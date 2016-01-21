Misafirlerin hoşnut kalacağı bir yatak odası için neler yapmak gerekir?

Evinize gelen misafirlerin nerede yatacağı oldukça önemli bir mesele. Genelde insanlar böyle durumlar için ekstra bir odaları olmasını tercih ederler çünkü hiç misafir gelmese bile aile bireyleri ziyarete gelecektir. Salondaki kanepenin yatak haline getirilmesi elbette her zaman bir seçenek ancak özellikle uzun süreli ziyaretlerde ayrı bir misafir yatak odası neredeyse bir ihtiyaç. Herkes aynı saatte uyumak, uyanmak istemeyebilir; bavullar bir odada olmadığında çok fazla kalabalık yaratabilir. Yani genel olarak yokluğuna mecbur kalınmadığı sürece bir misafir yatak odası ihtiyaç sayılır. Bu hem ev sahiplerinin misafir ağırlarken düzenlerinin fazla bozulmamasını, hem de misafirlerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.

Bazen bu ekstra odalar sadece yatak odası olmanın dışında çamaşır kurutma, ütü odası ya da çalışma odası, hobi odası gibi işlevlere sahip olurken gerektiğinde misafir yatak odasına dönüşebilirler.

Biz daha ziyade evinizdeki fazla yatak odasını misafirler için nasıl hoş bir hale getirebileceğimizi konuşalım dedik. Umarım önerilerimiz hoşunuza gider.