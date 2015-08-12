Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu

Mutfak dekorasyonu mutlu yemekler ve sohbetler eşliğinde olmak için var! Sizin için seçtiğimiz 10 ayrı mutfak dekorasyonu kişisel zevklerinize ve şartlarınıza uygun olarak hizmetinizde. Dilediğiniz mutfak örneğini tasarımcılardan ve uzmanlardan yardım alarak gerçekleştirebilir, rüyalarınızdaki mutfakta bir ömür boyu sevdiklerinizle keyifli yemekler yiyebilirsiniz.
Modern mutfak dekorasyonu çözümleri sayısız üslup ve seçenek önerileriyle dekorasyona ve mutfağa dair düşüncelerimizi ve kavrayışımızı genişletiyor. Mutfak dekorasyonu sadece bir yemek yeme alanı olarak dizayn edilmek zorunda değil. Çünkü bizim sınırlarımız yok! Örnek fotoğraftaki mutfak ise bunun en güzel örneklerinden. Mutfağın merkezindeki tezgah ve aynı zamanda kitaplık olan modern mobilya, lake boyalı ahşap ve masif ahşaptan üretilmiş. Mekanı bölerek hareketlilik sağlayan tezgahın hemen üstünde üç adet tavandan sarkıtılan tasarım ampül mevcut. Siz de fotoğraftaki gibi mutfak dolaplarının sade çizgisini mekanı bölerek hareketlendirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonu son 10 yılda yenilikçi içerikleriyle bizleri şaşırtarak zihinlerimizdeki dekorasyon kavramının sınırlarını zorlamamızı sağlıyor. Siz de mutfağınızda sade mobilyalar kullanıp renkli bir ruh yaratma peşinde iseniz örnekteki mutfak dekorasyon fotoğraf örneğine göz atmanızda fayda var. Fotoğrafta dekorasyon örneğinin tamamını göremesek de mutfağın ışıltısının büyük bir bölümünün kara tahta boyasıyla boyanmış duvar sayesinde oluştuğunu görebiliyoruz. Özellikle İstanbul'da son yıllarda kafe ve restoranların vazgeçilmez malzemesi olan bu boya, duvarınızda istediğiniz desen, illüstrasyon ve tipografiyi her daim evinizde görmenizi sağlayacaktır. Yazı, renk ve formun sonsuz olanaklarını kullanabileceğiniz, dilerseniz bir tasarımcıyla birlikte çalışabileceğiniz kara tahtadan duvarlarınız sizin zevkinizi birebir gösterecektir. Fotoğraftaki lake masa ve tezgah, ahşap kapı ve ince metalden yapılmış sandalye detayı duvarla uyumlu bir kontrastlıkta dengeyi sağlayarak dekorasyonun tamamlanmasını sağlamıştır.
Mutfak ve ev dekorasyonunda klasik çizgileri tercih edenler için farklı malzemelerin uyumunu mükemmel bir yalınlıkla gözler önüne seren örnek fotoğraf dekorasyona dair önemli ipuçlarını yakalamamızı sağlıyor. Uzun ve dikdörtgen sayılabilecek plandaki mutfakta yer karosu olarak sadece üç renk uygulamalı çini karo seçilerek eskiye ve klasiğe olan tutku sağlamlaştırılmış. Mutfaktan yemek odasına kadar olan perspektifte dört adet tavan aydınlatma elemanı kullanılarak malzeme farklılığının zenginliği gözlerimizi şenlendiriyor adeta. Mutfaktaki tavanda üç adet metal ve camdan oluşan geometrik düzenlemeli aydınlatmalar kullanılırken, yemek masasını merkezine alan pirinç rengindeki metal borulardan oluşan minimal ve dairesel aydınlatma ise mekanın rengini ve şıklığını arttırmış. Mutfak dolaplarının ve tezgahın yalınlığı ise gözden kaçmıyor tabi ki..
Eski evlerin ruhu tartışmasız şimdikilere benzemiyor. Fakat bu ruhu şimdi yakalamak modern mutfak dekorasyonu örnekleriyle hiç de zor ve zahmetli değil. Örnek fotoğrafta görülen ahşap panjurlu pencere, beyaz seramik karolardan oluşan mutfak tezgahı ve zemindeki çini karolar bu atmosferi yakalamak için kullanılan başlıca öğeler. Pencere önüne konumlandırılmış hasır tabure, ahşap tonet sandalye ve yüksek bir sehpa kombinasyonu akşamüstü çay sohbetleriniz için harika bir alan! Hem tezgah hem de raflı dolap olarak kullanabileceğiniz ahşap, çekmeceli masa çok işlevli bir mobilya halini almış. Mutfağın genelinde kullanacağınız pastel sıcak ve soğuk renklerin uyumu bu dekorasyonu evinizde oluşturmanız için sizi davet ediyor!
