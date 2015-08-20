Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri

Çalışma alanlarında içinde bulunduğunuz sektörün dinamiklerine uygun olarak, mekanın renklerinden mobilya seçimine ve aydınlatmaya dek tüm detaylar önem taşır. Bu sebeple iş yerinizde verimliliği arttırmak için dekorasyonu iyi bir biçimde çözümlemelisiniz. Çalışanların konsantrasyonunu arttıracak düzenlemelerin yanı sıra iş yerinizin vizyonunu ve misyonunu öne çıkaracak, enerjisini yüksek tutacak dekorasyon önerilerini takip ederek işe başlayabilirsiniz. Bir arada uzun vakitler geçirdiğiniz iş yerinizde çalışanların departmanları kadar kişisel ofisiniz, toplantı odalarınız ve davetlilerinizi belli bir süreliğine beklettiğiniz bekleme odalarınız da büyük önem taşımakta. Unutmayın, hayatınızın önemli bir parçası olan iş yeriniz, her noktasıyla sizin ve şirketinizin imajını yansıtan, yaşayan, dinamik mekanlardır.
Bazı sektörlerde çalışma ortamı enerjisinin sürekli olarak yüksek olması gerekir. Bu tip bir iş yerinin genelinde ve özellikle ofis bölümünde bu enerjiyi yüksek tutabilmek için kontrastın gücünden ve göz alıcı renklerden ilham alabilirsiniz. Bu mekanda da beyaz ve siyahın mat olarak mobilyalarda ve mekanın duvarlarında kombine edildiği görülmekte. Çalışanların iç içe olduğu bu alanda siyah ince doğramalar ve geniş camlarla yönetici bölümüyle çalışanların arasında bir şeffaflık oluşturulmuş. Mekanın girişindeki koridora ait duvarda canlı bir sarı renk tercih edilirken spot kelimelerin grafik düzenlemesiyle mekanın dinamiği arttırılmış. Siyah tavan, aydınlatma elemanları ve yer yer tuğla dokulu duvarlar da mekana hareketi getiren diğer unsurlardan.
Ofislerdeki toplantı odaları gerek çalışanların şirket çıkarları adına fikirlerini paylaştıkları ve geliştirdikleri alanlar olarak gerekse müşterilere yönelik sunumların, diyalogların geliştirildiği alanlar olarak önemli yerlerdir. Burada binanın çatı katına benzer bir bölümde düzenlenen oldukça şık bir çalışma mekanı görülmekte. Ofisin genel alanı içerisinde beyaz doğramalarla tavandan zemine dek cam seperatörlerle yalıtılmış toplantı alanı mekanın bütünüyle ilişkisinin kopmaması açısından olduğu kadar samimi bir hava yaratılması bakımından da iyi çözümlenmiş. Toplantı odasındaki mobilyaların tasarım anlamında öne çıktığı fark ediliyor. Turuncu rengindeki masanın tasarımı yekpare ve çizgisel desenlerin dinamizmini barındıran sandalyeler ile özellikle eşyaların kütlesellikleri bakımından uyum sağlamış. Bu renkli ve güzel atmosfer yine öne çıkan tasarımıyla şık bir avize ile tamamlanmış.
Özellikle multimedya işleri üzerine çalışılan ofislerde, işlevsellik ön plana çıkacak şekilde çözümlenmiş küçük alanlar yeterli olabiliyor. Genellikle sanatsal bir yanı olan bu tür sektörlerde beyaz duvarlar tercih etmek, elde edilen sonuçların daha iyi bir biçimde sunulabilmesi açısından önem taşır. Bu mekanda da beyaz renk uygulanan duvarlar, neredeyse tüm eşya ve objelerin siyah ve gri tonlarında tercih edilmesi sebebiyle öne çıktığı ve böylelikle dikkatin duvarlardaki görsellere odaklandığı görülüyor. Fotoğraf ve video üzerine çalışmaların üretildiği bu sektörde, samimiyeti, sadeliği ve dinamizmi öne çıkaracak dekorasyon çözümlemelerine ve tasarım objelerine yönelim iş ve mekanın bütünleşmesini sağlar. Bu mekanda endüstriyel bir yaklaşımın hissedildiği, malzeme olarak çelik kullanılan asma katın yine çelik tellerle çözülmüş trabzanı, samimi ve mekanla bütünleşen bir etki bırakıyor. Dikkat kesilmemiz gereken bir diğer nokta da mükemmel bir tasarıma sahip merdiven değil mi?
