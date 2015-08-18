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Sıradışı fayans çeşitleri, yenilikçi fikirler

Özlem K. Özlem K.
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Banyo
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Ev dekorasyonuna güzellik katan ürünler yalnızca mobilyalar, döşemelikler ve aksesuarlar değil elbette. Banyo ve mutfaklarda mutlaka kullandığımız, zaman zaman evin diğer mekanlarında da parkelerin yerini alan fayanslar da artık her zevk ve dekorasyon tarzına uygun olabilecek şekilde değişik renklerde, modellerde, desenlerde ve hatta dokularda imal ediliyor. Seramik teknolojisinin gelişmesiyle çok daha dayanıklı hale getirilen fayanslar evin her odası için uygun birer yapı malzemesine dönüştü. Hem sağlamlığı hem de bakım ve temizliğinin kolaylığı nedeniyle tercih edilen fayansları oturma odasına ve yatak odalarına dahi gönül rahatlığıyla döşetebiliriz. 

Ahşap görünümlüden doğal taş görünümlü olanlara, desenlilerden mozaiklere çeşit çeşit seçenekleri olan fayans modellerini aynı zamanda başka malzemelerle de kombine ederek kullanmak mümkün. Bu sayfada mutfak, banyo ve oturma alanlarında kullanılmış, değişik fikirler sunabilecek çeşitli fayans örneklerini derledim. 

Yeniden tanımlanan mozaik fayanslar

Mavi Işıltı Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti. Akdeniz Banyo
Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.

Mavi Işıltı

Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.
Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.
Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.

Milattan önce 3. yüzyıla dayanan ve o gün bugündür kullanılan mozaik sanatı günümüzde de modasını kaybetmiş değil, bilakis çıkan yeni modeller ve pratik döşenme özellikleri sayesinde her zamankinden bile daha popüler olmuş vaziyette. Plastik bir ağ ile alt taraflarından birbirine tutturulmuş mozaikleri döşemek içinse artık bir sanatçı gerekmiyor. Herhangi bir iyi fayans ustasının kolayca döşeyebileceği modern çağ mozaikleri banyo ve mutfaklarımıza çok yakışıyor!

Altın renkli parlak fayanslarla gelen ihtişam

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Eklektik Banyo
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Evlerimizin ihtişamlı dekorasyon anlayışını banyolarımıza da taşıyan altın renkli ve desenli parlak fayanslar ile zarif ve lüks dekor anlayışımızı evi her köşesinden sürdürmek artık mümkün. Tarihten günümüze en kıymetli ziynet eşyası olan altının rengini taşıyan bu fayanslar sayesinde banyoda bile kendimizi sultanlar gibi hissedebiliriz.

Antik görünümlü bordür ile kombinasyon

Banyo Seramik Tbeks Klasik Banyo
Tbeks

Banyo Seramik

Tbeks
Tbeks
Tbeks

Bir Yunan tapınağından fırlamış gibi görünen desenli bordürlerle tamamlanmış aynı renkteki fayanslara mermer bir lavabo tezgahı eşlik ediyor. Güneşin rengi sarı tonlarının kullanıldığı bu banyo Tbesk Home tarafından dekore edilmiş.

Üç boyutlu doğaltaşlarla kombinasyon

1+1=1, bypierrepetit bypierrepetit Modern Banyo
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

Bir başka kombinasyon örneğini ise Pierre Petit tarafından tasarlanmış bu banyodaki duş alanında görmek mümkün. Bej rengindeki düz ve sade fayanslar üç boyutlu doğal taş pano ile kombinlenerek oldukça sıra dışı ve güzel bir tasarım elde edilmiş. Benzerlerini Türkiye firmalarından da kolaylıkla bulabileceğimiz doğal taş panolar ile biz de bu tür efektli görüntülere sağlayabiliriz.

Çinili fayanslar

20*20 AC-10 Armada Çini & Seramik Klasik Banyo
Armada Çini &amp; Seramik

20*20 AC-10

Armada Çini & Seramik
Armada Çini &amp; Seramik
Armada Çini & Seramik

Yine tarihten günümüze popülerliğini hiç kaybetmemiş bir seramik çeşidi ise çinili fayanslar. Türkiye'nin İznik ilçesinde ve Avrupa'dan Japonya'ya kadar birçok ülkenin tarihinde yer alan çiniler, tarihten günümüze özellikle İslami dekorasyonda oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Mavinin en güzel tonlarıyla yapılan çiniler bizim banyolarımıza da ferah ve taze bir hava getirebilir.

