Evlere kişilik kazandıran ev aksesuarları

Ev aksesuarları deyip kırlentten bahsetmemek olmaz. Kanepelerimizi şenlendiren, eve renk ve tarz getiren dekoratif objelerden biri de elbette kırlentlerdir. Rengarenk kırlentler sıradan bir odayı cıvıl cıvıl hale sokabilir, basit bir koltuğa can verebilir. Düz renkli koltuk ve kanepeler için kontrast renklerde ve desenli kırlentleri, desenli bir döşemeye sahip koltuk ve kanepelerde ise döşeme rengine uyumlu (aynı tonlarda da olabilir, kontrast da olabilir) kırlentleri tavsiye ederiz. Düz koltuk için seçeceğiniz kırlentler için bir ipucu: Her bir kırlenti aynı desende değil birbiri ile kombinlenebilecek farklı desenlerde seçin. Böylece tasarım bir ustanın elinden çıkmış gibi görünecektir.

(Kırlentler ile ilgili Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)