Balkon mobilyası tercihlerinizi etkileyecek öneriler

Balkon sokak yarısıdır lafı oldukça doğru bir noktaya işaret ediyor. Doğrusu evden çıkmadan dışarıda hissettiğimiz, dış mekanı duyumsadığımız evimizin çok değerli alanlarıdır balkonlar. Konutların mimari yapısına göre balkonların boyutları ve biçimleri şekillenmekte. Bu sebeple balkonunuzdaki alanı en iyi şekilde kullanabilmek için mobilyalar hayati bir önem taşıyor. Balkonunuzdaki alanı daha iyi çözümleyebilmeniz adına sizler için farklı mobilya önerileri derledik. Ayrıca
Bahçede oturma grubu başlıklı yazıda yer alan örnekler de balkonunuz için size fikir verebilecek mobilya önerilerini barındırıyor. Keyifli zamanların mekanı balkonlar için konforlu mobilyalar oldukça önemli!
Evlerin iç ve dış mekanlarında top salıncaklar günümüzde oldukça fazla tercih edilen mobilyalardan. Bunun sebepleri arasında, bu salıncak tasarımlarının fazla yer kaplamaması, rahatça taşınabilir olmasının yanı sıra kullanıcı için oldukça konforlu bir zemin oluşturması ve formu nedeniyle güvenli ve huzurlu bir hissi sirayet ettirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Siz de işten geldiğinizde ya da yazlığınızdayken deniz sonrası akşam güneşiyle bu mobilyalar ile balkonunuzda dinlenebilirsiniz. Kolay taşınabilirliği nedeniyle yemek zamanlarında kolayca bir köşeye alabilir yemek masanız için alanı boşaltabilirsiniz. Bununla birlikte soğuk havalarda da iç mekan kullanımı için oldukça uygun ürünler olduğunu da bilmelisiniz.
Şehirdeki evinizin çok da büyük boyutlu olmayan balkonundaki alanı doğal malzemelerden üretilmiş elemanlarla daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Balkonun zemini kendin tak modeli olan ahşap yer karosu ile kaplanmış. Group Enerji Yapı Dekorasyon bu tip ahşap ve ahşap malzemenin yoğunlukta olduğu kompozit ürünleriyle profesyonel destek almanız için oldukça farklı seçenekleri size sunuyor. Zemindeki ahşap ile uyumlu, masif ahşaptan üretilen köşe takımı, sehpasıyla birlikte mekanın doğru kullanımına bir örnek. Bu mekan masa ve sandalyeler ile çözümlenmeye çalışılsa oldukça geniş bir alan heba olabilirdi. Ancak misafirlerinizle ya da ailece vakit geçirebileceğiniz bu takım, minderleriyle birlikte rahat ve işlevsel bir kullanım olanağı getiriyor balkonlara.
Balkonlar rahatlamamız gereken alanlardır. Onun için bazen sadece kendi rahatınızı düşünmelisiniz. Burada görülen dairesel koltuk ayaklarınızı sarkıtabileceğiniz, çocuğunuzu kucağınıza alıp ona masallar okuyabileceğiniz ya da sevdiğinizle sarılarak romantizmi yüceltebileceğiniz bir tasarıma sahip. Bu sade dizayn, yuvarlak bir minder ve yastıklarla kombine edilmiş. Genel olarak duvardaki lazer kesim dekoratif panellerin desenleri ile uzun saksılar ve bitkileri ile koltuğun renklerine göz kırpan renklere sahip vazoları ile bu balkonun tamamı sıcak ve sempatik bir dekorasyonu yansıtıyor. Siz de böyle bir seçeneği düşünürseniz pastel renklerin arasına maviler serpiştirmeyi unutmayın. Edip Cansever ne güzel anlatır bu rengi:
Mavi huydur bende
Balkon denildiğinde hep dış mekana dahil olan ve iklimlerden etkilendiği için genellikle daha yumuşak ve güneşli havalarda kullanılan alanlar akla gelir. Ancak son yıllarda fazlasıyla tercih edilen cam balkon sistemleriyle balkonunuz her daim emrinizde! Evinizde ailece yemek yeme gibi birlikteliği pekiştiren ve iletişimi güçlendiren güzel bir geleneğe sahipseniz beyaz ahşaptan üretilmiş yemek masası takımı tam size göre bir mobilya tercihi olacaktır. Ayrıca mutfağınız küçük olduğu için de mevsimlerin etkisinden cam balkon sayesinde kurtardığınız balkonunuzu yemek yeme alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu tür dekorasyon önerileri çerçevesinde hareket ederek, her mevsim birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz ve kullanışlılığı artan bir balkona sahip olabilirsiniz.
