Mekanınızı kişiselleştiren dekoratif aksesuarlar

Banyolar dekoratif aksesuarlar için belki de en eğlenceli mekanlardan biridir. Çünkü küvet, lavabo ve tuvalet çözümlemeleri dışında tüm dekorasyon sizin aksesuarlarla ve aksesuarları nasıl kullanacağınıza göre şekil değiştirebilir. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu basit çözümlerin bir mekanda aynı zamanda aksesuar işlevi de görebileceğine işaret eden bir köşedir. Belki de marangozdan bulunmuş eski bir ahşap masa içerisine lavabo oturtularak çok modern bir mobilya haline gelmiş. Masanın yanında görülen ahşap ve sade merdiven ise orada hem aksesuar görevi görüyor, hem de yüksekteki dolaplarınıza ulaşmanız için bir yardımcı rolünü üstleniyor. Eski bir ayna masaya paralel banyonun renklerine uygun olarak boyanmış ve banyonun stilinin bir kez daha vurgulanmasını sağlamış.