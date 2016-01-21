Misafirlerin hoşnut kalacağı bir yatak odası için neler yapmak gerekir?

Evinize gelen misafirlerin nerede yatacağı oldukça önemli bir mesele. Genelde insanlar böyle durumlar için ekstra bir odaları olmasını tercih ederler çünkü hiç misafir gelmese bile aile bireyleri ziyarete gelecektir. Salondaki kanepenin yatak haline getirilmesi elbette her zaman bir seçenek ancak özellikle uzun süreli ziyaretlerde ayrı bir misafir yatak odası neredeyse bir ihtiyaç. Herkes aynı saatte uyumak, uyanmak istemeyebilir; bavullar bir odada olmadığında çok fazla kalabalık yaratabilir. Yani genel olarak yokluğuna mecbur kalınmadığı sürece bir misafir yatak odası ihtiyaç sayılır. Bu hem ev sahiplerinin misafir ağırlarken düzenlerinin fazla bozulmamasını, hem de misafirlerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.
Bazen bu ekstra odalar sadece yatak odası olmanın dışında çamaşır kurutma, ütü odası ya da çalışma odası, hobi odası gibi işlevlere sahip olurken gerektiğinde misafir yatak odasına dönüşebilirler.
Biz daha ziyade evinizdeki fazla yatak odasını misafirler için nasıl hoş bir hale getirebileceğimizi konuşalım dedik. Umarım önerilerimiz hoşunuza gider.
Birçok evde ev ahalisinin kullandığı odalar dışında kalan fazladan odanın çok ideal koşullara sahip olmadığının farkındayız. Ancak örneğin kiler olarak düşünülmüş küçük ve karanlık bir odayı misafir yatak odası olarak da düzenlememenizi tavsiye ederiz. Evinizde kalanların sıkış tepiş ve karanlık bir mekanda kalmaktan hoşlanmayacaklarını tahmin ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu ise salondaki kanepeyi yataklı bir model olarak seçmeniz, sadece bavulları koymaları için o odayı kullanmanız mantıklı ve daha misafirperverce bir davranış. Her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ayrı oda yoksa bile bir optimum konfor sağlamanızda fayda var.
Öte yandan bir misafir yatak odası dekore edecekseniz bu odayı nasıl güzelleştirebileceğinize gelelim. Aslında yine kendi yatak odanız gibi zevkinize göre döşeyebilirsiniz. Bizim önerilerimiz de siaze yardımcı olabilir. Açık renk, ferah bir oda çoğunluk için hoşa giden bir tarzdır. Bu örnekte olduğu gibi odada bitkilerle bu etkiyi arttırabilirsiniz. Misafir yatak odasına az ama işlevsel eşyalar koymaya özen gösterin. Büyük bir gardırop gereksiz yer kaplayacaktır. Onun yerine ufak bir dolap ya da şifonyer misafirleriniz için kullanışlı olacaktır Böylece eşyalarını koyacak yerleri de olacak ama odada kalabalık yaratılmayacaktır. Nihayetinde bavulla seyahate çıkan misafirler için küçük bir dolabın yeterli olacağını söylemek mümkün.
Hazır dolaplardan bahsetmişken bir öneri daha sunalım. Büyük gardıropların çok yer kaplayacağını, gereksiz yere kalabalık yaratacağını söylemiştik. Ancak misafirlerinizin kimi kıyafetlerini asma ihtiyacı da olabilr. Bu yüzden fotoğraftaki gibi şık ve fazla yer kaplamayan askılıklarl misafir yatak odasını hem estetik hem de işlevsel biçimde dekore edebilirsiniz. Misafiriniz olmadığı zamanlar kolayca taşınan bir obje olduğu için bu askılıkları siz de gündelik kıyafetleriniz için kullanabilirsiniz elbette. Vestiyer yerine bile geçebilirler gerekirse.
Bu arada misafir yatak odalarında bavullar için de bir yer düşünmelisiniz. Karyolaların altı uygunsa bunun için kullanılabilir. Değilse de bir sandık, belki ufak dolabınızın bir rafı bu iş için uygundur.
Giysi dolaplarına alternatif yaklaşımlar başlıklı yazımız da hem misafir yatak odaları hem de kendi kullanımınız için size yeni fikirler vermeye aday.
