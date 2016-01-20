Şirin ve şahane bir ev

Büyüleyici bir ev projesini inceleyebilmek için homify bugün sizleri Arjantin'e götürüyor. Arjantin'de bulunan bu ev 220 metrekare alana kurulu modern bir Parrado mimarisine sahip bir şekilde inşa edilmiş. Basit tasarımı ve işlevsel bir şekilde kullanımı ile rahatça yaşayabileceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir ev haline getirilmiş. Geniş dekorlar, sık kullanılan ahşaplar, klasik tarzı ve doğallığı ile hayran kalacağınız bir ev halini almış. Genel olarak projenin tüm ayrıntıları, her oda da samimiyet ve sıcaklığı birleştirmiş, evin dışı gibi içini de hem doğal, hem samimi hem de sıcak bir atmosfere büründürmüş. Gelin birlikte evi yakından inceleyelim ve bu sıcaklığa şahit olalım.