Sallanan sandalye denildiğinde başlı başına huzur getiren bir hissin duyumunu hissedersiniz. Kulağınızda yarım kalmış bir masal ile alaca güneşin altındaki şekerlemenin hissi gelir. Balkonunuzda sizin ve partneriniz için oldukça modern bir biçimde tasarlanmış bu türdeki sallanan sandalyeler, balkonunuzun dekorunda temel taşlar olacak. Buradaki örnekte kırmızı ve mavi tondaki sandalyeler kombine edilmiş. Siz de farklı renklerdeki sandalyeler ile balkonunuza hareketlilik katabilirsiniz. Sonrasında da salına salına okuduğunuz kitaplara, partnerinizle sohbetlere dalabilirsiniz.
Bahçelerde olduğu kadar balkonlarda da şemsiye kullanımına dair gereksinim oldukça yaygındır. Şemsiyelerin tam ortasına denk gelerek gövdeyi oluşturan taşıyıcı çubuklar zaten sınırlı olan balkon alanlarının kullanımını oldukça zorlaştırabiliyor. Ancak günümüzde işletmelerden, evlere ve şirket teraslarına dek yaygın bir kullanım alanına sahip olan ampul tipi şemsiyeler gerek alan kullanımı açısından gerekse tasarımsal beğenisi gereği oldukça popüler. Siz de balkonunuzda bu tür bir şemsiye tercih edebilirsiniz. Gölgesine yerleştireceğiniz mobilyalarınız için ve dolayısıyla sizin için daha fazla alan kalsın…
Balkonlarda beyaz rengin ağırlıkta olduğu mobilyalar tercih etmek size sürekli olarak güneşli günleri hatırlatacak o ferahlık duygusunu verecektir. Bu mekanda da şık bir balkon takımı görülüyor. Metal bir konstrüksiyondan oluşan koltuk, kullanıcının konforunu arttıracak yumuşak ve terletmeyen bir malzemeden üretilmiş minderlerle tamamlanmış. Tıpkı koltuk gibi ince ayaklara sahip sehpa da mekanın hafifliğini pekiştiriyor. Bu şık balkon mobilyaları akşamları soft bir ışık kaynağı oluşturacak ve yine takımın genel çizgilerini barındıran lambader ile atmosfere etki edecek bir diğer eleman.
Özellikle dinlendiğiniz alanlar olarak balkonlar düşünüldüğünde aynı anda bir kaç kişinin kullanabileceği salıncaklar akla gelir. Genellikle benzer formlara sahip bu salıncakların tasarımlarıyla ilgili biraz kalıpların dışına çıkmaya ne dersiniz? Size önerdiğimiz mobilya stilize edilmiş formuyla daha farklı ve modern bir görünüme kavuşan bir salıncak örneği. Yarım daire formun içinde salıncağın kumaş çıkarılıp temizlenebilen gölgelik kısmı da dahil edilmiş. Oturma kısmının yine köşeli çizgilerle gövdeye bağlanan tek parçadan oluşması tasarımı öne çıkaran detaylardan. Salıncağın arka kısmında da yine dengeyi sağlayan parçaların yarım daire biçimi bütünle ilişki kuruyor. Ne dersiniz, her balkona şık bir hava katacak bir salıncak değil mi?
Geniş bir balkona sahip bir işletmeniz var ve genellikle konuklarınız gün batımının o doyulmaz güzelliğini seyre daldıkları bir manzaraya sahip olduğu için balkon bölümünüzde oturmayı tercih ediyorlar. O halde bu alanı sade ve modern biçimde dekore ederek konuklarınızın konforunu ve rahatlığını arttırabilirsiniz. Örnek verdiğimiz mekanda altmışlı yılların o unutulmaz çizgilerine sahip mobilya tercihleri görülmekte. Oturan kişiyi saran bu koltuklar, müşterilerin siparişlerini geniş bir alanda rahatça tüketebilecekleri farklı boyutlarda iki adet sehpa ile tamamlanmış. Mekanın oval yapısıyla da bütünleşen bu formlar mat kahverengi minderler ve gül kurusu yastıklar ile işletmenin tarzını yansıtıyor. Mekanın olmazsa olması manzarayı bölmeyen cam tırabzanlar da bu keyifli mobilyalarda oturanlar için manzaranın ve birlikteliğin tadını arttırıyor.
Çatı katında oturanlar, cam balkon seçeneğini uygulayarak balkonlarını her mevsim eve dahil olan bir alan olarak değerlendirebilirler. Bu mekanda bunun mobilya seçimleri nedeniyle oldukça şık bir dekorasyon örneği görülmekte. Karşılıklı ikili kanepeler hem özel zamanlarınızı hem de dostlarınızla karşılıklı sohbet edebileceğiniz biçimde konumlandırılmış. Ortadaki deri puf zaman zaman ayaklarını uzatıp dinlenebileceğiniz, gerektiğinde de ikramlarınızı koyabileceğiniz bir sehpa olarak değerlendirilmiş. Doğru mobilya tercihleriyle işlevsel bir kullanıma sahip olurken şehrin panoramasının fon görevi gördüğü böyle bir alan yaratabilirsiniz.
Daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız balkon sekmesindeki mobilya seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.