İç dekorasyona 10 göz alıcı örnek

İnsanlar, çoğunlukla iyi dekore edilmiş bir eve sahip olmayı dilerler. Öte yandan iyi bir dekorasyon için de genellikle usta dokunuşlara ihtiyaç duyulur. Fakat evini kendi dekore etmek isteyen takipçilerimiz için, bu yazımızda iç dekorasyon konusunda 10 güzel örnek sunacağız.
İyi bir iç dekorasyon için çok önemli hususlar vardır. Bu hususlardan en ama en önemlisi sizin kişiliğinizdir. İnsanlar genellikle evlerini kendi kişiliklerine göre dekore ederler. İyi dekore edilmiş bir evin, yaşanılır bir hayatın en temel gereksinimlerinden biri olduğu da göz önünde bulundurulunca evinizi dekore ederken kişiliğinizi ön plana koymanızı salık vermek hata olmaz.
Konu iç dekorasyon olunca, önünüze birçok seçenek çıkar. Bunlardan bazıları, duvarlarınızda kullanabileceğiniz posterler ve tablolar, biblolar ve heykelcikler, seçeceğiniz mobilyalar, ahşap ya da metal aksesuarlardır. Bu seçenekler sayesinde, evinize istediğiniz konsepti kazandırabilirsiniz. Örneğin, evinizde modern tarzı görmek istiyorsanız, duvarlarınızda maskeler kullanabilir ya da ilginç aksesuarlarla evinizi süsleyebilirsiniz. Öte yandan bir klasik düşkünü iseniz, mobilyalarınızın üzerine konmak üzere şık heykelcikler ve biblolar edinebilirsiniz.
Seçtiğiniz mobilyalar da iç dekorasyonunuzda büyük rol oynamaktadır. Bu konuya örnek vermek gerekirse, doğal dokunun hakim olduğu bir evde koltuk seçimini deri koltuklardan yana kullanmak pek doğru değildir. Ya da başka bir örnek olarak, modern tarzda ya da casual olarak adlandırılan başka bir tarzda dekore edilmiş bir evde, dekor olarak içerisinde çiçek bulunan bir vazo kullanmanın pek doğru bir davranış olduğu söylenemez. Evinizde kullanacağınız tabloların bile bütün eve hakim olan tarzı etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu göz önüne alınırsa, bu küçük ayrıntıların büyük dikkat gerektirdiği kolaylıkla fark edilebilir. Ayrıca duvarlarınızda kullanacağınızın tonların ve evinizdeki aydınlatmanın da evinize hakim olan tarz üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Ev dekore ederken özellikle iç dekorasyonda, insanların en çok hata yaptığı konulardan biri de tercih edilen aksesuarların ve dekorların sayıca çokluğudur. Fakat bu kadar fazla sayıda aksesuar ve dekorun bir arada bulunması evinizi şık değil, sadece kalabalık kılar. Akıllıca adamlarla minimum sayıda aksesuar ve dekor kullanarak evinizi oldukça şık bir hale getirebilirsiniz. Bu örnek, bahsettiğimiz durumu oldukça iyi bir biçimde yansıtmaktadır. Öncelikle duvarlarda tercih edilen tonların oldukça kaliteli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca odanın orta kısmında bulunan çiçekli vazonun da, ortamın ihtiyaç duyduğu renkli dokuyu sağladığını söyleyebiliriz.
Ev dekorasyonunuz, size ait nerdeyse her şeyden etkilenmektedir. Kişiliğiniz kadar, sevdiğiniz şeyler ve ilgi alanlarınız da dekorasyonunuzu etkiler. Örnek vermek gerekirse, eğer bir futbol severseniz sevdiğiniz futbolcuların formalarını aksesuar olarak kullanabileceğiniz gibi, müziğe gönül vermiş biri iseniz bir müzik aletini dekor olarak edinebilirsiniz. Bu örnekte ise muhtemelen tiyatroya gönül vermiş birinin ev dekorasyonunu görüyoruz. Duvarda, aksesuar olarak tercih edilen maskların ortama sanatsal bir hava kattığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Öte yandan aşağı kısımda tercih edilen minik Buda heykeli de ortamın sanatsal havasına uyum sağlamış.
Herkes bu örnekteki gibi bir eve sahip olmanın hayalini kurar. Sahip olduğu cam paravanlar sayesinde ihtiyaç duyduğu ışığın tamamını doğal yollardan almakla birlikte, sahip olduğu bahçesiyle de oldukça dikkat çekici bir ev olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan, odanın aydınlık ortamına uygun olarak beyaz seçilen koltuklar, ortama ayrı bir ferahlık katmış. Perdelerin renkleri ise ışıktan rahatsız olunduğu zaman, ışığın tamamını kesebilecek potansiyele sahip olacak şekilde seçilmiş. Ayrıca bu doğal ve ışıklı evin oturma odasında, aksesuar olarak heykelcik yerine çiçekli vazoların seçimi de takdire şayan.
Eğer amacınız evinizi kendinize göre dekore etmek ise gerçekten çok şanslısınız. Özellikle son dönemlerde, ev dekore edilirken, dekorasyonu kişiselleştirmek için birçok seçenek sunuluyor. Örnek olarak renkli bir kişiliğe sahipseniz evinizde hakim olan tonları açık renklerden seçebilirsiniz. Öte yandan ciddi biriyseniz, koyu renk mobilyalar tam da size göre. Fakat tablolar her kişiye hitap eden aksesuarlardır. Başlıkta da belirtildiği üzere duvar süsünden çok daha fazlası olan bu aksesuarlar, kişiliğinizin evinizin her yerinde vücut bulmasına olanak sağlar.
