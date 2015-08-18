Sıradışı fayans çeşitleri, yenilikçi fikirler

Ev dekorasyonuna güzellik katan ürünler yalnızca mobilyalar, döşemelikler ve aksesuarlar değil elbette. Banyo ve mutfaklarda mutlaka kullandığımız, zaman zaman evin diğer mekanlarında da parkelerin yerini alan fayanslar da artık her zevk ve dekorasyon tarzına uygun olabilecek şekilde değişik renklerde, modellerde, desenlerde ve hatta dokularda imal ediliyor. Seramik teknolojisinin gelişmesiyle çok daha dayanıklı hale getirilen fayanslar evin her odası için uygun birer yapı malzemesine dönüştü. Hem sağlamlığı hem de bakım ve temizliğinin kolaylığı nedeniyle tercih edilen fayansları oturma odasına ve yatak odalarına dahi gönül rahatlığıyla döşetebiliriz.
Ahşap görünümlüden doğal taş görünümlü olanlara, desenlilerden mozaiklere çeşit çeşit seçenekleri olan fayans modellerini aynı zamanda başka malzemelerle de kombine ederek kullanmak mümkün. Bu sayfada mutfak, banyo ve oturma alanlarında kullanılmış, değişik fikirler sunabilecek çeşitli fayans örneklerini derledim.
Milattan önce 3. yüzyıla dayanan ve o gün bugündür kullanılan mozaik sanatı günümüzde de modasını kaybetmiş değil, bilakis çıkan yeni modeller ve pratik döşenme özellikleri sayesinde her zamankinden bile daha popüler olmuş vaziyette. Plastik bir ağ ile alt taraflarından birbirine tutturulmuş mozaikleri döşemek içinse artık bir sanatçı gerekmiyor. Herhangi bir iyi fayans ustasının kolayca döşeyebileceği modern çağ mozaikleri banyo ve mutfaklarımıza çok yakışıyor!
Evlerimizin ihtişamlı dekorasyon anlayışını banyolarımıza da taşıyan altın renkli ve desenli parlak fayanslar ile zarif ve lüks dekor anlayışımızı evi her köşesinden sürdürmek artık mümkün. Tarihten günümüze en kıymetli ziynet eşyası olan altının rengini taşıyan bu fayanslar sayesinde banyoda bile kendimizi sultanlar gibi hissedebiliriz.
Bir Yunan tapınağından fırlamış gibi görünen desenli bordürlerle tamamlanmış aynı renkteki fayanslara mermer bir lavabo tezgahı eşlik ediyor. Güneşin rengi sarı tonlarının kullanıldığı bu banyo Tbesk Home tarafından dekore edilmiş.
Bir başka kombinasyon örneğini ise Pierre Petit tarafından tasarlanmış bu banyodaki duş alanında görmek mümkün. Bej rengindeki düz ve sade fayanslar üç boyutlu doğal taş pano ile kombinlenerek oldukça sıra dışı ve güzel bir tasarım elde edilmiş. Benzerlerini Türkiye firmalarından da kolaylıkla bulabileceğimiz doğal taş panolar ile biz de bu tür efektli görüntülere sağlayabiliriz.
Yine tarihten günümüze popülerliğini hiç kaybetmemiş bir seramik çeşidi ise çinili fayanslar. Türkiye'nin İznik ilçesinde ve Avrupa'dan Japonya'ya kadar birçok ülkenin tarihinde yer alan çiniler, tarihten günümüze özellikle İslami dekorasyonda oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Mavinin en güzel tonlarıyla yapılan çiniler bizim banyolarımıza da ferah ve taze bir hava getirebilir.
Kabartmalı desenlere sahip bu fayanslar ile asil görünümlü zarif bir banyo dekorasyonuna ne dersiniz? Aykuthall Architectural Interiors’ın bir ebeveyn banyosu için kullandığı bu kabartmalı fayansların dekorasyonumuza şık bir hava katacağı garanti. Üstelik farklı renkleri bir arada döşeyerek de duvarlarımıza renk ve doku kazandırabiliriz.
Geleneksel yer karoları birbirinden güzel renkleri ve desenleri ile yeniden moda oldu. İlk olarak birçok şık mağaza ve kafelerde görmeye başladığımız geleneksel yer karolarını evlerimizde de kullanmamız mümkün. Oldukça zahmetli bir imalat aşaması olan karoların desenlerine sahip fayansları ise hemen hemen her markada bulabiliriz. Karolara tıpatıp benzeyen ancak daha sert bir malzemeden imal edilen fayansları evlerimizin her odasına döşetebilir ve şahane eklektik sonuçlar elde edebiliriz. Fotoğrafta bir İtalyan firması tarafından tasarlanmış banyo dekorasyon çalışmasını görüyoruz. Birbirinden farklı yer karolarının duvar fayansı olarak kullanıldığı banyo klasik ile modernin mükemmel uyumunu eklektik tarz olarak gözler önüne seriyor.
