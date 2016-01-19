El işleri ve hobilerle uğraşırken konforunuzu sağlayacak bir mekanı nasıl oluşturabilirsiniz?

Son yıllarda pek çok insan bize dayatılan tüketim kültüründen, hazır alınan ürünlerin tekdüzeliğinden bunalıp kendi kendilerine bir şeyler üretebilecekleri hobilere yöneldi. Bunun ayrı bir sektör haline de geldiğini söyleyebiliriz. Birçok web sitesi üzerinden tasarım objeleri satılabiliyor, bunun için bir siteye üye olmanız yeterli olabiliyor. Her gün birilerinin daha evinde oturup çeşitli ev işleriyle uğraşıp bunları satmak için girişimde bulunduğunu görüyoruz. Piyasada fabrikasyon iş çok olduğu için şimdi insanlar el emeği göz nuru objelere merak salıyor. Takı yapıyor olabilirsiniz, dikiş dikiyor ya da bereler, atkılar örüyor olabilirsiniz. Bunları yapmak için, malzemeleri depolamak ve derli toplu bir çalışma ortamı yaratmak için bir mekana ihtiyacınız var. Bu mekan bağımsız bir oda olabiliyorsa, eviniz buna müsaitse elbette en ideali. Ancak fazladan bir odanız olmaması durumunda da üzülmeye gerek yok. Evinizin uygun bir köşesini bu iş için ayırabilir, ona göre bir düzenleme yapabilirsiniz.

Eskiden fazla odalar çalışma odası ya da misafir yatak odası olarak kullanılırdı, şimdi bu akımla birlikte pek çok evde renkli kumaşların, saten kurdelelerin, neşeli ve iç açıcı malzemelerin yuvası olabiliyor. Yaratıcılık gerektiren bu işlerde çalışma yüzeyleri, depolama ve konfor ayrı ayrı etkenler ve yaptığınız işe göre değerlendirilmesi ve ideal olanın tercih edilmesi gerekiyor. Bu yazı size bu seçimlerinizde, hobinizle uğraşırken konforlu olmanızı sağlayacak yöntemleri anlatmak için hazırlandı. Önerilerimizi inceleyerek kendiniz için ideal ortamı şekillendirebilirsiniz.