Üç boyutlu desenler

Sunflower'da Bir Ev homify Klasik Banyo mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,ebeveyn banyo,seramik,villa
homify

Sunflower'da Bir Ev

homify
homify
homify

Kabartmalı desenlere sahip bu fayanslar ile asil görünümlü zarif bir banyo dekorasyonuna ne dersiniz? Aykuthall Architectural Interiors’ın bir ebeveyn banyosu için kullandığı bu kabartmalı fayansların dekorasyonumuza şık bir hava katacağı garanti. Üstelik farklı renkleri bir arada döşeyerek de duvarlarımıza renk ve doku kazandırabiliriz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Eski yer karolarının farklı bir kullanımı

Casa_MENIK, Studio GIOLA | Casorezzo MI Studio GIOLA | Casorezzo MI Modern Banyo
Studio GIOLA | Casorezzo MI

Studio GIOLA | Casorezzo MI
Studio GIOLA | Casorezzo MI
Studio GIOLA | Casorezzo MI

Geleneksel yer karoları birbirinden güzel renkleri ve desenleri ile yeniden moda oldu. İlk olarak birçok şık mağaza ve kafelerde görmeye başladığımız geleneksel yer karolarını evlerimizde de kullanmamız mümkün. Oldukça zahmetli bir imalat aşaması olan karoların desenlerine sahip fayansları ise hemen hemen her markada bulabiliriz. Karolara tıpatıp benzeyen ancak daha sert bir malzemeden imal  edilen fayansları evlerimizin her odasına döşetebilir ve şahane eklektik sonuçlar elde edebiliriz. Fotoğrafta bir İtalyan firması tarafından tasarlanmış banyo dekorasyon çalışmasını görüyoruz. Birbirinden farklı yer karolarının duvar fayansı olarak kullanıldığı banyo klasik ile modernin mükemmel uyumunu eklektik tarz olarak gözler önüne seriyor.

Cesur bir fayans seçimi ile banyo tasarımı

DECOZONE BAYYURT Modern Banyo
BAYYURT

DECOZONE

BAYYURT
BAYYURT
BAYYURT

Tamam, her eve uygun olmayabilir… Birleştirildiğinde bir resim ya da desen ortaya çıkaran bu marjinal fayanslar evinde gerçekten çok büyük bir farklılık yaratmak isteyen dekorasyon modası sevdalıları için bire bir. Fotoğraftaki örnekte Marilyn Monroe'nun 1953 yılında bir dergi için verdiği poz siyah beyaz olarak işlenmiş. 

Siyah beyazın müthiş uyumu

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Banyo
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Banyo ve mutfak dekorasyonundaki çağdaş klasiklerden biri de siyah ve beyaz karo ve fayansların ardışık olarak döşenmesiyle ortaya çıkan tasarım şeklidir. Genelde kare şeklindeki siyah beyaz karolarla oluşturulan bu tasarım örneğine modern bir yaklaşım getirerek kare yerine düz çizgileri kullanabilir, yer yer bu ikiliden farklı desenler çıkarabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz.

Siyah beyaz geometrik desenler

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Banyo
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Büyük alanlar için en gösterişli duran fayans çeşitlerinden biri de kontrast renkler sahip zemin döşemeleri. Fotoğraftaki gibi şık ve çarpıcı geometrik desenlerin mekanın kalan kısmının dekoruna uyum sağlaması için mekandaki mobilya ve eşyaların  düz renklerde olmasına özen göstermeliyiz. Aksi takdirde gözlerimizi aşırı yoran bir dekorasyona kurban gidebiliriz. 

Farklı şekillere sahip fayans modelleri (1)

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Modern Banyo
MUNGAN INTERIOR DESIGN

iç mekan,stant ve ürün tasarımları

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

Seramik ve fayans dünyasındaki yeniliklerden biri ise alışılagelmişin dışına çıkan fayans şekilleri. Kare ya da dikdörtgen olarak görmeye alıştığımız fayanslar artık üçgen, beşgen, altıgen şekillerinde de üretiliyor ve bu fayanslar yan yana döşendiğinde ortaya yeni şekiller çıkarıyorlar. Çoğunlukla tek bir duvarda ya da tuvalet arkası, kabin kenarı vs. gibi birkaç duvarda parçalar şekilde kullanılan bu yeni fayans çeşitleri banyo tasarımında yenilik arayanlar için harika bir örnek teşkil ediyor. Resimdeki banyo uygulaması Bursalı bir firma olan Mungan Interior Desing’a ait ve çarpıcı bir renk ve değişik bir şekle sahip böyle bir fayansı beyazla kombinleyerek harika bir tasarım gerçekleştirmiş.

