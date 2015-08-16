Mekanınızı kişiselleştiren dekoratif aksesuarlar

Yaşam alanlarını dekore ederken kimisi geçmişinizden gelen, kimisi bazı anıların hatırlatıcısı olan ve kimisi de yansıtmak istediğiniz tarzı tamamlayan aksesuarlar kullanmak mekanın tamamlanmasını sağlar. Dekoratif aksesuarlar, hayatınızın geçtiği yerler olan ofisiniz, mutfağınız, yatak odanız ya da çalışma odanız dışında sahip olduğunuz işletmenin karakterini belirleyen dekorasyon ögeleridirler. Bu sebeple günümüzde binlerce seçeneğe ve farklı kültürlerden imgelere sahip aksesuar tasarımlarını takip etmek oldukça önemli. Aksesuarlar tercihlerinizi belirleyen tamamen kişisel zevklerinizdir, bu yüzden dekoratif aksesuarlar mekanınızı kişiselleştirir. Siz de bazıları görsel doyumunuzu karşılarken işlevselliği de barındıran farklı seçenekler için ürünler sayfasında farklı mekanlara yerleştirilmiş birbirinden güzel aksesuarlara göz atabilirsiniz.
Oturma odanızda bulunan masanızı farklı stilleri yansıtan mobilya ve aksesuarlarla sempatik bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu mekanda klasik ve modern çizgiler birlikte harmanlanmış. Klasik çizgilerdeki masa farklı pastel renklerde modern sandalyelerle birlikte kullanılmış. Eski gramafon hunileriyle düzenlenen avizeler masada da görülen klasik tarzın mekandaki etkisini pekiştiriyor. Duvarlarda doğal taşlara benzer organik formdaki raflar da mekandaki modern etkiyi yükseltmekte. Rafların asimetrik biçimde düzenlenmesi ve üzerlerine yerleştirilen kişisel objeler oturma alanının daha samimi bir etkiye kavuşmasını sağlamış. Farklı modellerdeki saksılarıyla, bitkileri, sandalyeleri, masası ve aydınlatma birimleriyle farklı tarzların bir araya geldiği bu alanda, eklektik şıklığın yansıması görülüyor.
Evlerimizde kullandığımız dekoratif aksesuarlar evimizin deyatlarla nasıl da değiştiğini gözler önüne seriyor. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyon örneği küçük bir köşesinden bile zenginliğini algılamamızı sağlıyor. Duvarlarda kullanılan taş, eski taş evlerin insanda yarattığı duyguya ortaklık ederken yatağı ve etrafını çevreleyen zemindeki ahşap çözümleme her iki malzemenin ortak kullanımının güzel bir örneğini veriyor bizlere. Ahşap zemin çözümlemesi dışında kalan yerler beyaz küçük taşlarla döşenerek mekana ayrıcalıklı bir hava katmış, dekoratif aksesuarların algılanmasını sağlayan bambaşka bir doku yaratmış. Fotoğraftaki temel iki dekoratif aksesuar dominant etkisini malzemesiyle ve rengiyle kendini öne çıkarıyor. Büyük sarı abajur mekanda öne çıkarken, duvardaki aynadan üretilmiş dekoratif aksesuar mekanın tüm derinliğini ve perspektifini bizlere açıkça gösteriyor.
Mumlar bulundukları mekanın atmosferine etki eden önemli aksesuarlardan. Lokal aydınlatmalarla düzenlenen size ait mekanın bazı bölümlerine mum ışığının da etkisini taşımak, duygusu yüksek bir ambiyans yaratmanızı sağlayacaktır. Günümüzde özellikle tealight mumlar için birbirinden farklı modellerin uygulandığı aksesuar tasarımları yer almakta. Fotoğraftaki örnekte coğrafyanın atmosferine uygun bir biçimde ağaç direkler ve urganlar ile doğallığı yansıtan bir dekorasyon yapılmış. Bu doğallığın da, deniz kenarında dolaşırken kumların arasında gördüğümüz, suyun etkisiyle ovalleşmiş ağaç parçalarının bir ipe farklı yönlerde geçirilmesiyle oluşturulan tealight mumluklarla tamamlandığı görülüyor. Ağaç parçalarının alt kısmındaki cam fanus, mumların rüzgardan etkilenmeyeceği biçimde tasarlanmış. İnsanlığın en eski buluşlarından cam ve ahşap ile elde edilen ve primitif bir etkiye sahip bu aksesuarlar, doğal görünümüyle mekanınızın ayırt edici ve vazgeçilmez dekoratif ögeleri olacak.
Banyonuzda pastel tonların hakimiyetini seramik ve ahşap aksesuarlarla destekleyebilirsiniz. Oldukça zarif ve iç açıcı bir görünüme sahip bu banyoda açık raf sistemi üzerindeki çanak lavabonun etrafına yerleştirilen objelerle şıklığı yüceltiyor. Zarif tasarıma sahip sabunluk, ahşap şamdanlar, küçük bir vazonun içindeki yapay çiçekler ve hasır sepetin içine özenle yerleştirilmiş havlular ile banyoda bir zarafet hakim. Siz de güzel aksesuarlarla bu yalınlığı banyonuza taşıyabilirsiniz.
