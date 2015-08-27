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Bahçenize doğal bir hava katacak ahşap bahçe çitleri

ümit atdağ ümit atdağ
Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
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Bahçeler, özellikle bugün, insanların şehrin yorucu havasından uzaklaşıp dinlendiği ve nefes aldığı mekanlar olarak dikkat çeker. Bahçelerin bu özelliği tarih boyunca kendini korumuştur. Uzun yıllar boyunca, özellikle Asya kıtasında zenginliğin ve refahın simgesi olan bahçeler, günümüzde hala çoğu insan için bir lüks konumundadır. Öte yandan bir bahçeye sahip olmak, bu bahçenin dinlenebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz bir bahçe olduğu anlamına gelmemektedir. 

İyi dekore edilmiş bir bahçe mevsim gözetmeksizin size huzur dolu anlar yaşatabilir. Örneğin sonbaharda, dökülen yapraklar arasında yürürken inanılmaz hisler yaşayabilirsiniz. Ya da kışın evinizde otururken beyaza bürünmüş bahçenizi izleyerek kahvenizi yudumlamak size gerçekten yaşadığınızı hissettirir. İlkbaharda, açan çiçeklerin kokusunu duyduğunuzda ise bir bahçenin insan yaşamı için neden vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlarsınız. 

Bahçe dekore ederken dikkat edilecek belli başlı hususlar vardır. Bunlardan ilki bahçenizin arazi yapısı ve eğimi gibi jeolojik konulardır. Bahçenize yerleştireceğiniz bitkileri doğrudan etkilediği için bu konu bahçe dekorasyonu için oldukça önemlidir. Öte yandan eğer doğal dokuya sahip bir bahçe arzu ediyorsanız, çit seçimi de büyük önem taşır. Farklı materyallerden seçebileceğiniz çitler bahçenize oldukça canlı bir görünüm kazandırabilir. Öte yandan oldukça farklı renk seçeneklerine sahip bu çitlerle bahçenizi kişiliğinize göre dizayn edebilirsiniz. Fakat genel olarak ahşap ve plastik olmak üzere iki çeşit çitin kullanımı oldukça yaygındır. Plastik çitler çok fazla şekilde ve çok fazla kombinasyona imkan verebilirler. Güneşe ve yağmura da oldukça dayanıklıdırlar. Ahşap çitler ise plastik çitlere nazaran daha az çeşit barındırır. Güneşe ve yağmura da, plastik çitlere göre daha az dayanıklıdır. Eğer yoğun biçimde güneş alırsa veya uzun süre ıslak kalmışsa kabarabilir ya da rengi solabilir. Ama sahip olduğu doğal dokusu sayesinde bahçenize müthiş biçimde uyum sağlar. Biz ise bu yazımızda, ahşap çitlerden bahsedeceğiz.

Ahşap renkli odunsu çitler

www.greenlinepeyzaj.com GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

www.greenlinepeyzaj.com

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçenize çit seçerken dikkat etmeniz gereken ilk şey, bahçenizin dokusuna uygun bir çit seçmektir. Aksi takdirde seçeceğiniz çitler bahçenizde çok eğreti duracaktır. Ayrıca bahçenizin de evinizden bağımsız bir bölüm olmadığını, aksine evinizle bir bütün olduğunu hatırlamanızda da fayda var. Yani, hem bahçenize genel olarak hakim dokuya hem de evinizin dekorasyonuna uygun bir çit seçmelisiniz. Bu örnekte seçilen, ahşap çitlerin ise endüstriyel çitler olmaktan çok doğal çitler olduğunu söyleyebiliriz. Bahçenin dokusuna uygun biçimde, ham maddesi ahşap olan ve yine doğal renklere sahip bu çitler, bahçenin geneline hakim olan yeşil tonlarının yanında oldukça şık durmuş. 

