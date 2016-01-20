Şirin ve şahane bir ev

Büyüleyici bir ev projesini inceleyebilmek için homify bugün sizleri Arjantin'e götürüyor. Arjantin'de bulunan bu ev 220 metrekare alana kurulu modern bir Parrado mimarisine sahip bir şekilde inşa edilmiş. Basit tasarımı ve işlevsel bir şekilde kullanımı ile rahatça yaşayabileceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir ev haline getirilmiş. Geniş dekorlar, sık kullanılan ahşaplar, klasik tarzı ve doğallığı ile hayran kalacağınız bir ev halini almış. Genel olarak projenin tüm ayrıntıları, her oda da samimiyet ve sıcaklığı birleştirmiş, evin dışı gibi içini de hem doğal, hem samimi hem de sıcak bir atmosfere büründürmüş. Gelin birlikte evi yakından inceleyelim ve bu sıcaklığa şahit olalım.
Evin dışından baktığınızda,klasik bir tarza sahip, zarif, estetik ve sevimli bir dış cephe ile karşılaşıyorsunuz. Çim alan ortasında yer alan ve giriş kapısına kadar taş yürüyüş yolu ile ana giriş kapısı zarif bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz renk dış cephe ortasında siyah renk kapı ile tezat renklerin dekorasyonu yapılmış. Basit çizgiler ve nötr tonlarda dekore edilen dış cephe ile yeşil alanın dekorasyonu evin doğallığını pekiştirerek şehir evlerinden farklı olmasını sağlamış.
Bahçeyi geçip, ana girişten içeri girdiğinizde iç renk ile aynı renge boyanmış olan merdiven basamakları ve zarif bir şekilde tasarlanmış korkuluklarla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda kapıdan devam etiğinizde alt katta yapılmış olan geniş salona ulaşıyorsunuz. Misafirlerinizi ağırlayacağınız Arjantin kırsalındaki bu ev yüksek tavan ve aynı tonlarda boyanmış iç cephesi ile sizi adeta içine çekiyor.
Geniş bir mutfak olarak tasarlanmış olan zemin kat, aynı zamanda uzun bir yemek masası ile yemek salonu şeklinde dekore edilerek işlevsel bir mutfak haline getirilmiş. Açık ve sıcak renklere boyanmış olan mutfakta beyaz renkte bir yemek masası ve sandalyeler tercih edilerek zarif bir dekorasyon yapılmış, aynı zamandan renk bütünlüğü sağlanmış. Mutfak adası şeklinde dekore edilen mutfak tezgahı, kısa sandalyeler ile fonksiyonel hale getirilmiş.
Zemin kat ana görev olarak mutfak şeklinde dekore edilmiş. Mutfağın bir duvarı cam pencere ve kapı şeklinde dekore edilerek mutfağa daha fazla gün ışığı girmesi sağlanmış, yeşil bahçenin mutfaktan görünmesi sağlanarak hem aydınlık hem de manzaralı bir mutfak ortaya çıkarılmış. Açık renklerde mutfak mobilyaları kullanılarak ferah bir havaya sahip olması sağlanan mutfakta, mutfak adası tercih edilerek sandalyeler ile işlevsel hale getirilmiş.
Zemin katın keşfinden sonra üst kata çıkıyoruz. Üst katta karşımıza ilk olarak yatak odası şeklinde dekore edilen geniş ve ferah bir oda çıkıyor. Sade bir şekilde dekore edilmiş, bir yatak ve yatak başlığından oluşan yatak odası, geniş cam penceresi ile gün ışığının odaya dolması ve daha aydınlık bir yatak odası olması sağlanmış. Açık renklerde duvar boyanarak zarif ve aynı tonlardaki yatak örtüsü ile estetik bir yatak odası oluşturulmuş. Zemin kaplama malzemesi olarak parlak ve yansıtma özelliği olan malzemeler kullanılarak daha canlı bir yatak odası olması sağlanmış.
Evin keşfinde son olarak misafirlerinizi ağırlayacağınız ve akşam keyfi yapabileceğiniz bir alan olan terasa geliyoruz. Geniş Fransız kapılardan erişebildiğiniz teras, yeşil çim alan ile zarif bir dinlenme alanı, akşam saatlerinde aileniz ve misafirleriniz ile yemek yiyebileceğiniz bir yemek salonu olan, fonksiyonel bir alan olarak dekore edilmiş. Özel serinleme ve aydınlatma elemanları ile her türlü şartlarda konforunuzu en üst seviye de tutan teras, aynı zamanda bahçenin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.