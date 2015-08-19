Balkon mobilyası tercihlerinizi etkileyecek öneriler

Geniş bir balkona sahip bir işletmeniz var ve genellikle konuklarınız gün batımının o doyulmaz güzelliğini seyre daldıkları bir manzaraya sahip olduğu için balkon bölümünüzde oturmayı tercih ediyorlar. O halde bu alanı sade ve modern biçimde dekore ederek konuklarınızın konforunu ve rahatlığını arttırabilirsiniz. Örnek verdiğimiz mekanda altmışlı yılların o unutulmaz çizgilerine sahip mobilya tercihleri görülmekte. Oturan kişiyi saran bu koltuklar, müşterilerin siparişlerini geniş bir alanda rahatça tüketebilecekleri farklı boyutlarda iki adet sehpa ile tamamlanmış. Mekanın oval yapısıyla da bütünleşen bu formlar mat kahverengi minderler ve gül kurusu yastıklar ile işletmenin tarzını yansıtıyor. Mekanın olmazsa olması manzarayı bölmeyen cam tırabzanlar da bu keyifli mobilyalarda oturanlar için manzaranın ve birlikteliğin tadını arttırıyor.