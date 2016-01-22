Öncesi ve sonrasıyla bir harabenin inanılmaz dönüşümü

Şimdi mutfak yeni görüntüsüyle son derece modern bir yere dönüştü. Pencereden gelen ışık mutfağı daha iyi aydınlatıyor şimdi. Eski halinde ocak olarak ayrılan kısımda artık oldukça modern bir fırın bulunuyor. Hatta bu alana fırının yan tarafında kalan yerlere dolaplar ve çekmeceler eklenerek işlevsellik ve daha fazla depolama alanı sağlanmış. Eski ocağın üst kısmına gömme bir spot eklenerek şık bir aydınlatma olanağı sağlanmış.

Mutfak direkt olarak yemek odasıyla bağlantılı bir konumda. Bu tür çözümler özellikle küçük mutfaklar için en ideal olan yaklaşımlardan. Ayrıca bu fotoğrafta yemek yeme alanında zeminde ahşap parke kullanıldığını görüyoruz. Bu alanda yapının dokusuyla uyumlu ahşap masa ve sandalyeler de modern ve ferah atmosfere katkıda bulunuyor.