Farklı şekillere sahip fayans modelleri (2)

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Banyo
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Hande Köksal Interiors’a ait bu tasarımda yukarıda bahsettiğimiz farklı şekillere sahip fayanslardan kullanılmış. Tek bir duvara uygulanan fayanslardaki renk detayları tasarıma eğlenceli bir hava katmış. Birleşince kare küpler gibi görünen gri tonlarındaki fayansa ara ara yerleştirilen sarı parçalar tasarıma modern bir mozaik yorumu havası da katmış.

Kişiye özel tasarlanan sevimli bir fayans

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Aradığınız çılgın ve eğlenceli fayans modelini hiçbir markada bulamıyor musunuz? Ya da başka kimsede olmayan sıra dışı bir fayans mı istiyorsunuz? Öyleyse aradığınızı buldunuz! Lepistes Seramik Atölyesi tarafından tasarlanıp imal edilen ve arzu edilirse özel sipariş de yapılan fotoğraftaki gibi fayanslarla evinize neşe katabilirsiniz.

Yılların değişmez gözdesi metro fayanslar

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Banyo ve mutfak duvarlarının gözdesi, sadeliği ile ünlü, çağdaş tasarımın ikonik parçalarından biri olan metro fayansları evinizde elit bir görünüm yaratacaktır. Üstelik oldukça da uygun bir fiyata. Hemen hemen her seramik firmasının ürettiği bu parlak yüzeyli çağdaş klasiğin orijinal rengi beyaz olsa da siyah, kırmızı, sarı gibi renk seçenekleri de mevcut.

Rengarenk fayanslarla dekorasyon

BAÑOS DE COLORES, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Modern Banyo
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

Cıvıl cıvıl bir banyo dekorasyonunu hoşumuza giden düz renkli bir fayans örneği seçip bunun birçok rengini birden satın alarak ve bunları rastgele döşeterek oluşturabiliriz. Pastel renklerde seçilmiş fotoğraftaki örnek hem banyoya neşeli ve cıvıl cıvıl bir hava katıyor hem de renklerin soluk olması nedeniyle gözü yorup rahatsız etmiyor.

Özel ve şık bir fayans örneği

KAROSİMAN TİLE / SARIHAN GUSTO, Karosiman Desenli Yer Karoları Karosiman Desenli Yer Karoları Duvar & ZeminKarolar
Karosiman Desenli Yer Karoları

KAROSİMAN TİLE / SARIHAN GUSTO

Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları

Geleneksel yer karolarını farklı renk uyumları ve desenler ile yeniden yorumlayan Karosiman karolar, bir Nur Beton markası. Ünlü mimarların da tasarımlarında kullandığı bu çarpıcı karo modeli ile oturma ya da yatak odalarınıza müthiş bir hava katabilirsiniz. Sıra dışı desenleri klasik malzeme ile bütünleştiren Karosiman karolar güzellikleriyle hepimizi kendilerine hayran bıraktıracak nitelikteler. 

Boydan boya halı gibi görünen fayanslar

KAROSİMAN TİLE / ODDA HOTEL, Karosiman Desenli Yer Karoları Karosiman Desenli Yer Karoları İç Dekorasyon
Karosiman Desenli Yer Karoları

KAROSİMAN TİLE / ODDA HOTEL

Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları
Karosiman Desenli Yer Karoları

Yine bir Nur Beton tasarımı olan bu sıra dışı fayanslar, mekana boydan boya halı döşenmiş izlenimi yaratıyor. Tek fark, bakımı ve temizliği çok daha kolay! Dış mekanlarda özellikle İngiliz tarzı restoran ve pub'larda görmeye alışık olduğumuz boydan boyda kareli halılara çok daha kullanışlı ve hijyenik bir alternatif sunan bu kareli yer fayansları ile bizler de salonlarımızı döşeyebiliriz.

Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri
Bu yazıdaki fayans çeşitlerini siz nasıl buldunuz?

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