Huzurun simgesi beyaz çitler

Ahşap Oyun Evi Prenses - Yakın Görünüm Sakura Ahşap Klasik Bahçe
Sakura Ahşap

Ahşap Oyun Evi Prenses – Yakın Görünüm

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

'Pembe panjurlu ev' Türk filmlerinde genellikle mutlu bir yaşamın sembolüdür. Pembe panjurlu bir ev hayal ederken, bu hayal genellikle hemen önünde bulunan beyaz çitlerle tamamlanır. Beyaz çitler çoğu kişiye göre, huzurun ve mutlu yaşamın simgesidir. Eğer nefes alacağınız ve huzurlu anlar geçirmek istediğiniz bir bahçe dekore etmek istiyorsanız bahçenizde beyaz ahşaptan yapılmış çitler tercih etmelisiniz. Bu örnekte görüldüğü gibi, uzun ve ince, beyaz ahşaptan yapılmış bu çitler, bahçenize huzur dolu bir görüntü sağlayacaktır. 

Bahçenin dokusuna uygun çit seçimi

Deco Life, BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Modern Bahçe
BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Deco Life

BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Başta da belirtildiği gibi, çit seçimi yaparken bahçenizin genel dokusuna uygun çit seçmek oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse, arkadaşlarınız sohbet etmeyi veya ailenizle yemek yemeyi amaçladığınız işlevsel bir bahçe dekorasyonunda beyaz ahşap çitler oldukça garip durur. Ama eğer akşam işten geldikten sonra, açık havada oturup iç sesinizi dinleyeceğiniz ve belki sakin bir müzik eşliğinde düşüncelere dalacağınız bir bahçe istiyorsanız bahçenizde ahşap çitleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu örnekte görüldüğü üzere, beyaz ahşaptan seçilen bahçe çitleri, arka plana hakim durumda olan yeşil dokuyla güzel biçimde kombinlenebilmiş. 

İlginç tasarımlar

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
Teknik Metal Ferforje

Ferforje Bahçe Kapıları

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Eğer renkli bir kişiliğe sahipseniz ve bu renkli kişiliğinizi yaşadığınız yere yansıtmak istiyorsanız bu örneğe bir göz atmanızda fayda var. Eğer evinizin dış kısmında duvar yerine sadece çitleri kullanmak istiyorsanız, bir de çit kapısına ihtiyaç duyarsınız. Bu örnek, yaratıcı çit kapıları için oldukça ilginç bir örnek olma özelliğini taşımakta. Ahşaptan yapılmış ve üzerindeki oymalar sayesinde bir ağacı andıran bu çit kapısı, renkli kişiliğiniz için birebir. Ayrıca sahip olduğu ağaç motifi de, doğal dokuya sahip bahçeler için oldukça uygun. 

Çocuklar için çitler

Andorra Climbing Frame In Small Family Garden Selwood Products Ltd Klasik Bahçe
Selwood Products Ltd

Andorra Climbing Frame In Small Family Garden

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Doğayla iç içe büyüyen çocukların, yaşamlarının ilerleyen kısımlarında diğer akranlarına göre daha çok özgüvene sahip bir karaktere sahip oldukları bilimsel bir gerçek. Çocuklarınız için bahçenize bir oyun alanı oluşturmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda bu alanın etrafını çitlerle çevrelemek gerekebilir. İşte bu noktada metal ya da plastik çitler yerine ahşap çitler kullanmanız, çocuklarınız için daha faydalı olur. Estetik görünümü ve doğal dokusu bir yana metal ve plastiğe oranla daha yumuşak olması ve esneme payına sahip olması sayesinde olası yaralanmaların önüne geçebilir. 

Doğal çitler

Follaje Sintético, Colectivo Verde Colectivo Verde Modern Bahçe
Colectivo Verde

Colectivo Verde
Colectivo Verde
Colectivo Verde

Eğer bir doğa aşığı iseniz ve bahçenizi baştan aşağı buna göre dekore ettiyseniz, çitlerinizi de neden doğadan seçmeyeseniz ki ? Ligüstrüm, Eskolonya çiçeği ve parlak yapraklı kartopu bitkisi doğal çit seçiminde sık sık tercih edilen alternatiflerdir. Uygun boyuta eriştiği zaman uygun bir budama sayesinde kolayca çit şeklini alabilirler. Öte yandan eğer daha basit bir yolu seçmek istiyorsanız, bahçe çitlerinizin dip kısmına ekeceğiniz sarmaşık tohumları sayesinde bu örnektekine benzer bir görüntü elde edebilirsiniz. Bahçenizin doğal görünümünü destekleyecek bu doğal çitler ayrıca bahçenizi de oldukça şık gösterecektir. 

