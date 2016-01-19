El işleri ve hobilerle uğraşırken konforunuzu sağlayacak bir mekanı nasıl oluşturabilirsiniz?

Son yıllarda pek çok insan bize dayatılan tüketim kültüründen, hazır alınan ürünlerin tekdüzeliğinden bunalıp kendi kendilerine bir şeyler üretebilecekleri hobilere yöneldi. Bunun ayrı bir sektör haline de geldiğini söyleyebiliriz. Birçok web sitesi üzerinden tasarım objeleri satılabiliyor, bunun için bir siteye üye olmanız yeterli olabiliyor. Her gün birilerinin daha evinde oturup çeşitli ev işleriyle uğraşıp bunları satmak için girişimde bulunduğunu görüyoruz. Piyasada fabrikasyon iş çok olduğu için şimdi insanlar el emeği göz nuru objelere merak salıyor. Takı yapıyor olabilirsiniz, dikiş dikiyor ya da bereler, atkılar örüyor olabilirsiniz. Bunları yapmak için, malzemeleri depolamak ve derli toplu bir çalışma ortamı yaratmak için bir mekana ihtiyacınız var. Bu mekan bağımsız bir oda olabiliyorsa, eviniz buna müsaitse elbette en ideali. Ancak fazladan bir odanız olmaması durumunda da üzülmeye gerek yok. Evinizin uygun bir köşesini bu iş için ayırabilir, ona göre bir düzenleme yapabilirsiniz.
Eskiden fazla odalar çalışma odası ya da misafir yatak odası olarak kullanılırdı, şimdi bu akımla birlikte pek çok evde renkli kumaşların, saten kurdelelerin, neşeli ve iç açıcı malzemelerin yuvası olabiliyor. Yaratıcılık gerektiren bu işlerde çalışma yüzeyleri, depolama ve konfor ayrı ayrı etkenler ve yaptığınız işe göre değerlendirilmesi ve ideal olanın tercih edilmesi gerekiyor. Bu yazı size bu seçimlerinizde, hobinizle uğraşırken konforlu olmanızı sağlayacak yöntemleri anlatmak için hazırlandı. Önerilerimizi inceleyerek kendiniz için ideal ortamı şekillendirebilirsiniz.
Hobi ve el işleriniz için kullanacağınız çalışma odasını ya da atölyeyi hazırlarken ihtiyaç listesinin en başında bir çalışma masası ya da tezgahı olmalı. Her yapılan işin çalışma tezgahı farklı olabilir, buna göre hangisinin işe yarar olduğuna karar verip ona göre bir masa ya da tezgah almalısınız. Örneğin kumaşlarla çalışıyorsanız gerçekten de geniş bir masaya ihtiyacınız var. Kumaşı rahatça seremezseniz onu düzgünce kesmeyi ve ölçmeyi rahatlıkla beceremeyebilirsiniz.
Bu çalışma masası Anadolu ahşap kalıp baskı tekniklerini kullanarak tekstil aksesuarları üreten Chouchette'e ait. Elbette baskı yaparken kullanılan daha geniş ya da boşaltılmış masalara da ihtiyaç duyuyorlardır ancak sizin için pek çok şeyi sığdırabileceğiniz böyle bir masa da yeterli olabilir. Söylediğimiz gibi aslında boyutu kendiniz belirleyeceksiniz. Öte yandan mekanda geniş bir masa kullanmak çok mümkün olmayabilir, o zaman bunun için biraz zihin egzersizi yapmak gerek. Ya küçük mekanda çalışmak için en ideal masayı bulacaksınız ya da mümkünse açılabilen bir masa kullanıop yalnızca çalıştığınızda yer kaplayarak bu işi çözeceksiniz.
Bunun önemini ne kadar vurgulasak azdır. Sırtınız ve omurganız çalışırken düzgün bir şekilde desteklenmeli. Uzun saatler masa başında rahatsız bir şekilde çalışmaktan hoşlanmamanız da değil mesele sadece ardından ciddi sağlık problemleri çekebilirsiniz.
Pek çok el işi eğilerek çalışmayı gerektirebilir ama yine de mümkün olduğunda sırtınızı dayayıp dinlenmeniz de önemli. Ayrıca hemen çalışma tezgahınızın yakınında bir uzanma koltuğu da dinlenmek için kullanacağınız ekstra bir mobilya olabilir.Gerektiğinde onun üzerinde de çalışabilirsiniz. Elbette yeriniz müsaitse.
