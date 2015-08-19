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Balkon mobilyası tercihlerinizi etkileyecek öneriler

Gülen Duran Gülen Duran
CASA BRUNO mecedoras y gliders de poly-madera, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Balkon sokak yarısıdır lafı oldukça doğru bir noktaya işaret ediyor. Doğrusu evden çıkmadan dışarıda hissettiğimiz, dış mekanı duyumsadığımız evimizin çok değerli alanlarıdır balkonlar. Konutların mimari yapısına göre balkonların boyutları ve biçimleri şekillenmekte. Bu sebeple balkonunuzdaki alanı en iyi şekilde kullanabilmek için mobilyalar hayati bir önem taşıyor. Balkonunuzdaki alanı daha iyi çözümleyebilmeniz adına sizler için farklı mobilya önerileri derledik. Ayrıca Bahçede oturma grubu başlıklı yazıda yer alan örnekler de balkonunuz için size fikir verebilecek mobilya önerilerini barındırıyor. Keyifli zamanların mekanı balkonlar için konforlu mobilyalar oldukça önemli!

Top salıncaklar ile balkonda vakit geçirmek

POLTRONA C-C HOLLY GRIGIO MIX, Andrea Bizzotto SpA Andrea Bizzotto SpA Modern Bahçe
Andrea Bizzotto SpA

Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA

Evlerin iç ve dış mekanlarında top salıncaklar günümüzde oldukça fazla tercih edilen mobilyalardan. Bunun sebepleri arasında, bu salıncak tasarımlarının fazla yer kaplamaması, rahatça taşınabilir olmasının yanı sıra kullanıcı için oldukça konforlu bir zemin oluşturması ve formu nedeniyle güvenli ve huzurlu bir hissi sirayet ettirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Siz de işten geldiğinizde ya da yazlığınızdayken deniz sonrası akşam güneşiyle bu mobilyalar ile balkonunuzda dinlenebilirsiniz. Kolay taşınabilirliği nedeniyle yemek zamanlarında kolayca bir köşeye alabilir yemek masanız için alanı boşaltabilirsiniz. Bununla birlikte soğuk havalarda da iç mekan kullanımı için oldukça uygun ürünler olduğunu da bilmelisiniz.

Balkonlarda köşe takım uygulamaları

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Şehirdeki evinizin çok da büyük boyutlu olmayan balkonundaki alanı doğal malzemelerden üretilmiş elemanlarla daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Balkonun zemini kendin tak modeli olan ahşap yer karosu ile kaplanmış. Group Enerji Yapı Dekorasyon bu tip ahşap ve ahşap malzemenin yoğunlukta olduğu kompozit ürünleriyle profesyonel destek almanız için oldukça farklı seçenekleri size sunuyor. Zemindeki ahşap ile uyumlu, masif ahşaptan üretilen köşe takımı, sehpasıyla birlikte mekanın doğru kullanımına bir örnek. Bu mekan masa ve sandalyeler ile çözümlenmeye çalışılsa oldukça geniş bir alan heba olabilirdi. Ancak misafirlerinizle ya da ailece vakit geçirebileceğiniz bu takım, minderleriyle birlikte rahat ve işlevsel bir kullanım olanağı getiriyor balkonlara.

Mavi huydur bende

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Balkonlar rahatlamamız gereken alanlardır. Onun için bazen sadece kendi rahatınızı düşünmelisiniz. Burada görülen dairesel koltuk ayaklarınızı sarkıtabileceğiniz, çocuğunuzu kucağınıza alıp ona masallar okuyabileceğiniz ya da sevdiğinizle sarılarak romantizmi yüceltebileceğiniz bir tasarıma sahip. Bu sade dizayn, yuvarlak bir minder ve yastıklarla kombine edilmiş. Genel olarak duvardaki lazer kesim dekoratif panellerin desenleri ile uzun saksılar ve bitkileri ile koltuğun renklerine göz kırpan renklere sahip vazoları ile bu balkonun tamamı sıcak ve sempatik bir dekorasyonu yansıtıyor. Siz de böyle bir seçeneği düşünürseniz pastel renklerin arasına maviler serpiştirmeyi unutmayın. Edip Cansever ne güzel anlatır bu rengi: Mavi huydur bende

Balkonda geçen mevsimler

Ahşap masa sandalye istanbul mutfakart Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
istanbul mutfakart

Ahşap masa sandalye

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Balkon denildiğinde hep dış mekana dahil olan ve iklimlerden etkilendiği için genellikle daha yumuşak ve güneşli havalarda kullanılan alanlar akla gelir. Ancak son yıllarda fazlasıyla tercih edilen cam balkon sistemleriyle balkonunuz her daim emrinizde! Evinizde ailece yemek yeme gibi birlikteliği pekiştiren ve iletişimi güçlendiren güzel bir geleneğe sahipseniz beyaz ahşaptan üretilmiş yemek masası takımı tam size göre bir mobilya tercihi olacaktır. Ayrıca mutfağınız küçük olduğu için de mevsimlerin etkisinden cam balkon sayesinde kurtardığınız balkonunuzu yemek yeme alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu tür dekorasyon önerileri çerçevesinde hareket ederek, her mevsim birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz ve kullanışlılığı artan bir balkona sahip olabilirsiniz.