Oturma odaları dekoratif aksesuarların kullanımı açısından farklı olanaklara sahiptir. Kişisel zevklerimiz doğrultusunda istersek bir odaya onlarca aksesuar yerleştirebilir ya da birkaç objeyle daha sakin bir görünüm elde edebiliriz. Siz de bir çeşit toplayıcıysanız ve sevdiğiniz aksesuarları her daim yanınızda ve hayatınızda görmek istiyorsanız örnek oturma odası dekorasyon örneği zengin içeriğiyle karşınızda! Büyük olasılıkla bir aile yadigarı olan ahşap ve desenli kapalı dolabın üzerinde heykelcikler ve pişmiş topraktan vazolar mevcut. Dolabın arkasındaki duvar ise büyüklü küçüklü asılmış desen, resim ve illüstrasyonlarla mekandaki hareketliliği sağlayarak ev sahibinin estetik beğenisini gösterir nitelikte. Pencerelere paralel konumlandırılmış yeşil kanepenin önünde ise iç içe geçmiş iki sehpa tasarımı minimal çizgisiyle ortamdaki aksesuarların görünürlüğünü arttırarak mekandaki her bir nesneyi inceleme isteğimizi öne çıkarıyor.Eviniz için eğlenceli aksesuar tasarımları yazısında da dilerseniz birbirinden ilginç dekoratif aksesuarlar incelemeniz için sizi bekliyor!
Kitap okumayı seven biriyseniz okumakla geçen zamanlarınızı daha neşeli bir hale getirmek ister misiniz? Fotoğrafta görülen tasarım sevimli bir koyunun formundan yola çıkılarak tasarlanmış. Birbirine geçen iki boyutlu yüzeylerin üç boyutlu bir forma dönüşmesinden oluşan bu kitaplık evinizin ya da ofisinizin enerjisini değiştirecek. Eğer bir grafikerseniz sürekli olarak göz attığınız tasarım kitaplarınızı bu kitaplıkta gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Sehpanın üzerine de küçük bir beyaz koyun aksesuarı koyarak kitaplığınızın bir arkadaş edinmesini sağlayabilirsiniz.
Son yıllarda sukulentler oldukça yaygın bir biçimde evlerimize misafir olmakta. Farklı saksı ve fanus tasarımları sayesinde de sukulent yetiştirmek, tasarımıyla öne çıkan kafelerden tutun da evlerinde fark yaratmak isteyenlerin tercih ettiği dekoratif bir tarafı da içinde barındırıyor. Terraqua Design öne çıkan saksı tasarımlarıyla sınırları zorlayarak, yaşam alanınız için oldukça sempatik dekoratif aksesuar seçeneklerini sunmakta. Size sunduğumuz örnekte, gündelik yaşamın objelerinin dönüştürülmesiyle tasarlanan bir saksı görülüyor. Eski kitaplar üst üste getirilerek bir iplikle bağlanmış ve böylelikle bir kütle oluşmuş. Bu kütlenin ortasına sevimli sukulentlerinizi yetiştirebilmeniz için, su geçirmeyecek biçimde bir derinlik oyulmuş. Bu aksesuarlar o kadar sempatik görünüyor ki yaşam alanınızın bir çok yerinde bu tasarımlarla karşılaşmak isteyebilirsiniz. Kitaplığınızın önüne, çalışma masanıza, oturma odanıza kısacası her mekanınıza uyum gösterebilir. Yatak odanızda bile baş ucu dostunuz olmaya aday değil mi?
Banyolar dekoratif aksesuarlar için belki de en eğlenceli mekanlardan biridir. Çünkü küvet, lavabo ve tuvalet çözümlemeleri dışında tüm dekorasyon sizin aksesuarlarla ve aksesuarları nasıl kullanacağınıza göre şekil değiştirebilir. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu basit çözümlerin bir mekanda aynı zamanda aksesuar işlevi de görebileceğine işaret eden bir köşedir. Belki de marangozdan bulunmuş eski bir ahşap masa içerisine lavabo oturtularak çok modern bir mobilya haline gelmiş. Masanın yanında görülen ahşap ve sade merdiven ise orada hem aksesuar görevi görüyor, hem de yüksekteki dolaplarınıza ulaşmanız için bir yardımcı rolünü üstleniyor. Eski bir ayna masaya paralel banyonun renklerine uygun olarak boyanmış ve banyonun stilinin bir kez daha vurgulanmasını sağlamış.
Eğer ışıltılı ve kendini gösteren dekorasyon örneklerini beğeniyorsanız örnekte gördüğünüz banyo için tasarlanmış dekoratifliği ve işlevselliği içinde barındıran takım tam size göre. Banyonuzdaki şıklık artık dekoratif aksesuarlarınızdan başlayacak, misafirlerinize sunduğunuz taşlı, aynalı set kişisel memnuniyetinizi artttıracaktır. Öyleyse hadi alışverişe başlayın!
Bazılarımız evdeki aksesuarların sevimli tasarımlardan oluşmasını tercih ederler. Bunun nedeni animasyonları, çizgi karakterleri, oyuncakları seven insanlar olmanız olabilir. Burada görülen tasarımlar bahsedilen sevimli taraflarıyla öne çıkıyor. Üç mumlu şamdan normalde geleneksel bir tasarımı çağrıştırsa da, buradaki şamdan çizgi filmlerde gördüğümüz çöllerdeki kaktüslere benzer sevimli ve yumuşak köşeli bir form çerçevesinde tasarlanmış. Özellikle origamiyi andıran yüzeyleriyle su aygırı da bu mekanda yaşayan kişinin karakterini yansıtacak türden bir obje. Duvardaki balık illüstrasyonu da, genel olarak siyah ve beyazla kompoze edilen mekanın çizgi filmlere öykünen sevimli yaklaşımını pekiştiriyor değil mi? Genellikle teknelerde karşılaşılan bu muhafazalı aydınlatma birimleri de aksesuarlarla uyumlu bir kompozisyonun önemli figürlerinden.