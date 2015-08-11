Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler

Şehir yaşantısının kalabalığından ve gürültüsünden sıkılan bir çok insanın, bir gün arzusuna göre döşeyebileceği, bahçeli bir eve sahip olma hayali vardır. Özellikle son yıllarda, şehir insanının kırsala doğru kaçış merakıyla birlikte, bahçecilik, bahçe dekorasyonu, peyzaj gibi konulara olan ilgi artmıştır. Bahçeli eve sahip olma konusunda herkes hevesli olsa da hepsinin hayalinde farklı stillerde dizayn edilmiş ve farklı dekorasyon ürünleri kullanılmış bahçeler vardır.
Konu bahçeli ev dekorasyonu olunca şüphesiz en zevkli kısım bahçe dekorasyonu ve aksesuar seçimi olacaktır. Bahçe dekorasyonu, seçeceğiniz unsurlara göre, başlı başına bir ev dekorasyonu kadar zahmetli ve ince düşünülmesi gereken bir konu da olabilir, sadece ağaç, taş ve çimenlerle çözebileceğiniz kadar pratik de. Gelin bu yazımızda bahçe dekorasyonunu hangi stillerde, en güzel ve yaratıcı şekilde hangi ürünlerle tamamlayabiliriz konuşalım.
Bahçe dekorasyonunun garaj & hangar, balkon, veranda & teras, kış bahçesi gibi ayrı değerlendirilmesi gereken üniteleri vardır ama biz bu yazımızda daha çok bahçe dekorasyon ürünleri üzerinde duracağız. Bahçe peyzajı hakkında daha çok örnek tasarım için Bahçe Peyzajı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Bahçe dekorasyonunuza yüzme havuzu dahilse zaten güzel bir havuzla dekorasyonunuzun yarısını tamamlamış olursunuz. Kalan yarısı için de geniş yeşil alanlar ve şık saksılar işinizi kolaylaştırır. Örnek tasarımda kullanılan dev dekoratif saksılar havuz başı için oldukça güzel bir seçim olmuş. Beyaz rengiyle de tasarımın ferahlık kısmını başarıyla üstlenmiş.
Asis Mimarlık tarafından tasarlanan bu bahçenin en büyük özelliği, bolca ağaç, çim ve çiçeklerle dekorasyonu yeşile doyurmasıdır. Yapay şelale ve süs havuzu uygulaması, taş ve çiçeklerle, bahçeyi çocukluğunuzun en güzel yaylarından bir köşeye çevirmiş adeta. Bu tarz site içi bahçe uygulamalarında özellikle ortak kullanım alanı olarak belirlenen yerlere uygulanacak süslü kameriyeler de bahçeyi cennete çevirecektir. Arkadaş ve aile toplantılarınızı bahçede yapmak için sabırsızlanacaksınız.
Daha önce bahçe dekorasyonunu hızlıca yarılamanın yolu yüzme havuzlarından geçiyor demiştik ama yüzme havuzu seçerken nelere dikkat etmek gerekir, nelerden ilham almalıyız gibi detaylara giremedik. Tahmin edersiniz ki havuz seçimi hem bahçenin konum, genişlik gibi özellikleri hem de sizin bütçeniz ve dekorasyon tercihinize göre özellikle çalışılması gereken bir konudur. Bu konuda bir profesyonelden yardım almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca daha çok örnek bulabileceğiniz 10 muhteşem yüzme havuzu yazımıza da göz atabilirsiniz.
Eğer geniş ve bu tarz farklı uygulamalara müsait bir bahçeniz varsa bahçe dekorasyonunda Japon tarzına bir göz atmakta fayda var. Minimal ve modern, bir o kadar da deneysel bir çok objenin bir arada kullanıldığı ve egzotik, farklı bitkilerle tamamlanan mükemmel bir bahçe köşesi…
Bahçelerin en kullanışlı mobilyaları her zaman muhteşem tasarımları ve şıklığıyla dikkat çeken rahat koltuklar olmak zorunda değildir. Bazen, örnek dekordaki gibi farklı tasarıma sahip ama sıradan bir bank bile üzerinde en çok vakit geçirdiğiniz mobilyanız olabilir. Zaten tasarımları diğerlerinden farklı kılan da bu tarz detayların ustaca kullanmış olması değil midir?
Lütfen Çimlere Basmayın! çok tanıdık geliyor değil mi? Hemen her park ve bahçede gördüğümüz uyarıya kendi bahçemizde dikkat etmeyecek değiliz! Bunun için, çimen ve bitkilerle süslediğimiz bölümlerin dışında kalan, oyun, dinlenme ve yürüyüş için dekor edilecek alanlara ve bunlar arasında geçiş olacak yollara ihtiyacımız var. Bu alanlar için tavsiye edeceğimiz en uygun materyal tabii ki ahşap. Bahçenizin istediğiniz bölümüne ahşap zeminler kurarak veya yürüyüş yolu döşeyerek bahçenizi daha kullanışlı bir hale getirip, çimen ve bitkilerinizi daha güvende tutabilirsiniz.
