Bahçenize doğal bir hava katacak ahşap bahçe çitleri

Bahçeler, özellikle bugün, insanların şehrin yorucu havasından uzaklaşıp dinlendiği ve nefes aldığı mekanlar olarak dikkat çeker. Bahçelerin bu özelliği tarih boyunca kendini korumuştur. Uzun yıllar boyunca, özellikle Asya kıtasında zenginliğin ve refahın simgesi olan bahçeler, günümüzde hala çoğu insan için bir lüks konumundadır. Öte yandan bir bahçeye sahip olmak, bu bahçenin dinlenebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz bir bahçe olduğu anlamına gelmemektedir.

İyi dekore edilmiş bir bahçe mevsim gözetmeksizin size huzur dolu anlar yaşatabilir. Örneğin sonbaharda, dökülen yapraklar arasında yürürken inanılmaz hisler yaşayabilirsiniz. Ya da kışın evinizde otururken beyaza bürünmüş bahçenizi izleyerek kahvenizi yudumlamak size gerçekten yaşadığınızı hissettirir. İlkbaharda, açan çiçeklerin kokusunu duyduğunuzda ise bir bahçenin insan yaşamı için neden vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlarsınız.

Bahçe dekore ederken dikkat edilecek belli başlı hususlar vardır. Bunlardan ilki bahçenizin arazi yapısı ve eğimi gibi jeolojik konulardır. Bahçenize yerleştireceğiniz bitkileri doğrudan etkilediği için bu konu bahçe dekorasyonu için oldukça önemlidir. Öte yandan eğer doğal dokuya sahip bir bahçe arzu ediyorsanız, çit seçimi de büyük önem taşır. Farklı materyallerden seçebileceğiniz çitler bahçenize oldukça canlı bir görünüm kazandırabilir. Öte yandan oldukça farklı renk seçeneklerine sahip bu çitlerle bahçenizi kişiliğinize göre dizayn edebilirsiniz. Fakat genel olarak ahşap ve plastik olmak üzere iki çeşit çitin kullanımı oldukça yaygındır. Plastik çitler çok fazla şekilde ve çok fazla kombinasyona imkan verebilirler. Güneşe ve yağmura da oldukça dayanıklıdırlar. Ahşap çitler ise plastik çitlere nazaran daha az çeşit barındırır. Güneşe ve yağmura da, plastik çitlere göre daha az dayanıklıdır. Eğer yoğun biçimde güneş alırsa veya uzun süre ıslak kalmışsa kabarabilir ya da rengi solabilir. Ama sahip olduğu doğal dokusu sayesinde bahçenize müthiş biçimde uyum sağlar. Biz ise bu yazımızda, ahşap çitlerden bahsedeceğiz.