Kendin yap projeleriniz ya da tasarım objeleriniz için hazırlık aşamasında bolca ışığa ihtiyaç duyarsınız. Yani seçeceğiniz oda ya da köşe eğer mümkünse bol ışık alan bir yer olmalı. Özellikle renkli ya da hassas malzemelerle çalışıyorsanız elinizdeki işin detayını iyi görmek için ne kadar ışık olursa o kadar iyi. Fotoğraftaki gibi bir pencere ya da doğramanın hemen önü size mükemmel bir çalışma alanı olabilir. Bu sadece iyi bir görüş için değil çalışırken iyi bir psikoloji ve motivasyon için de pozitif bir özellik. Elbette geceleri çalışıyorsanız da ona göre bir aydınlatma elemanı ayarlamanız gerekir. Akrobat masa lambaları, hareket edebildikleri, döndürülebildikleri için çalışma alanları için son derece uygun.
Üstünde çalıştığınız işler için hangi elektrikli gereçlere ihtiyaç duyuyorsanız ona göre yeterli ve sağlam bir elektrik tesisatınızın ve prizlerinin olmasını sağlamanız gerekir. Eğer evinizdeki elektrik tesisatı problemli ya da eskiyse baştan yeniletmeniz en doğru hareket olacaktır. Onun dışında çalışma alanınızda da yeterli sayıda prizin olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde sürekli
üçlü priz neredeydi? gibi dertlerle çalışmanızı bölmeniz verimliliğinizi düşürecektir. İster bu örnekteki gibi dikiş makinesi, ister çeşitli delme, yapıştırma, vidalama aletleri olsun; her biri için yeterli elektrik tesisatı elinizin altında olmalı.
Önceden hangi elektrikli aletleri kullanacağınızı tam olarak belirlerseniz, tesisatı çektirirken de uzatma kablolarına ihtiyaç duymayacağınız kadar prizi gerekli yerlere monte ettirebilirsiniz. Bu güvenli bir elektrik kullanımı için de önemlidir.
Neyle uğraşıyor olursanız olun, sürekli malzemelerinizin çoğalacağını ve bunları düzgün bir şekilde depolamanız gerektirdiği bir gerçek. Yayıntının çok olduğu bir çalışma ortamı verimliliğinizi düşürür.
Boyama fırçalarından nakış iğnelerine, siikon tabancasından kağıt rulolarına her malzemenin en ideal şekilde depolanacağı çözümler mevcut. Masanızın üstünde ya da raflar, kutulayabileceğiniz pek çok malzeme için faydalı olurken, bolca çekmeceye sahip kesonlar da ufak malzemeleri depolamak için iyi çözümler. Elbette çekmecelerin içine de çeşitli düzenleyiciler koyup öyle kullanmakta fayda var. Bu örnekte gördüğünüz gibi etal borular mutfaklarda olduğu gibi bu tip çalışma alanları için de çok işlevsel. Kağıt rulolarını, kumaşları ya da kurdeleri direkt borulara takabilir, borulara taktığınız kancalara da pek çok aleti yerleştirebilirsiniz.
Hobileriniz, kendin yap projeleriniz için ilham aldığınız şeyleri, planlarınız hakkındaki çizim veya örnek materyalleri bir araya getirmek iyi bir tasarım yöntemi. Böylece ortaya çıkaracağınız ürün ya da tasarımı şekillendirmeniz kolaylaşabilir. Bunun için de bir mantar ya da kumaş pano kullanmak mantıklı. Metal panolar da mıknatıslarla kullanabileceğiniz bir başka alternatif. Bahsettiğimiz parçaları bu panoya iğne ya da bantla tutturabilirsiniz.
Panodan daha da iyisi geniş bir duvarı bunun için ayırmak aslında. Bu yüzden eğer böyle bir olasılığınız varsa o duvarı kullanmanızı öneririz. Böylece bu iş için daha özgürce kullanabileceğiniz bir alana sahip olacaksınız. Kullanacağınız duvarı da kolay silinir dayanıklı bir boyayla boyarsanız işiniz daha da kolay olacaktır. Bu bir iş bittikten sonra duvarda temiz bir sayfa açmanız açısından işinize yarar bir özellik.
Siz de evinizde böyle bir uğraşla meşgul olmak istiyorsanız önce neler yapabileceğinize bir bakmakta fayda var. Maddi değil manevi değere kıymet verenler için: Kendin yap, hediye et başlıklı yazı size bu konuda ilham verebilir.