Evlere kişilik kazandıran ev aksesuarları

Mobilyalarımızı aldık, eve yerleştirdik, halılar, perdeler dahi tamam, ama sanki hala bir eksiklik var… Evin karakterini belirlemek için tek başına mobilyalar genelde yetersiz kalır. Zevklerimizi ortaya çıkarmak, eve kişilik kazandırmak, mekanları hayat dolu, yaşanan ortamlar haline getirmek için ev aksesuarlarına yardımına ihtiyaç duyarız. Ev aksesuarları mekanları ruhsuz mobilya teşhir alanları olmaktan çıkarıp onlara canlılık vererek zevklerimizi ifade eden birer yuvaya dönüştürür. İster dekoratif ister işlevsel olsunlar, evin ruhunu yansıtan büyüklü küçüklü ev aksesuarlarını sizler için derledik.
Bizlerin ve konuklarımızın ilk karşılaştıkları yerler olan giriş hollerimiz evin kalan kısmının dekorasyonu hakkında da ilk izlenimi verir. Giriş holleri genellikle dairenin orta yerinde bulundukları için doğal ışık alan bir pencere barındırmazlar. Apartmanda değil, fotoğraftaki gibi bir müstakil evde oturuyorsanız hol konusunda daha şanslı olma ihtimaliniz var. Ancak bir apartman dairesinde yaşıyorsanız ve doğal ışık imkanınız yoksa giriş holünü mümkün olduğunca iyi aydınlatmada ve dekorasyonunu da açık renklerde yapmakta fayda var. Country tarzı döşenmiş bu giriş holünde ayakkabı giyip çıkarmak için sevimli bir bank, antika görünümlü ikili aplik ve kuru ağaç dallarının sergilendiği cam bir vazo kullanılmış.
Oturma odalarının olmazsa olmaz dekorlarından biri de hem kitaplarımızı hem de dekoratif objelerimizi sergileyebileceğimiz güzel bir kütüphanedir. Kütüphane ya da kitaplık deyince aklımıza hep açık ya da kapalı ama mutlaka dikdörtgen prizma şeklinde mobilya parçaları gelir. Ancak hiç de öyle olmak zorunda değil. homify sayfalarında birbirinden sıra dışı ve şık kütüphane modellerine mutlaka rastlamışsınızdır. Fotoğraftaki bu model de en sıra dışı modellerden biri. Ağaç dalları şeklinde tasarlanmış olan bu kitaplık fotoğraftaki odada daha çok kedi gezinti yolları olarak kullanılmış. Kedisi olanlar için de harika bir fikir!
Ev dekorasyonunu tamamlayan, hemen herkesin zevkine göre çeşitleri olan biblo ve heykelcikleri de unutmayalım. Kimi zaman yurt içi ve yurt dışı gezilerimizden toparladığımız kimi zamansa dekorasyon mağazalarından bulduğumuz bu dekoratif unsurları belirli bir konsept dahilinde toplayabiliriz. Örneğin hayvanlar. Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnekte terrakotta bir aslan ile parlak yüzeye sahip bir malzemeden üretilmiş gergedan heykelcikleri var. Hayvansever bir aileye ya da kişiye ait olduğu fotoğraflardaki kedilerden belli olan ev sahibi, biblokonsepti olarak da hayvanları seçmiş. Evin diğer fotoğraflarına baktığınızda duvar raflarından birinde sıra sıra sevimli fare bibloları da göreceksiniz.
Ev aksesuarları deyip kırlentten bahsetmemek olmaz. Kanepelerimizi şenlendiren, eve renk ve tarz getiren dekoratif objelerden biri de elbette kırlentlerdir. Rengarenk kırlentler sıradan bir odayı cıvıl cıvıl hale sokabilir, basit bir koltuğa can verebilir. Düz renkli koltuk ve kanepeler için kontrast renklerde ve desenli kırlentleri, desenli bir döşemeye sahip koltuk ve kanepelerde ise döşeme rengine uyumlu (aynı tonlarda da olabilir, kontrast da olabilir) kırlentleri tavsiye ederiz. Düz koltuk için seçeceğiniz kırlentler için bir ipucu: Her bir kırlenti aynı desende değil birbiri ile kombinlenebilecek farklı desenlerde seçin. Böylece tasarım bir ustanın elinden çıkmış gibi görünecektir.
(Kırlentler ile ilgili Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Evlerimizdeki halı ve paspaslar da işlevlerine ek olarak önemli birer dekoratif unsurlardır. Halı seçimimiz evin tüm dekorasyonunu etkiler. Mobilyalarla uyumsuz bir halı evin dekorunda bir
olmamışlık havası verecektir; gözü rahatsız edebilir, kendi başına güzel olsa dahi evde çirkin durabilir. Bu nedenle halı seçiminde yalnızca zevklerimizi değil, evin diğer eşyalarıyla olan ilişkisini de göz önünde bulundurmalıyız. Fotoğrafta enteresan bir örnek var: Yapboz şeklinde bir halı. Birbirine geçen uyumlu parçalar sayesinde istediğimiz büyüklüğe geçirebileceğimiz bu halıyı ufak boyutta tutup paspas olarak da kullanabiliriz.