Renkli ve sevimli: sallanan sandalyeler

CASA BRUNO mecedoras y gliders de poly-madera, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

Sallanan sandalye denildiğinde başlı başına huzur getiren bir hissin duyumunu hissedersiniz. Kulağınızda yarım kalmış bir masal ile alaca güneşin altındaki şekerlemenin hissi gelir. Balkonunuzda sizin ve partneriniz için oldukça modern bir biçimde tasarlanmış bu türdeki sallanan sandalyeler, balkonunuzun dekorunda temel taşlar olacak. Buradaki örnekte kırmızı ve mavi tondaki sandalyeler kombine edilmiş. Siz de farklı renklerdeki sandalyeler ile balkonunuza hareketlilik katabilirsiniz. Sonrasında da salına salına okuduğunuz kitaplara, partnerinizle sohbetlere dalabilirsiniz. 

Ampul tipi şemsiyeler

Bahçe Mobilyaları, Wood Garden Wood Garden Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Wood Garden

Bahçe Mobilyaları

Wood Garden
Wood Garden
Wood Garden

Bahçelerde olduğu kadar balkonlarda da şemsiye kullanımına dair gereksinim oldukça yaygındır. Şemsiyelerin tam ortasına denk gelerek gövdeyi oluşturan taşıyıcı çubuklar zaten sınırlı olan balkon alanlarının kullanımını oldukça zorlaştırabiliyor. Ancak günümüzde işletmelerden, evlere ve şirket teraslarına dek yaygın bir kullanım alanına sahip olan ampul tipi şemsiyeler gerek alan kullanımı açısından gerekse tasarımsal beğenisi gereği oldukça popüler. Siz de balkonunuzda bu tür bir şemsiye tercih edebilirsiniz. Gölgesine yerleştireceğiniz mobilyalarınız için ve dolayısıyla sizin için daha fazla alan kalsın…

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Her daim yaz

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Balkonlarda beyaz rengin ağırlıkta olduğu mobilyalar tercih etmek size sürekli olarak güneşli günleri hatırlatacak o ferahlık duygusunu verecektir. Bu mekanda da şık bir balkon takımı görülüyor. Metal bir konstrüksiyondan oluşan koltuk, kullanıcının konforunu arttıracak yumuşak ve terletmeyen bir malzemeden üretilmiş minderlerle tamamlanmış. Tıpkı koltuk gibi ince ayaklara sahip sehpa da mekanın hafifliğini pekiştiriyor. Bu şık balkon mobilyaları akşamları soft bir ışık kaynağı oluşturacak ve yine takımın genel çizgilerini barındıran lambader ile atmosfere etki edecek bir diğer eleman.

Modern çizgilere sahip bir salıncak

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Özellikle dinlendiğiniz alanlar olarak balkonlar düşünüldüğünde aynı anda bir kaç kişinin kullanabileceği salıncaklar akla gelir. Genellikle benzer formlara sahip bu salıncakların tasarımlarıyla ilgili biraz kalıpların dışına çıkmaya ne dersiniz? Size önerdiğimiz mobilya stilize edilmiş formuyla daha farklı ve modern bir görünüme kavuşan bir salıncak örneği. Yarım daire formun içinde salıncağın kumaş çıkarılıp temizlenebilen gölgelik kısmı da dahil edilmiş. Oturma kısmının yine köşeli çizgilerle gövdeye bağlanan tek parçadan oluşması tasarımı öne çıkaran detaylardan. Salıncağın arka kısmında da yine dengeyi sağlayan parçaların yarım daire biçimi bütünle ilişki kuruyor. Ne dersiniz, her balkona şık bir hava katacak bir salıncak değil mi?

Sade ve modern

Mobiliario Jardín, Camiar Design Camiar Design Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Camiar Design

Camiar Design
Camiar Design
Camiar Design

Geniş bir balkona sahip bir işletmeniz var ve genellikle konuklarınız gün batımının o doyulmaz güzelliğini seyre daldıkları bir manzaraya sahip olduğu için balkon bölümünüzde oturmayı tercih ediyorlar. O halde bu alanı sade ve modern biçimde dekore ederek konuklarınızın konforunu ve rahatlığını arttırabilirsiniz. Örnek verdiğimiz mekanda altmışlı yılların o unutulmaz çizgilerine sahip mobilya tercihleri görülmekte. Oturan kişiyi saran bu koltuklar, müşterilerin siparişlerini geniş bir alanda rahatça tüketebilecekleri farklı boyutlarda iki adet sehpa ile tamamlanmış. Mekanın oval yapısıyla da bütünleşen bu formlar mat kahverengi minderler ve gül kurusu yastıklar ile işletmenin tarzını yansıtıyor. Mekanın olmazsa olması manzarayı bölmeyen cam tırabzanlar da bu keyifli mobilyalarda oturanlar için manzaranın ve birlikteliğin tadını arttırıyor.

Şık bir balkon için öneriler

Apartamento São Paulo, Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Çatı katında oturanlar, cam balkon seçeneğini uygulayarak balkonlarını her mevsim eve dahil olan bir alan olarak değerlendirebilirler. Bu mekanda bunun mobilya seçimleri nedeniyle oldukça şık bir dekorasyon örneği görülmekte. Karşılıklı ikili kanepeler hem özel zamanlarınızı hem de dostlarınızla karşılıklı sohbet edebileceğiniz biçimde konumlandırılmış. Ortadaki deri puf zaman zaman ayaklarını uzatıp dinlenebileceğiniz, gerektiğinde de ikramlarınızı koyabileceğiniz bir sehpa olarak değerlendirilmiş. Doğru mobilya tercihleriyle işlevsel bir kullanıma sahip olurken şehrin panoramasının fon görevi gördüğü böyle bir alan yaratabilirsiniz.

Daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız balkon sekmesindeki mobilya seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

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