Eğer resimdeki gibi saksı amaçlı entegre beton yapılarınız varsa aralarına bahçenizi sularken oturup dinleneceğiniz banklar, koltuklar eklemek gerçekten güzel bir fikir olacaktır. Bahçenizi oluşturan üniteler arasında belki de en çok kullanacağınız bu şekilde aralarda kalan, dikkat çekmeyen dinlenme köşeleri olur kim bilir?
Bahçe dekorasyon ürünlerinden bahsediyorsak hamak tavsiyesi vermeden geçemeyiz. Tatil fotoğraflarının, turistik otel tanıtımlarının ve hatta tatil, dinlenme, doğal hayat konulu televizyon programlarının bile tanıtım için kullandıkları görseller, mutlaka bir adet hamak içerir. Açık havada, sallanarak uyku insanoğlu için dinlenmenin hazza dönüştüğü anların tanımı gibidir. Madem hepimizin bilinç altında özel bir yeri var, o halde bahçemizde de şöyle güzel bir ağacın altında yeri olsun değil mi?
Özellikle,
evimi country döşemeye karar verdim cümlesinin devamında, bahçe dekorasyonunun en önemli öğesi olarak anlatılan objeler dekoratif amaçlı eski araçlardır. Son zamanlarda insanların kırsal yaşama meraklarının artmasıyla popülerlik kazanan eski el arabaları, eski banklar, kağnı arabası tekerlekleri gibi objeler bahçelerde sıklıkla dekoratif amaçlı kullanılıyor. Bunların içlerine çiçek monte edilerek saksı görevi kazandırılmış olanlarına da sıkça rastlayabilirsiniz. Siz de bahçenizin bir köşesinde hem kırsal stilinizi tamamlayacak hem de değerlendirilmiş eski eşyalar kategorisine dahil edebileceğiniz bu tarz objeleri kullanabilirsiniz.
Bahçe dekorasyonunuza hangi stili uygularsanız uygulayın mutlaka dekora uyacak bir heykel bulabilirsiniz. Hem ev dekorasyonunda hem bahçe dekorasyonunda kullanılabilecek yüzlerce çeşit heykel ve oyma ürün dekor tarzınızı tamamlamak için hazır bekliyor. Görseldeki heykel modern tarzda çalışılmış özellikle bahçeye son derece uygun bir ürün.
Japon bahçe dekorasyonunu övmeye başlarsak bu yazı sayfalar sürer ve sizi sıkmak istemeyiz, bu yüzden sadece örnek bir dekor ürününden bahsedelim siz zaten sonrasında Japon bahçeciliğini araştırmaya başlarsınız. Görseldeki dekor ürünü bolca çakıl taşı ve yeşil bitkiyle dekor edilmiş bir bahçeyi mükemmel bir uyumla tamamlar. Hem belki bahçenize birbirinden renkli, cıvıl cıvıl kuşları da çeker.
Bahçe dekorasyonu denince aklınıza hemen tasarımcılara özel olarak hazırlatılan ve profesyonel çalışmanın sonucu olan dekoratif ürünler gelmesin. Sizin de evinizde kullanılmayı bekleyen ve küçük dokunuşlarla mükemmel stiller kazanacak onlarca obje vardır. Görselde basit bir plastik kabın, içine yerleştirilen odunlarla, bahçenin her köşesinde orjinal duracak bir dekor ürününe dönüştüğünü görebilirsiniz.
Çakıl taşları; bir gün deniz kıyısına yolunuz düştüğünde bolca toplayıp bir köşeye koyun, ilerde bahçe dekorasyonunuzda bir çok noktada işinize yarayacaktır. Özellikle yürüyüş yoluna döşenen, saksıların içine atılan veya çeşitli kap v.b. eşyanın içinde bir köşeye yerleştirilen çakıl taşları bahçe dekorasyonunuzu tamamlayacaktır.
Bahçe dekorasyonunuzu varolan bir bahçenin üzerine uygulayacaksanız özellikle çok yaşlı ağaçları kesmeden (mümkünse hiçbir ağacı kesmeden) dekorasyonunuzu onların etrafında şekillendirmenizi tavsiye edebiliriz. Bu hem o yaşa kadar gelebilmiş heybetli bir ağacı kurtarır hem de dekorasyonunuza köklü ve gerçekçi bir hava kazandırır.