İlhamınızı arttıracak bahçe dekorasyon fikirleri

Bahçeler modern insanın doğayla birlikteliğini sürdürdüğü alanlardır. Bazıları müstakil evlerinde dinlenebildikleri, dostlarıyla küçük açık hava aktivitelerini gerçekleştirdikleri geniş bahçelere; bazılarıysa şehrin stresinden bir an olsun kopabildiği daha küçük boyutlu bahçelere sahiptir. Boyutları ne olursa olsun, çiçeklerin, bitkilerin, ağaçların yetiştirildiği bu alanlara herkes ihtiyaç duymaktadır. Bahçelerinizin konumuna, topografyasına uygun bir biçimde dekore etmek, ışık kaynaklarına uygun ve bahçenizi kişisel tercihlerinize göre dekore etmek için oldukça yaratıcı ve ilham verecek fikirlere yönelmeniz oldukça önemli. Bahçe dekorasyonu konusunda farklı fikirler için
Bahçe dekorasyonu için 17 güzel fikir başlıklı yazıya da göz atmak isteyebilirsiniz. Uzun uzun gökyüzünü izleyebileceğiniz, tatlı şekerlemeler yapabileceğiniz, ağaçların saçlarına dokunabileceğiniz, çiçekleri koklayıp mevsimleri seyredeceğiniz bahçeleriniz hayat kalitenizi yükselten ve huzurunuzu koruyan temel noktalardır. Bu sebeple iç huzurunuzun temel mekanları olan bahçeleri farklı dekorasyon önerileriyle düzenleyerek doğayla bağınızı güçlendirin…
Evinizde odalarınızın arasında her daim gözünüzün önünde olacak ve tüm vakitlerinizde huzurlu bir fon görevi görecek bir mekan tasarlamaya ne dersiniz? Bu mekanda odalar arasında bir boşluk yaratıldığı görülüyor. Alüminyum profillerle oluşturulan konstrüksiyon camlar ile çevrelenmiş. Zeminde kullanılan çakıl taşlarının üzerine farklı boyutlarda taş bloklar konarak bitkilerinizle ilgilenmeniz için daha konforlu bir çözümleme sunuluyor. Burası zemin kattaki bir daire olabilir ve az da olsa apartman boşluğundan ışık olan bir alana da uygulanabilir. Konstrüksiyonun kirişlerinden farklı yüksekliklerde sarkıtılan ve çakıl taşlarının rengine yakın bir tonda seçilen saksılar aynı forma sahip olsa da mekan bir hareketlilik sağlıyor. Saksıların formuyla neredeyse aynı biçimdeki avizeler de lokal aydınlatmasıyla mekanın dinginliğini pekiştirmekte. Uyurken böyle bir manzaraya bakmak istemez miydiniz ya da eve geldiğinizde çıplak ayak çakıl taşlarıyla elektriğinizi atmak ve bitkilerinize dokunarak ruhunuzu iyileştirmek?
Evinize bir bahçeden geçerek giriyorsanız, temas ettiğiniz ilk şey bahçe kapınız. Bahçe kapılarında malzeme olarak demirin kullanımı geçmişten bugüne değişmeyen tercihlerden. Eski zanaatkarların ustalıklarını konuşturduğu demir kapılar her daim hayranlıkla izlenen detaylarla bezelidir. Günümüzde de teknolojik gelişimlerin de katkılarıyla eski zamanların detaycılığı daha modern görünümlerle halen geçerliliğini sürdürüyor. Teknik Metal Ferforje firması ferforje lazer kesim bahçe kapıları konusunda oldukça geniş bir yelpazede seçeneklere ulaşmanıza katkı sağlamakta. Örnekte görülen de işte bu uygulama sayesinde hayata geçmiş bir kapı. Stilize bir ağaç deseninin uygulandığı bu kapı üzerindeki eskitme patinesi ve detaylı, zarif kapı kolu ile geçmişe öykünüyor. Siz de farklı desenlerin yer aldığı hatta size özel bir deseni kullanarak biricik bir kapıya sahip olabilirsiniz. Tabi burada görülen kapı, ağacın organik formunu taşıması bakımından bahçenin dokusu ile oldukça uyum gösteriyor.
