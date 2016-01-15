Evimde karnaval ruhunu nasıl oluşturabilirim ?

Karnaval denildiğinde insanın aklına ilk gelen şey, bir renk cümbüşüdür. Bütün renklerin yer aldığı zarif süslerle süslenmiş olan bir alanın içinde ışık oyunları ile yapılan yanılsamalar, insanları mutlu eden ve eğlendiren bütün renklerden oluşmuş rengarenk bir alanın insanlar üzerinde mutlu edici etkisine karnaval havası denilmektedir. Karnaval havasının, insan üzerinde en etkileyici noktası ışıkların oluşturduğu ve renklerin içinde meydana gelen ışıltılardır. Bu ışıltıları evimizde oluşturmak ve karnaval havasını evimizde yaşatmak için geleneksel ve modern dekorasyon fikirlerinin dışında alışmamış dekorasyon fikirlerini evimize uyarlamalı ve evimizi bir karnaval alanı haline getirmeliyiz.Ev dekorasyonlarını daha canlı hale getirmek ve bir karnaval havası yaratmak için mobilya seçimleri,aydınlatma tasarımları, kullanılacak duvar renkleri, camlar gibi bir çok unsurun dikkatli bir şekilde tercih edilmesi gereklidir. Evinizde bir karnaval havası yaratmak için bu unsurların tamamına dikkat etmelisiniz. Bir dekorasyon unsurunun dikkatsiz bir şekilde tercih edilmesi, dekorasyon içerisinde özensiz bir şekilde yerleştirilmesi tüm dekorasyonu kötü göstereceği gibi evinizde oluşturmak istediğiniz karnaval havasının da bir anda kaybolmasına neden olacaktır. Bu nedenle dekorasyon planınız içerisinde yer alan bütün dekorasyon parçalarını titizlikle belirlemeli, seçimlerinizi titizlikle yapmalı ve planınız çerçevesinde uyarlamasını yapmalısınız. Ancak bu şekilde evinizde, odanızda veya salonunuzda karnaval havası oluşturabilirsiniz. İnsanlar evlerinin bütün alanlarında farklı dekorasyonlar yaparak bir karnaval havası oluşturmak isterler. Özellikle evlerin en az kullanılan hollerinde, koridorlarında, daha fazla kullanılan salon veya oturma odalarında renkli dekorasyonlar yaparak daha estetik ve daha eğlenceli bir alana sahip olmak isterler. Peki sizler evinizde bir karnaval ruhu oluşturmak istediğinizde dekorasyonlarınızı nasıl yapmalı ve nelere dikkat etmelisiniz.

Eğer oturma odanızda veya salonunuzda, yani geniş bir oda da dekorasyon yapmak istiyorsanız öncelikle oda içerisinde özel bir aydınlatma planlaması yapmalısınız. Yapacağınız aydınlatma planında, aydınlatma elemanlarının odaya bir disko havası vermesi, odanın her yanının ışıl ışıl olmasını sağlaması, odadaki mobilyalar üzerinde yansımalarının olması gereklidir. Oda içindeki ışık oyunları sizi bir karnavalın ortasındaymış gibi hissetmenizi sağlayacaktır. Işık oyunlarını oluşturmak için aydınlatma içerisinde yer alan lambaların renklerini farklı renklerde seçmeli ve olabildiğince oda içerisinde karnaval renklerini yaşatmalısınız. Oda içerisinde kullanacağınız aydınlatma elemanlarını tavandan sarkan sarkıtma aydınlatmalar olarak seçmeli ve tavanınızdan sarkan çok renkli ve desenli elemanlar ile odanızı şenlendirmelisiniz. Aydınlatma işleminden sonra mobilya seçimlerinizi taparken dikkatli seçimler yapmalısınız. Seçeceğiniz mobilyaların ahşap kısımları hem yansıtma özelliği olan malzemelerden yapılmış olmalı hem de kumaş renkleri karnaval renkleri ile uyumlu renklerde olmalıdır. Yansıtma özelliği olan mobilyalar sayesinde ışık kaynağından gelen ışıklar parlak ve yansıtıcı yüzeye çarparak hem görsel bir güzellik oluşturacak hem de yansıması ile oda içinde estetik bir görüntü oluşturacaktır. Mobilyalarınızı seçtikten sonra sıra diğer dekorasyon unsurlarına geldi. Oda içinde bulunan ortam masa veya sehpaları renkli camlardan yapılmış sehpalar ve orta masalar olarak tercih etmeli ve ışık oyunlarının oluşmasına yardımcı olmalısınız. Ayrıca oda içinde bulunan pencerelerin camlarının renkli camlar olmasına dikkat etmelisiniz. Camların renkli olması hem oda içinde yapacağınız renk cümbüşüne yardımcı olacak hem de ışık kaynağından gelen ışığın farklı bir yüzeye çarpması ile oda içinde farklı renkte ışık yansıması oluşacaktır. Bu durum karnaval havası oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.

Evinizde karnaval havası oluşturmak için renkli süslemeler kullanmalı ve karnaval havası oluşmasına yardımcı olmalısınız. Sadece dekorasyon ile karnaval havası oluşturmak yerine renkli süslerden yararlanmak daha akıllıca olacaktır. Kırtasiyelerde veya süslemecilerde satılan karnaval süslerini satın alarak evimizi süsleyebilir veya renkli tülleri kullanarak evimizi karnaval süsleri şeklinde süsleyebiliriz. Karnaval süsleri yanında oda içinde ışık yansıması oluşturmak için disko topu olarak bilinen renk dağıtıcı toplardan satın alarak odaya asabilir veya bu topların küçüklerinden çok sayıda satın alıp oda içinde çeşitli yerlere asarak odamızı bir karnaval alanına çevirebilir, karnaval yeri şeklinde dekore edebiliriz. Bütün bunları yaparken yapacağımız dekorasyonun evimizin ve kendimizin ruh haline uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Evimizde karnaval havası yaşamak ve karnaval renklerinden oluşan bir ev dekore etmek için homify karnaval dekorasyonları örneklerini incelemeli ve evimize uygun dekorasyon örneklerinden yararlanmalısınız.



