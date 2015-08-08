Ofis dekorasyon örneklerinden seçmeler

Ofis dekorasyonu, iş hayatının gerektirdiği ihtiyaçlardan doğan, bu ihtiyaçların belirleyici olduğu ve bu sebeple de işlevselliğin ön plana çıktığı bir dekorasyon alanıdır. İçinde oturduğumuz evlerin tasarımına kıyasla pratiklik ve fonksiyonel olma özellikleri başlıca kriterlerdir. Ev dekorasyon modelinizi dilediğiniz gibi kişisel zevk ve beğenilerinize göre dizayn edebilirsiniz ancak ofis dekorasyonunda gündelik yaşam pratikleri daha ağırlıklıdır. Ofis dekorasyon örneklerinde baz alınan unsurlardan başlıca olanı; çalışanların verimini arttırmaya yönelik bir tasarım olmalıdır ki bu da ferah bir iş yeri düzeni anlamına gelir. Bunun dışında çalışma alanı, iş hayatının gerektirdiği zorluklara ve koşullara cevap verecek, uyum sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aynı zamanda müşterilerinizi ağırladığınız, iş bağladığınız mekanlar olan iş yeri ve bürolar, ofis dekorasyon örnekleriyle muhatabınızı etkilemeli, iyi bir izlenim bırakmalıdır. İşlevselliğin altını çizmekle beraber estetik yoksunu bir mobilya dekorasyonu gözünüzde canlanmasın. Hem bir iş yerinin temel şartlarını gözeten hem de belli bir estetik çizgiye sahip ofis dekorasyon örneklerine ulaşmanız artık çok kolay. Bu konuda derlediğimiz çeşitli ofis dekorasyonu örneklerinin de tercih yapmanızda yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Ofis dekorasyonunu ev dekorasyonundan ayıran bazı farklılıklardan da söz edelim. Mesela evlerde kullanılan eşya ve araç gereç tahmin edebileceğiniz gibi çok daha fazladır yahut çeşit çoktur. Oysa ofis dekorasyonunda hem mobilya sayısı azdır hem de işlevsel olma zorunluluğu vardır. İş yerinizi dizayn ederken fazla lükse kaçmadan estetik bir ortam yaratmak mühimdir. Aynı zamanda ofis dekorasyonunuzla müşterilerinize güven verecek, olumlu düşünmelerini sağlayacak bir zemin de hazırlayabilirsiniz. Çalışanlar için de hem verimliliği arttıran hem de toplantı odaları, ofis girişi, yemek salonları gibi bir iş yeri dekorasyonunda olması gereken tüm bölümleri sizin için seçtiğimiz ofis dekorasyon örnekleriyle incelemeye başlayalım.
Ofis ve büro denince gözünüzün önüne gelen klasik, sıkıcı mobilyaları unutup farklı alternatiflere yönelmenin zamanı geldi. Kendinizi modern mobilyaların ferahlığına bıraktığınızı hayal edin. Çarpıcı ve yenilikçi bir toplantı salonu, müşterilerinizle yapacağınız görüşmelerde ve çeşitli sunumlarda muhatabınızın beğenisini kazanarak, hem yeni ve taze bir imaj sergileyeceksiniz hem de yaptığınız işe verdiğiniz önemi göstereceksiniz. Ofis dekorasyon örnekleri içerisinde oldukça modern bir görüntüye sahip bu toplantı odasında beyazlık hakim. Tavandaki dev yuvarlak aydınlatma göz dolduruyor. İhtiyacınız olabilecek ekran ve masa haricinde gereksiz aksesuar kullanılmamış. Karizmatik ve trend bir çalışma alanı tercih edenler için başarılı bir ofis dekorasyon örneği.
Kırmızı rengin ağırlık kazandığı ofis dekorasyon örneğinde modern stil kendini hissettiriyor. Birden fazla çalışma alanı olan ofise genel bir bakış atıyoruz. Çalışanların daimi vakit geçirdiği alan için ofisin ışık alan camlı bölmeleri tercih edilerek, çalışanların doğal ışıktan istifade etmesine imkan sağlanmış. Bu önemli bir detay, zira tüm gün bilgisayara bakıp dosya incelemek göz yoran bir aktivite olduğundan gün ışığı; sağlık ve verimlilik açısından oldukça faydalıdır. Oldukça dikkat çekici bir renk olan kırmızı, ofis dekorasyonuna canlılık getirmekle beraber dikkat ederseniz sadece tavanda ve girişlerde kullanılmış. Şayet mobilya ve aksesuarlarda da kırmızı kullanılsaydı çalışanlar için oldukça dikkat dağıtıcı olurdu. Dolayısıyla isabetli bir seçim.