Kuşkusuz Sanayi Devrimi bireyin ve toplumun yaşam biçimlerini etkilemiş ve gerekliliğe yönelik mimari ve grafik yaklaşımlar yeni ifade biçimlerinin doğmasına yol açmıştır. Günümüzde sanatçılar ve dekoratörler de özellikle eski fabrika alanlarına ve bu alanlardaki imgeler sempati duyarlar. Siz de endüstriyel estetiğe dair imgeleri seviyorsanız çalışma alanlarınıza bu imgeleri taşıyabilirsiniz. Burada hava alanlarındaki yönlendirme işaretlerini andıran bir düzenlemeyle mekanın yönlendirme sorunu hem daha anlaşılabilir hem de daha estetik bir biçimde çözülmüş. Yarısından fazla bir kısmı sarıya boyanan kolonlardaki diyagonal siyah şeritler de yine sanayi imgelerini çağrıştırırken çalışma alanının daha kişisel ve özgün bir biçimde dekore edilmesine katkıda bulunmuş.
Ofisinizde zaman zaman toplantılar yaptığınız çalışma alanının küçük boyutlarda olması hiç dert değil! Doğru planlamalarla bu alanı sempatik ve ferah bir yere dönüştürebilirsiniz. Fotoğraftaki mekanda görsellerinizi yansıtabileceğiniz ve videolarınızı oynatabileceğiniz bir ekranın yer aldığı duvar üç renk ile dekore edilmiş. Bel hizasına denk gelecek kısmına gri bir duvar uygulaması yapılmış ve böylelikle bu malzemeyle neredeyse aynı renk ve tondaki koltuklar mekan içinde kayboluyor. Ekranın olduğu orta kısım sunumu öne çıkaracak biçimde beyaza boyanarak sempatik grafiklerle mekanın atmosferine etki edilmiş. Sağdaki üzerinde dünya haritası bulunan duvarın mavisi sunum duvarının üst bölümüne taşınarak mekanın bütünselliği korunmuş diyebiliriz. Güvercinlik diye de bilinen pencere önündeki yapay çimler ve üzerindeki bitkiler, mavi ile gökyüzünü içeriye taşıyan mekana yeşili de katarak küçük bir alanı ferah ve sıcak bir dünyaya çeviriyor.
İş yerinizdeki geniş ofislerde bir arada ve dinamik bir çalışma ortamı gerek iş verimliliğinin artması bakımından gerekse çalışanların sinerjisini yükseltmek açısından önemlidir. Fotoğrafta bahçe ile aynı düzlemdeki geniş çalışma alanında büyük pencereler kullanılarak iç mekanda olduğunuz algısı ortadan kaldırılmış. Bir arada çalışacak ekip için amorf bir biçimde stilize edilmiş ve çalışanların kendi alanlarını da belirleyebilecekleri şekilde tasarlanan masa mekanın ortasında oldukça işlevsel görünüyor. Bu alanda hem kendi işine yoğunlaşmak hem de beyin fırtınası yapmak oldukça kolay olacaktır. Vakit nakittir sözü iş yerleri için oldukça önemli. Sarı duvarda dekorasyon ile bütünleşen oldukça sade bir duvar saati uygulaması göze çarpıyor. İşiniz için birebir fikir geliştirme alanlarına ihtiyaç duyuyorsanız da, buradaki gibi sunum tahtaları bulunan açık küçük odacıklara yer vermeniz çalışma verimliliğinizi artıracak, bir arada ve mutlu çalışmanın ipuçları…
İş yerinizde davetlilerinizin ya da müşterilerinizin sizin uygun olduğunuz ana dek vakit geçirdikleri bekleme alanları oldukça gerekli mekanlardır. Tabi ki herkes bazen randevu saatinden önce gelenlerin ya da müsait olacağınız zamanı bekleyen misafirlerinizin sıkılmadan bekleyebileceği biçimde tasarlanmış mekanlar ister. Yine büyük camların bulunduğu mekanda, gri desenli halıfleks zemin uygulaması, iki adet koyu gri ve bir adet sarı tekli koltuk ve şık bir sehpa tasarımının uyumuyla şık ve minimal bir tavır öne çıkmakta. Bekleyenlerin oyalanabileceği bir televizyonun yer aldığı mermer duvar uygulaması bulunan duvarda kapının olduğu cam bir seperatör ile ofis bölümü ayrışmakta. Bazı özel görüşmelerde mahremiyeti sağlamak için bu cam bölmenin önüne mat siyah kumaştan bir perde konularak, istenildiği zaman kenara çekilebilecek ve mekanın renkleriyle uyumlu pratik bir yol bulunmuş. Böylesi bir alanda sizi bekleyenler zamanı unutarak oldukça keyif alacaklar.
