların bitip rafların başladığı yerler. Aynı zamanda mutfak boyunca uzanan sıradışı tezgah da unutulmamalı.
Bu mutfak dolabı örneğine göz attığınız zaman asyatik etkiyi kolayca gözlemleyebilirsiniz. Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan mutfak dolaplarında Uzakdoğu kültüründe sıkça kullanılan ahşap malzeme kullanılmış. Küçük karelerden oluşan camlı bölmeler dinginlik veren bir etkiye sahip. Klasik asyatik çizgilere sahip olsa da kullanılan beyaz eşyalar oldukça modern. Kültürle günümüz trendlerinin sentezi gibi bir mutfak dolabı modeli.
İşte göz yormayan ve yumuşak bir çizgiye sahip mutfak örneği. Beyaz zarif mutfak dolaplarının romantik bir görünümü var. Dolaptan fırlamış gibi duran ahşap masanın ayakları da bir o kadar klasik görünüyor. Fakat bu romantik imaja rağmen oldukça modern bir tasarım da söz konusu. Küçük ancak tam olarak düzenli değil. Süprizlere hazır olmalısınız der gibi duruyor. Mutfak dolabı dekorasyonunda farklı etkileşimlere açık olanlar göz atsın.