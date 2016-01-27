Film izlemek için mükemmel bir tv odası nasıl düzenlenir?

Yedinci sanat olarak tabir edilen sinema, dev bir endüstriye dönüşmüş durumda. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak ve görselliği hep bir basamak daha yükselterek çekilen filmler izleyiciler için harika deneyimler sunuyor. Tabi ki bir çok görsel efekti barındıran filmleri en iyi şekilde izleyiciye aksettirebilmek için sinema salonları da çeşitli yeniliklerle donatılıyor. İlk başta üç boyutlu filmler büyük bir heyecanla karşılanmış ve sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Şimdilerde gelişen Imax teknolojisi de bu deneyimleri bir seviye daha yükseltiyor. Bakalım önümüzdeki zamanlarda ne gibi yeniliklerle karşılaşacağız. Filmlerin görselliği artarken, sinema salonlarının teknolojisi yükselirken bu gelişimlerin evde sinema keyfine yansıması kaçınılmaz olacaktır pek tabi. Bir çok insanın hayatının parçası televizyonlar yaşamımıza dahil olalı henüz yüz yıl bile olmadı. 1923 yılında John Logie Baird İngiltere'de televizyonu icat etmiş ve 1926 yılında ilk görüntüyü yayınlamıştır. Televizyonun bir eşya olarak evlere girmesi 1930'lu yılların başına denk gelir. Renkli televizyonun 1960'lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bilgisini göz önünde bulundurduğumuzda son elli yılda geçirdiği evrim inanılmaz boyutlarda. Özellikle son on beş yıldır televizyonun incelen tasarımıyla başlayan süreç bugün halen sürmekte olan görsel zenginliğin gelişimi açısından oldukça hızlı bir süreç. Bugün sinema keyfini salonları aratmayacak özelliklerde eve taşıyabilmek mümkün. Led, yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu, curves modelleri derken bir sürü özelliği barındıran akıllı televizyonlar her evin temel elemanlarından. Tabi filmlerin Blu-ray gibi yüksek kalitede kayıtlarla evlere dahil olması da televizyonlar ile birleşince evde sinema keyfi mükemmelleşiyor.

Bugün bir çok oturma odasının yerleşimi televizyon dikkate alınarak yapılıyor genellikle. Tabi boş boş televizyon izlemeye davet etmemeli bu durum. Kitap okumaya, dergi karıştırmaya da daha çok zaman ayrılmalı. Odaların bu tür düzenlenmesi en başta film izlemek ve spor müsabakaları gibi özel zamanlar için uygun dekorasyon çözümleri. Bu yazımızda mükemmel bir film deneyimi için nasıl bir televizyon odası hazırlamak gerektiği konusuna değineceğiz. Evde dilediğiniz gibi yayılarak, yiyecek ve içeceklerinizi hazırlayarak ve istediğiniz zaman film arası verebileceğiniz bir atmosferde sinemanın tadına varacağınız bir oda için dikkat edilebilecek detaylara odaklanalım. Film izlemek için mükemmel bir televizyon odası nasıl düzenlenir, hep beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!