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Düz çitler

Neugestaltung eines Wohlfühlgartens an einem Blockhaus, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele Akdeniz Bahçe
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

Ahşap çitler, genellikle doğayla iç içe olmak isteyen ve doğal dokuyu bahçelerinde görmek isteyen insanlar tarafından tercih edilir. Fakat eğer bu örnektekine benzer, ahşap görüntüden uzak çitler seçerseniz bu çitleri bahçenizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu örnekte bahçenin geneline taşların hakim olduğunu kolayca görebilirsiniz. Evin yapımında kullanılan cilalı tomruklara ve zeminde bulunan çim dokuya rağmen, evin ön kısmında kullanılan fayansların bahçenin genel görünümünde hatırı sayılır derecede söz sahibi olduğunu söylemek ise yanlış olmaz. Durum böyle olunca, bahçenin yan kısmında bulunan kütleyle bahçe arasında adeta bariyer görevi gören çitlerin koyu tonlardan seçilmesi yerinde olmuş. 

Geniş bahçelerde çitlerin konumu

Garden Room Unique Landscapes Kırsal Bahçe
Unique Landscapes

Garden Room

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

İnsanların çok uzun yıllar boyu doğayla iç içe yaşadığını ve nefes almanın zorunlu bir ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bir bahçenin insan yaşamında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu kolaylık söyleyebiliriz. Fakat bugün, bahçeli bir evde yaşamak lüks konumundadır. Öte yandan bu örnekteki gibi bir bahçeye sahip olmak ise çoğu kişi için hayal gibidir. Ama eğer böylesine geniş bir bahçeye sahipseniz, çitleri kullanacağınız yerlere dikkat etmenizde fayda var. Bahçenin tamamını çitlerle çevirmek yerine, alanın büyük kısmını taşlarla kapatıp görüş alanına hakim olmak istediğiniz kısmı çitlerle kapatmanız bahçeniz için daha iyi bir seçenek olacaktır. 

Çitlerin aralıklı kullanımı

Japanese Style Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Asyatik Bahçe
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Çitler doğal görünümlü bir bahçe için vazgeçilmez ögelerinin başında gelse de bazen çitlerin kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Önceki örnekte bahsettiğimiz gibi, geniş bir bahçenin tamamını çitlerle çevirmek yerine belli bir kısmında çitleri kullanmak daha estetik olacağı gibi, bu örnektekine benzer güzel manzaralı bir bahçeye sahipseniz, manzaranızı tamamen kapatmamak için çitlerinizi aralıklı kullanmanız daha iyi olacaktır. Çitler çok sık kullandığınız takdirde kendinizi sahip olduğunuz bu güzel manzaradan mahrum bırakırsınız ve de bahçenizin o güzel doğal havasını boğarsınız. 

Bitki köklerinden yapılmış çitler

Prati Palai, Studio Athesis Studio Athesis Kırsal Bahçe
Studio Athesis

Studio Athesis
Studio Athesis
Studio Athesis

Eviniz doğal araziye sahip bir bölgedeyse, kullanacağınız çit alternatifleri artar. Bu yeni alternatiflerden biri de bitki köklerinin örülmesi sonucu elde edilmiş olan doğal çitlerdir. Doğal bahçeler için mükemmel bir tercih potansiyeli taşıyan bu çitler, yağmur ve güneşe karşı da oldukça dayanıklıdır. Öte yandan bu örnekte de görüldüğü gibi, bir patikanın iki yanında da kullanılan bitki köklerinden yapılan çit, ortamın geneline hakim olan doğal havayla oldukça güzel bir biçimde kombinlenmiş. Ayrıca zeminde bulunan çakıl taşları ise diğer bir hoş ayrıntı. 

Kendine hayran bırakan dekoratif duvarlar
Bu ahşap bahçe çitlerini siz nasıl buldunuz?

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