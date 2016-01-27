Film izlemek için mükemmel bir tv odası nasıl düzenlenir?

Yedinci sanat olarak tabir edilen sinema, dev bir endüstriye dönüşmüş durumda. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak ve görselliği hep bir basamak daha yükselterek çekilen filmler izleyiciler için harika deneyimler sunuyor. Tabi ki bir çok görsel efekti barındıran filmleri en iyi şekilde izleyiciye aksettirebilmek için sinema salonları da çeşitli yeniliklerle donatılıyor. İlk başta üç boyutlu filmler büyük bir heyecanla karşılanmış ve sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Şimdilerde gelişen Imax teknolojisi de bu deneyimleri bir seviye daha yükseltiyor. Bakalım önümüzdeki zamanlarda ne gibi yeniliklerle karşılaşacağız. Filmlerin görselliği artarken, sinema salonlarının teknolojisi yükselirken bu gelişimlerin evde sinema keyfine yansıması kaçınılmaz olacaktır pek tabi. Bir çok insanın hayatının parçası televizyonlar yaşamımıza dahil olalı henüz yüz yıl bile olmadı. 1923 yılında John Logie Baird İngiltere'de televizyonu icat etmiş ve 1926 yılında ilk görüntüyü yayınlamıştır. Televizyonun bir eşya olarak evlere girmesi 1930'lu yılların başına denk gelir. Renkli televizyonun 1960'lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bilgisini göz önünde bulundurduğumuzda son elli yılda geçirdiği evrim inanılmaz boyutlarda. Özellikle son on beş yıldır televizyonun incelen tasarımıyla başlayan süreç bugün halen sürmekte olan görsel zenginliğin gelişimi açısından oldukça hızlı bir süreç. Bugün sinema keyfini salonları aratmayacak özelliklerde eve taşıyabilmek mümkün. Led, yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu, curves modelleri derken bir sürü özelliği barındıran akıllı televizyonlar her evin temel elemanlarından. Tabi filmlerin Blu-ray gibi yüksek kalitede kayıtlarla evlere dahil olması da televizyonlar ile birleşince evde sinema keyfi mükemmelleşiyor.
Bugün bir çok oturma odasının yerleşimi televizyon dikkate alınarak yapılıyor genellikle. Tabi boş boş televizyon izlemeye davet etmemeli bu durum. Kitap okumaya, dergi karıştırmaya da daha çok zaman ayrılmalı. Odaların bu tür düzenlenmesi en başta film izlemek ve spor müsabakaları gibi özel zamanlar için uygun dekorasyon çözümleri. Bu yazımızda mükemmel bir film deneyimi için nasıl bir televizyon odası hazırlamak gerektiği konusuna değineceğiz. Evde dilediğiniz gibi yayılarak, yiyecek ve içeceklerinizi hazırlayarak ve istediğiniz zaman film arası verebileceğiniz bir atmosferde sinemanın tadına varacağınız bir oda için dikkat edilebilecek detaylara odaklanalım. Film izlemek için mükemmel bir televizyon odası nasıl düzenlenir, hep beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!
Oturma odaları dekore edilirken genellikle koltuklar ve televizyon karşılıklı olarak konumlandırılır. Televizyonun bulunduğu noktaya tam karşılık gelen yere kanepe yerleştirilerek daha doğru bir izleme olanağı oluşturulur. Tabi televizyonu yerleştireceğiniz duvar da önem kazanıyor bu noktada. Bu örnekte gördüğümüz yerleşim bize doğru bir yaklaşımı gösteriyor. Televizyonu yerleştirdiğimiz duvarın karşısında pencere olmamasına özen göstermek gerekir. Aksi takdirde penceren gelen ışık yansımaları ekranı görememenize neden olacak ve dolayısıyla ekrandaki görüntüyü görebilmek için ya yer değiştirmek zorunda kalacaksınız ya da kalın perdeler kullanmak. Bu sebeple pencereler televizyonun yan taraflarında kalacak şekilde televizyonu konumlandırırsanız harika bir televizyon odası için iyi bir başlangıç yapmış olursunuz. Bu aşamadan sonra koltukla televizyon arasındaki mesafeye de dikkat etmek gerekir göz sağlığı için. Televizyona çok yakından bakmak iyi olmayacağı için en az üç metreden başlayacak bir mesafeye koltuğu yerleştirmek gerekir. Koltuğun da odanın kralı televizyona en uygun açıda olması gerekir. Oturduğunuz zaman ekran tam karşınızda olursa izleme deneyiminizin kalitesi artacaktır. Nasıl ki sinemada orta sıranın en ortası en değerli yer ise evde de bu karşılıklı konumları bu mantıkla hareket ederek düzenlemelisiniz.