Şahsi ofisleriniz, görüşme yaptığınız insanlarda olumlu bir etki bırakacağınız, şirketinizin vizyonunu ve gücünü imleyen alanlardır. Dolayısıyla bu kişisel alanın sizin karizmanızı da yansıtacak biçimde dekore edilmesi oldukça önemlidir. Genellikle ofislerde koltuğun arkasında kalan duvarlarda bir takım görsellerin ya da objelerin yer aldığı gözlemlenir. Bu duvarlar sizi dinleyen kişinin nazarında size fon görevi üstlendiği için kritik bölümlerdir. Burada bu duvar tamamen ateş tuğla duvar uygulamasıyla şekillendirilmiş. Diğer duvarların koyu tercih edilmesi ve aydınlatmanın oturduğunuz koltuğun tam da arka kısmına daha yoğun ışık verecek biçimde yerleştirilmesi dikkatin üzerinizden dağılmamasını, size odaklanılmasını sağlayacaktır. Tripot ayaklı lamba ve duvardaki özgün tasarımlı saat de grinin hakim olduğu bu karizmatik mekanın, ofis mobilyalarıyla uyumlu, ayırt edici detayları.
Çalışma alanında müşteriler ile daha samimi ve açık bir ilişki kurabilmek oldukça önemlidir. Bu mekanda, beyaz duvarlarda sarı ve açık gri yatay çizgiler kullanılarak mekan algısı yaratılırken davetkar bir hissin de sirayet etmesinin sağlandığı görülüyor. Sağdaki duvar boyunca bir alan yaratılarak yetiştirilen çimler mekanı hafifleten unsurlardan… Duvarlarda yer alan sarı yazılara dilerseniz şirketinizin ismini ya da departmanın adını yazarak hem akılda kalıcılığı hem de mekan-müşteri iletişimini arttırabilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız ancak size ait kişisel alanınızda daha konsantre bir biçimde düşüncelerinize yoğunlaşırken kendinizi mekandan soyutlamanız gereken bir işle uğraşıyorsanız sadelik önceliğiniz olmalı. Fotoğraftaki önerilen mekan düzenlemesi açısından bu duruma bire bir uymakta. Mekanın genelinde mat beyaz renkle ahşabın birlikteliği göze çarpıyor. Bu düzenlemeyi düşüncelerinizle dolduracağınız boş bir sayfa olarak düşünün, sizi etkileyecek öne çıkan hiç bir şey yok. Asma tavandaki gömme aydınlatma sisteminin cam bölümleri ışığı yumuşatarak mekanın daha uçucu ve huzurlu bir hale çeviriyor. Merdiven altı üç yönden de ulaşılabilecek ve ortak kullanıma yönelik aletleri barındıracak açık raf düzenlemesiyle işlevsel bir biçimde çözülmüş. Katlar arası ilişkiyi sağlayan zeminde ve tavanda görünen dairesel pencereler de çalışma alanındaki birlikteliği pekiştiriyor. Tabi ki mekanın bu yumuşak ve uçucu bir hafiflikte dekore edilmesinde zemin döşemesindeki pastel mavinin etkisini hissetmemek mümkün mü?