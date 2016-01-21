Limanı görebileceğiniz nezih ve mükemmel bir ev

Homify bu gün sizleri, bir süre önce terk edilmiş olan küçük bir evin geçmişteki halini ve yenilenme sonrası halini görmek için Meksika'ya götürüyor. Çok küçük ve atıl bir alandan şahane bir yenilenme projesi ile mükemmel bir ev haline gelmiştir. Nonwrap uzmanları tarafından yapılan çalışma ile kurtarılan ev, barındırdığı potansiyelden daha fazlasına sahip olmuş. Atıl, yıkılmaya yüz tutmuş olan bu ev, 42.5 metre, 62.1 metre ölçülerinde planlanarak şık bir yaşam alanına dönüştürülmüştür. Nonwrap uzmanları yaptıkları çalışmalar ile tüm boşlukları basit dokunuşlar ile olağanüstü estetik birer alan haline dönüştürülmüş.
Yenileme çalışmalarına başlamadan önce evin terk edilmiş harabe halini görüyorsunuz. Harabe şeklinde olan ve yıkılmaya yüz tutmuş olan bu fotoğrafta evin terasını görüyorsunuz. Kullanılmadığından izbe bir hal almış olan bu ev ilk bakışta yaşanmaz, paslı demirlerden oluşan korkuluklar, kötü zemini ile kötü bir bina izlenimi verse de yenilenme çalışmaları sonrasında küflü duvarlar yerine modern ve zarif duvarlar haline getirilmiş. Binanın girişi ve terası cam paneller ile inşa edilerek bütün zarafetinin dışarıdan görülmesi sağlanmış.
Kötü ve izbe görünümden sonra bu resimde evin girişinin modern hali görünmektedir. Bu izbe alan bir geometri çerçevesinde orijinalliği korunarak yeniden projelendirilmiş, evin bütün özgünlüğü korunarak modern şekilde yenilenmiştir. Bu alan ile birlikte banyo ve mutfak bölümleri de yenilenmiş, beyaz boya ile bütün mekanlara ferahlık verilmiştir. Estetik kaygısı ön planda tutularak beton ve ahşap birlikte kullanılarak bir kompozisyon ortaya çıkarılmış. Tuğla duvar ile zarif bir dekorasyon oluşması sağlanarak avlunun üstü ahşap ile kapatılarak giriş alanının çok zarif bir görünüme sahip olması sağlanmış. Bu hali ile eski izbe hali ile zıt bir görüntü oluşması sağlanmış.
Evin ana girişinden sonra iç avlu bölümünü görüyorsunuz. Fotoğrafta eski ve kötü halini gördüğünüz iç avlu çürümeye yüz tutmuş, sac çatısı, boyası dökülmüş olan duvarları ve çürümüş ahşap pencereleri ile yaşanılmaz bir görüntü çiziyor. Avlu üzerini kaplayan çinkoların çökmek üzere olması aynı zamanda riskli bir durum oluşturuyor. Nem ve küf dolu olan bu alan insan yaşamı açısından tehlike oluşturduğu için mutlaka yenilenmesi ve neminden, küfünden kurtarılması gerekiyor.
Harabe görünümünden modern bir görünüme kavuşmuş olan iç avluda değişimin etkisi görülüyor. Avlunun üzerinde bulunan çinko kaplama tavan sökülmüş, üst kat cam paneller ile daha zarif ve daha şeffaf duvarlar oluşturularak gün ışığından daha fazla yararlanılmış, cam panellerin ardından liman rahatlıkla izlenebilir hale getirilmiş. Alt kat kapı ve penceresi aynı model de ve ahşap malzemeden yapılarak beyaza boyanmış. Bu hali ile yani yapılmış zarif bir ev haline gelen bu izbe ev yaşanabilir ve keyif alınabilir hale getirilmiş.
Limana bakan cephelerde bulunan duvarlar betonarme yerine cam panel şeklinde yapılarak şeffaflık ön planda tutulmuş. Ahşap çatılar ile hem zarafet kazandırılmış hem de binanın iç cephesine camların monte edilmesi sağlanmış. Malzemeleri olduğu gibi kullanarak hem doğallık kazandırılmış, hem de zarif bir cephe tasarımı ortaya çıkarılmış.