Tamam, her eve uygun olmayabilir… Birleştirildiğinde bir resim ya da desen ortaya çıkaran bu marjinal fayanslar evinde gerçekten çok büyük bir farklılık yaratmak isteyen dekorasyon modası sevdalıları için bire bir. Fotoğraftaki örnekte Marilyn Monroe'nun 1953 yılında bir dergi için verdiği poz siyah beyaz olarak işlenmiş.
Banyo ve mutfak dekorasyonundaki çağdaş klasiklerden biri de siyah ve beyaz karo ve fayansların ardışık olarak döşenmesiyle ortaya çıkan tasarım şeklidir. Genelde kare şeklindeki siyah beyaz karolarla oluşturulan bu tasarım örneğine modern bir yaklaşım getirerek kare yerine düz çizgileri kullanabilir, yer yer bu ikiliden farklı desenler çıkarabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz.
Büyük alanlar için en gösterişli duran fayans çeşitlerinden biri de kontrast renkler sahip zemin döşemeleri. Fotoğraftaki gibi şık ve çarpıcı geometrik desenlerin mekanın kalan kısmının dekoruna uyum sağlaması için mekandaki mobilya ve eşyaların düz renklerde olmasına özen göstermeliyiz. Aksi takdirde gözlerimizi aşırı yoran bir dekorasyona kurban gidebiliriz.
Seramik ve fayans dünyasındaki yeniliklerden biri ise alışılagelmişin dışına çıkan fayans şekilleri. Kare ya da dikdörtgen olarak görmeye alıştığımız fayanslar artık üçgen, beşgen, altıgen şekillerinde de üretiliyor ve bu fayanslar yan yana döşendiğinde ortaya yeni şekiller çıkarıyorlar. Çoğunlukla tek bir duvarda ya da tuvalet arkası, kabin kenarı vs. gibi birkaç duvarda parçalar şekilde kullanılan bu yeni fayans çeşitleri banyo tasarımında yenilik arayanlar için harika bir örnek teşkil ediyor. Resimdeki banyo uygulaması Bursalı bir firma olan Mungan Interior Desing’a ait ve çarpıcı bir renk ve değişik bir şekle sahip böyle bir fayansı beyazla kombinleyerek harika bir tasarım gerçekleştirmiş.
Hande Köksal Interiors’a ait bu tasarımda yukarıda bahsettiğimiz farklı şekillere sahip fayanslardan kullanılmış. Tek bir duvara uygulanan fayanslardaki renk detayları tasarıma eğlenceli bir hava katmış. Birleşince kare küpler gibi görünen gri tonlarındaki fayansa ara ara yerleştirilen sarı parçalar tasarıma modern bir mozaik yorumu havası da katmış.
Aradığınız çılgın ve eğlenceli fayans modelini hiçbir markada bulamıyor musunuz? Ya da başka kimsede olmayan sıra dışı bir fayans mı istiyorsunuz? Öyleyse aradığınızı buldunuz! Lepistes Seramik Atölyesi tarafından tasarlanıp imal edilen ve arzu edilirse özel sipariş de yapılan fotoğraftaki gibi fayanslarla evinize neşe katabilirsiniz.
Banyo ve mutfak duvarlarının gözdesi, sadeliği ile ünlü, çağdaş tasarımın ikonik parçalarından biri olan metro fayansları evinizde elit bir görünüm yaratacaktır. Üstelik oldukça da uygun bir fiyata. Hemen hemen her seramik firmasının ürettiği bu parlak yüzeyli çağdaş klasiğin orijinal rengi beyaz olsa da siyah, kırmızı, sarı gibi renk seçenekleri de mevcut.
Cıvıl cıvıl bir banyo dekorasyonunu hoşumuza giden düz renkli bir fayans örneği seçip bunun birçok rengini birden satın alarak ve bunları rastgele döşeterek oluşturabiliriz. Pastel renklerde seçilmiş fotoğraftaki örnek hem banyoya neşeli ve cıvıl cıvıl bir hava katıyor hem de renklerin soluk olması nedeniyle gözü yorup rahatsız etmiyor.
Geleneksel yer karolarını farklı renk uyumları ve desenler ile yeniden yorumlayan Karosiman karolar, bir Nur Beton markası. Ünlü mimarların da tasarımlarında kullandığı bu çarpıcı karo modeli ile oturma ya da yatak odalarınıza müthiş bir hava katabilirsiniz. Sıra dışı desenleri klasik malzeme ile bütünleştiren Karosiman karolar güzellikleriyle hepimizi kendilerine hayran bıraktıracak nitelikteler.
Yine bir Nur Beton tasarımı olan bu sıra dışı fayanslar, mekana boydan boya halı döşenmiş izlenimi yaratıyor. Tek fark, bakımı ve temizliği çok daha kolay! Dış mekanlarda özellikle İngiliz tarzı restoran ve pub'larda görmeye alışık olduğumuz boydan boyda kareli halılara çok daha kullanışlı ve hijyenik bir alternatif sunan bu kareli yer fayansları ile bizler de salonlarımızı döşeyebiliriz.