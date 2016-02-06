İç açıcı bir tasarımla etkileyici dekorasyon

Geniş ve büyük ahşap masaları ve gösterişli modern yemek odası dekorasyonlarını seviyorsanız salonun bu bölümüne de bayılacağınıza eminiz. Ahşap dokunun büyüleyici güzelliği ve görkemli yemek odası takımının özel tasarımıyla tam anlamıyla davetkâr bir yemek alanı ortaya çıkarılmış.

(Siz de bu evde olduğu gibi, bir duvarla bölünmeyen mekanlarda farklı yaşam alanları oluşturmak istiyorsanız Yaşam alanlarını kullanım amaçlarına göre duvarsız nasıl bölebiliriz? isimli yazımızdaki dekorasyon ve tasarım fikirlerinden ilham alabilirsiniz.)