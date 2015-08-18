Sıradışı fayans çeşitleri, yenilikçi fikirler

Ev dekorasyonuna güzellik katan ürünler yalnızca mobilyalar, döşemelikler ve aksesuarlar değil elbette. Banyo ve mutfaklarda mutlaka kullandığımız, zaman zaman evin diğer mekanlarında da parkelerin yerini alan fayanslar da artık her zevk ve dekorasyon tarzına uygun olabilecek şekilde değişik renklerde, modellerde, desenlerde ve hatta dokularda imal ediliyor. Seramik teknolojisinin gelişmesiyle çok daha dayanıklı hale getirilen fayanslar evin her odası için uygun birer yapı malzemesine dönüştü. Hem sağlamlığı hem de bakım ve temizliğinin kolaylığı nedeniyle tercih edilen fayansları oturma odasına ve yatak odalarına dahi gönül rahatlığıyla döşetebiliriz.

Ahşap görünümlüden doğal taş görünümlü olanlara, desenlilerden mozaiklere çeşit çeşit seçenekleri olan fayans modellerini aynı zamanda başka malzemelerle de kombine ederek kullanmak mümkün. Bu sayfada mutfak, banyo ve oturma alanlarında kullanılmış, değişik fikirler sunabilecek çeşitli fayans örneklerini derledim.