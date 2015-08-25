Modern ve fonksiyonel banyo dolapları

Dekorasyon dünyasındaki gelişmeler elbette eskiden olduğu üzere yalnızca oturma odaları, mutfaklar ve yatak odaları tasarımlarıyla bitmiyor. Bilirsiniz, eskiden Türk geleneklerinde banyo pek yokmuş, insanlar mahallelerinin hamamlarında yıkanırmış. Bu nedenle olsa gerek, sonrasında da banyolar dekorasyonun bir parçası olarak düşünülmez ve onlara gerekli önem verilmezmiş. Saray banyoları bile iyi bir dekorasyondan ve gösterişten uzak dört duvar mekanlardan ibaretmiş. Oysa en basit semt hamamları bile oldukça gösterişli ve şık mekanlarmış. Çünkü hamamlar yalnızca hijyen için değil, aynı zamanda dinlenme ve rahatlama alanları olarak da kullanılırmış.
Artık hepimizin evlerinde banyo var, banyosuz bir ev düşünülemez bile. Zorunlu olarak hamama gitme ya da mutfağa bir leğen koyup içinde yıkanma günleri biteli yüz yıl oldu. Hem kişisel hijyen hem de rahatlamak için kullanılan banyolara ise yeni bir işlev daha eklendi: Depolama
Banyo tekstili ürünleri olan havlu, bornoz vs. gibi ürünlerin sayısı arttıkça, kişisel hijyen malzemelerimiz çeşitlendikçe bunları depolayabilmemiz için yer ihtiyaçlarımız da arttı. Bu ihtiyaç da banyo dekorasyonuna işlevselliği ön planda tutan yeni tasarımlar kazandırdı. Her birimizin dekorasyon zevkleri farklı olunca da modeller çeşitlendi ve her zevke ve bütçeye uygun banyo dolap modelleri tasarlanıp imal edilmeye başlandı.
Bu sayfada değişik tarzlarda tasarlanmış ve farklı zevklere hitap eden banyo dolaplarını derledim. Umarım siz de ilham alabilecek bir örnek bulursunuz.
Geniş bir depolama alanı lavabo altı tezgahları ile karşımızda. Çift lavabolu bu banyonun lavabo tezgahı aynı zamanda büyük bir dolap olarak işlev görüyor. İçine havlularımızı, ev için kullanılan deterjanları ve kişisel hijyen malzemelerimizi koyabileceğimiz bu dolaplar hem şık hem fonksiyonel. Büyüklüğünün avantajını kullanan bu lavabo ünitesinin beş adet kapaklı dolabı bulunmakta. Açık renklerde dizayn edilmiş bu ünite, büyük boyutuna rağmen zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Oymalı ayna çerçeveleri ile tamamlanan bu banyo dolabı Detay Mimarlık Mühendislik tarafından şık ve gösterişli bir ev için tasarlanıp uygulanmış.
Minimal tarzdaki tasarımlardan ve az eşya kullanmaktan hoşlanıyorsanız bu dolap tam size göre. Zira az eşya kullanmaktan da hoşlansak, depolama alanlarına her zaman ihtiyacımız var. Jilet gibi çizgisi ve ahşap görünümü sayesinde sade ve abartısız bir tasarım olan bu ünitede gözü rahatsız edecek hiçbir detay yok. Üç adet büyük boyutlu çekmecesi ile ihtiyacımız olan depolama alanını sadelik içinde sunan bu tezhag altı banyo dolabı minimalist akımın takipçileri için.
Lavabo tezgah dolapları, aynalı ilaç dolabı, duvar raf üniteleri ve duvara monte büyük bir dolabı ile böyle komple bir banyo dolap seti de artık birçok firma tarafından üretilen oldukça işlevsel ve şık üniteler arasında yer alıyor. Beyaz ve ahşap parçalarla ile kombine edilmiş bu set, her türlü banyoya yakışacak sadelikte. Değişik renk seçeneklerini de bulabileceğiniz benzer setler depolama alanlarının niceliği sayesinde işlevsel, görüntüleriyle ise şık ve modern.
Neme dayanıklı masif ahşaptan üretilen bu banyo dolapları da popüler ve sevimli banyo dolap setleri arasında yer alıyor. Bağ evi ya da yazlık ev gibi müstakil evlere yakışacak böyle bir banyo dolap tasarımı ile klasik ayaklı lavabo kullanılmış. Yüksek dolap, şifoniyer ve aynalı ilaç dolabından oluşan üçlü set banyoda bol bol depolama alanı yaratıyor. Sepetlerle ve dekoratif objelerle süsleyebileceğimiz açık raflara sahip dolap dar yapısı sayesinde küçük alanlara bile kolayca sığacak nitelikte.