Mutfak dekorasyonu birbirinden farklı stillerde farklı coğrafyaların ruhunu kendi hayatınızla bütünleştirebileceğiniz seçeneklere sahip. Örnekteki mutfak dekorasyonu fotoğrafı renk ve malzeme kullanımı açısından mekanın yaşamasını sağlayan tatlı dokunuşlarla biçimlendirilmiş. Eğer eski bir binada yaşıyorsanız eski ocağınızı örnekteki gibi uygulayabilir, yeşil, metal çekmece ve dolaplarla taşın metalle uyumunu sağlayabilirsiniz. Ocağın içinde kullanılan yeşil ve buğulu görünümdeki seramik karolar koyu tonda kullanılarak derinlik arttırılmış ve ortamın sahiciliği göze çarpmış. Pencere önünde kullanılan raf sistemi basit bir şekilde sık kullandığınız malzemelere yer açarken mavi mutfak dolapları ton seçimiyle yeşil ve beyazla selamlaşmaktadır adeta. Yerdeki çini karolar ise taş binaların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!
Mutfağınızda zaman geçirmeyi sevenlerdensiniz Visage Home Style ahşabın sadeliğini küçük bir mutfakta uygulayarak mekanın genişlemesini sağlamış. Mutfak dolapları ahşap dışında hiç bir detay konulmadan mekanın iki duvarını sararak yere kadar camdan oluşan mutfak penceresinden gelen ışıkla dans ediyor sanki! Bunun dışında yemek masası ve sandalyeler tonetleri andıran biçimiyle modernize edilerek ortamın sakin havasına cevap verir nitelikte. İzmir'de oluşturulmuş bu proje sadeliği ve ferahlığı tüm detaylarıyla bizlere açıkça gösteriyor. İzmir'in güneşi bu mutfakta başka güzel!
Mutfağınızdaki her şey üstünüze mi geliyor ya da mutfağınızın çok karışık mı olduğunu düşünüyorsunuz? Size mutfak dekorasyonunda kullanılan renklerin ve organize edilmiş alanların oldukça kolaylık sağladığını gösteren bir örnekle tanıştıralım. Gördüğünüz mutfak dekorasyonu fotoğrafı aslında mutfağın küçük bir köşesinden ibaret. Sağdaki büyük dolap mutfağınızdaki tabaklarınızı, bardaklarınızı ve çeşitli kaplarınızı koymanız için büyüklü küçüklü raflardan oluşturulmuş şekilde dizayn edilmiş. Büyük geniş bir beyazlığın içine dünyaları sığdırabilirsiniz böylece! Dolabın yanındaki yere yakın raf sistemi açık olarak tasarlanarak mutfakta kullanılan araç gereçlerin aksesuar işlevi de görmesi sağlanmış. Fotoğrafta gördüğümüz duvar ise tuğla boyutunda beyaz seramik karolarla örülerek aydınlatma elemanlarının ve ev gereçlerinin asılarak bir arada kullanımına örnek teşkil etmiş.
Mutfağınız için yeterince yer ayırabiliyorsanız karşınızdaki örnek beyazın ve malzemenin özgürce kullanıldığı, geometrinin hem mimaride hem de detaylarda sınırsızca kullanıldığı mekanlardan. Genellikle ev dekorasyonunda mutfaklar yapının alt katlarında yer alır. Siz de mutfağın yerini soran misafirlerinize
Çatıda! cevabını vererek şaşırtmak istemez misiniz? Mutfakla kişisel yaşam alanınızın bir arada olduğu yalıtılmış bu mekan tasarımı oldukça farklı ve sıra dışı bir dekorasyon örneği. Metal trabzanlar ve merdivenlerin minimal çizgisi ahşap kirişlerle birlikte devinimi sağlarken mekanın ve mobilyaların kusursuz sadeliği bir kez daha öne çıkıyor!
Mutfak adaları yeni yeni hayatlarımıza giren bir kavram. Mutfak dekorasyonu için önemli bir merkeziyet teşkil eden mutfak adası örnekteki dekorasyonda mutfağın hissinin bütünlüğünü sağlamış, ahşap ve farklı malzemelerle birleşimi yalın bir üslupla kendini göstermiş. Bir duvarın tamamı ahşap olan bu mutfakta mavinin ve beyazın ahşapla etkileşimini çok açık bir şekilde görüyoruz. Mutfak adasının tezgahı geniş tutulmuş parlak malzemeyle uygulanarak buzdolabı ve fırın ile iletişim halinde olduğunu görüyoruz. Metal çubuklarla şekillendirilmiş sandalyeler ise mekanın çizgisel bütünlüğüyle doğru orantıda seçilmiş. Mutfak adalarıyla ilgili farklı seçenekleri Modern mutfak adaları yazısından ilham alarak değerlendirebilirsiniz. Yeni nesil mutfaklar çok şık değil mi?
Mutfağınız genişse fakat yine de mekanı çok doldurmadan küçük detaylarla modern dekorasyondan yanaysanız, örnek mutfak dekorasyonu yine ahşap ve siyah-beyaz dengesinin kullanımı açısından enteresan bir çizgi taşıyor. Dolapların altında lokal olarak kullanılan aydınlatma yemeklerinizi özenle hazırlamanız için bir alan yaratıyor. Küçük siyah çerçeve detaylı tavandaki üç spot ise mutfağın merkezini aydınlatmaya yetiyor. Genel olarak mutfak dolaplarının ve sandalyelerin beyazlığı mekana ışık katarken ahşap masa ve masanın üstündeki dairesel aydınlatma modern havayı pekiştiriyor. Siyah-beyaz desenli perde ise tüm ortamdan izler taşıyarak mekanın aksesuarı olma görevini görüyor.