Bahçeniz eğilimli bir alan üzerinde duruyorsa belirli alanların birbiriyle bağlandığı noktalarda merdivenlere ihtiyaç duyarsınız. Bahçedeki merdivenlerin dekorasyonu için farklı kimlikler taşıyan düzenlemelere yönelmek mümkün. Örneğin buradaki gibi coğrafyanın doğal dokusuna çok fazla müdahale etmek istemezseniz ve bazen bahçenizde yalın ayak yürürken doğal malzemeden oluşan basamaklara temas etmek isterseniz ağaç blokların kullanımıyla düzenlenen bu merdivenler tam size göre. Fotoğrafta oldukça doğal bir biçimde çözülmüş bahçe düzenlemesini görmektesiniz. Merdivenin kenarlarındaki bitkilerin sınırı yine doğal ve farklı biçimlerdeki taşlarla belli belirsiz oluşturulmuş. Eğime göre yerleştirilmiş keresteler ile oluşturulan merdivende basamaklar arasına serpiştirilen çakıl taşları da merdivenin ortam ile bütünleşmesini pekiştiriyor. Emin olun bahçenizde bir noktadan diğerine ulaşırken böyle bir ara alandan geçmek sizi farklı coğrafyalara götürürken doğanın içinde hissettirecek.
Ünlü empresyonist ressam Claude Monet'nin hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve bir çok resminin görsel altyapısını oluşturan Fransa Giverny'deki evinde Japon kültüründen de etkilenerek tasarladığı mükemmel bir bahçesi vardır. Bu bahçede özellikle sık bambulardan oluşan bölüm oldukça etkili ve doğa bir görünüme sahiptir. Siz de bahçenizi çevreleyen duvarların dibini sık bambularla çevreleyerek duvarın görünümünü ve duvarın verdiği sınırlandırılmışlık hissini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu bahçeki dekorasyonda da farklı bitkilerin arasında oval biçimde kırpılan bitkiler, bambular ile uyum içinde görünüyor ve uzak doğu hissini mekana taşıyor. Bahçedeki yükseltinin üzerine konan buzlu cam görünümündeki form tam da bu mekanı ayrıştıran en önemli unsur. Anish Kapoor'un heykellerini andıran bu form bahçede modern bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Bu modern biçimin kütlesinin, özellikle aydınlatmanın da dahil olduğu saatlerde, bu sonsuz uzandığı hissine sahip bahçeye oldukça şık ve gizemli bir hava katacağı kesin.
Kent içindeki bazı evlerde özellikle giriş katların arka taraflarında geniş bahçeler bulunabiliyor. Bu tarz evlerin bahçeleri insanı kentten soyutlayan bir hazza sahiptir çoğu zaman. Siz de böyle bir evde yaşıyorsanız senenin her günü bu hazzı yaşamak için bahçeyle iç mekanın ayrıldığı bölümü fotoğraftaki gibi geniş camlara ayırarak işe başlayabilirsiniz. Böylelikle baharları ve yazları keyifli vakitler geçirdiğiniz bahçeniz kışları da içerideyken kahvenizi yudumlarken izlediğiniz karlı bir panoramaya dönüşecektir. Bahçenin giriş bölümünde kaliteli tik ağacından ya da doğal taş görünümlü karolar kullanarak bir alan yarattıktan sonra geriye kalan kısmı tamamen çimlerle kaplayabilirsiniz. Yeşilin üzerine farklı modellerde ve farklı pastel renklerde şezlonglar, sandalyeler tercih ederek daha renkli bir görünüme sahip olabilirsiniz. Komşu bahçenin sınırını belirleyen duvarda da zamanla tüm duvarı kaplayacak bir sarmaşık yetiştirerek bahçenizin yeşilini ve huzurunu arttırmak oldukça kolay!