Misafirleriniz için kullandığınız nevresim takımlarına özen gösterin. Bu onlara değer verdiğinizi de gösterecektir. Pek çok insan onları ağırlayış tarzınıza göre onlara verdiğiniz değeri anlamaya kalkar. Belki siz aynı şekilde düşünmüyorsunuzdur ancak boşu boşuna sevdiklerinizin içerlemesini de istemezsiniz. Sadece misafirler için ayrılmış, yeni, temiz ve şık nevresim takımlarınız hep hazır bulunsun ki bunlara çok önem veren bir misafiriniz olduğunda onun kendisini kötü hissetmesine neden olmayın.
Sadece nevresim takımları değil, aynı zamanda bunları üzerlerinde kullandığınız yataklar, yani şilteler ve yastıklar da yeterince konforlu olmalı. Kendi kullanmayacağınız yatak ve yastıkları misafirlerinize de kullandırtmayın. Problemli bir yatakta yatan misafirlerinizin ertesi gün ya da evinizde birkaç gün kaldıktan sonra bel ve sırt ağrılarıyla kıvranmasını istemediğinizi tahmin ediyoruz.
Aykuthall Architectural Interiors tasarımı bu açılır kapanır yatak normalde farklı amaçlarla kullanılan bir oda için ideal. Çalışma ya da hobi odası, belki spor odası olarak kullandığınız bir mekanda normalde bir yatak bulunmasını istemeyebilirsiniz. Nihayetinde o alana ihtiyacınız olabilir. Bu durumda özel çözümlere yönelmek mümkün. Kapandığında kitaplığın bir parçası halinde iki kapılı bir dolap gibi görünen bu yatak açılınca gayet konforlu iki kişilik bir yatak halini alıyor. Bu arada misafir yatak odalarında iki kişilik ya da istendiğinde iki kişilik olabilecek yatak modellerine yönelin. Bir odayı bir çift misafiriniz olduğunda onlara ayıramıyorsanız o oda işlevini pek yerine getiremiyor demektir.
Yataklı kanepeler bir misafir yatak odasına sahip olmadığınız koşullarda, salon için doğru bir tercih. Ancak bu yataklı kanepelerin misafir yatak odasında da kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Bir önceki örnekte olduğu gibi misafirleriniz olmasa da kullandığınız bir oda için iki kişilik bir yatak kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu hem o odada başla bir şey yapamayacağınız anlamına gelebilir hem de fazla yer kaplar. Bu yüzden kullandığınız odalarda bir kanepe olması işlevsel açıdan da mantıklı olacaktır. Bu tip kanepelerin mekanizmalarına dikkat etmeyi unutmayın. Kolay zedelenebilecek modeller daha sonra canınızı sıkabilir. O yüzden alırken dikkatle araştırmakta fayda var. Bir önerimiz de içine katlanarak giren şiltelere sahip yataklı kanepelerden de uzak durmanız. Çünkü bu şilteler katlanarak kanepenin sandığına sığıştırıldıkları için ince oluyor ve kolayca deformasyona uğruyorlar. Dolayısıyla çok rahatsız yataklar haline gelmeleri oldukça sık karşılaşılan bir durum.
Misafirleriniz için ayırdığınız odaya kitap ve dergi bırakmanız ince bir hareket olacaktır. Neden mi? Örneğin misafirleriniz sizin uykuda olduğunuz zamanlarda uyanık olabilir ve odadan çıkmak, sizi rahatsız etmek istemeyebilir. Bu tip durumlarda karıştırabileceği kitap ve dergiler bulması hoşuna gidecektir. Elbette uzun zaman ayırıp okunacak kitaplar böyle bir oda için uygun değil. Son dönemde çeşitleri artan çizgi romanlar, turuistik ya da kültürel kitaplar, fotoğraf kitapları misafirlerinize sunmak için daha uygun.
Kimi misafirleriniz kendi havlularını ve kozmetik malzemeleriniz yanında getirebilir ancak siz yine de onarın getirmeyeceğini varsayın. Hatta getirmeseler de sizden istemeyeceklerini varsayın, önceden odanın içinde görünür bir yere bırakıp onlara da bilgisini verin. Çünkü bazı insanlar çekingendir ve sizden bir şey istemek onlara zor gelebilir. Ancak cicili bicili ya da kar beyazı havluları ufak sabun, şampuan şişesi, krem gibi kozmetik malzemelerle de misafirinize ikram ederseniz onu mutlu etmiş olursunuz.