Neredeyse hiç kimse karanlık bir evde oturmayı arzu etmez. Başka bir deyişle iyi derecede ışık alan bir ev hemen hemen herkesin ortak hayalidir. Doğal aydınlatmaya sahip olan evlerin birçok faydası da vardır. Örneğin sağladığı güneş ışığı sayenizde bir yandan psikolojinize iyi gelirken bir yandan da evinizi olduğundan büyük gösterme imkanı sunar. Bu durumu bu örnekte görmek de pekala mümkündür. Geniş cam paravan sayesinde neredeyse bütün odanın güneş ışığından güzelce faydalandığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca duvarlarda tercih edilen tonun beyaz olması da ışıktan sağlanan faydayı maksimize etmiş durumda.
Eğer evinizde bir çalışma odasına sahipseniz, bu odanın dekorasyonuna ayrı bir alaka göstermelisiniz. Aksi taktirde kalabalık ve göz yorucu olan oda, sizi çalışmaktan kolaylıkla alıkoyabilir. Bu örnek, iyi dekore edilmiş bir çalışma odasına güzel bir örnek olma özelliğini taşımaktadır. Öncelikle odanın konumunu tercih ederken, yeteri miktarda gün ışığı alan odaları tercih etmeye özen göstermelisiniz. Unutulmamalı ki, gün ışığı insanın çalışması için en uygun ışıktır ve insanı çalışmaya şevk eder. Ayrıca iyi derecede gün ışığı alan bir çalışma odasını gözlerinizin yorulmamasını sağlar. Öte yandan, gereksiz eşyalardan ve aksesuarlardan olabildiğince kaçınmalısınız. Aksi takdirde oluşacak kalabalık size sıkıntı verecek ve çalışmanızı engelleyecektir.
Konu iç dekorasyon olunca, dekorasyonunuzda kişiliğinizi olabildiğince yansıtmalısınız. Bu sayede tasarımınızı gerçek manada sahiplenebilirsiniz. İlginç ve hareketli bir kişiliğe sahip insanlar için en yaratıcı dekorasyon araçlarından biri de ilginç aksesuarlardır. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, minik bir uçak maketi ortamı oldukça ilginç kılabilir. Öte yandan duvarda tercih edilen küçük portrelerin de birleşerek bir dikdörtgen oluşturmasını bir diğer hoş ayrıntı olarak göze çarpıyor. Ayrıca duvarda bulunan aksesuar amaçlı şapkalar da ortamın ilginç havasını tamamlar nitelikte.
Tezatlıklar, iç dekorasyonda sık sık başvurulan seçeneklerden biridir. Bir tarzın özelliklerini yansıtmak yerine karşıt başka bir tarzın da özelliğini yansıtarak ortamı monotonluktan kurtaran tezat tasarımlar bazen ilginç sonuçlar verebilmektedir. Bu tasarım, bahsettiğimiz ilginç tezatlara güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Öncelikle tavanda bulunan ve molekül yapısını anımsatan ilginç avizenin ve baş üstü aydınlatmasında kullanılan metal avizenin modern tarzı yansıttığı söylenebilir. Öte yandan odada bulunan iç oda bitkilerinin ve bu bitkilerin altında bulunan kütük parçalarının da ortama doğal bir hava kattığı bir gerçek iken, bu iki tarzın birleşimin ilginç ama hoş bir sonuç doğurduğunu söylemek yanlış olmaz.
Önceki örnekte de bahsettiğimiz üzere, tezatlar konu iç dekorasyon olunca sık sık kapısı çalınan seçenekler olarak önümüze çıkmaktadır. Tezatlıkların genellikle ortamı boğulmaktan ve monotonluktan kurtardığını söylemek ise yanlış olmaz. Bu örnekte ise çok klasik ama yine de göz kamaştıran bir tezatı görebilirsiniz. Öncelikle ilk dikkat çeken şey, tavanda tercih edilen beyaz renk yerine zemin siyah kaplama kullanılmasıdır. Ayrıca arka kısımda bulunan siyah ve beyaz renklere sahip koltuklar da bu tezata uymakta. Öte yandan masa ve sandalyeler de bu tezatlığı destekler nitelikle. Beyaz tonların hakim olduğu avizenin karşısında da siyah renkli piyona çıkmakta.
Önceki örnekte, oturma odasının ortasında bulunan piyano batı kültürünü temsil etmekteydi. Ama eğer doğu medeniyetini, doğu kültürünü seven ve bu kültürü evinde yaşatmak isteyen biriyseniz bu örnek tam da size göre. Bu örnekte ise her şey başlı başlına doğu kültürünü hatırlatmakta. Öncelikle oturmak için tercih edilen minderler ve bu minderlerin üzerinde bulunan minik yastıklar Indiana Jones filmlerinden tanıdık gelebilir. Ayrıca orta kısımda bulunan mumlar da doğu kültürünü hatırlatan bir başka ayrıntı. Öte yandan zeminde bulunan halının da odaya hakim olan doğu kültürünü çok güzel biçimde yansıttığını söylemek yanlış olmaz.