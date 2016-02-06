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İç açıcı bir tasarımla etkileyici dekorasyon

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A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
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Bazı evleri tanımlarken şık, estetik, elegan, ferah gibi sıfatlar yetersiz kalıyor; alışılagelmiş gösterişli ve şık evlerin dokusundan farklı bir duygunun hissedildiği bu evlerde hem içinde yaşayan ev sahiplerine hem de misafirlere kendilerini iyi hissettiren iç açıcı bir atmosfer hakimdir. İşte bu yazımızda da sizlerle görkemli estetik özellikleri kadar iç açıcı ve ferah atmosferleriyle de öne çıkan harika bir eve konuk olacağız. Her odanın farklı yaşam alanlarının farklı ihtiyaç ve işlevlere göre dizayn edildiği bu göz kamaştırıcı evin tasarımında İstanbul’da yer alan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunuyor.

Üç farklı yaşam alanı bir arada

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş bir alana sahip olan salon mobilya yerleşimi sayesinde üç farklı oturma alanı olarak ayrılmış. Salonun giriş kapısından geniş bir açıyla salona baktığımızda en sağ tarafta televizyonun yer aldığı bir seyir alanı oluşturulduğunu, ortada şık ve konforlu bir oturma alanı dizayn edildiğini ve en solda ise yemek alanının bulunduğunu görüyoruz. Dekorasyon ayrıntılarına geçmeden önce evin iç mimarisinin de öne çıkan özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yemek alanının ve televizyonun bulunduğu oturma alanının üzerinde asma tavan yer alırken ortadaki oturma alanının üzerindeki yüksek tavan da mekana ekstra bir ferahlık ve iç açıcı bir doku sağlıyor. Salonun duvar cephesinde bulunan boydan boya cam pencereler de bu iç açıcı mimari ve dekoratif özellikleri perçinleyen şık bir ayrıntı niteliğinde.

Seyir alanı

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

TV ünitesinin bulunduğu oturma alanında televizyonun karşısına konforlu ve modern bir gri kanepe yerleştirilmiş. Orta sehpada yer alan zarif çiçekler sayesinde canlandırılan alan ışıklandırma üniteleri ve yan cephede bulunan büyük ve canlı renkleriyle göz kamaştıran sanat eseriyle de dikkat çekiyor.

Akıcı bir dekorasyon

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ortadaki geniş oturma alanında ise daha açık renkler tercih edilerek zarafet unsuru ön plana çıkarılmış. İkonik koltuk ve kanepe modelleri ile döşenmiş olan bu alan evin geniş giriş holünü ve merdivenleri karşılıyor. İç mimaride etkin rol oynayan siyah ve beyaz birlikteliği salonun dekorasyon özelliklerine de yansıyor.

Ahşap dokuyla muhteşem bir yemek alanı

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Yemek Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş ve büyük ahşap masaları ve gösterişli modern yemek odası dekorasyonlarını seviyorsanız salonun bu bölümüne de bayılacağınıza eminiz. Ahşap dokunun büyüleyici güzelliği ve görkemli yemek odası takımının özel tasarımıyla tam anlamıyla davetkâr bir yemek alanı ortaya çıkarılmış.

(Siz de bu evde olduğu gibi, bir duvarla bölünmeyen mekanlarda farklı yaşam alanları oluşturmak istiyorsanız Yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre duvarsız nasıl bölebiliriz? isimli yazımızdaki dekorasyon ve tasarım fikirlerinden ilham alabilirsiniz.)

Şık ve konforlu yatak odası

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Yatak Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yatak odası dekorasyonlarında şıklığın gereğinden fazla gösterişe dönüşmesi oldukça sık rastlanan bir tasarım hatasıdır ve bu hata sağlıklı uykuya elverişli olması gereken bir yaşam alanı için aslında oldukça mühim bir hatadır. Bu örnekte ise tam dozunda bir gösteriş ve şıklık görüyoruz. Nötr renklerin kullanıldığı dekorasyonda yalın ama elegan bir atmosfer oluşturulmuş.

Göz kamaştıran giyinme odası

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yatak odasının sade ve yalın bir görünüme sahip olmasına neden olan özelliklerden biri de giysi dolaplarını ayrı bir giyinme odasında barındırması ve bu sayede mobilya kalabalığından kurtulması pek tabii ki. Yatak odasına bağlı giyinme odasına girdiğimizde ise büyüleyici ve pırıltılı bir şıklık karşılıyor bizi. Aynalı dolaplar ve beyazın iç açıcı birlikteliği adeta göz kamaştırıyor.

Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev
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