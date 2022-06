Modern ve fonksiyonel banyo dolapları

Dekorasyon dünyasındaki gelişmeler elbette eskiden olduğu üzere yalnızca oturma odaları, mutfaklar ve yatak odaları tasarımlarıyla bitmiyor. Bilirsiniz, eskiden Türk geleneklerinde banyo pek yokmuş, insanlar mahallelerinin hamamlarında yıkanırmış. Bu nedenle olsa gerek, sonrasında da banyolar dekorasyonun bir parçası olarak düşünülmez ve onlara gerekli önem verilmezmiş. Saray banyoları bile iyi bir dekorasyondan ve gösterişten uzak dört duvar mekanlardan ibaretmiş. Oysa en basit semt hamamları bile oldukça gösterişli ve şık mekanlarmış. Çünkü hamamlar yalnızca hijyen için değil, aynı zamanda dinlenme ve rahatlama alanları olarak da kullanılırmış.

Artık hepimizin evlerinde banyo var, banyosuz bir ev düşünülemez bile. Zorunlu olarak hamama gitme ya da mutfağa bir leğen koyup içinde yıkanma günleri biteli yüz yıl oldu. Hem kişisel hijyen hem de rahatlamak için kullanılan banyolara ise yeni bir işlev daha eklendi: Depolama

Banyo tekstili ürünleri olan havlu, bornoz vs. gibi ürünlerin sayısı arttıkça, kişisel hijyen malzemelerimiz çeşitlendikçe bunları depolayabilmemiz için yer ihtiyaçlarımız da arttı. Bu ihtiyaç da banyo dekorasyonuna işlevselliği ön planda tutan yeni tasarımlar kazandırdı. Her birimizin dekorasyon zevkleri farklı olunca da modeller çeşitlendi ve her zevke ve bütçeye uygun banyo dolap modelleri tasarlanıp imal edilmeye başlandı.

Bu sayfada değişik tarzlarda tasarlanmış ve farklı zevklere hitap eden banyo dolaplarını derledim. Umarım siz de ilham alabilecek bir örnek bulursunuz.