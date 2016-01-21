Limanı görebileceğiniz nezih ve mükemmel bir ev

Homify bu gün sizleri, bir süre önce terk edilmiş olan küçük bir evin geçmişteki halini ve yenilenme sonrası halini görmek için Meksika'ya götürüyor. Çok küçük ve atıl bir alandan şahane bir yenilenme projesi ile mükemmel bir ev haline gelmiştir. Nonwrap uzmanları tarafından yapılan çalışma ile kurtarılan ev, barındırdığı potansiyelden daha fazlasına sahip olmuş. Atıl, yıkılmaya yüz tutmuş olan bu ev, 42.5 metre, 62.1 metre ölçülerinde planlanarak şık bir yaşam alanına dönüştürülmüştür. Nonwrap uzmanları yaptıkları çalışmalar ile tüm boşlukları basit dokunuşlar ile olağanüstü estetik birer alan haline dönüştürülmüş.