Mükemmel bir film keyfi için televizyonunuzun özelliklerinin ve satın aldığınız kaydın kalitesinden sonra tabi ki oturma birimleriniz gelir. Evde film izlemenin deneyimini sinema salonlarından daha rahat yaşayabilmek için konforlu ve sizi saran bir ergonomiye sahip modellere yönelmelisiniz. Bunun yanı sıra ayaklarınızı uzatabileceğiniz mobil pufları olan ya da köşe koltuklar ideal olanlarıdır. İzmirli PENİNTDESİGN İÇ MİMARLIK firmasının dekore ettiği bu evde kullandığı koltuk mükemmel film deneyimi için harika bir örnek. İki kişinin aynı konforda, eşit alanları kullanarak keyifli zamanlar geçirmesini mümkün kılıyor bu tasarım. Tabi koltuğun yanı sıra diğer mobilyalar da oldukça önemli. Yiyecek ve içecekleri koymak için bir orta sehpa ve atıştırmalıkları uzanırken daha yakınınızda tutabilmek için büyüklü küçüklü sehpalar konforunuzu arttıracak elemanlar. Ayrıca bu dekorasyonda koltuğun köşelerinde bulunan lambaderler de işlevsel araçlardan. Film arasında pratik bir şekilde lambaları yakarak molanızı verebilirsiniz. Filminizi seçin, atıştırmalıklarınızı hazırlayın, ayaklarınızı uzatın ve başlat tuşuna basın! Yaşasın film keyfi!
Film keyfini yaşamak için kayda değer kriterlerden biri de aydınlatma elemanları. Televizyonunuzun bulunduğu odada farklı noktalarda ışık kaynakları kullanmak atmosfere etki edecektir. Nasıl ki sinema salonlarında farklı noktalardan endirekt ışık kaynakları kullanılır, evde de bu tarz bir aydınlatma çözümüne yönelebilirsiniz. Film izlerken ortam tamamen karanlık olsun istemiyorsanız aydınlatmayı kontrol edebileceğiniz pratik çözümler var. Örneğin televizyon odanızda dimmer anahtarlar kullanırsanız ışığın dozunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra dekorasyonunuzda bu örnekteki gibi şık bir aydınlatma sistemi uygularsanız, farklı noktalardaki ışıkların her biri için ayrı anahtar kullanın. Kısacası televizyon odanızdaki ışık kaynaklarının tüm kontrolü sizde olsun, siz keyfini çıkarın.
Film başlamadan önce yanınıza almanız gereken iki yardımcıyı unutmayın. Yastıklar ve battaniye. Televizyon keyfi yaparken yastıklar kanepenize en rahat şekilde oturmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca izlediğiniz filmin konusuna göre yastıklar sığınma aracınız olabilir. Korku filmi izlerken koruyucu kalkana, dram izlerken ağladığınız omuza, gerilim izlerken stres topuna dönüşebiliyor yastıklar. Yastığın kankası olarak da battaniyeler evde film denilince akla gelen diğer eşya. Özellikle sevdiğinizle battaniyenin altına girerek karlı kış günlerinde harika film günleri yapılabilir.
Film keyfini doyasıya yaşamak için ses sistemleri de oldukça belirgin fark yaratır. Beş artı bir sistemleri televizyon odanıza doğru bir şekilde konumlarsanız ve izlediğiniz filmin seçeneklerinden ses sisteminizi tanımlarsanız sinema salonlarında yaşayacağınız deneyimden farksız bir ortam oluşturmuş olursunuz. Bu örnekteki gibi modern stildeki oturma odanızın dekorasyonuyla da uyum sağlayacak ses sistemleriyle filme daha iyi konsantre olup filmin içinde olduğunuzu hissetmeniz mümkün. Genellikle iki kolon televizyonun iki yanına, bas kısmı orta bölüm ve diğer iki kolon da koltuğu arkasındaki iki köşeye yerleştirildiğinde eşsiz bir ses sistemi elde edilebiliyor. Tabi ki amfiler ile ses kalitesini arttırabilirsiniz. Bu konuda kalite tamamen ses sistemine ayırmak istediğiniz bütçe ile bağlantılı.
Film izlemek için sadece televizyona bağımlı değilsiniz. Projeksiyon cihazları da daha geniş görüntüleri elde etmeniz için alternatif bir yol. Günümüzde oldukça küçük boyutlarda ve yüksek çözünürlüğe sahip modeller bulunmakta. İsterseniz projeksiyon perdesine ya da direkt olarak beyaz renkte bir duvara görüntüyü yansıtarak sinema keyfini eve taşımak mümkün.
Daha fazla fikir için TV’li oturma odalarını dekore etmenin 6 yenilikçi yolu başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.