Temizliğinin kolay olması ve dayanıklılığı nedeniyle banyo ve mutfaklarımızın duvarlarını fayans ile kaplarız. Bu da bize dekore edilecek yeni bir bölge kazandırır. Evin genel atmosferine, kendi zevklerimize ve elbette mutfağımızın dekorasyonuna uygun olması gereken fayanslar için sonsuz seçenek mevcut. Fotoğraftaki örnekte geometrik desenlere sahip retro görünüşlü bir fayans modeli var. Sarı ve grinin muhteşem uyumunun beyaz ile harmanlandığı bu fayanslar 70'li yılların fan'leri için ideal bir örnek.
Bahçe dekorasyonunun en hoş ayrıntılarından biri olan dekoratif çeşmeler aynı zamanda kuş sulukları olarak da görev yapıyor. Her zevke ve bahçe dekorasyonuna uygun, farklı malzemelerden imal edilen ve değişik modellere sahip olan dekoratif bahçe çeşmeleri aynı zamanda bulundukları mekana suyun dinlendirici sesi ile de katkıda bulunuyor. Fotoğraftaki örnekte pişmiş topraktan imal edilmiş çanaklardan oluşan bir model görüyoruz.
Mutfak için seçtiğimiz fayanslar yalnızca mutfak dolapları ile değil, kullandığımız işlevsel ve/veya dekoratif objelerle de uyum içinde olursa göze çok daha hoş görünecektir. Son yıllarda revaçta olan ve hemen hemen her seramik firmasının ürettiği
metro fayanslar sade yapıları sayesinde beraber kullanıldığı objelerin seçimini geniş bir skala içerisinde yapmamızı sağlıyor. Parlak yüzeyli ve ekseriyetle beyaz renkli olan metro fayansları koyu renk derz ile döşetirsek dekoratif olarak kullanacağımız ürünleri de siyah, lame veya dore renklerinde seçerek şık ve uyumlu bir atmosfer yaratabiliriz. Ayrıca geleneksel mutfaklarda sıklıkla kullanılan bakır ürünler de günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa bile çok iyi birer dekorasyon unsuru oluşturmaya devam ediyor. Fotoğraftaki mutfak dekorasyonu Hande Köksal Interiors'a ait.
Yatak odasında basit ve ekonomik bir dekorasyon değişikliği yapmanın en kolay yolu kullandığımız nevresimleri, yatak örtülerini ve battaniyeleri değiştirmektir. Değişik renk kombinasyonları ile yatak odanızı adeta yeniden yaratabilirsiniz. Modern ve geometrik desenler, pastel renkli çiçekliler, grafik desenler, her dönemin değişmez modalarından biri olan ekoseler… Seçenekler sonsuz. Her fiyat aralığında bulabileceğiniz bin bir çeşit model için tek yapmanız gereken bir konsept belirlemek ve bu doğrultuda alış verişinizi yapmak.
Evlerimizdeki en geniş alanlardır duvarlarımız. Dekorasyon için bizlere sonsuz seçenekler verir. Düz bir badana yapıp bırakmak yerine duvarlarımızı da eve özellik katacak karakteristik birer unsura çevirebiliriz. Çeşit çeşit duvar panelleri, birbirinden güzel duvar kağıtları, işlevsel raf modelleri, tablolar, posterler, fotoğraflar… Duvarlarımızı değerlendirmek için seçenekler sınırsız. Zevkimize, evin dekorasyonuna ve ihtiyaçlarımıza göre seçimler yapabilir ve duvarlarımızı da mekanların gösterişli ve şık birer unsuru haline getirebiliriz. Fotoğraftaki örnekte brütal tasarıma örnek oluşturan sıra dışı bir duvar görüyoruz. Farklı renk tonlarına sahip geometrik şekillerdeki brüt beton kaplamalar oturma odasının duvarına alışılagelmişin dışında bir hava katarak duvarı dikkat çekici bir dekoratif çalışma haline getirmiş.
Aksesuar demek elbette haksızlık olur! Bir eve en çok yakışan şey, size ve ailenize can yoldaşlığı yapacak, varlığı ile ortama neşe saçacak, sevimli mi sevimli bir kediden başkası değildir. Çocuk gelişimindeki faydaları psikologlar tarafından da belirtilen bu güzel hayvanlar eve sıcaklık kazandıran, bir evi yuva yapan, bakımı çok kolay, arkadaşlığı çok değerli, en sevimli varlıklar.