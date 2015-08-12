Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu

Eski evlerin ruhu tartışmasız şimdikilere benzemiyor. Fakat bu ruhu şimdi yakalamak modern mutfak dekorasyonu örnekleriyle hiç de zor ve zahmetli değil. Örnek fotoğrafta görülen ahşap panjurlu pencere, beyaz seramik karolardan oluşan mutfak tezgahı ve zemindeki çini karolar bu atmosferi yakalamak için kullanılan başlıca öğeler. Pencere önüne konumlandırılmış hasır tabure, ahşap tonet sandalye ve yüksek bir sehpa kombinasyonu akşamüstü çay sohbetleriniz için harika bir alan! Hem tezgah hem de raflı dolap olarak kullanabileceğiniz ahşap, çekmeceli masa çok işlevli bir mobilya halini almış. Mutfağın genelinde kullanacağınız pastel sıcak ve soğuk renklerin uyumu bu dekorasyonu evinizde oluşturmanız için sizi davet ediyor!