Fabbrica Mobilya tasarımı bu beş parçalı set lavabo tezgahı, ayna, aydınlatma ünitesi ve ikili açık raf ünitesinden oluşuyor. Sıra dışı tasarımı ve beyaz lake cila ile ahşabın mükemmel uyumunu gözler önüne seren bu set modern tasarımıyla banyoya taze ve ferah bir hava veriyor. Aynanın üstündeki ankastre aydınlatmaya sahip parça ile farklılığını ortaya koyan setin alt tezgahında ise hem açık bir raf hem de çekmeceler yer alıyor.
Paslanmaz çelik görüntüsüyle endüstriyel tasarıma göz kırpan bu banyo dolabı üniteleri hijyenik görüntü kavramının banyoda vücut bulmuş hali gibi. Siyah beyaz bir banyoda müthiş bir hava sergileyecek bu üniteler duvara asılan siyah beyaz fotoğraflarla desteklenmiş. Genç ve çarpıcı bir tasarıma sahip bu dolaplar evlerimizin banyosuna benzersiz bir hava vermek için ideal.
Mutfak ünitelerinde çok popüler olan ve yılların modasını bitiremeyeceği country tasarıma sahip dolaplar artık banyolarımız için de üretiliyor. Beyaz rengin sıklıkla kullanıldığı bu tarz ürünler hem zarif hem açık rengin getirdiği ferahlığı içerdiği için aynı zamanda küçük mekanlar için de mükemmel bir tasarım niteliğinde.
Bir Gaziantep firması olan Ece Mutfak tarafından tasarlanıp imal edilen bu banyo ünitesi altın renkli oryantal desenler ile bezenmiş. Sade tasarımlar sizi kesmiyorsa, ihtişam ve gösterişli parçalardan hoşlanıyorsanız bu tasarım tam size göre! Bol miktarda depolama ünitesi içeren bu banyo seti, banyonun yıldızı olmaya aday.
Su ve deniz temasının kullanıldığı bu banyo dolabı setinde kapaklar dalga şeklinde tasarlanmış. Beyaz ve mavinin mükemmel uyumunun aydınlatma ile sıra dışı bir şekilde sergilendiği bu set üç kullanışlı parçadan oluşuyor. Suyun verdiği huzur ve temizlik hissini destekleyen bu tasarım Polen Mutfak'a ait.
Sıra dışı tasarımlardan hoşlananlar için harika bir örnek teşkil eden bu banyo dolapları birbirinden farklı ayaklara sahip oval bir lavabo tezgahı ve köşeleri yuvarlatılarak yumuşatılmış bir duvar dolap ünitesinden oluşuyor. Lavabo tezgahında büyük boy bir çekmece mevcut. Altı farklı renk opsiyonuna sahip Rosemary isimli bu dolap setinin tasarım ve imalatı bir Gebze firması olan Badella Banyo'ya ait. Hem sade hem sıradanlıktan uzak böyle bir tasarım sizin banyonuza da yakışacaktır.
Peki ya banyo alanımız küçükse? Böyle bir durumda büyük banyo dolaplarını elememiz gerekiyor. Ancak yine de eşyalarımızı koyabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var, öyle değil mi? İstanbullu Maesta Bathroom Furniture firması küçük banyo alanı olanları da unutmamış ve dört ufak ve zarif parçadan oluşan bu modern takımı tasarlayıp imal etmiş.
Cam raflara ve cam kapaklara sahip duvara monte bu bu banyo dolabı zarafetiyle göz kamaştırıyor. Aynı zamanda bir vitrin görevi gören bu dolaba havlularımızı rulo haline getirip koyabiliriz. Ayırca makyaj malzemelerimizi yerleştirebilir ve dekoratif ürünlerimizi sergileyebiliriz.
Yine endüstriyel bir tasarımla karşınızdayız. Ahşap rafların metal su boruları ile birbirine tutturulduğu bu tasarım banyosunda fark yaratmak isteyenler için şahane bir örnek. Ahşabın doğal dokusu ve metal boruların retro havasını birlikte kullanan bu açık raf sistemi banyomuzda hem dekoratif bir öge olacak hem de dünya kadar malzemeyi depolayacak nitelikte.
Tamamı ahşaptan imal edilmiş bu sıra dışı banyo dolabının kapakları kapandığında lavabo kısmı olduğu gibi ortadan kalkıyor. Kapakları kapalı haliyle düz bir dolap görünümü veren bu banyo dolabı tasarımı, derli toplu görüntüden hoşlanan insanlar için bire bir. Kapaklarına raflar yerleştirilerek daha da fonksiyonel hale getirilmiş bu dolabın altı kısmı ise çekmecelerden oluşuyor.