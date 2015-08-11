Bahçe dekorasyon ürünleri ve ilham veren örnekler

Şehir yaşantısının kalabalığından ve gürültüsünden sıkılan bir çok insanın, bir gün arzusuna göre döşeyebileceği, bahçeli bir eve sahip olma hayali vardır. Özellikle son yıllarda, şehir insanının kırsala doğru kaçış merakıyla birlikte, bahçecilik, bahçe dekorasyonu, peyzaj gibi konulara olan ilgi artmıştır. Bahçeli eve sahip olma konusunda herkes hevesli olsa da hepsinin hayalinde farklı stillerde dizayn edilmiş ve farklı dekorasyon ürünleri kullanılmış bahçeler vardır.

Konu bahçeli ev dekorasyonu olunca şüphesiz en zevkli kısım bahçe dekorasyonu ve aksesuar seçimi olacaktır. Bahçe dekorasyonu, seçeceğiniz unsurlara göre, başlı başına bir ev dekorasyonu kadar zahmetli ve ince düşünülmesi gereken bir konu da olabilir, sadece ağaç, taş ve çimenlerle çözebileceğiniz kadar pratik de. Gelin bu yazımızda bahçe dekorasyonunu hangi stillerde, en güzel ve yaratıcı şekilde hangi ürünlerle tamamlayabiliriz konuşalım.

Bahçe dekorasyonunun garaj & hangar, balkon, veranda & teras, kış bahçesi gibi ayrı değerlendirilmesi gereken üniteleri vardır ama biz bu yazımızda daha çok bahçe dekorasyon ürünleri üzerinde duracağız. Bahçe peyzajı hakkında daha çok örnek tasarım için Bahçe Peyzajı yazımıza da göz atabilirsiniz.