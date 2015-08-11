İç dekorasyona 10 göz alıcı örnek

İnsanlar, çoğunlukla iyi dekore edilmiş bir eve sahip olmayı dilerler. Öte yandan iyi bir dekorasyon için de genellikle usta dokunuşlara ihtiyaç duyulur. Fakat evini kendi dekore etmek isteyen takipçilerimiz için, bu yazımızda iç dekorasyon konusunda 10 güzel örnek sunacağız.

İyi bir iç dekorasyon için çok önemli hususlar vardır. Bu hususlardan en ama en önemlisi sizin kişiliğinizdir. İnsanlar genellikle evlerini kendi kişiliklerine göre dekore ederler. İyi dekore edilmiş bir evin, yaşanılır bir hayatın en temel gereksinimlerinden biri olduğu da göz önünde bulundurulunca evinizi dekore ederken kişiliğinizi ön plana koymanızı salık vermek hata olmaz.

Konu iç dekorasyon olunca, önünüze birçok seçenek çıkar. Bunlardan bazıları, duvarlarınızda kullanabileceğiniz posterler ve tablolar, biblolar ve heykelcikler, seçeceğiniz mobilyalar, ahşap ya da metal aksesuarlardır. Bu seçenekler sayesinde, evinize istediğiniz konsepti kazandırabilirsiniz. Örneğin, evinizde modern tarzı görmek istiyorsanız, duvarlarınızda maskeler kullanabilir ya da ilginç aksesuarlarla evinizi süsleyebilirsiniz. Öte yandan bir klasik düşkünü iseniz, mobilyalarınızın üzerine konmak üzere şık heykelcikler ve biblolar edinebilirsiniz.

Seçtiğiniz mobilyalar da iç dekorasyonunuzda büyük rol oynamaktadır. Bu konuya örnek vermek gerekirse, doğal dokunun hakim olduğu bir evde koltuk seçimini deri koltuklardan yana kullanmak pek doğru değildir. Ya da başka bir örnek olarak, modern tarzda ya da casual olarak adlandırılan başka bir tarzda dekore edilmiş bir evde, dekor olarak içerisinde çiçek bulunan bir vazo kullanmanın pek doğru bir davranış olduğu söylenemez. Evinizde kullanacağınız tabloların bile bütün eve hakim olan tarzı etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu göz önüne alınırsa, bu küçük ayrıntıların büyük dikkat gerektirdiği kolaylıkla fark edilebilir. Ayrıca duvarlarınızda kullanacağınızın tonların ve evinizdeki aydınlatmanın da evinize hakim olan tarz üzerinde büyük bir etkisi vardır.