Tatilcilerin barınma, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan bir işletmeye sahipseniz konforun ve rahatlığın ön planda olduğu mekanınızın bahçe dekorasyonunda otantik ögelere yer verebilirsiniz. Burada ateş tuğladan yapılmış ve güzel bir forma sahip demir kapaklı bir bahçe taş ocağı görülmekte. Biçimsel anlamda misafirlerinizin gözüne hoş gelecek bu fırın tasarımının görselliğinin yanı sıra odun ateşinde pişireceğiniz ürünleri tatmak da konuklarınızı iyi hissettirecektir. Bahçe dekorasyonunda yansıtmak istediğiniz etkiler için farklı önerilerimiz de mevcut.
Büyük ağaçlar bir çok kültürde ormanın ruhu gibi kadim sembollerle tanımlanır. Eğer yaşadığınız yerin bahçesinde salıncak kurabileceğiniz güçlü dalları olan ağaçlara sahipseniz bu eğlenceli dekoratif aksesuarlar ile bahçenizi eğlenceli bir hale getirirken ağaçlarla da bir dostluk kurabilirsiniz. Fotoğrafta görülen top salıncaklar bahçenizde oldukça eğlenceli bir ortam sağlayacaktır. Çocuklarınızla ya da sevgilinizle bu renkli toplara sarılarak salınırken özgürlük hissinin ve eğlencenin tadını çıkarın!
Bahçelerin bir diğer özelliği de gerek çiçek ve ağaçlarınızla ilgilenirken gerek toprakla uğraştıktan sonra yüzünüze serptiğiniz suyla temas ettiğiniz mekanlar olmasıdır. Bahçe çeşmeleri ve lavaboları için modernden klasiğe oldukça farklı seçenekler mevcut. Ancak buradaki gibi bambu bir çeşme ve blok bir taşın oyulmasıyla ortaya çıkarılan bir lavaboya sahip olmak bahçenizin atmosferine oldukça etki edecektir. Geçmiş zamanları hatırlatırken aynı zamanda modern ve minimalist bir stili taşımakta bu çeşme ve lavabo ikilisi. Tatillerinizde küçük kasabalara yakın konumdaysanız, o bölgelerdeki yerel antikacılarda yörenin eski evlerinden çıkma ve yekpare kayalardan oluşan lavabolara rastlayabilirsiniz. Bununla birlikte dekorasyon için başvuracağınız uzmanlar da sizin bu isteğinizi gerçekleştirecektir. Bambu kullanılarak tasarlanan bu çeşme oldukça ilgi çekici. Bu ikili de kullandıkça ya da izlediğiniz kadraja girdikçe size keyif verecektir.
Siz de evinizin bahçesine ulaşırken bir kaç basamak aşağıya iniyorsanız bu alanı kullanımınıza göre işlevsel alanlar olarak değerlendirebilirsiniz. Burada modern çizgilere sahip evin bahçe kısmına açılan bölümü yine modern bir yaklaşımla dekore edilmiş. Verandanın tırabzan farklı boyutlardaki köşegen biçimlerin kompoze edilmesiyle tipik bir tasarım uygulanmış. Verandanın alt kısmının da barbekü ya da bahçenizde her zaman kullanmadığınız malzemelerinin depolanması için küçük bir aydınlatma ile birlikte düzenlendiği görülüyor. Taş dokulu duvar yüzey kaplamalarıyla birlikte yalın çizgilere sahip olan bahçe modern bir stili yansıtmakta.
Uzak doğu kültürünün minimalist sadeliği iç seyrinize ve iç dünyanıza yönelik duyumu etkileyecek dekorasyon seçeneklerini barındırır. Uzak doğu kültürünü yansıtan bir bahçe, örnekte de görüldüğü gibi doğal bir görünümü kazandıran taşlar ve toprağın ağaçlarla kayaların uyumuna sahiptir. Bir fener ile tamamlanan mekanda beyaz taşları tıpkı kaligrafi yapar gibi taramanın siz de bırakacağı meditasyon hissi huzurunuzu yüceltecek.