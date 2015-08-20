Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri

Özellikle multimedya işleri üzerine çalışılan ofislerde, işlevsellik ön plana çıkacak şekilde çözümlenmiş küçük alanlar yeterli olabiliyor. Genellikle sanatsal bir yanı olan bu tür sektörlerde beyaz duvarlar tercih etmek, elde edilen sonuçların daha iyi bir biçimde sunulabilmesi açısından önem taşır. Bu mekanda da beyaz renk uygulanan duvarlar, neredeyse tüm eşya ve objelerin siyah ve gri tonlarında tercih edilmesi sebebiyle öne çıktığı ve böylelikle dikkatin duvarlardaki görsellere odaklandığı görülüyor. Fotoğraf ve video üzerine çalışmaların üretildiği bu sektörde, samimiyeti, sadeliği ve dinamizmi öne çıkaracak dekorasyon çözümlemelerine ve tasarım objelerine yönelim iş ve mekanın bütünleşmesini sağlar. Bu mekanda endüstriyel bir yaklaşımın hissedildiği, malzeme olarak çelik kullanılan asma katın yine çelik tellerle çözülmüş trabzanı, samimi ve mekanla bütünleşen bir etki bırakıyor. Dikkat kesilmemiz gereken bir diğer nokta da mükemmel bir tasarıma sahip merdiven değil mi?