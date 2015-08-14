İlhamınızı arttıracak bahçe dekorasyon fikirleri

Evinizde odalarınızın arasında her daim gözünüzün önünde olacak ve tüm vakitlerinizde huzurlu bir fon görevi görecek bir mekan tasarlamaya ne dersiniz? Bu mekanda odalar arasında bir boşluk yaratıldığı görülüyor. Alüminyum profillerle oluşturulan konstrüksiyon camlar ile çevrelenmiş. Zeminde kullanılan çakıl taşlarının üzerine farklı boyutlarda taş bloklar konarak bitkilerinizle ilgilenmeniz için daha konforlu bir çözümleme sunuluyor. Burası zemin kattaki bir daire olabilir ve az da olsa apartman boşluğundan ışık olan bir alana da uygulanabilir. Konstrüksiyonun kirişlerinden farklı yüksekliklerde sarkıtılan ve çakıl taşlarının rengine yakın bir tonda seçilen saksılar aynı forma sahip olsa da mekan bir hareketlilik sağlıyor. Saksıların formuyla neredeyse aynı biçimdeki avizeler de lokal aydınlatmasıyla mekanın dinginliğini pekiştirmekte. Uyurken böyle bir manzaraya bakmak istemez miydiniz ya da eve geldiğinizde çıplak ayak çakıl taşlarıyla elektriğinizi atmak ve bitkilerinize dokunarak ruhunuzu iyileştirmek?