Filmlerde rastlayabileceğiniz türden, iş yeri deyince hayalinizde canlanabilen bir ofis dekorasyon örneği. Esasen klasik gibi görünse de eklektik stil aksesuar detaylarında fark ediliyor. Resimde gördüğünüz ofis tipi muhtemelen küçük ve tek bölmeden oluşuyor. Çift sandalyeli çalışma masası ofisin girişinde, bolca güneş alan bir yere konumlanmış. Hemen ilerisinde bu ufak ofise uygun küçük bir toplantı masası yerleştirilmiş. Masaların karşı tarafında dosya ve araç gereçleri yerleştirmek için dolap kullanılmış. Yalnızca gerekli olan duvar panoları vb. aksesuarlar dışında lüzumsuz obje kullanılmayarak sade ve huzur veren bir ofis dekorasyon örneği hazırlanmış.
Günümüzde bir çok şirket çok sayıda çalışana sahip ve ofis dekorasyon modeli için açık ofis örneklerini tercih etmekteler. Bunun sebebi muhakkak çalışanların birbirleriyle olan etkileşimini arttırıp ekip çalışmasını sağlamak hem de bu sayede verimliliği arttırmak. Özellikle bazı sektörlerin doğası gereği çalışan birbirleriyle muhakkak iletişim halinde olmak zorunda. Bu tür ekip çalışmaları içinde tek ama oldukça geniş bir çalışma masası kullanmak ofis dekorasyon örneği için akıllıca bir fikir. Bu örneğin bir başka çarpıcı özelliği ise duvarlarda kullanılan son derece modern grafik ve duvar çıkartmaları kullanması. Estetik görünümü kadar işlevsel de.
Çalışma hayatında iş disiplini ve düzen önemli olduğu kadar çalışanların verimliliğini arttırmak, dağılan dikkatlerini toparlayabilmek için ofis dekorasyonunda küçük dinlenme alanları yaratabilmek mühim. Zira aşırı stres, sonunda çalışanların bunalmasına ve verimliliklerini kaybetmesine neden olur. Ofiste dinlenebilmek, kimi zaman dart vb. oyunlar oynanarak yapılabildiği gibi iş ve toplantı aralarında kahve molası vereceğiniz sevimli alanlar hazırlanarak da yapılabilir. Resimdeki orijinal formu masa grubu işlevselliği ile birlikte aşırıya kaçmayan özgün şekliyle oldukça göz alıcı. İddialı lamba da ofis dekorasyon örneğine şıklık katmış.
Çalıştığınız sektöre göre aradığınız ofis dekorasyon modelinde ciddiyet ön plana çıkabileceği daha yumuşak ve sofistike ofis dekorasyon örnekleri de mevcut. Özellikle giyim, kozmetik ve çeşitli sanatsal işlerde sıkıcı ve tekdüze ofis düzeni yerine şık ve estetik konseptler tercih ediliyor. Tavandan sarkan aksesuar çok zarif. Ofis dekorasyonunda pastel renkler kullanılarak göz yormayan bir estetik tercih edilmiş.
Klasik, sakin görünümüne rağmen büyükçe bir iş yerine sahipseniz ofisinizde farklı alanlar oluşturarak pratik bir ofis dekorasyonu dizaynına imza atabilirsiniz. Baştan aşağı beyaz rengin hakim olduğu ofiste ahşap malzeme kullanılmış. Zemin renginde de tatlı bir turkuaz kullanılarak sıcak bir ambiyans yaratılmış. Merdivenin arka kısmına çeşitli raflar açılarak dolap olarak kullanmak dahiyane bir fikir. İşlevsel ofis dekorasyonu örneklerine girmeyi hak ediyor.
Büyük ofis tiplerini çeşitli ofis dekorasyonu örnekleriyle işledik. Ama küçük şirketler veya bireysel çalışanlar için iş stresini üzerinizden atacağınız küçük ve ferah çalışma alanları yaratabilmek de mühim. Örnekte modelde iç açıcı bir bahçeye açılan ofis hem sevimli hem de işlerini görebilmeniz için ideal. Farklı duvar dokusuyla dikkat çeken ofiste tıpkı örnekte olduğu gibi çeşitli notlarınızı asabilirsiniz.
Özel bir firma için hazırlanmış bu ofis dekorasyon örneği başarılı ve estetik bir model. Açık ofis, binanın diğer bölümlerinden cam duvarlarla ayrılmış. Böylece hem şeffaflık sağlanmış olup de hem de çalışanların dikkatinin dağıtılmasının önüne geçilmiş. Ahşap ağırlıklı ofis dekorasyon örneğinde çalışma alanının ortasında bulunan devasa kolon, simetrik ahşap süslemesiyle hem çok şık hem de resimde gördüğünüz çeşitli ofis malzemelerini yerleştirmeniz için fonksiyonel.
Bir iş yerinin düzen ve disiplini kadar çalışanların konforunun sağlanması da önemli bir konu. Özellikle büyük şehirlerde trafiği baz aldığınız zaman büyük şirketlerin yemekhane alternatifine yönelmesi kaçınılmaz. Zamandan kar edildiği gibi çalışan sayısı fazlaysa ekonomik de olabiliyor. Beyaz rengin hakim olduğu yemekhane hem çok modern hem de bir o kadar minimal çizgilere sahip. Ofis dekorasyon örneklerini incelerken bir iş yerinde bulunması gereken bölmelere de göz atabilirsiniz.