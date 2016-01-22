Öncesi ve sonrasıyla bir harabenin inanılmaz dönüşümü

Bu yazımızda sizi Lizbon'un merkezine, burada bulunan fantastik bir apartmanı göstermeye götürüyoruz. Portekizli EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA LDA firmasının gerçekleştirdiği bu muhteşem dönüşüm eğer sizin de bu tür planlarınız varsa kesinlikle size de ilham verecek.
Burada ilk katın yenilenmeye başlamadan önceki halini görüyoruz. Lisbon'da bu biçimdeki zemin kat planları mutfaklar için ortak bir özellik olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte mutfak alanının sol tarafı da ocak alanı olarak kullanılması da benzer özelliklerden. Fotoğraftan da görüldüğü gibi burada projelendirilen mutfak tamamıyla çürümüş bir harabe durumunda: Ufalanan duvarlar, toz ve nem tüm alanı kaplamış durumda.
Şimdi mutfak yeni görüntüsüyle son derece modern bir yere dönüştü. Pencereden gelen ışık mutfağı daha iyi aydınlatıyor şimdi. Eski halinde ocak olarak ayrılan kısımda artık oldukça modern bir fırın bulunuyor. Hatta bu alana fırının yan tarafında kalan yerlere dolaplar ve çekmeceler eklenerek işlevsellik ve daha fazla depolama alanı sağlanmış. Eski ocağın üst kısmına gömme bir spot eklenerek şık bir aydınlatma olanağı sağlanmış.
Mutfak direkt olarak yemek odasıyla bağlantılı bir konumda. Bu tür çözümler özellikle küçük mutfaklar için en ideal olan yaklaşımlardan. Ayrıca bu fotoğrafta yemek yeme alanında zeminde ahşap parke kullanıldığını görüyoruz. Bu alanda yapının dokusuyla uyumlu ahşap masa ve sandalyeler de modern ve ferah atmosfere katkıda bulunuyor.
İşte yenilenme projesinin nasıl gerçekleştiğine dair bir fotoğraf daha. Mekandaki çatı ve tavanın yenilenmesi gerekiyordu. Bu oldukça zor bir iş oldu ancak sonucu gördüğünüzde bu çabaya değdiğiniz anlayacaksınız. Bakalım yaşam alanı nasıl olmuş?
Doğal ışık kaynağının içeriye süzüldüğü bu oturma alanı son derece modern ve konforlu bir yere dönüştü. Arkadaki duvarda görünen ahşap lake kitaplık, tasarım sandalyeler ve rahat koltuklarla sofistike bir mekanın hissine kapılıyorsunuz. Bu yenilenmiş yerde evde olduğunuzu hissetmeniz oldukça kolay.
Alt kat ile üst katın bağlantısını kuran merdivenin basamakları tamamen ahşap kaplama ile uygulanmış. Bu yaklaşım da mekan bütünlüğünü beraberinde getiriyor. Merdivene şıklık katan önemli bir detay da basamakların ışıklandırılmasını sağlayan lambalar. Bu ışık kaynaklarının yarattığı ambiyans gerçekten etkili. Koridorda bulunan merdivenin alt tarafı da bir çok eşya ve gerecin depolanabileceği bir boşluk olarak bırakılarak alanın işlevselliği arttırılmış.
Yatak odasında kapı olarak kullanılan odanın sağladığı gibi dekorasyona katkı sağlayan modern bir seçim olarak da öne çıkıyor. Modern stili tamamı ile hissettiğimiz yatak odasında da pastel ve nötr renkler kullanılması oldukça iyi bir özellik, çünkü bu sayede mekan daha rahatlatıcı ve sıcak bir yere dönüşüyor.
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